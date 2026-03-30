Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूज एका क्लिकवर

30 Mar 2026, 07:31 वाजता
भोंदूबाबा खरातचे आर्थिक व्यवहार पाहणारे सीए रडारवर
Captain Ashok Kharat case : भोंदू अशोक खरात प्रकरणात आर्थिक गैरव्यवहाराचा तपास अधिक गडद होत असून, असून, खरातचे आर्थिक व्यवहार हाताळणाऱ्या दोन चार्टर्ड अकाउंटंटसह (सीए) दोघांना चौकशीसाठी बोलावण्यात आले आहे. खरातच्या सर्व आर्थिक व्यवहारांची सूत्रे संबंधित सीएच्या हाती होती. त्यामुळे या प्रकरणातील महत्त्वाची माहिती त्यांच्याकडून मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. एसआयटी लवकरच या सीएकडून संपूर्ण आर्थिक तपशील घेण्याच्या तयारीत आहे. शिवनिका ट्रस्टच्या व्यवहारांवर विशेष लक्ष ठेवण्यात आले आहे. २०१८ मध्ये अवघी चार लाखांची उलाढाल असलेल्या या ट्रस्टने २०२४ पर्यंत कोटींची झेप घेतल्याने संशय अधिक गडद झाला आहे.
30 Mar 2026, 07:27 वाजता
सातारा झेडपी निवडणुकीतील राडा प्रकरण, पोलीस अधीक्षक तुषार दोषी सक्तीच्या रजेवर
Satara : सातारा झेडपी अध्यक्ष निवडणुकीतील राडा प्रकरण...पोलीस अधीक्षक तुषार दोषी सक्तीच्या रजेवर...पुढील आदेश येईपर्यंत सक्तीच्या रजेवर राहण्याचे आदेश...निवडणुकीत शंभूराज देसाई, मकरंद पाटलांना झाली होती धक्काबुक्की...तुषार दोषींचा कार्यभार अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक वैशाली कडूकर पाहणार