Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूज एका क्लिकवर

Maharashtra Breaking News Today : LIVE Updates on MARCH 29 महत्त्वाच्या ब्रेकिंग न्यूज मराठीमध्ये, महाराष्ट्रातील सर्व घडामोडी पाहा (Maharashtra LIVE News) एका क्लिकवर, मुंबई, पुण्यासह (Mumbai-Pune News) राज्यातील महत्त्वाची शहरं आणि गावांतील ताज्या बातम्या, राजकीय बातम्यांचे LIVE अपडे्स (Political News) सामाजिक, आर्थिक, आरोग्य, शैक्षणिक आणि क्रीडा (Sports) तसेच इतर अपडेट्स वाचा एक क्लिकवर.

Aashish Udas | Mar 29, 2026, 09:40 AM IST
29 Mar 2026, 09:34 वाजता

ठाण्यातील बहुतांश भागात वीजपुरवठा खंडित

 

Thane : ठाण्यातील बहुतांश भागात वीजपुरवठा खंडित..सकाळी 6 वाजल्यापासून ठाण्यात बत्ती गूल...तांत्रिक बिघाडामुळे वीज पुरवठा खंडित...ऐन सुट्टीच्या दिवशी ठाणेकरांचे हाल

29 Mar 2026, 09:11 वाजता

भोंदूबाबा अशोक खरात 1500 ते 2 हजार कोटींचा मालक

 

Captain Ashok Kharat case : खरातच्या बँक खात्यात 30 ते 40 लाखांची रक्कम..खरात प्रत्यक्षात 1500 ते 2 हजार कोटींचा मालक...खरातच्या संपत्तीचे स्रोत शोधण्याचं मोठं आव्हान...खरात पीडितांकडून घेत होता रोख रक्कम... शिवनिका संस्थानच्या खात्यावरही घेत होता पैसे...जमीन व्यवहारात मोठे अधिकारी आणि त्यांच्या कुटुंबियांनाही केलं सामील...खरातची मालमत्ता जप्त करण्यात मोठी अडचण

29 Mar 2026, 08:32 वाजता

खरातच्या शिवनिका संस्थानच्या आजी-माजी सदस्यांची चौकशी होणार-सूत्र

 

Captain Ashok Kharat case : शिवनिका संस्थानच्या आजी-माजी सदस्यांची चौकशी होणार-सूत्र...SITसर्व आजी-माजी सदस्यांना चौकशीला बोलवणार-सूत्र...चाकणकरांची SITचौकशी होण्याची शक्यता...शिवनिका संस्थानंच सर्व व्यवहार SITच्या रडारवर

29 Mar 2026, 08:04 वाजता

राज्यावर पुन्हा अवकाळी संकट

 

Rain Alert : राज्यावर पुन्हा अवकाळी पावसाचं संकट ओढावलंय.. आजपासून 4 एप्रिलपर्यंत राज्यात अवकाळी पावसाचा इशारा देण्यात आलाय. प्रामुख्याने खान्देश, मराठवाडा, पश्चिम विदर्भ तसेच मध्य महाराष्ट्रातील घाट परिसरातील जिल्ह्यांमध्ये विजांचा कडकडाट, वादळी वारे, पाऊस आणि काही ठिकाणी गारपिटीची शक्यता वर्तवण्यात आलीये. सध्या रब्बी पिकांची काढणी सुरू असल्याने काढणी केलेली पिके सुरक्षित ठिकाणी साठवून ठेवावीत किंवा झाकून ठेवण्याची व्यवस्था करावी. तसेच वादळी वारे, पाऊस आणि संभाव्य गारपीटीपासून पिकांचे नुकसान टाळण्यासाठी आवश्यक ती खबरदारी घ्यावी, असे आवाहन कृषी विभागाकडून करण्यात येत आहे.

29 Mar 2026, 07:35 वाजता

भोंदूबाबा खरातला आठवेना किती महिलांवर अत्याचार केले 

 

Captain Ashok Kharat case : भोंदूबाबा अशोक खरातनं आतापर्यंत किती महिलांवर अत्याचार केलेत हे त्यालाही आठवत नाही अशी माहिती पोलीस चौकशीमधून समोर आलीये. .महिलांच्या भावनिक आणि मानसीक स्थिती पाहून तो त्यांचं शोषण करत होता.. महिलांचं विश्वास संपादन करुन तो त्यांना भुलवत होता.. त्यानंतर ऊर्जा हस्तांतरणाच्या नावाखाली महिलांवर अत्याचार करत होता अशी माहिती पोलीस चौकशीत समोर आलीये. 
 

 

29 Mar 2026, 07:26 वाजता

भोंदूबाबा अशोक खरातची पोलीस कोठडी आज संपणार

 

Captain Ashok Kharat case : भोंदूबाबा अशोक खरातची पोलीस कोठडी आज संपणार...अशोक खरातला आज कोर्टात हजर करणार...खरातवर आतापर्यंत 10 गुन्हे दाखल...-खरातविरोधात नाशिक पोलिसांत तक्रारींचा पाऊस...आज दुपारी बाराच्या सुमारास खरातला नाशिक सत्रन्यायालयात हजर करणार

 

