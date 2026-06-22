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Vidhan Parishad Election Result Live : ओमराजेंच्या बंडाचा मविआला फटका? धाराशिवमध्ये मविआची 150मतं फुटली

Maharashtra Vidhan Parishad Election 2026 : विधान परिषद निवडणुकांची मतमोजणीला सुरुवात झाली असून 6 जागांवर बिनविरोध विजयी झाला आहे. पण छत्रपती संभाजीनगर, नाशिकसह उर्वरित 11 जागांचा निकालाचे अपडेट्स पाहा एका क्लिकवर 

Written ByNeha Choudhary
Published: Jun 22, 2026, 09:30 AM IST|Updated: Jun 22, 2026, 12:12 PM IST
Vidhan Parishad Election Result Live : ओमराजेंच्या बंडाचा मविआला फटका? धाराशिवमध्ये मविआची 150मतं फुटली
22 June 2026 12:11 PM (IST)

नांदेडमध्ये महायुतीचे अमर राजुरकर विजयी

--मविआ आणि वंचितच्या उमेदवाराचा पराभव
--मविआच्या कृष्णा पाटील आष्टीकरांचा पराभव
--वंचितच्या प्रशांत इंगोलेंचा पराभव
--महायुतीच्या अमर राजुरकर यांना 339 मतं
--कृष्णा पाटील आष्टीकरांना अवघी 84 मतं
--कृष्णा पाटील आष्टीकर फुटीर खासदार नागेश पाटील आष्टीकरांचे पुत्र 

22 June 2026 12:07 PM (IST)

ओमराजेंच्या बंडाचा मविआला फटका? 

खासदार ओमराजे निंबाळकर यांच्या बंडाचा महविकास आघाडीला फटका बसल्याची चर्चा जिल्ह्यात सुरु झालीये.. विधानपरिषद निवडणूकीत महाविकास आघाडीची 150 मंत फुटलीत.. महायुतीचे भाजपचे उमेदवार बसवराज पाटील यांना या निवडणुकीत 844 मतं मिळाली असून ते 720 मतांनी निवडून आलेत.. तर मविआकडून उभे असलेले काँग्रेसचे उमेदवार महेश देशमुख यांना या निवडणुकीत अवघी 125 मतं मिळाली.. या निवडणुकीत मविआची 150 मतं फुटल्याचा दावा केला जात असून ही मतं मिळाल्याचा दावा केला जातोय

22 June 2026 11:05 AM (IST)

नाशिकमधील अनपेक्षित निकालामुळे नरेंद्र दराडे चांगलेच संतापले असून पराभव झाल्यानंतर त्यांनी महायुतीमधील सर्वांना गद्दारी केली. आमचा विश्वास घात केला असा आरोप वरिष्ठ नेत्यांवर केला आहे. मतमोजणी केंद्रावरुन निघताना प्रसारमाध्यमांना त्यांनी प्रतिक्रिया दिली. 

बातमी सविस्तर  वाचा -  'थेट तिन्ही पक्षांवर माझा...', भाजपा बंडखोर गोकुळ गितेंकडून नाशिकमध्ये पराभवानंतर शिंदे सेनेच्या दराडेंचा गंभीर आरोप; 'या' नेत्याचं घेतलं नाव

22 June 2026 11:03 AM (IST)

नाशिक विधान परिषदेत धक्कादायक निकाल पाहिला मिळत आहे. भाजप बंडखोर आणि अपक्ष उमेदवार गोकुळ गिते विजयी झाले आहेत. 

बातमी सविस्तर वाचा  - नाशिक विधान परिषद एकनाथ शिंदेंना मोठा धक्का, भाजप बंडखोर गोकुळ गीते विजयी

 

22 June 2026 10:56 AM (IST)

सांगली-सातारा विधान परिषद निवडणूक 

महायुतीतील भाजपाचे उमेदवार धैर्यशील कदम विजयी 

धैर्यशील कदम यांना ८८५ पैकी पडली 593 पहिल्या क्रमांकाची मते

301 मतांनी धैर्यशील कदम यांचा झाला विजय

महाविकास आघाडीतील राष्ट्रवादी शरद पवार पक्षाचे अभयसिंह जगताप यांना पडली 292 मते 

महायुतीची 100 मते फुटल्याचा जगताप यांचा दावा 

192 मते होती महाविकास आघाडीची.

22 June 2026 10:54 AM (IST)

अमरावती विधान परिषद 

अखेर भाजपचे प्रवीण पोटे 390 मत घेऊन विजय....

काँग्रेसचे हर्षाजीत देशमुख यांना शून्य मतं 

वंचित चे उमेदवार निलेश विश्वकर्मा यांना मिळाले केवळ 31 मतं

अमरावती काँग्रेसचा सुपळासाप, काँग्रेसला मोठा धक्का

22 June 2026 10:53 AM (IST)

येवल्या मंत्री छगन भुजबळ यांच्या संपर्क कार्यालयासमोर पोलिसांचा बंदोबस्त वाढवला.... 

 विधान परिषद निवडणूक निकालाच्या पार्श्वभूमीवर महायुतीचे नेते नरेंद्र दराडे यांचा पराभव झालंन पोलिसांकडून खबरदारी

22 June 2026 09:56 AM (IST)

भंडारा गोंदियात महायुतीचे ब्राह्मणकर विजयी...भाजपच्या अविनाश ब्राह्मणकरांची बाजी...अपक्ष उमेदवार नरेश ईश्वरकरांना अवघी 

22 June 2026 09:56 AM (IST)

संभाजीनगरात महायुतीचे सुहास शिरसाट विजयी...महाविकास आघाडीच्या गणेश लोखंडेंना पराभवाचा धक्का... सुहास शिरसाटांना 454 मतं...

22 June 2026 09:55 AM (IST)

--नाशिक विधान परिषदेत धक्कादायक निकाल
--नाशिकमध्ये भाजप बंडखोर गोकुळ गिते विजयी
--शिवसेनेचे उमेदवार नरेंद्र दराडेंचा पराभव
--गोकुळ गितेंना 357, दराडेंना 248 मतं

22 June 2026 09:51 AM (IST)

नरेंद्र दराडे म्हणाले की,  महायुतीमध्ये असून महायुतीच्या सर्व नेत्यांनी आतून गितेंना सपोर्ट केला पेपर वाटून त्यांना ताकद दिली...

 मी महायुती म्हणून आशेवर राहिलो महायुतीच्या सर्व नेत्यांनी माझा विश्वास घात केला.. मला अंधारात ठेवून त्यांना ताकद दिली आणि माझी ताकद काढून घेतली..

गिरीश महाजन यांनी विश्वास घात केला.... गिरीश महाजन आणि ताकद दिली गीतेला...

22 June 2026 09:48 AM (IST)

भाजप उमेदवार बसवराज पाटील यांचा दणदणीत विजय 

845  मतांसह बसवराज पाटील विजयी, 

महाविकास आघाडीच्या मतालाही धक्का 

काँग्रेस उमेदवार महेश देशमुख यांना 124 मत, 14 बाद झाल्याची माहिती 

14 मतपत्रिका कोऱ्या असल्याची माहिती

अधिकृत घोषणाबाकी.

बसवराज पाटील हे मराठवाड्यात सर्वाधिक मतांनी विजयी झालेले उमेदवार

22 June 2026 09:47 AM (IST)

नागपूर 

भाजप -- 682
काँग्रेस -- 130 
अवैध -11

 भाजपाचे डॉक्टर राजीव पोतदार विजयी

22 June 2026 09:46 AM (IST)

भंडारा गोंदिया विधानपरिषद निवडणूक 

भाजपा अविनाश ब्राह्मणकर - ३०४
अपक्ष नरेश ईश्वरकर - १५२

भाजप अविनाश ब्राह्मणकर विजयी

22 June 2026 09:45 AM (IST)

अमरावती विधान परिषद निवडणुक

अमरावती विधानपरिषद निवडणुकीत 421 मते ठरले वैध 

427 पैकी सहा मते ठरले अवैध, विजयासाठी लागणार 211 मते 

भाजपचे प्रवीण पोटे आघाडीवर असल्याची माहिती

22 June 2026 09:45 AM (IST)

जळगाव अपडेट

विधान परिषद

महायुतीचे उमेदवार नंदकिशोर महाजन 577 हून अधिक मतांनी विजयी

महाविकास आघाडीचे  शरद तायडे यांना 5 मत मिळाल्याची माहिती...

थोड्या वेळात अधिकृत घोषणा होईल

एकूण 616 मतदानांपैकी पाच अवैध..तर वैध 611 मतांची मोजणी.

22 June 2026 09:45 AM (IST)

सांगली सातारा विधान परिषद निवडणूक

भाजपचे धैर्यशील कदम यांना 591 मतांची पहिली पसंती

धैर्यशील कदम यांचा विजय निश्चित 

राष्ट्रवादीच्या अभयसिंह जगताप यांनी 295 
पहिल्या पसंतीची मते

443 मतांचा आहे कोटा..

9 मते ठरली अवैध

22 June 2026 09:44 AM (IST)

अमरावती विधान परिषद निवडणुक

अमरावती विधानपरिषद निवडणुकीत 421 मते ठरले वैध 

427 पैकी 6 मत ठरले अवैध, अवैध 6 मतांपैकी पाच मतपत्रिका आढळल्या कोऱ्या, एका मता पत्रिकेवर केवळ केली सही

अमरावती विधान परिषद निवडणुकीत विजयासाठी लागणार 211 मते 

भाजपचे प्रवीण पोटे आघाडीवर असल्याची माहिती

22 June 2026 09:44 AM (IST)

सांगली सातारा विधान परिषद निवडणूक

भाजपचे धैर्यशील कदम यांना 591 मतांची पहिली पसंतीची मते 

धैर्यशील कदम यांचा विजय निश्चित

22 June 2026 09:43 AM (IST)

गोकुळ गीते 357 विजयी घोषित
, दराडे 248 13 मते अवैध

22 June 2026 09:43 AM (IST)

--संभाजीनगर विधान परिषदेत सुहास शिरसाट आघाडीवर
--मविआचे उमेदवार गणेश लोखंडे पिछाडीवर 

22 June 2026 09:36 AM (IST)

जळगाव विधान परिषदमध्ये महायुतीचे उमेदवार नंदकिशोर महाजन विजयी

महायुतीचे उमेदवार नंदकिशोर महाजन 577 हून अधिक मतांनी विजयी

महाविकास आघाडीचे  शरद तायडे यांना 5 मत मिळाल्याची माहिती...

थोड्या वेळात अधिकृत घोषणा होईल

एकूण 616 मतदानांपैकी पाच अवैध..तर वैध 611 मतांची मोजणी

22 June 2026 09:34 AM (IST)

बिनविरोध विजयी उमेदवार 

ठाणे - रवींद्र फाटक - शिवसेना

यवतमाळ - दुष्यंत चतुर्वेदी - शिवसेना

रायगड - रत्नागिरी - सिंधुदुर्ग - अनिकेत तटकरे - राष्ट्रवादी काँग्रेस

पुणे - विक्रम काकडे - राष्ट्रवादी काँग्रेस

वर्धा - गडचिरोली - चंद्रपूर - अरुण लखाणी - भाजप

अहिल्यानगर - प्राजक्त तनपुरे - भाजप

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TAGS:
Vidhan Parishad Election 2026
maharashtra
BJP

About the Author

Neha Choudhary

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

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