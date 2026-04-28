Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूज एका क्लिकवर

28 Apr 2026, 09:18 वाजता
30 एप्रिलला विधान परिषदेसाठी भाजप उमेदवारांची यादी येणार
BJP : विधान परिषदेसाठी भाजपमध्ये वेगवान घडामोडी...30 एप्रिलला भाजप उमेदवारांची यादी येणार..14 नावांवर चर्चा सुरु, कुणाला संधी मिळणार?.नाव निश्चितीसाठी प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण दिल्लीत..पक्षातील जुन्या कार्यकर्त्यांना संधी मिळणार असल्याची सूत्रांची माहिती..मुंबई वगळता राज्यातील ५ विभागांमधून संधी दिली जाणार
28 Apr 2026, 08:36 वाजता
महाराष्ट्राला टीबीचा विळखा, 35 दिवसांत सापडले 6 हजार टीबीचे रुग्ण
Tuberculosis : देशाला क्षयरोग म्हणजेच टीबीमुक्त करण्यासाठी केंद्र सरकारने 100 दिवसांची विशेष मोहीम हाती घेतली आहे... या मोहिमेतून धक्कादायक वास्तव समोर आले असून, देशातील दीड लाख, तर एकट्या महाराष्ट्रातील 11 हजार 91 गावांना क्षयरोगाचा धोका आहे... 24 मार्च 2026 पासून सुरू झालेल्या या मोहिमेच्या पहिल्या 35 दिवसांतच राज्यात 6 हजार 111 नवे क्षयरोगी आढळले आहेत....क्षयरोग निर्मूलन कार्यक्रमांतर्गत सध्या 'एआय' आधारित व्हीएमटीबी टूलचा वापर केला जात आहे... या तंत्रज्ञानाद्वारे राज्यातील 11 हजार 91 गावे 'हाय रिस्क' म्हणून निवडली आहेत...
28 Apr 2026, 08:13 वाजता
मुंबईत महापौर बंगल्याची दुरुस्ती होणार
Mumbai : मुंबईत महापौर बंगल्याची दुरुस्ती होणार आहे. भायखळ्याच्या राणीच्या बागेत असलेल्या एकमजली महापौर बंगल्यांच्या डागडुजीचा प्रस्ताव मुंबई महापालिकेच्या स्थायी समितीच्या पटलावर ठेवण्यात आला आहे. या बंगल्याच्या दुरुस्तीसाठी २ कोटी ९४ लाखांचा खर्च येणार आहे. एकमजली अशा कौलारू सागवानी बंगल्यात महापौरांनी सुचवल्यानुसार दुरुस्ती आणि नुतनीकरण करण्यात येणार आहे. यामध्ये बंगल्याच्या अंतर्गत फर्निचरची पूर्णतः दुरुस्ती करणे, सर्व शौचालयांचे नुतनीकरण, तळमजल्यावर अतिरिक्त बेडरुमची व्यवस्था, फरशीचे नुतनीकरण असे विविध बदल महापौरांनी सुचवले आहेत.
28 Apr 2026, 07:39 वाजता
रिक्षा-टॅक्सी चालक गाणार महाराष्ट्र गीत
Mumbai : रिक्षा टॅक्सी चालक गाणार महाराष्ट्र गीत..आझाद मैदानात हजारो चालक गाणार महाराष्ट्र गीत..रिक्षा टॅक्सी चालक देणार ऐक्याचा संदेश
28 Apr 2026, 07:36 वाजता
तापलेल्या विदर्भाला अवकाळीचा इशारा, विदर्भातील 6 जिल्ह्यांत पावसाचा अंदाज
Vidarbha Rain : वाढलेल्या उष्णतेने होरपळ होत असलेल्या विदर्भाला आता अवकाळीचा इशारा देण्यात आलाय...विदर्भात तीन दिवस मेघगर्जनेसह हलक्या सरींचा अंदाज आहे...यामुळे थेट पन्नाशीजवळ पोहोचलेला पारा काही अंशी कमी होण्यास मदत होईल आणि उकाड्याने हैराण विदर्भवासियांना काहीसा दिलासा मिळण्यास मदत होईल...दरम्यान उर्वरित राज्यातही तापमानात काहीसी घट होणार असल्याचा अंदाज आहे..