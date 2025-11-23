Maharashtra Breaking News Today LIVE: अमित ठाकरे नेरूळमध्ये येणार, नवी मुंबईत मनसेचं आज शक्ती प्रदर्शन

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 23 November 2025: स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या धर्तीवर राज्यात बऱ्याच राजकीय घडामोडींना उधाण आलं आहे. याव्यतिरिक्त राज्यात गुन्हेगारी, सरकारी योजना, नागरी सुविधा या क्षेत्रांमध्येसुद्धा काही घडामोडी सामान्यांच्या जीवनावर थेट परिणाम करताना दिसत आहेत. क्रिकेट वर्तुळातही सध्या साऊथ आफ्रिका यांच्यात आज दुसऱ्या टेस्ट सामन्याचा दुसरा दिवस आहे. भारताची उपकर्णधार स्मृती मंधाना हिचा विवाह सोहळा आज पार पडणार आहे. अशाच अनेक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट्स जाणून घेऊयात.
23 Nov 2025, 07:58 वाजता
अमित ठाकरे नेरूळमध्ये येणार, नवी मुंबईत मनसेचं आज शक्ती प्रदर्शन
मनसे नेते अमित ठाकरे आज नवी मुंबईत येणार आहेत. गेल्याच आठवड्यात अमित ठाकरे यांनी नेरुळमधील बंदिस्त शिवाजी महाराजांच्या स्मारकाचे उदघाटन केले होते. याप्रकरणी अमित ठाकरे यांच्यासह 70 मनसे कार्यकर्त्यांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. मनपा प्रशासनाने देखील चारच दिवसांत शिव स्मारकाचे उदघाटन करत ते सर्वांसाठी खुले केले होते. आता अमित ठाकरे याप्रकरणी दाखल गुन्ह्याची नोटीस स्वीकारण्यासाठी आणि शिवरायांना अभिवादन करण्यासाठी येणार आहेत. याच पाश्वभूमीवर मनसे अमित ठाकरे यांचं जंगी स्वागत करणार आहे. मोठ्या प्रमाणात बॅनरबाजी, भव्य रॅली काढत मनसे शक्तिप्रदर्शन करणार आहे.
23 Nov 2025, 07:43 वाजता
आज ठाणे ते कल्याण दरम्यान सकाळी 10.30 ते दुपारी 3.40 पर्यंत मेगा ब्लॉक
मध्य रेल्वेकडून या आठवड्याच्या शेवटी आणि पुढील आठवड्यात मुख्य, हार्बर आणि ट्रान्स-हार्बर मार्गावरसहा मेगा ब्लॉक घेण्यात येणार आहेत. यामुळे अनेक उपनगरीय आणि लांब पल्ल्याच्या सेवांवर याचा परिणाम होणार आहे. गर्डर लाँच करणे, ट्रॅक स्ट्रक्चर बदलणे आणि इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम बसवणे, आदी कामांसाठी हे ब्लॉक घेण्यात येणार आहेत. ठाणे ते कल्याण दरम्यान 23 नोव्हेंबर रोजी मुख्य मार्गावर अभियांत्रिकी आणि देखभालीच्या कामासाठी सकाळी 10.30 ते दुपारी 3.40 पर्यंत मेगा ब्लॉक घेण्यात येणार आहे. यादरम्यान अप आणि डाऊन जलद मार्गावरील लोकल पाचव्या मार्गिकेवर वळवण्यात येतील. तर काही लोकल फेन्या रद्द करण्यात येतील.
23 Nov 2025, 07:19 वाजता
मतचोरीविरोधात काँग्रेसचा एल्गार; 14 डिसेंबरला रामलीला मैदानावर जाहीर सभाचे आयोजन
काँग्रेस पक्षातर्फे डिसेंबरमधील दुसऱ्या रविवारी दिल्लीतील ऐतिहासिक रामलीला मैदानावर मतचोरीच्या मुद्द्यावर जाहीर सभा आयोजित करण्यात आली आहे. काँग्रेस नेते अजय राय यांनी शनिवारी दिल्लीत ही माहिती दिली. मोठ्या संख्येने यात सहभागी व्हावे, असे आवाहनही त्यांनी जनतेला केले.
23 Nov 2025, 07:17 वाजता
दिवाळखोरीच्या आड पोटगी कुठल्याही परिस्थितीत टाळता येणार नाही : हायकोर्ट
१९०९ च्या प्रेसिडन्सी इन्सॉलव्हन्सी कायद्यांतर्गत दिवाळखोर घोषित करण्याची आणि पत्नीला दरमहा २५ हजार रुपये देखभालीचा खर्च देण्यास स्थगिती द्यावी, अशी मागणी करणारी एक याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळली. दिवाळखोरीच्या कार्यवाहीच्या नावाखाली पतीने कायद्याचा उद्देशच कमकुवत केला. त्याला दिवाळखोरी कायद्याचा दुरुपयोग करण्याची परवानगी देऊ शकत नाही, असे न्या. जितेंद्र जैन यांच्या एकलपीठाने म्हटले.
23 Nov 2025, 07:16 वाजता
महादेव अॅप; विकास गर्ग यांची 'ईडी' चौकशी
मुंबई: महादेव अॅप प्रकरणी चर्चेत नाव आलेले दिल्लीतील उद्योजक विकास गर्ग यांची मुंबई 'ईडी'च्या अधिकाऱ्यांनी शुक्रवारी आठ तास चौकशी केली. त्यांनी १९० कोटी रुपयांचे सीमा शुल्क बुडवल्याचा आरोप त्यांच्यावर असून याच प्रकरणी 'ईडी'ने त्यांचा जबाब नोंदवला आहे. २०१५ ते २०१७ या कालावधीमध्ये त्यांनी १०७७मेट्रिक टन सामान आयात केले होते. मात्र, त्याची कागदपत्रे बनावट तयार करत त्यांनी सीमा शुल्क बुडवल्याचा ठपका 'ईडी'ने त्यांच्यावर ठेवला आहे. त्यांनी आयात केलेले सामान त्यांना नेपाळ, भूतान, बांगलादेश येथे निर्यात करायचे असल्याचा दावा करण्यात आला होता. मात्र, प्रत्यक्षात त्यांनी आयात केलेल्या सामानाची देशांतर्गत विक्री केली. या प्रकरणात १९० कोटी रुपयांचे सीमा शुल्क बुडले असल्याचे तपास यंत्रणांचे म्हणणे आहे.
23 Nov 2025, 06:38 वाजता
सांगलीत आज धुमधडाक्यात पार पडणार स्मृती मानधनाचा विवाह, दिग्गजांची लागणार उपस्थिती
भारतीय महिला संघाची उपकर्णधार आणि सांगलीची सुकन्या स्मृती मानधनाचा विवाह सोहळा आज सांगलीत पार पडतोय, पलाश मुछल सोबत स्मृतीचा विवाह पार पडणार असून सांगलीच्या समडोळी रोडवर मानधना फार्म हाऊसवर या सोहळ्यासाठी जय्यत तयारी करण्यात आली आहे. या विवाह सोहळ्यासाठी क्रीडा क्षेत्रासह विविध क्षेत्रातल्या दिग्गजांची उपस्थिती लागणार आहे.त्या दृष्टीने दोन दिवसांपासून पोलिसांकडून चोख बंदोबस्ताची तयारी करण्यात आली आहे. सांगली पोलिसांकडून लग्न सोहळ्याच्या ठिकाणचा सुरक्षाचा आढावा देखील रात्री घेण्यात आला आहे. या सोहळ्याच्या निमित्ताने भारतीय महिला संघाच्या खेळाडू देखील गेल्या दोन दिवसांपासून सांगलीत मुक्कामाला आहे. आज दुपारी तीन नंतर विवाह सोहळ्याला सुरुवात होणार आहे.साडेचार वाजता वरमाला सोहळा संपन्न होणार आहे.
23 Nov 2025, 06:37 वाजता
तासगाव मध्ये माजी खासदार संजय काका पाटील यांची वंचित बहुजन आघाडी सोबत युती
सांगलीच्या तासगाव नगर परिषदेसाठी माजी खासदार संजयकाका पाटील यांनी वंचित बहुजन आघाडी सोबत युती केली आहे. स्वाभिमानी विकास आघाडीच्या माध्यमातून वंचित बहुजन आघाडी आणि माजी खासदार संजयकाका पाटलांनी नगरपरिषदेची निवडणूक लढवत असून निवडणुकीच्या प्रचाराचा शुभारंभ वंचित बहुजन आघाडीचे युवा नेते सुजात आंबेडकर यांच्या उपस्थितीत पार पडला यावेळी सुजात आंबेडकर यांनी तासगाव शहराच्या विकासासाठी स्थापन झालेल्या स्वाभिमानी विकास आघाडीला तासगावकर जनतेची साथ मिळेल,असा विश्वास व्यक्त केला आहे.
23 Nov 2025, 06:35 वाजता
शहापूर - शेंद्रुण रस्त्यावर भीषण अपघात
महाराष्ट्र राज्य रस्ते व विकास महामंडळ यांच्या अंतर्गत मागील आठ वर्षांपासून सुरु असलेल्या शहापूर- मुरबाड - खोपोली महामार्गवरील शहापूर-शेंद्रुण रस्त्यावर रात्री शिर्डीवरून पनवेलच्या दिशेने चारचाकी गाडीने प्रवास करणाऱ्या वाहनाचा अपघात झाला. यामधील पनवेल येथील रहाणारे राजेंद्र कुमार साई व आशादेवी साई हे जखमी झाले असून त्यांच्यावर सरकारी रुग्णालयात उपचार सुरु आहेत. शेंद्रुण जवळील श्री दत्त मंदिरानजीक उंच-सखल पॅच व अर्धवट अवस्थेत असलेल्या रस्त्याचा अंदाज न आल्याने गाडी थेट नदी पात्राच्या दिशेने गेली. या रस्त्यावर मागील आठ वर्षांपासून कासवगतीने काम सुरू असून मोठ-मोठे खड्डे व उंच-सखल पॅच यामुळे येथे अपघातांची मालिका वाढली आहे. रात्रीच्या वेळेस रस्त्यावर कोणतेही मार्गदर्शक फलक नसल्याने परिस्थिती अधिकच गंभीर होते.
23 Nov 2025, 06:32 वाजता
दोन जिल्ह्यांना जोडणारा रस्त्याची अक्षरशः चाळण...
ठाणे व पालघर जिल्ह्याला जोडणारा अतिशय महत्त्वाचा महामहामार्ग म्हणजेच भिवंडी वाडा महामार्ग असून सध्या या रस्त्याची अक्षरशः चाळण झालेली आहे. या महामार्गावर मोठ-मोठे खड्डे आणि धुळीमुळे वायू प्रदूषणात मोठी वाढ झाली आहे. वातावरणात होणारा बदल आणि वाडा भिवंडी रस्त्यावर प्रवास करताना उडणारी धूळ या समस्या मुळे सर्वसामान्य नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
23 Nov 2025, 06:31 वाजता
पुणे मुंबई एक्सप्रेस हायवेवर भीषण अपघात, 2 जण जागीच ठार
पुणे मुंबई एक्सप्रेस हायवेवर भीषण अपघात झाला आहे. पुण्यावरून मुंबई कडे जाणाऱ्या लेनवरील ट्रक चालकाचा ताबा सुटल्याने ट्रक थेट पुण्याकडे येणाऱ्या लेनवरील कारला येऊन धडकला. या अपघातात 2 जण जागीच ठार झाले तर 4 जण जखमी झाले आहेत. मुंबईहुन पुण्याकडे येणाऱ्या कार मधील 1 जण ठार झाला असून अन्य 3 जण गंभीर जखमी आहेत. अपघाताची माहिती मिळताच घटनास्थळी राणी ऍम्ब्युलन्स सेवा दाखल झाली. त्यानंतर जखमींना बाहेर काढण्यात आले. सध्या या अपघातातील गंभीर जखमींना सोमाटने फाटा येथील पवना हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले आहे. तर अपघातामुळे पुणे मुंबई एक्सप्रेस हायवेवरील वाहतूक तब्बल दीड तास थांबविण्यात आली होती. यामुळे मुंबई कडून पुण्याकडे येणाऱ्या लेनवर दहा किलोमीटर पर्यंतच्या रांगा लागल्या होत्या. मात्र अपघातग्रस्त वाहने बाजूला करण्यात आली असून वाहतूक सुरळीत करण्यात आली आहे.