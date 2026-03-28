Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूज एका क्लिकवर

28 Mar 2026, 07:31 वाजता
वसईचा स्वयंघोषित धर्मगुरू ऋषिकेश वैद्यला अटक
Vasai : स्वयंघोषित धर्मगुरू ऋषिकेश वैद्यला अखेर अटक करण्यात आलीये.. गुन्हे शाखेच्या पोलिसांनी पिंपरी चिंचवड मधून त्याला रात्री ताब्यात घेतलंय.. महादेवाचा अवतार असल्याचं सांगून त्यानं 35 वर्षीय महिलेवर अत्याचार केल्याचा आरोप करण्यात आलाय. याप्रकरणी त्याला पोलिसांनी अटक केली असून अटकेनंतर त्याची पोलीस चौकशी सुरु करण्यात आलीये.
28 Mar 2026, 07:27 वाजता
भोंदूबाबा अशोक खरातवर आणखी 2 गुन्हे दाखल
Captain Ashok Kharat case : अशोक खरातवर आणखी दोन गुन्हे दाखल..रात्री उशिरा खरातवर दोन गुन्हे दाखल..लैंगिक शोषण आणि फसवणुकीचा गुन्हा दाखल..खरातवर आतापर्यंत 10 गुन्हे दाखल