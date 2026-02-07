Maharashtra ZP Election Voting LIVE: जिल्हा परिषद निवडणुकीच मतदान आज पार पडणार

जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्यांसाठी आज मतदान होणार आहे. दोन कोटी मतदार असून 7438 उमेदवार रिंगणात आहेत. सोमवारी मतमोजणी होणार असून गावचे लोक सत्ताधारी कोण असेल हे ठरवणार आहे. राज्यातील 12 जिल्हा परिषदा आणि त्यांतर्गतच्या 125 पंचायत समित्यांसाठी उद्या, शनिवारी मतदान होत असून यासाठी निवडणूक यंत्रणा सज्ज झाली आहे. जिल्हा परिषदेच्या 731 तर पंचायत समित्यांच्या 1462 जागांसाठी ही निवडणूक होत आहे. एकूण 7438 उमेदवार निवडणूक रिंगणात असून 2 कोटी 8 लाख 20 हजार 702 मतदार मतदानाचा हक्क बजावणार आहेत. संपूर्ण मतदान प्रक्रियेसाठी पुरेसा पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला असून मतदारांनी निर्भयपणे मतदान करावे असे आवाहन राज्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी केले आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाने 50 टक्के आरक्षणाच्या मर्यादेत असलेल्या रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर, कोल्हापूर, छत्रपती संभाजीनगर, परभणी, धाराशिव आणि लातूर या 12 जिल्हा परिषदा आणि त्यांतर्गतच्या 125पंचायत समित्यांच्या निवडणूक कार्यक्रमाची घोषणा केली होती. त्यानुसार या सर्व ठिकाणी ५ फेब्रुवारी रोजी मतदान होणार होते; परंतु उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अपघाती निधनामुळे राज्यात तीन दिवसांचा दुखवटा जाहीर झाल्यानंतर मतदानाच्या तारखेत बदल करण्यात आला. त्यानुसार आता शनिवारी सकाळी 7.30 ते सायंकाळी 5.30 या वेळेत मतदान होणार आहे. या सर्व ठिकाणी सोमवारी मतमोजणी सकाळी १० वाजता सुरू होईल. सुरुवातीस या निवडणुकीसाठी सर्व पक्षांनी जोरदार प्रचार सुरु केला होता. अजित पवार यांच्या निधनानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर प्रचारसभा न घेण्याची भूमिका घेतली. दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षांनी निवडणुकीचा प्रचार न करण्याचा निर्णय घेतला.
7 Feb 2026, 09:24 वाजता
रत्नागिरी- चिपळूण तालुक्यातील सती चिंचघरी मतदान केंद्रावरील ईव्हीएम मशीन बंद झाली आहे. चिपळूण अलोरे जिल्हा परिषद गटातील प्रकार असून गेल्या अर्ध्या तासापासून मतदान प्रक्रिया ठप्प झाली आहे. नवीन मशीन मागवण्यात आली. ईव्हीएम मशीन बंद पडल्यामुळे मतदारांमध्ये गोंधळ
7 Feb 2026, 09:11 वाजता
बाभळगाव येथे धीरज देशमुख यांच्या कुटुंबीयांनी बजावला मतदानाचा हक्क...
लातूर जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीसाठी बाभळगाव येथे धीरज देशमुख, त्याची पत्नी दिपशिखा देशमुख, आई वैशालीताई देशमुख यांनी मतदानाचा हक्क बजावला. यावेळी कुटुंबीयांनी मतदान केंद्रावर उपस्थित राहून लोकशाही प्रक्रियेत सक्रिय सहभाग नोंदवला. नागरिकांनी मोठ्या संख्येने मतदान करून लोकशाही बळकट करण्याचे आवाहनही यावेळी करण्यात आले. परिसरातील मतदान केंद्रांवर सकाळपासूनच मतदारांची उत्स्फूर्त गर्दी पाहायला मिळत आहे....
7 Feb 2026, 09:07 वाजता
अजित पवारांचं स्वप्न पूर्ण होणार - रोहित पवार
विलिनीकरणाच्या बैठकांबाबत 12 फेब्रुवारीच्या पत्रकार परिषदेत सविस्तर बोलणार असल्याच आमदार रोहित पवार म्हणाले. अजित पवारांचे स्वप्न पूर्ण होणार. मुंबईत घेणार पत्रकार परिषद असं रोहित पवार यावेळी म्हणाले. तसेच 10 फेब्रुवारीला रोहित पवार विमान अपघाताबाबत बोलणार असल्याचे त्यांनी सांगितले आहे. पवार कुटुंबिय अद्याप अजित पवारांच्या दुःखातून सावरलेले नाहीत.
7 Feb 2026, 08:38 वाजता
दौंड मध्ये आमदार राहुल कुल यांनी बजावला मतदानाचा हक्क....
दौंड तालुक्यातील जिल्हा परिषद पंचायत समितीसाठी आज मतदान होत आहे राहू मतदान केंद्रावर दौंड चे भाजपचे आमदार राहुल कुल आणि त्यांच्या पत्नी कांचन कुल यांनी मतदानाचा हक्क बजावला आहे.
7 Feb 2026, 08:32 वाजता
राज्यभरात असे होणार मतदान
राज्यातील 12 जिल्हा परिषदा आणि 125 पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी मतदानाला सुरुवात झाली आहे. रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर, कोल्हापूर, छत्रपती संभाजीनगर, परभणी, धाराशिव आणि लातूरमधील जिल्हा परिषदांसाठी हे मतदान होत आहे..मतदान प्रक्रियेला सुरुवात झाली असून संध्याकाळी 5.30वाजेपर्यंत मतदान सुरू असणार आहे. झेडपीच्या 731 जागांसाठी 2 हजार 624 उमेदवार मैदानात आहेत. पंचायत समितीच्या 1 हजार 462 जागांसाठी तब्बल 4 हजार 814 उमेदवार मैदानात आहेत. या निवडणुकीच्या निमित्ताने राज्यातील दिग्गज नेत्यांची प्रतिष्ठा पणाला लागली आहे...
7 Feb 2026, 08:29 वाजता
वाळूज येथील मतदान केंद्रावर ईव्हीएम मशीन बंद पडलीय ती बदलण्याचे काम सुरुय मात्र मतदार बंद आहे.
7 Feb 2026, 08:12 वाजता
पंढरपूर मतदान
जिल्हा परिषदेच्या सदस्यांसाठी पंढरपूर तालुक्यातील आठ जिल्हा परिषद गट आणि पंचायत समितीच्या 16 गणात मतदानाला सुरुवात झालेली आहे ग्रामीण भागात सकाळपासून मतदारांनी मतदान केंद्राबाहेर मतदान करण्यासाठी रांगा लावायला सुरुवात केली आहे या सर्व परिस्थितीचा आढावा घेतला आहे. सचिन कसबे यांनी
7 Feb 2026, 08:09 वाजता
कोल्हापूर जिल्ह्यात मतदान केंद्राबाहेर मतदारांच्या मोठ्या रांगा
कोल्हापूर जिल्ह्यात सकाळी साडेसात वाजल्यापासूनच मतदान केंद्राबाहेर मतदारांच्या मोठ्या रांगा लागल्या आहेत. अतिशय चुरशीने मतदान प्रक्रिया सुरू झाली आहे.. कोल्हापूर जिल्ह्यातील पाचगाव जिल्हा परिषद मतदार संघातील मतदान प्रक्रियेचा आढावा घेतलाय आमचे प्रतिनिधी प्रताप नाईक यांनी
7 Feb 2026, 08:06 वाजता
लातूर जिल्हा निवडणुकीदरम्यान मतदान केंद्रावर नियम मोडले
जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीदरम्यान आणखी एक धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. तांबळा जिल्हा परिषद गटातील मतदान केंद्रावर एका उमेदवाराला मतदान करतानाचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. निवडणूक आयोगाच्या नियमांनुसार मतदान केंद्रामध्ये मोबाईल नेणे व चित्रीकरण करणे सक्त मनाई असताना देखील हा प्रकार घडल्याने निवडणूक प्रक्रियेच्या गोपनीयतेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. मतदानाची गोपनीयता हा लोकशाहीचा अत्यंत महत्त्वाचा भाग मानला जातो. अशा प्रकारे मतदानाचा व्हिडिओ व्हायरल करण ही नियमांची सरळसरळ पायमल्ली आहे. प्रशासन या घटनेची चौकशी करून संबंधितांवर कारवाई करणार का? याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
7 Feb 2026, 07:47 वाजता
सांगलीत निवडणुकीला सुरुवात
सांगली जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीला सुरुवात झालेली आहे आणि आता मतदान केंद्रावर मतदान करण्यासाठी मतदार राजा पोहोचत आहे. 61 जिल्हा परिषद सदस्य आणि 122 पंचायत समिती सदस्यांसाठी मतदान पार पडत आहे.