Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूज एका क्लिकवर

29 Apr 2026, 08:25 वाजता
मेघालय हनीमून हत्याकांड प्रकरण, आरोपी सोनम रघुवंशीला कोर्टाकडून जामीन
Sonam Raghuvanshi Bail : मेघालयमधील हनीमून हत्याकांड प्रकरणी आरोपी सोनम रघुवंशीला शिलाँग कोर्टानं जामीन मंजूर केलाय.. प्रियकराच्या मदतीने सोनमनं पती राजा रघुवंशीची हत्या केली होती. राजा रघुवंशीच्या हत्येप्रकरणी अटक झाल्यानंतर १० महिन्यांहून अधिक काळानंतर, सोनम रघुवंशीला शिलाँग येथील न्यायालयाने जामीन मंजूर केलाय. 790 पानी दोषारोपपत्रानंतरही अटकेची कारणं प्रभावीपणे सांगितली गेली नसल्याने तिला जामीन दिल्याचं कोर्टानं म्हटलंय.. पैशांच्या ताकदीपुढे आमचा पराभव झाला अशी संतप्त प्रतिक्रिया राजा रघुवंशीच्या भावाने दिलीय..
29 Apr 2026, 07:30 वाजता
बच्चू कडू आज भूमिका जाहीर करणार
29 Apr 2026, 07:25 वाजता
एकनाथ शिंदेंनी आज बोलावली तातडीची बैठक
Eknath Shinde : राज्यातल्या राजकारणात पुन्हा हालचाल वाढलीये. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज संध्याकाळी आपल्या नंदनवन निवासस्थानी तातडीची बैठक बोलावलीये.. या बैठकीला पक्षाचे नेते, उपनेते, महत्त्वाचे लोकप्रतिनिधी आणि प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित राहणार आहेत.. विधान परिषद निवडणूक हा या बैठकीचा मुख्य अजेंडा असणार आहे.. त्याचबरोबर पक्षात सुरू असलेली नाराजी, काही नेत्यांची वादग्रस्त वक्तव्य यावरही चर्चा होण्याची शक्यता आहे.. शिंदे स्वतः यावर आपली भूमिका स्पष्ट करणार असल्याची माहिती मिळतेय.. त्यामुळे या बैठकीकडे सगळ्यांचे लक्ष लागलंय...