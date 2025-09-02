Maratha Protest LIVE Updates: मनोज जरांगेच्या मुंबईतील मराठा आंदोलनाचा अत्यंत महत्वाचा दिवस, मोठ्या घडामोडी घडणार

Maratha Protest LIVE Updates: मनोज जरांगे पाटीलांच्या मुंबईतील मराठा आंदोलनाचा आज पाचवा दिवस असून या दिवशी अत्यंत महत्वाच्या घडामोडी घडणार आहेत. 2 सप्टेंबर रोजी मराठा आंदोलनाची पुढील सुनावणी होणार आहे. तर नागपुरात राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या साखळी उपोषणाचा उद्या चौथा दिवस आहे. मराठा आरक्षणाबात सरकारी पातळीवर काही निर्णय होण्याची शक्यता मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी वर्तवली आहे, तेव्हा आंदोलनाच्या पाचव्या दिवशीच्या सर्व अपडेट्स येथे मिळतील.
2 Sep 2025, 06:49 वाजता
2 Sep 2025, 06:43 वाजता
आझाद मैदानाव्यतिरिक्त इतर ठिकाणी आंदोलकांनी वावरू नये: मुंबई हायकोर्ट
आझाद मैदानाव्यतिरिक्त इतर ठिकाणी आंदोलकांनी वावरू नये. असे कोर्टाने आदेश दिले आहेत. तसेच पाच हजारांपेक्षा जास्त लोक आणू नये ही आयोजकांची जबाबदारी होती असं म्हणत मुंबई कोर्टाने फटकारलं आहे. पहिल्या दिवशीच 6 नंतर मैदान खाली करणं आवश्यक होतं. असंही कोर्टाने म्हटलं आहे.
2 Sep 2025, 06:43 वाजता
सरकारला आजच्या कोर्टाच्या निर्णयाची प्रतीक्षा?
मनोज जरांगेंच्या आंदोलनाबाबत राज्य सरकार सध्या वेट अँड वॉचच्या भूमिकेत असल्याचं दिसतंय. आंदोलनाबाबत आज हायकोर्टाकडून निर्णय येण्याची शक्यता आहे. कोर्टाच्या निर्णयाची सरकारला प्रतीक्षा असल्याची सूत्रांकडून माहिती मिळतेय. त्यामुळे कोर्टाच्या निर्णयानंतर सरकार दिशा ठरवणार असल्याचं समजतंय. चौथ्या दिवशी जरांगेंच्या भेटीला सरकारकडून आज कोणीच आलं नाही. कोर्टाने आज दुपारी तीनवाजेपर्यंत मैदान खाली न केल्यास सरकारला कारवाई करण्याची मूभा असल्याचं म्हटलं आहे.
2 Sep 2025, 06:43 वाजता
आरक्षणावरून पुन्हा भुजबळ आणि मनोज जरांगे आमनेसामने
आरक्षणावरून पुन्हा भुजबळ आणि मनोज जरांगे आमनेसामने आले आहेत. ओबीसीतून मराठा समाजाला आरक्षण देण्यास भुजबळांनी ठाम विरोध केलाय. ओबीसींच्या आरक्षणात दुसरा वाटेकरी सहन करणार नसल्याचा इशारा भुजबळांनी दिलाय. तर ओबीसींवर अन्याय झाल्यास मुंबईत ओबीसी समाज लाखोंचे मोर्चे काढणार असल्याची भूमिका ओबीसी नेत्यांनी घेतलीय. तर भुजबळांचा दावा जरांगेंनी फेटाळला आहे. कुणबी मराठा एकच असल्याचा पुनरुच्चार जरागेंनी केलाय.
2 Sep 2025, 06:41 वाजता
जरांगेंच्या उपोषणाचा आज पाचवा दिवस
आझाद मैदानावर आज मनोज जरांगे पाटलांच्या उपोषणाचा पाचवा दिवस आहे. चौथ्या दिवशी सायंकाळी समर्थकांशी बोलण्याआधी त्यांनी पाणी प्यायलं होतं. आज जरांगे काय बोलणार याकडे सर्वांच लक्ष लागलेलं आहे.
2 Sep 2025, 06:41 वाजता
ओबीसी महासंघाच्या साखळी उपोषणाचा आज चौथा दिवस
राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या साखळी उपोषणाचा आज चौथा दिवस आहे. नागपूरमध्ये हे साखळी उपोषण सुरु आहे.
2 Sep 2025, 06:35 वाजता
मराठा आंदोलकांसाठी येवल्यातून 5 हजार भाकरी आणि ठेचा
मराठा आरक्षणासाठी लढा देणारे मनोज जरांगे पाटील यांनी मुंबईत उपोषणाला सुरुवात केली आहे. त्यांच्या या आंदोलनाला राज्यभरातून मराठा बांधव मोठ्या संख्येने पाठिंबा देत आहेत. मुंबईत उपोषणस्थळी पोहोचलेल्या कार्यकर्त्यांसाठी अन्न-पाण्याची व्यवस्था करण्यासाठी येवला तालुक्यातील कातरणी, विसापूर, आडगाव रेपाळसह परिसरातून तब्बल 5000 भाकरी आणि ठेचा तयार करून मुंबईकडे रवाना करण्यात आले. या भाकऱ्या रेल्वेमार्गे पाठवण्यात आल्या असून येवल्यातील मराठा समाजाने ही जबाबदारी स्वीकारली आहे
2 Sep 2025, 06:27 वाजता
काँग्रेस पदाधिकाऱ्याने मराठा आंदोलकांना वाटल्या 5 हजार चटई अन् चादरी
मराठा समाज आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरंगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली मुंबईत आंदोलन करत आहे, संपूर्ण महाराष्ट्रातून हजारो मराठा समाज एकजुटीने आंदोलन करत असून या आंदोलनात त्यांना मदत करावी म्हणून कॉँग्रेस मुंबईतील पदाधिकारी हिरा देवासी यांच्याकडून मराठा आंदोलकांना 5 हजार चटई आणि चादर वाटप करण्यात आले.