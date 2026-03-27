Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूज एका क्लिकवर

27 Mar 2026, 09:37 वाजता
वसईमध्ये महिलेवर बलात्कार,भोंदूबाबावर गुन्हा दाखल
Vasai : अध्यात्मिक साधना शिकवण्याच्या नावाखाली पुण्यातील ३५ वर्षीय महिलेवर लैंगिक अत्याचार केल्याचा आरोप असलेला भोंदू बाबा ऋषिकेश वैद्यवर गुन्हा दाखल करण्यात आलाय. पीडित महिलेच्या तक्रारीनुसार, ऋषिकेश वैद्य याने २०२३ मध्ये सोशल मीडियाच्या माध्यमातून तिच्याशी ओळख वाढवली. स्वतःला ‘शंकराचा अवतार’ सांगत आणि महिलेला ‘तू माझी पार्वती आहेस’ असे सांगून त्याने तिचा विश्वास संपादन केला. त्यानंतर पुण्यात भेटीत लॉजमध्ये नेऊन गुंगीचे औषध देत बलात्कार केल्याचा आरोप आहे. तसेच, वसईत पुन्हा लैंगिक अत्याचार केल्याचेही महिलेने सांगितले असून त्यानंतर आरोपीने फोटो आणि व्हिडिओच्या आधारे तिला ब्लॅकमेल केल्याचा गंभीर आरोप आहे.
27 Mar 2026, 09:11 वाजता
मुंबईच्या परळ टीटी उड्डाणपुलावर गुजराती फलक
Mumbai : परळ टीटी उड्डाणपुलावर इंग्रजी, गुजराती फलक...शिवसैनिकांनी कंत्राटदाराला विचारला जाब...परळ टीटी पुलाच्या एका मार्गिकेचं काम सुरु...कामाच्या सूचना देण्यासाठी इंग्रजी,गुजराती फलक
27 Mar 2026, 08:33 वाजता
वंदे भारत एक्स्प्रेसमध्ये जेवणात अळ्या
Vande Bharat Express : वंदे भारत एक्स्प्रेसमध्ये जेवणात अळ्या...रेल्वे प्रशासनाची मोठी कारवाई...IRCTC ला 10 लाखांचा दंड...अन्नपुरवठा करणा-या कंपनीचं कंत्राटही रद्द
27 Mar 2026, 08:07 वाजता
भोंदूबाबा अशोक खरातची HIV टेस्ट
Captain Ashok Kharat case : भोंदू अशोक खरातची एचआयव्ही टेस्ट...नाशिक पोलिसांनी केली खरातची एचआयव्ही टेस्ट...अशोक खरातची एचआयव्ही निगेटिव्ह...अशोक खरात करत होता महिलाचं लैंगिक शोषण
27 Mar 2026, 07:34 वाजता
महिलांसोबत केलेली कृती हा विधीचाच एक भाग- अशोक खरात
Captain Ashok Kharat Case : माझ्या अंतर्मनाने मला धोका दिला...चौकशीदरम्यान भोंदू खरातची प्रतिक्रिया- सूत्र...मी यांचे भले केले तेच माझ्यावर उलटले... भोंदू बाबा अशोक खरात याची तपासा दरम्यान उद्विग्न प्रतिक्रिया...महिलांसोबत केलेले कृती हा विधीचाच एक भाग आहे... भोंदू बाबाने पोलिस तपासात दिली माहिती... मी कुणावरही जबरदस्ती केलेली नाही...भोंदू बाबा अशोक खरात याचा कोठडीत देखील मंत्रजप सुरू असल्याची सूत्रांची माहिती...यापुढे मी फक्त माझ्या मेंदूचेच ऐकणार" असं भोंदू बाबा बोलण्याची माहिती
27 Mar 2026, 07:30 वाजता
वीज कंपन्यांचा ग्राहकांना मोठा दिलासा, ऐन उन्हाळ्यात वीज दरात कपातीचा निर्णय
Electricity Rates : ऐन उन्हाळ्यात नागरिकांसाठी आनंदाची बातमी.. वीज वितरण कंपन्यांनी वीजदरात कपात करण्याचा निर्णय घेतलाय. येत्या एक एप्रिलपासून राज्यभरातील वीज दरांमध्ये ही कपात होणार आहे. महावितरण, बेस्ट, अदानी आणि टाटा पॉवर या प्रमुख वीज कंपन्यांनी सादर केलेल्या प्रस्तावाला राज्य वीज नियामक आयोगाने मंजुरी दिली आहे. या निर्णयामुळे घरगुती वीज ग्राहकांच्या खिशावरील भार कमी होणार आहे.. नवीन दरपत्रकानुसार सर्वच युनिट स्लॅबमध्ये कपात करण्यात आलीये..