Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूज एका क्लिकवर

31 Mar 2026, 08:13 वाजता
1 एप्रिलपासून चिनी CCTV कॅमेऱ्यांवर बंदी
Chinese Cameras Banned in India : देशातील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांच्या सुरक्षिततेबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहेत.... या पार्श्वभूमीवर भारत सरकारने 1 एप्रिलपासून चिनी सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे....भारतात सीसीटीव्ही कॅमेरे विकणाऱ्या चिनी कंपन्यांना 1 एप्रिल 2026 पासून नवीन गुणवत्ता आणि सुरक्षा नियमांचा मोठा फटका बसण्याची शक्यतायं... नवीन नियमांनुसार भारतात विकल्या जाणाऱ्या सर्व सीसीटीव्ही उत्पादनांसाठी स्टॅण्डरायझेशन टेस्टिंग अँड क्वालिटी सर्टिफिकेशन अनिवार्य करण्यात आले आहे.... म्हणजेच, या प्रमाणपत्राशिवाय चिनी कंपन्यांना आपले सीसीटीव्ही कॅमेरे विकता येणार नाही.... सरकारच्या या निर्णयाचे परिणाम थेट चीनमधून येणाऱ्या टीपी-लिंक, दहुआ यासारख्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांवर पडणारेय...
31 Mar 2026, 07:31 वाजता
राज्यात अवकाळी पावसाचा कहर
Rain : राज्यात अवकाळी पावसाचा कहर पाहायला मिळाला....पुणे, नाशिक, सातारा, जालना, कोल्हापुरात सोमवारी वादळी वा-यासह पाऊस बरसलाय.. या पावसामुळे शेतपिकांचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालंय...काढणीला आलेलं पीक गारा आणि पावसाच्या मा-याने मातीमोल झालंय...अनेक ठिकाणी झाडं उन्मळून पडले आहेत...तर जनावरेही दगावल्याची माहिती आहे...जालना जिल्ह्यात वीज अंगावर पडून दोन जणांचा मृत्यू झाल्याचं समजतंय...पुण्याच्या बाणेर भागात गारांचा पाऊस पडलाय....पिंपरी-चिंचवड शहरातील विविध भागात मध्यम ते हलक्या स्वरूपाच्या सरी बरसल्याचं पाहायला मिळाल...उत्तर पुणे जिल्ह्यातील जुन्नर परिसरात गारपिटीनं आंबा व द्राक्ष पिकांचं नुकसान होण्याची शक्यता आहे....तर पवना धरण परिसरात गहू कापणी आणि मळणीचा हंगाम सुरू असतानाच पावसामुळे पिकांना धोका निर्माण झालाय...तसेच रब्बी ज्वारी काढणीवरही याचा विपरीत परिणाम होत असून शेतकऱ्यांच्या हाता-तोंडाशी आलेला घास हिरावण्याची भीती व्यक्त केली जातेय...दुसरीकडे कोल्हापुरात पावसानं हजेरी लावल्यानं उकाड्यानं हैराण झालेल्या कोल्हापूरकरांना दिलासा मिळाला....नाशिक जिल्हयाच्या ग्रामिण भागात अवकाळी पावसानं पिक आणि फळबांगाचे नुकसान झालंय....
31 Mar 2026, 07:26 वाजता
लाडकी बहीण योजनेतून 71 लाख महिला बाद
Ladki Bahin Yojana : लाडकी बहीण योजनेसाठीची ई-केवायसीतील दुरुस्ती करण्याची मुदत ३१ मार्च रोजी संपत आहे. या योजनेतील लाभार्थ्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर कमी झाली असून ई-केवायसीनंतर ही संख्या १ कोटी ७६ लाखांवर आली आहे. योजनेच्या सुरुवातीला २ कोटी ४७ लाख लाभार्थ्यांची असलेली ही संख्येत घट होऊन जवळपास ७१ लाख महिला या योजनेतून बाद होणार आहेत. मंगळवारी या ई-केवायसीच्या दुरुस्तीचा अखेरचा दिवस आहे. विधानसभा निवडणुकीआधी सरकारकडून जाहीर करण्यात आलेल्या लाडकी बहीण योजनेच्या माध्यमातून गरजू महिलांच्या बँक खात्यावर दरमहिना १५०० रुपये निधी जमा करण्यात आला. मात्र या योजनेत मोठ्या प्रमाणावर बोगस लाभार्थी घुसल्याचे सरकारच्या निदर्शनास आणले. केवळ अडीच लाखांचे उत्पन्न असणाऱ्यांसाठी असलेल्या या याजनेत सधन महिला तसेच सरकारी कर्मचारी महिलांनीही लाभ घेतल्याचे स्पष्ट झाले. सुरुवातीला लाभ घेणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना अंकुश लावल्यानंतर ई-केवायसीच्या माध्यमातून अन्य बोगस लाभार्थीना या योजनेतून बाद करण्याची योजना आखण्यात आली.