Maharashtra ZP Election Results LIVE: भाजपला राष्ट्रवादीचा धक्का, कुठे मारली बाजी?

Maharashtra Zilla Parishad Panchayat Samiti Election Results 2026 Live Updates ( महाराष्ट्र जिल्हा परिषद पंचायत समिती निवडणुक निकाल लाइव अपडेट्स) : 12 झेडपी, 125 पंचायत समित्यांची आज मतमोजणी. झेडपी, पंचायत समितीत गुलाल कुणाचा? अखेर मिनी मंत्रालयाचं चित्र स्पष्ट होणार    

Sayali Patil | Feb 09, 2026, 11:53 AM IST
Maharashtra Zilla Parishad Panchayat Samiti Election Result Live Updates ( महाराष्ट्र जिल्हा परिषद पंचायत समिती निवडणुक निकाल लाइव अपडेट्स) : राज्यातील 12 जिल्हा परिषदा आणि 125 पंचायत समित्यांची मतमोजणी आज होणार आहे. निवडणूक आयोगाकडून मतमोजणीची तयारी पूर्ण करण्यात आली आहे. सकाळी 10 वाजल्यापासून मतमोजणीला सुरुवात होईल. मनपानंतर आता या निवडणुकीत कोण बाजी मारणार याकडे संपूर्ण राज्याचं लक्ष असणार आहे. रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पुणे,सातारा, सांगली, सोलापूर, कोल्हापूर, छत्रपती संभाजीनगर, परभणी, धाराशिव आणि लातूर झेडपीसह पंचायत समित्यांचा यामध्ये समावेश आहे. मातब्बर नेत्यांची प्रतिष्ठा या पणाला लागलेल्या झेडपी निवडणुकीत गुला कोण उधळणार? पाहा सर्व अपडेट एका क्लिकवर... 

9 Feb 2026, 11:52 वाजता

Maharashtra ZP Election Results 2026 Live Updates : मोहोळ, मावळ सांगलीतून ताज्या अपडेट 

मोहोळ तालुक्यातील खंडाळी गणातून राष्ट्रवादी अजित पवार गटाचे उमेदवार गणेश मुळे विजयी
सांगली - वाळवा तालुक्यातील येलूर जिल्हा परिषद गटातुन भाजपाच्या हर्षदा राहुल महाडीक विजयी
मावळ - जिल्हा परिषदेच्या 5 व पंचायत समितीच्या 10 सर्व जागांवर राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीवर
इंदापूर- भिगवण शेटफळगढे जिल्हा परिषद गट राष्ट्रवादी उमेदवार 4051 मतांनी मेघना बंडगर आघाडीवर. पंचायत समिती भिगवण  गणात राष्ट्रवादी 5680 मतांनी आघाडीवर.

 

9 Feb 2026, 11:50 वाजता

Maharashtra ZP Election Results 2026 Live Updates : रायगडमध्ये विकास गोगावले विजयी 

रायगडमध्ये विकास गोगावले विजयी,. भरत गोगावले यांचा मुलगा विजयी. नगरपंचायत निवडणुकीदरम्यानच्या राड्यामुळं चर्चेत आलेलं नाव. 
तळा तालुक्यावर राष्ट्रवादी काँग्रेसचा वरचष्मा कायम. जिल्हा परिषदेच्या दोन्ही जागांसह पंचायत समितीच्या चारही जागा राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे. 
जिल्हा परिषद, चरई खुर्द मधून राष्ट्रवादीच्या गीता जाधव तर रहाटाड मधून नलिनी लोखंडे विजयी

9 Feb 2026, 11:44 वाजता

4  फेऱ्यांअखेर राजगडमध्ये काय स्थिती?

4  फेऱ्यांअखेर राजगड तालुक्यातील वेल्हे बुद्रुक जिल्हा परिषद गट मधून भाजपचे शिवाजी चोरगे यांचा 6568 मतांनी विजय. तर वांगणी गणामधून राष्ट्रवादीचे संदीप खुटवड यांचाही 2812 मतांनी विजय झाला आहे

 

9 Feb 2026, 11:43 वाजता

Maharashtra ZP Election Results 2026 Live Updates : रायगड  ब्रेकिंग; महाडमध्ये शिवसेना आघाडीवर

महाडच्या दासगाव जिल्हा परिषद मतदार संघात शिवसेनेचे पुर्ण पॅनल विजयी. जिल्हा परिषदेसाठी मन्सुर ताज तर पंचायत समितीसाठी प्रेरणा सावंत आणि साबिरा पाचकर विजयी. 

रायगड आवास जिल्हा परिषद मतदार संघातून शिवसेनेचे दिलीप भोईर आघाडीवर. काँग्रेसचे राजाभाऊ ठाकूर यांची पिछाडी

9 Feb 2026, 11:41 वाजता

Maharashtra ZP Election Results 2026 Live Updates : कोल्हापुरात आतापर्यंतच्या कलात काँग्रेसच भारी

काँग्रेसने आतापर्यंत 12 जागावर विजय. दुसऱ्या क्रमांकवर राष्ट्रवादी काँग्रेसने 10 जागा मिळवल्या . भाजप 7, शिवसेना 6, जनसुराज्यने 4 जागा मिळवल्या. ठाकरे गट आणि स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने प्रत्येकी एक जागा मिळवित खाते खोलले. जनसुराज्य पक्षाची मात्र पिछेहाट

9 Feb 2026, 11:40 वाजता

Maharashtra ZP Election Results 2026 Live Updates : सोलापुरात निकालाची प्रक्रिया अत्यंत संथगतीने 

अक्कलकोट तालुक्यातील कुरनूर गणातून भाजपचे विनोद मोरे विजयी. संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागून राहिलेल्या मोहोळ तालुक्याच्या जिल्हापरिषद निकालाची प्रक्रिया अत्यंत संथगतीने . ईव्हीएम मशीन ढाब्यावर आढळल्यामुळे मोहोळ मधील निवडणूक आली होती चर्चेत . मात्र निकालाची प्रक्रिया अत्यंत संथगतीने सुरू असल्याने व्यक्त करण्यात येतेय नाराजी

 

9 Feb 2026, 11:37 वाजता

Maharashtra ZP Election Results 2026 Live Updates : धाराशिव मध्ये उबाठाला विजय 

ढोकी पंचायत समिती गणातून उबाठाचे अमर समुद्रे एक मतांनी विजयी . भाजपचे निहाल काझी यांचा एक मतांनी विजयी. एस दोन वेळेस करण्यात आली फेर मतमोजणी. अखेर अमर समुद्रे यांना करण्यात आले विजयी घोषित.

परभणी - जिल्हा परिषद टाकळी कुंभकर्ण गटात शिवसेना उबाठा गटाच्या उमेदवार प्रतीक्षा प्रभाकर जयस्वाल मोठ्या मताधिक्याने विजयी / प्रतीक्षा जयस्वाल जिल्ह्यातील 22 वर्षीय सर्वात तरुण उमेदवार होत्या निवडणुकीच्या रिंगणात 

9 Feb 2026, 11:34 वाजता

9 Feb 2026, 11:33 वाजता

Maharashtra ZP Election Results 2026 Live Updates : बारामतीत शामल सुनील वाबळे विजयी

बारामती +  काऱ्हाटी गण : राष्ट्रवादीच्या शामल सुनील वाबळे या 7304 मतांनी विजयी. वाबळे यांना 9533 मते. पराभूत उमेदवार भाजप सोनाली प्रमोद खराडे पराभूत.  खराडे यांना 2229 मते.
सातारा - फलटण पिंपोडे गटात रामराजे समर्थक शिवसेनेचे सतीश धुमाळ विजयी
सांगली जिल्हा परिषदेत काँग्रेसने उघडले खाते. पलूस तालुक्यातल्या कुंडल जिल्हा परिषद गटातून काँग्रेसचे उमेदवार ऋषिकेश लाड विजय. काँग्रेस आमदार विश्वजीत कदम यांचे भाचे

बारामती जिल्हा परिषद

राष्ट्रवादी : 01 विजयी (सुपा मोरगाव जिल्हा परिषद गटातून राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पल्लवी खेत्रे विजयी...) 
बारामती पंचायत समिती 
एकूण जागा : 12
राष्ट्रवादी अजित पवार : 1 विजयी
राष्ट्रवादी आघाडी 09 जागा
भाजप : 01 (विजयी सुपे पंचायत समिती)
भाजप : 01 आघाडीवर (शिरसुफळ पारवडी गण)

9 Feb 2026, 11:29 वाजता

Maharashtra ZP Election Results 2026 Live Updates : रायगडमधून मोठी अपडेट

रायगड म्हसळा तालुका- राष्ट्रवादी काँग्रेसचा वरचष्मा कायम,  जिल्हा परिषदेच्या दोन्ही जागांवर राष्ट्रवादी काँग्रेसचा विजय. राष्ट्रवादीचे अभिषेक विचारे आणि अनिल बसवत यांचा विजय. पंचायत समितीच्या चारही जागा राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे
नागोठणे जिल्हा परिषद मतदार संघात राष्ट्रवादी काँग्रेसला धक्का. शिवसेनेचे सुमित काते विजयी. राष्ट्रवादीचा किशोर जैन यांचा केला पराभव
रायगड जिल्हा परिषद- शिवसेना ठाकरे गटाच्या पल्लवी भोईर आघाडीवर. भाजपाचे आमदार रवींद्र पाटील यांच्या सुनबाई शर्मिला पाटील पिछाडीवर

