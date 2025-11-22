Maharashtra Breaking News Today LIVE: राजकीय ते मनोरंजन.. प्रत्येक क्षेत्रातील अपडेट्स मिळवा एका क्लिकवर

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 22 November 2025: पुण्याती मुंढवा जमीन गैरव्यवहार प्रकरणी वतनदारांचा जबाबाची प्रक्रीया शुक्रवारपासून सुरू झाली आहे. शनिवारीही वतनदारांना पुन्हा बोलवलं आहे. मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीच्या अनुषंगाने उद्या दुपारी १२ वाजता वाय बी चव्हाण सेंटर येथे शरद पवार यांच्या उपस्थितीत महत्त्वाची बैठक राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या मुंबई अध्यक्ष राखी जाधव आणि मुंबई मधील प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित राहणार. यासोबत इतर प्रत्येक क्षेत्रातील घडामोडींकडे या ब्लॉगव्हा माध्यमातून लक्ष असेल...
22 Nov 2025, 07:18 वाजता
राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकीचा धुरळा उडायला सुरूवात
राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकीचा धुरळा उडायला सुरूवात झालीय. या निवडणुकांआधी मतदारयाद्यांमधील घोळ सुधारण्याची मागणी विरोधकांनी केली होती. यासाठी विरोधकांनी राज्य निवडणूक आयोगाविरोधात मोर्चा ही काढला होता... विरोधक दुबार मतदारांचा मुद्दा आक्रमपणे मांडताहेत. त्यातच मुंबई महापालिका निवडणुकीसाठी आरक्षण सोडत जाहीर झाल्यानंतर आता गुरुवारी मतदारांची यादीही प्रसिद्ध करण्यात आली... 2017मधील निवडणुकीच्या तुलनेत यंदा 11 लाख 80 हजार 191 मतदारांची वाढ झाल्याचे दिसत आहे... आता पुढील काळात वॉर्डनिहाय किती मतदार वाढले, ते स्पष्ट होईल... यावरून आता विरोधकांनी शंका उपस्थित करायला सुरूवात केलीय. या सगळ्याची वॉर्डनिहाय पडताळणी सुरू केल्याची माहिती मनसेचे नेते संदीप देशपांडे यांनी दिलीय.. तर जाहिर करण्यात आलेल्या मतदार याद्या या सदोष आहेत. त्यावर आम्ही हरकती सादर करणार असल्याचं शिवसेना नेते आदित्य ठाकरेंनी म्हटलंय.
22 Nov 2025, 07:17 वाजता
सांगोल्यातील नाराजीनाट्यावर पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांनी स्पष्टीकरण दिलं
सांगोल्यातील नाराजीनाट्यावर पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांनी स्पष्टीकरण दिलंय. शहाजी बापू पाटील हे जवळचे मित्र असल्याचं गोरेंनी म्हटलंय. तसंच निवडणुकीत आणि त्यानंतरही आमचे संबंब चांगले राहतील, असं त्यांनी सांगितलंय. सांगोला नगरपालिका निवडणुकीत शिवसेनेला वगळून भाजपने इतर सर्व पक्षांना एकत्र केले आहे. त्यामुळे शहाजी पाटील नाराज आहेत.
22 Nov 2025, 07:17 वाजता
सहा महिन्यांत यशोमती ठाकूर भाजपमध्ये दिसती- रवी राणा यांचा दावा
सहा महिन्यांत यशोमती ठाकूर भाजपमध्ये दिसतील, असा खळबळजनक दावा आमदार रवी राणा यांनी केलाय. त्यांच्या या विधानानं राजकीय चर्चांना उधाण आलंय. यशोमती ठाकूर यांनी काही दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांची भेट घेतल्याचंही त्यांनी सांगितलंय. मात्र यशोमती ठाकूर यांनी राणांचा दावा खोडून काढलाय. उलट तुमचा वापर संपल्यास भाजप तुम्हालाही फेकून देईल, अशा शब्दांत यशोमती ठाकूर यांनी रवी राणांना सुनावलं.
22 Nov 2025, 07:16 वाजता
'सर्व 18 उमेदवार निवडून द्या'
-'मी तुम्हाला सगळं द्यायला तयार आहे'
-'तुम्ही तिथं काट मारली तर मी पण काट मारणार'
- तुमच्या हातात मत द्यायचा आहे
-माझ्या हातात निधी द्यायचा आहे मग बघा काय करायचं*
बारामतीमध्ये अजित पवारांचं वादग्रस्त वक्तव्य
22 Nov 2025, 07:15 वाजता
राज ठाकरेंमुळे मुंबईत अडले आघाडीचे घोडे
मुंबई महापालिकेत ठाकरे बंधुंची युती होणार हे जवळपास निश्चित झालंय... ठाकरे बंधू एकत्र आल्यावर मविआचे तुकडे होणार असल्याचं जवळपास निश्चित मानलं जातंय. कारण मनसे सोबत न जाण्यावर काँग्रेसचे नेते ठाम आहेत... मात्र या सगळ्यात उद्धव ठाकरेंची मात्र कोंडी झालीय.. उद्धव ठाकरे मुंबई महापालिकेत काँग्रेसला सोबत घेण्यासाठी आग्रही आहेत.. आणि त्यासाठी ठाकरे काँग्रेसच्या हायकमांडच्या संपर्कात असल्याची माहिती आहे.. तर दुसरीकडे मनसेला सोडा आणि काँग्रेस सोबत या अशी नवी ऑफर काँग्रेसने ठाकरेंना दिल्याचीही माहिती सुत्रांकडून मिळतेय...
22 Nov 2025, 07:15 वाजता
मुंबईत भाजपनं अब की बार १०० पारचा नारा दिलाय
मुंबईत भाजपनं अब की बार १०० पारचा नारा दिलाय. भाजपनं केलेल्या अंतर्गत सर्वेक्षणात मुंबई महानगर पालिकेत भाजप 100हून अधिक जागा जिकण्याचा अंदाज आहे.. भाजपच्या मुंबई अध्यक्षांनी तर भाजप दीडशे जागा जिंकणार असल्याचा दावा केलाय. भाजपनं निवडणूक जाहीर होण्यापूर्वीच शंभर पारचे नारे द्यायला लावल्यानं शिवसेना कमालीची सावध झालीये. भाजपचे मुंबई अध्यक्ष अमित साटम यांनी तर मुंबईत भाजपला दीडशे पेक्षा जास्त जागा मिळतील असा अंदाज व्यक्त केलाय. तर मुंबईत महायुतीचाच महापौर बसेल असा विश्वास चंद्रशेखर बावनकुळेंनी व्यक्त केलाय. शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षानं या सर्व्हेचा खरपूस समाचार घेतलाय. निवडणुकीच्या आधी हवा तयार करण्यासाठी सर्व्हे केले जातात असा आरोप उद्धव ठाकरेंच्या पक्षानं केलाय. शिवाय सत्ता हाती असल्यावर सर्व्हे हवे तसे वाकवता येतात असा टोलाही उद्धव ठाकरेंच्या पक्षातील नेत्यांनी केलाय.