Vidhan Parishad Election Result Live : ओमराजेंच्या बंडाचा मविआला फटका? धाराशिवमध्ये मविआची 150मतं फुटली

--मविआ आणि वंचितच्या उमेदवाराचा पराभव
--मविआच्या कृष्णा पाटील आष्टीकरांचा पराभव
--वंचितच्या प्रशांत इंगोलेंचा पराभव
--महायुतीच्या अमर राजुरकर यांना 339 मतं
--कृष्णा पाटील आष्टीकरांना अवघी 84 मतं
--कृष्णा पाटील आष्टीकर फुटीर खासदार नागेश पाटील आष्टीकरांचे पुत्र
खासदार ओमराजे निंबाळकर यांच्या बंडाचा महविकास आघाडीला फटका बसल्याची चर्चा जिल्ह्यात सुरु झालीये.. विधानपरिषद निवडणूकीत महाविकास आघाडीची 150 मंत फुटलीत.. महायुतीचे भाजपचे उमेदवार बसवराज पाटील यांना या निवडणुकीत 844 मतं मिळाली असून ते 720 मतांनी निवडून आलेत.. तर मविआकडून उभे असलेले काँग्रेसचे उमेदवार महेश देशमुख यांना या निवडणुकीत अवघी 125 मतं मिळाली.. या निवडणुकीत मविआची 150 मतं फुटल्याचा दावा केला जात असून ही मतं मिळाल्याचा दावा केला जातोय
नाशिकमधील अनपेक्षित निकालामुळे नरेंद्र दराडे चांगलेच संतापले असून पराभव झाल्यानंतर त्यांनी महायुतीमधील सर्वांना गद्दारी केली. आमचा विश्वास घात केला असा आरोप वरिष्ठ नेत्यांवर केला आहे. मतमोजणी केंद्रावरुन निघताना प्रसारमाध्यमांना त्यांनी प्रतिक्रिया दिली.
नाशिक विधान परिषदेत धक्कादायक निकाल पाहिला मिळत आहे. भाजप बंडखोर आणि अपक्ष उमेदवार गोकुळ गिते विजयी झाले आहेत.
बातमी सविस्तर वाचा - नाशिक विधान परिषद एकनाथ शिंदेंना मोठा धक्का, भाजप बंडखोर गोकुळ गीते विजयी
महायुतीतील भाजपाचे उमेदवार धैर्यशील कदम विजयी
धैर्यशील कदम यांना ८८५ पैकी पडली 593 पहिल्या क्रमांकाची मते
301 मतांनी धैर्यशील कदम यांचा झाला विजय
महाविकास आघाडीतील राष्ट्रवादी शरद पवार पक्षाचे अभयसिंह जगताप यांना पडली 292 मते
महायुतीची 100 मते फुटल्याचा जगताप यांचा दावा
192 मते होती महाविकास आघाडीची.
अमरावती विधान परिषद
अखेर भाजपचे प्रवीण पोटे 390 मत घेऊन विजय....
काँग्रेसचे हर्षाजीत देशमुख यांना शून्य मतं
वंचित चे उमेदवार निलेश विश्वकर्मा यांना मिळाले केवळ 31 मतं
अमरावती काँग्रेसचा सुपळासाप, काँग्रेसला मोठा धक्का
येवल्या मंत्री छगन भुजबळ यांच्या संपर्क कार्यालयासमोर पोलिसांचा बंदोबस्त वाढवला....
विधान परिषद निवडणूक निकालाच्या पार्श्वभूमीवर महायुतीचे नेते नरेंद्र दराडे यांचा पराभव झालंन पोलिसांकडून खबरदारी
भंडारा गोंदियात महायुतीचे ब्राह्मणकर विजयी...भाजपच्या अविनाश ब्राह्मणकरांची बाजी...अपक्ष उमेदवार नरेश ईश्वरकरांना अवघी
संभाजीनगरात महायुतीचे सुहास शिरसाट विजयी...महाविकास आघाडीच्या गणेश लोखंडेंना पराभवाचा धक्का... सुहास शिरसाटांना 454 मतं...
--नाशिक विधान परिषदेत धक्कादायक निकाल
--नाशिकमध्ये भाजप बंडखोर गोकुळ गिते विजयी
--शिवसेनेचे उमेदवार नरेंद्र दराडेंचा पराभव
--गोकुळ गितेंना 357, दराडेंना 248 मतं
नरेंद्र दराडे म्हणाले की, महायुतीमध्ये असून महायुतीच्या सर्व नेत्यांनी आतून गितेंना सपोर्ट केला पेपर वाटून त्यांना ताकद दिली...
मी महायुती म्हणून आशेवर राहिलो महायुतीच्या सर्व नेत्यांनी माझा विश्वास घात केला.. मला अंधारात ठेवून त्यांना ताकद दिली आणि माझी ताकद काढून घेतली..
गिरीश महाजन यांनी विश्वास घात केला.... गिरीश महाजन आणि ताकद दिली गीतेला...
भाजप उमेदवार बसवराज पाटील यांचा दणदणीत विजय
845 मतांसह बसवराज पाटील विजयी,
महाविकास आघाडीच्या मतालाही धक्का
काँग्रेस उमेदवार महेश देशमुख यांना 124 मत, 14 बाद झाल्याची माहिती
14 मतपत्रिका कोऱ्या असल्याची माहिती
अधिकृत घोषणाबाकी.
बसवराज पाटील हे मराठवाड्यात सर्वाधिक मतांनी विजयी झालेले उमेदवार
नागपूर
भाजप -- 682
काँग्रेस -- 130
अवैध -11
भाजपाचे डॉक्टर राजीव पोतदार विजयी
भंडारा गोंदिया विधानपरिषद निवडणूक
भाजपा अविनाश ब्राह्मणकर - ३०४
अपक्ष नरेश ईश्वरकर - १५२
भाजप अविनाश ब्राह्मणकर विजयी
अमरावती विधान परिषद निवडणुक
अमरावती विधानपरिषद निवडणुकीत 421 मते ठरले वैध
427 पैकी सहा मते ठरले अवैध, विजयासाठी लागणार 211 मते
भाजपचे प्रवीण पोटे आघाडीवर असल्याची माहिती
जळगाव अपडेट
विधान परिषद
महायुतीचे उमेदवार नंदकिशोर महाजन 577 हून अधिक मतांनी विजयी
महाविकास आघाडीचे शरद तायडे यांना 5 मत मिळाल्याची माहिती...
थोड्या वेळात अधिकृत घोषणा होईल
एकूण 616 मतदानांपैकी पाच अवैध..तर वैध 611 मतांची मोजणी.
सांगली सातारा विधान परिषद निवडणूक
भाजपचे धैर्यशील कदम यांना 591 मतांची पहिली पसंती
धैर्यशील कदम यांचा विजय निश्चित
राष्ट्रवादीच्या अभयसिंह जगताप यांनी 295
पहिल्या पसंतीची मते
443 मतांचा आहे कोटा..
9 मते ठरली अवैध
अमरावती विधान परिषद निवडणुक
अमरावती विधानपरिषद निवडणुकीत 421 मते ठरले वैध
427 पैकी 6 मत ठरले अवैध, अवैध 6 मतांपैकी पाच मतपत्रिका आढळल्या कोऱ्या, एका मता पत्रिकेवर केवळ केली सही
अमरावती विधान परिषद निवडणुकीत विजयासाठी लागणार 211 मते
भाजपचे प्रवीण पोटे आघाडीवर असल्याची माहिती
सांगली सातारा विधान परिषद निवडणूक
भाजपचे धैर्यशील कदम यांना 591 मतांची पहिली पसंतीची मते
धैर्यशील कदम यांचा विजय निश्चित
गोकुळ गीते 357 विजयी घोषित
, दराडे 248 13 मते अवैध
--संभाजीनगर विधान परिषदेत सुहास शिरसाट आघाडीवर
--मविआचे उमेदवार गणेश लोखंडे पिछाडीवर
महायुतीचे उमेदवार नंदकिशोर महाजन 577 हून अधिक मतांनी विजयी
महाविकास आघाडीचे शरद तायडे यांना 5 मत मिळाल्याची माहिती...
थोड्या वेळात अधिकृत घोषणा होईल
एकूण 616 मतदानांपैकी पाच अवैध..तर वैध 611 मतांची मोजणी
ठाणे - रवींद्र फाटक - शिवसेना
यवतमाळ - दुष्यंत चतुर्वेदी - शिवसेना
रायगड - रत्नागिरी - सिंधुदुर्ग - अनिकेत तटकरे - राष्ट्रवादी काँग्रेस
पुणे - विक्रम काकडे - राष्ट्रवादी काँग्रेस
वर्धा - गडचिरोली - चंद्रपूर - अरुण लखाणी - भाजप
अहिल्यानगर - प्राजक्त तनपुरे - भाजप
Maharashtra Vidhan Parishad Election 2026 : विधान परिषदेच्या 11 जागांसाठी मतमोजणी पार पडत आहे. राज्यात विधान परिषदेच्या एकूण 17 जागांवर निवडणुका घोषित करण्यात आल्या होत्या. यातील सहा जागा बिनविरोध निवडून आल्याने उर्वरित 11 जागांसाठी निवडणूक झाली होती. या अकरा जागांवर मतमोजणीला सुरु आहे. या निवडणुकीत महायुतीचं पारडे जड असल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळे या मतमोजणीकडे अवघ्या राज्याचं लक्ष लागंलय.