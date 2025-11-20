Maharashtra Breaking News Today LIVE: नितीश कुमार पुन्हा एकदा बिहारचे CM, दहाव्यांदा मुख्यमंत्री म्हणून घेतली शपथ

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 20 November 2025: नितीश कुमार 10 व्या वेळी बिहारच्या मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेणार आहेत. यासाठी मुख्यमंत्री फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उपस्थित राहणार आहेत. उद्धव ठाकरेंच्या उपस्थितीत ज्येष्ठ शिवसैनिकांचा मेळावा आज आहे. याशिवाय तालुका मुळशीत ओबीसीचा भव्या एलगार मेळावा असणार आहे. यासोबत इतर प्रत्येक क्षेत्रातील घडामोडींकडे या ब्लॉगव्हा माध्यमातून लक्ष असेल...
20 Nov 2025, 11:36 वाजता
दहाव्यांदा नितीशकुमारांनी घेतली बिहारच्या मुख्यमंत्रिपदाची शपथ
- बिहारमध्ये पुन्हा एकदा 'नितीशराज'
- दहाव्यांदा नितीशकुमार मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली
- सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा उपमुख्यमंत्री बनणार
- भाजपचे 16, जेडीयूचे 14 मंत्री शपथ घेण्याची शक्यता
20 Nov 2025, 11:35 वाजता
बिहारमध्ये पुन्हा एकदा 'नितीशराज'
बिहारमध्ये पुन्हा एकदा 'नितीशराज' बघायला मिळत आहे. नितीश कुमार पुन्हा एकदा बिहारचे मुख्यमंत्री होणार आहेत. आज 20 नोव्हेंबर रोजी गांधी मैदानावर दहाव्यांदा ते मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतील.
20 Nov 2025, 11:26 वाजता
रायगडच्या ताम्हिणी घाटात भीषण अपघात
पुणे माणगांव मार्गावर ताम्हिणी घाटात भीषण अपघात झाला. अवघड वळणावर चालकाचे नियत्रंण सुटल्याने थार गाडी ५०० फूट दरीत कोसळली. अपघातात तीन जणांचा मृत्यू , आणखी प्रवासी असण्याची शक्यता. त्यांचा ड्रोनच्या माध्यमातून शोध सुरू आहे. गाडी पुणे इथून माणगाव कडे येत असताना झाला अपघात. माणगाव पोलीस, तसेच विविध बचाव पथक घटनास्थळी दाखल.
20 Nov 2025, 11:24 वाजता
नाराजीचा विषय राज्यातच संपला- उपमुख्यमंत्री
नाराजीचा विषय राज्यातच संपला, दिल्लीत अमित शाहांच्या भेटीनंतर उपमुख्यमंत्री शिंदेंचं वक्तव्य, तर मित्रपक्षातील ऑपरेशन लोटसमुळे शिंदेंनी तक्रार केल्याची सूत्रांची माहिती
20 Nov 2025, 11:22 वाजता
रुपाली पाटीलांनी माधवी खंडाळकरांना पाठवली अब्रुनुकसानीची नोटीस
- रुपाली पाटील यांनी माधवी खंडाळकर यांना पाठवली १० कोटी रुपयांची अब्रुनुकसानीची नोटीस
- रूपाली ठोंबरे पाटील आणि माधवी खंडाळकर यांच्यातील वाद पेटणार
- १० कोटींची नुकसान भरपाई देण्यासाठी पाठवली कायदेशीर नोटीस
- काही दिवसांपूर्वी रुपाली पाटील यांच्या बद्दल माधवी खंडाळकर यांनी एक पोस्ट लिहिली होती
- त्यावरून दोघींमध्ये बराच वाद झालेला होता
- यावरूनच आता रुपाली पाटील यांनी खंडाळकर यांच्या विरोधात अब्रुनुकसानीची नोटीस पाठवली आहे
20 Nov 2025, 11:21 वाजता
20 Nov 2025, 10:52 वाजता
'दिल्लीतील 1-2 नंबरच्या भीतीनं सरकार चाललंय' -नाना पटोले
शिंदेंच्या नाराजीवरुन काँग्रेस नेते नाना पटोले यांनी टोला हाणलाय.. दिल्लीतील 1 आणि 2 नंबरच्या भीतीनं महाराष्ट्र सरकार चाललंय असा टोला पटोलेंनी हाणलाय. दिल्लीत सरकार कोसळलं तर महाराष्ट्रातील सरकार पडेल असा हल्लाबोलही त्यांनी केलाय.
20 Nov 2025, 10:36 वाजता
20 Nov 2025, 10:22 वाजता
20 Nov 2025, 10:09 वाजता
'महाराष्ट्रातील बऱ्याच गोष्टी मला माहिती आहेत'- अमित शाह
महाराष्ट्रातील ब-याच गोष्टी मला माहिती आहेत असं वक्तव्य केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी शिंदेंसोबतच्या बैठकीत केलंय..तुम्ही एनडीएचे प्रमुख पक्ष आहात. तुमचा सन्मान राखला जाईल असं आश्वासन शाहांनी शिंदेंना दिल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळतेय..