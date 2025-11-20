English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Maharashtra Breaking News Today LIVE: नितीश कुमार पुन्हा एकदा बिहारचे CM, दहाव्यांदा मुख्यमंत्री म्हणून घेतली शपथ

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 20 November 2025: पार्थ पवार यांचे पुणे जमीन गैरव्यवहार प्रकरण ते ओबीसी मेळावा अशा महाराष्ट्रातील महत्त्वाच्या घडामोडींसह देशभरातील इतर घटनांचा धावत आढावा घ्या ब्लॉगच्या माध्यमातून...   

Tejashree Gaikwad | Nov 20, 2025, 11:52 AM IST
20 Nov 2025, 11:36 वाजता

दहाव्यांदा नितीशकुमारांनी घेतली बिहारच्या मुख्यमंत्रिपदाची शपथ

  • बिहारमध्ये पुन्हा एकदा 'नितीशराज'
  • दहाव्यांदा नितीशकुमार मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली 
  • सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा उपमुख्यमंत्री बनणार
  • भाजपचे 16, जेडीयूचे 14 मंत्री शपथ घेण्याची शक्यता 

20 Nov 2025, 11:35 वाजता

बिहारमध्ये पुन्हा एकदा 'नितीशराज'

बिहारमध्ये पुन्हा एकदा 'नितीशराज' बघायला मिळत आहे. नितीश कुमार पुन्हा एकदा बिहारचे मुख्यमंत्री होणार आहेत. आज 20 नोव्हेंबर रोजी गांधी मैदानावर दहाव्यांदा ते मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतील. 

20 Nov 2025, 11:26 वाजता

रायगडच्या ताम्हिणी घाटात भीषण अपघात

पुणे माणगांव मार्गावर ताम्हिणी घाटात भीषण अपघात झाला. अवघड वळणावर चालकाचे नियत्रंण सुटल्याने थार गाडी ५०० फूट दरीत कोसळली. अपघातात  तीन जणांचा मृत्यू , आणखी प्रवासी असण्याची शक्यता. त्यांचा ड्रोनच्या माध्यमातून शोध सुरू आहे. गाडी पुणे इथून माणगाव कडे येत असताना झाला अपघात. माणगाव पोलीस, तसेच विविध बचाव पथक घटनास्थळी दाखल. 

20 Nov 2025, 11:24 वाजता

नाराजीचा विषय राज्यातच संपला- उपमुख्यमंत्री

नाराजीचा विषय राज्यातच संपला, दिल्लीत अमित शाहांच्या भेटीनंतर उपमुख्यमंत्री शिंदेंचं वक्तव्य, तर मित्रपक्षातील ऑपरेशन लोटसमुळे शिंदेंनी तक्रार केल्याची सूत्रांची माहिती

20 Nov 2025, 11:22 वाजता

रुपाली पाटीलांनी माधवी खंडाळकरांना पाठवली अब्रुनुकसानीची नोटीस

  • रुपाली पाटील यांनी माधवी खंडाळकर यांना पाठवली १० कोटी रुपयांची अब्रुनुकसानीची नोटीस
  • रूपाली ठोंबरे पाटील आणि माधवी खंडाळकर यांच्यातील वाद पेटणार 
  • १० कोटींची नुकसान भरपाई देण्यासाठी पाठवली कायदेशीर नोटीस 
  • काही दिवसांपूर्वी रुपाली पाटील यांच्या बद्दल माधवी खंडाळकर यांनी एक पोस्ट लिहिली होती 
  • त्यावरून दोघींमध्ये बराच वाद झालेला होता 
  • यावरूनच आता रुपाली पाटील यांनी खंडाळकर यांच्या विरोधात अब्रुनुकसानीची नोटीस पाठवली आहे

20 Nov 2025, 11:21 वाजता

20 Nov 2025, 10:52 वाजता

'दिल्लीतील 1-2 नंबरच्या भीतीनं सरकार चाललंय' -नाना पटोले

शिंदेंच्या नाराजीवरुन काँग्रेस नेते नाना पटोले यांनी टोला हाणलाय.. दिल्लीतील 1 आणि 2 नंबरच्या भीतीनं महाराष्ट्र सरकार चाललंय असा टोला पटोलेंनी हाणलाय. दिल्लीत सरकार कोसळलं तर महाराष्ट्रातील सरकार पडेल असा हल्लाबोलही त्यांनी केलाय. 

20 Nov 2025, 10:36 वाजता

20 Nov 2025, 10:22 वाजता

20 Nov 2025, 10:09 वाजता

'महाराष्ट्रातील बऱ्याच गोष्टी मला माहिती आहेत'- अमित शाह 

 

महाराष्ट्रातील ब-याच गोष्टी मला माहिती आहेत असं वक्तव्य केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी शिंदेंसोबतच्या बैठकीत केलंय..तुम्ही एनडीएचे प्रमुख पक्ष आहात. तुमचा सन्मान राखला जाईल असं आश्वासन शाहांनी शिंदेंना दिल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळतेय.. 

ट्रेंडिंग न्यूज़

पुणे जमीन गैरव्यवहारात &#039;अशी ही बनवाबनवी&#039;, अहवालाची खुद्द महसूलमंत्र्यांनाच नाही माहिती!

पुणे जमीन गैरव्यवहारात 'अशी ही बनवाबनवी', अहवालाची खुद्द महसूलमंत्र्यांनाच नाही माहिती!
महागड्या कार, परदेशातील शिक्षण अन् ऐशोआरामाचं आयुष्य सोडून 18 व्या वर्षी होणार जैन मुनी; सुरतच्या हिरे व्यापाराचा मुलगा चर्चेत

महागड्या कार, परदेशातील शिक्षण अन् ऐशोआरामाचं आयुष्य सोडून 18 व्या वर्षी होणार जैन मुनी; सुरतच्या हिरे व्यापाराचा मुलगा चर्चेत
&#039;...म्हणून मी राज ठाकरेंची साथ सोडली&#039;, भाजप प्रवेशानंतर &#039;मुळशी पॅटर्न&#039;मधील पिट्याभाई यांचा खुलासा

'...म्हणून मी राज ठाकरेंची साथ सोडली', भाजप प्रवेशानंतर 'मुळशी पॅटर्न'मधील पिट्याभाई यांचा खुलासा

आईनेच 9 महिन्यांच्या लेकीची गळा दाबून केली हत्या, कारण ऐकून पोलिसही चक्रावले...

आईनेच 9 महिन्यांच्या लेकीची गळा दाबून केली हत्या, कारण ऐकून पोलिसही चक्रावले...
Salary Increment : 2026 मध्ये तुमचा पगार वाढणार की कमी होणार? रिपोर्टने दिले संकेत!

Salary Increment : 2026 मध्ये तुमचा पगार वाढणार की कमी होणार? रिपोर्टने दिले संकेत!
Whatsapp Data Leaked: मेटाची एक चूक आणि 3.5अब्ज यूजर्सचा डेटा धोक्यात, जागतिक स्तरावर मोठी घोडचूक!

Whatsapp Data Leaked: मेटाची एक चूक आणि 3.5अब्ज यूजर्सचा डेटा धोक्यात, जागतिक स्तरावर मोठी घोडचूक!
नगरपालिका निवडणुकींपूर्वी शेतकऱ्यांच्या खात्यात सरकारने टाकले पैसे

नगरपालिका निवडणुकींपूर्वी शेतकऱ्यांच्या खात्यात सरकारने टाकले पैसे
पुणे जमीन गैरव्यवहार प्रकरणी पार्थ पवारांच्या अडचणी वाढणार, अंजली दमानियांकडून टॉवर लोकेशन काढण्याची मागणी

पुणे जमीन गैरव्यवहार प्रकरणी पार्थ पवारांच्या अडचणी वाढणार, अंजली दमानियांकडून टॉवर लोकेशन काढण्याची मागणी
Massive Layoff: मोठ्या कपातीसाठी राहा तयार, 2000 हून जास्त नोकऱ्या धोक्यात

Massive Layoff: मोठ्या कपातीसाठी राहा तयार, 2000 हून जास्त नोकऱ्या धोक्यात
मोफत रेशन योजनेचा लाभ घ्यायचे भारतातल्या बड्या कंपनीचे संचालक, केंद्र सरकारकडून 2.25 कोटी अपात्रांवर मोठी कारवाई!

मोफत रेशन योजनेचा लाभ घ्यायचे भारतातल्या बड्या कंपनीचे संचालक, केंद्र सरकारकडून 2.25 कोटी अपात्रांवर मोठी कारवाई!