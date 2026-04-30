Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूज एका क्लिकवर

30 Apr 2026, 08:02 वाजता
डोंबिवलीत जुन्या वादातून तरुणावर प्राणघातक हल्ला, वडिलांचा मृत्यू
Dombivli : डोंबिवली जवळी घारीवली परिसरात एक धक्कादायक घटना घडली, जुन्या वादातून दहा ते पंधरा जणांच्या जमावाने एका तरुणाला घराबाहेर बोलवून त्याला बेदम मारहाण केली. त्याला सोडवण्यास गेलेल्या तभाऊ आणि वडिलांवर देखील या जमावाने प्राणघातक हल्ला केला. यात तरुणाचे वडिल बामा जाधव यांचा मृत्यू झाला. या प्रकरणी मानपाडा पोलीस ठाण्यात अल्पवयीन मुलासह 14 जणांविरोधात गुन्हा दाखल करत 5 जणांना ताब्यात घेण्यात आलंय..
30 Apr 2026, 07:52 वाजता
अंबादास दानवेंना उमेदवारी दिल्यानं काँग्रेस नाराज
Congress : दानवेंना उमेदवारी दिल्यानं नाराज झालेल्या काँग्रेसनं आता विधान परिषदेच्या निवडणुकीसाठी उमेदवार देण्याचं ठरवल्याची चर्चा आहे. याच पार्श्वभूमीवर काँग्रेसच्या संभाव्य उमेदवारांची नावं समोर आली आहेत...बाळासाहेब थोरात, पृथ्वीराज चव्हाण, सचिन सावंत यांचं नाव चर्चेत आहे.....अतुल लोंढे, यशोमती ठाकूर, नसीम खान यांची नावं देखील चर्चेत आहेत....
30 Apr 2026, 07:32 वाजता
अंबादास दानवे आज विधान परिषदेचं उमेदवारी अर्ज दाखल करणार
Ambadas Danve : विधान परिषदेच्या निवडणुकीसाठी उद्धव ठाकरे मविआचे उमेदवार नसणार हे स्पष्ट करीत शिवसेनेनं शेवटच्या क्षणी माजी विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांच्या गळ्यात उमेदवारीची माळ टाकली... उमेदवारी अर्ज भरण्यासाठी काही तास शिल्लक असतानाच अंबादास दानवे यांचं उमेदवार म्हणून नाव जाहीर करण्यात आलं..अंबादास दानवे आज उमेदवारी अर्ज दाखल करणार आहेत.. अंबादास दानवेंना उमेदवारी देताना विश्वासात घेतलं नसल्याचा आरोप काँग्रेसनं केला. काँग्रेस आपला उमेदवार देणार असल्याचं काँग्रेस नेत्यांनी सांगितलंय. उमेदवारी जाहीर करताना काँग्रेस नेत्यांची चर्चा केल्याचा दानवेंचा दावा काँग्रेस नेत्यांनी लगेचच खोडून काढला.