Marathi News
Mira Bhayandar Panvel Ulhasnagar Bhiwandi Election 2026 Result LIVE: मीरा भाईंदर,पनवेल,उल्हासनगर,भिवंडी निकालाचे ताजे अपडेट्स

Mira Bhayandar Panvel Ulhasnagar Bhiwandi Municipal Corporation Election 2026 Result LIVE Updates in Marathi (मीरा-भाईंदर पनवेल भिवंडी निजामपूर महानगरपालिका निवडणूक निकाल लाइव्ह): 15 जानेवारी 2026 रोजी महाराष्ट्रातील 29 महानगरपालिकांसाठी मतदान पार पडले. यामध्ये मीरा-भाईंदर, पनवेल, उल्हासनगर आणि भिवंडी-निजामपूर या महानगरपालिकांचाही समावेश होता. मतदान प्रक्रिया शांततेत पार पडली असून काही ठिकाणी किरकोळ घटना घडल्या. मतदानाची टक्केवारी ही मीरा-भाईंदरमध्ये अंदाजे 43-55%, उल्हासनगरमध्ये 31-40%, भिवंडीमध्ये 53% च्या आसपास आणि पनवेलमध्ये मध्यम राहिली  

Pravin Dabholkar | Jan 16, 2026, 10:25 AM IST
Mira Bhayandar Panvel Ulhasnagar Bhiwandi Municipal Corporation Election 2026 LIVE Updates (मीरा-भाईंदर पनवेल भिवंडी निजामपूर महानगरपालिका निवडणूक निकाल लाइव्ह):मीरा भाईंदर, पनवेल, उल्हासनगर, भिवंडी पालिकांचा आज  लागणार आहे. मतमोजणी सकाळी 10 वाजेपासून सुरू होईल आणि राज्य निवडणूक आयोगाच्या विविध केंद्रांवर पार पडेल. निकाल हा प्रभागनिहाय (ward-wise) आणि पक्षनिहाय जाहीर होईल. या निवडणुकीत महायुती (भाजप-शिवसेना-एनसीपी) आणि महाविकास आघाडी (ठाकरे गट-काँग्रेस-एनसीपी शरद पवार गट) यांच्यात मुख्य स्पर्धा आहे. एक्झिट पोलमध्ये महायुतीला बहुतेक ठिकाणी आघाडी दाखवली जात आहे.हे चारही शहर MMR क्षेत्रातील महत्त्वाची आहेत. मीरा-भाईंदरमध्ये 95 नगरसेवक, भिवंडीमध्ये औद्योगिक प्रभाव, पनवेलमध्ये नवीन विकास आणि उल्हासनगरमध्ये सामाजिक-राजकीय समीकरणे निर्णायक ठरतील. निकालानंतर कोणती युती सत्ता मिळवते हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरेल. झी 24 तास चॅनल आणि वेबसाइट लाइव्ह अपडेट्स पाहता येणार आहेत.

महाराष्ट्रातील सर्व २९ महानगरपालिका निवडणूक मतमोजणीचे ताजे अपडेट्स येथे पाहा.... 

 

 

16 Jan 2026, 10:24 वाजता

पनवेलमध्ये भाजप आघाडीवर 

पनवेलमध्ये भाजपकडे 8 जागांवर आघाडी

16 Jan 2026, 10:20 वाजता

मीरा भाईंदरमध्ये मतमोजणी सुरु नाही 

मीरा भाईंदरमध्ये अद्याप मतमोजणीला सुरुवात नाही 

16 Jan 2026, 08:10 वाजता

भिवंडीत भाजपा आमदाराची दबंगिरी,  दोन कार्यकर्ते जखमी

भिवंडी महानगरपालिकेच्या प्रभाग क्रमांक 1 मधील निवडणूक ही अतिशय प्रतिष्ठेची व महत्त्वाची असल्याने ह्या या प्रभागाकडे सर्वांचेच लक्ष लागले आहे. माझी महापौर विलास पाटील, प्रतिभा पाटील व भाजपा आमदार महेश चुघुले यांच्यात ही लढत होत आहे.यामुळे सकाळपासूनच या प्रभागात तणावग्रस्त परिस्थिती निर्माण झाली आहे. भाजपा आमदार महेश चौगुले यांच्या कार्यकर्त्यांकडून माजी महापौर प्रतिभा पाटील व विलास पाटील यांच्या कार्यकर्त्यांना धमकावणे व महाराणा करण्याचा प्रकार सुरू आहेत. सकाळी चालिंग ग्राऊंड येथे ऋषभ पांडे व नुकताच कोंबडपाडा येथील साईबाबा मंदिराजवळ शैलेश बलगावडे यांना मारहाण झाली असून ते जखमी झाले आहेत. या संदर्भात माजी महापौर प्रतिभा पाटील यांनी पोलिसांना तक्रार केली असता पोलीस घटना स्थळी दाखल झाले पण पोलिसांनी कोणत्या प्रकारची कारवाई केली नसल्याचा आरोप प्रतिभा पाटील यांनी केला आहे. सदर घटना सीसी टीव्हीत कैदी झाली आहे 

16 Jan 2026, 07:22 वाजता

उल्हासनगरमध्ये सत्ता कोणाकडे?

मतदानादरम्यान काही केंद्रांवर ईव्हीएम मशीन बंद पडल्याच्या घटना घडल्या. उदाहरणार्थ, कॅम्प नं. ५ मधील सावित्रीबाई फुले शाळेत एक मशीन बंद पडल्याने मतदारांना त्रास झाला. राज्य निवडणूक आयोगाने याची दखल घेतली, परंतु विरोधकांनी याला निवडणुकीतील गैरव्यवहाराचा भाग म्हटले आहे. २०१७ च्या निवडणुकीत भाजपने ३२ जागा जिंकून सर्वाधिक जागा मिळवल्या होत्या. शिवसेना (अविभाजित) २५ जागांसह दुसऱ्या क्रमांकावर होती. त्यानंतर भाजप आणि सेक्युलर अलायन्स ऑफ इंडिया (SAI) पक्षाच्या युतीने सत्ता स्थापन केली, परंतु नंतर SAI पक्षाने शिवसेनेसोबत हातमिळवणी केली. २०२२ पासून महापालिका प्रशासकीय राजवटीखाली आहे, ज्यात कोणत्याही पक्षाची प्रत्यक्ष सत्ता नव्हती.

16 Jan 2026, 07:20 वाजता

उल्हासनगर महानगरपालिकेत किती मतदार? किती टक्के मतदान?

उल्हासनगर महानगरपालिका (UMC) निवडणूक ही महाराष्ट्रातील २९ महापालिकांच्या निवडणुकांपैकी एक आहे. १५ जानेवारी २०२६ रोजी मतदान पार पडले असून, आज १६ जानेवारीला निकाल जाहीर होत आहेत. ही निवडणूक २०१७ नंतरची पहिली आहे, ज्यात ओबीसी आरक्षणाच्या न्यायालयीन खटल्यामुळे विलंब झाला. उल्हासनगरमध्ये ७८ जागांसाठी ५०६,०९८ मतदार आहेत, आणि २० प्रभाग आहेत. मतदान प्रक्रियेत उल्हासनगरमध्ये कमी उत्साह दिसला. सकाळी ७:३० ते ११:३० पर्यंत केवळ ९.५३% मतदान झाले. पहिल्या दोन तासांत तर फक्त १.९८% मतदान नोंदवले गेले, जे राज्यातील इतर शहरांच्या तुलनेत निचांक आहे. एकूण मतदानाची सरासरी ४६-५०% च्या आसपास असण्याची शक्यता आहे, परंतु उल्हासनगरमध्ये ते ४०% च्या खाली राहिले असण्याची चर्चा आहे. मतदारांमध्ये जागृती अभाव आणि राजकीय अनास्था हे कारण असल्याचे तज्ज्ञ सांगतात.

16 Jan 2026, 07:11 वाजता

मीरा भाईंदरचे एक्झिट पोल काय सांगतायत? 

बहुतेक एक्झिट पोल महायुतीच्या बाजूने आहेत. राज्यातील एकूण महापालिकांमध्ये महायुतीला स्पष्ट बहुमत मिळेल असे भाकीत आहे. मीरा-भाईंदरमध्येही भाजप-शिंदे गटाला मजबूत बहुमत मिळेल असे JVC आणि इतर पोल सांगतात. MVA ला दुसऱ्या क्रमांकावर राहण्याची शक्यता, तर ठाकरेंच्या आघाडीला मर्यादित यश. मीरा-भाईंदरमध्ये पाणीपुरवठा, रस्ते, कचरा व्यवस्थापन, ट्रॅफिक आणि घोडबंदर रोड विकास हे प्रमुख मुद्दे होते. महायुतीने विमानतळ जवळील विकास आणि मेट्रो कनेक्टिव्हिटीवर भर दिला, तर विरोधकांनी महागाई आणि बेरोजगारीचा मुद्दा उपस्थित केला.

16 Jan 2026, 07:10 वाजता

मीरा भाईंदरमध्ये कोणत्या पक्षाचा जास्त जोर?

या निवडणुकीत महायुती (भाजप-शिंदे शिवसेना- अजित पवार NCP) चा स्पष्ट जोर दिसून आला. भाजपचा पारंपरिक प्रभाव असून, विकासकामे, पायाभूत सुविधा आणि हिंदुत्व या मुद्द्यांवर प्रचार केला. विरोधी महाविकास आघाडी (MVA - उद्धव शिवसेना, काँग्रेस, शरद पवार NCP) ने मराठी अस्मिता आणि स्थानिक मुद्द्यांवर जोर दिला, परंतु महायुतीची पकड मजबूत दिसते.२०१७ च्या निवडणुकीत भाजप ने स्पष्ट बहुमत मिळवले होते. भाजपला ६१ जागा, शिवसेनेला २२, काँग्रेसला १० आणि अपक्ष/इतरांना २ जागा मिळाल्या. त्यानंतर पालिका भाजपच्या ताब्यात होती. त्यानंतर प्रशासक नियुक्त झाले, आणि आता नवीन निवडणुकीत महायुती पुन्हा मजबूत आहे.

16 Jan 2026, 07:07 वाजता

मीरा-भाईंदरमध्ये किती टक्के मतदान?

मीरा-भाईंदर महानगरपालिका (MBMC) सार्वत्रिक निवडणूक २०२६ चा निकाल आज (१६ जानेवारी २०२६) जाहीर होत आहे. मतमोजणी सकाळी १० वाजता सुरू झाली असून, एकूण ९० प्रभागांमध्ये (बहुसदस्यीय प्रणाली) उमेदवार निवडले जात आहेत. ही निवडणूक १५ जानेवारी रोजी पार पडली, ज्यात एकूण सुमारे ८ लाखांहून अधिक मतदार सहभागी झाले. राज्य निवडणूक आयोगाच्या आकडेवारीनुसार, दुपारी ३.३० वाजेपर्यंत मीरा-भाईंदरमध्ये ४५.६९% मतदान झाले. काही स्रोतांनुसार हे प्रमाण ४३.६६% पर्यंत नोंदवले गेले, परंतु सरासरी ४५% च्या आसपास आहे. राज्यातील इतर महापालिकांच्या तुलनेत हे प्रमाण चांगले आहे, जसे मुंबईत ४१.०८% आणि नवी मुंबईत ४५.५२%.

16 Jan 2026, 07:04 वाजता

भिवंडीत प्रमुख लढती कोणत्या?

भिवंडीत एकूण 90 नगरसेवकांसाठी लढत होत असून त्यातील 6 लढती बिनविरोध (सर्व भाजपा) झाल्या.  

1) माजी महापौर प्रतिभा पाटील, कोणार्क आघाडी विरुद्ध , काँग्रेस प्रभाग क्र. 1 स्नेहा विकास बाफना भाजपा 

2) मित चौगुले भाजपा आमदार पुत्र 
विरुद्ध मयुरेश पाटील, माजी महापौर विलास पाटील पुत्र कोणार्क आघाडी पुरस्कृत प्रभाग क्र. 1

3) विलास पाटील माजी महापौर विरुद्ध , रितेश गुरुनाथ टावरे भाजप 
प्रभाग क्र. 1

4) संतोष शेट्टी, भाजपा प्रभाग क्र. 23 सूरज तोटी, उबठा प्रभाग क्र. 17

5) मनोज काटेकर, शिव सेना विरुद्ध विराज साईनाथ पवार जय हिंद सेना 
प्रभाग क्र. 21

6)वदंना काटेकर, शिव सेना विरुद्ध दक्षता चौधरी जय हिंद सेना, प्रभाग क्र. 21

7) संजय भोईर शिव सेना विरुद्ध अशोक शांताराम भोसले, उबाठा विरुद्ध श्याम नारायण भोईर  जय हिंद सेना, प्रभाग क्र. 21
8)  वनिता सुनील भगत, शिवसेना, वनिता  मनोज पाटील, उबाठा विरुद्ध सिद्धी विवेक पाटील प्रवीण पाटील, काँग्रेस, प्रभाग क्र. 21

9) गीता विठोबा नाईक, भाजपा, विरुद्ध साक्षी प्रवीण पाटील, विरुद्ध लता राजू गाजेगी, जय हिंद सेना प्रभाग क्र. 23

10) कमलाकर परशुराम पाटील शिव सेना, विरुद्ध साईनाथ यशवंत चौधरी, अपक्ष प्रभाग क्र. 23

11) नारायण रतन चौधरी, भाजपा, विरुद्ध रविकांत रामचंद्र पाटील, प्रभाग क्र. 23

12) निलेश चौधरी, भाजपा, विरुद्ध तेजस मनोज काटेकर, अपक्ष प्रभाग क्र. 23

16 Jan 2026, 07:01 वाजता

भिवंडी-निजामपूर पालिकेत एक्झिट पोलचे अंदाज काय? 

एक्झिट पोलमध्ये भिवंडीत काँग्रेसला आघाडी दाखवली जात आहे. इतर पक्ष मिळून सुमारे ३३ जागा मिळतील असा अंदाज. महायुतीला फायदा होण्याची शक्यता कमी.
अॅक्सिस माय इंडिया आणि इतर पोलमध्ये काँग्रेसला ४०+ जागा, महायुतीला २०-३० जागा आणि अपक्ष/छोट्या पक्षांना उर्वरित. त्रिशंकू स्थितीची शक्यता. मुस्लिम बहुल प्रभागांमध्ये काँग्रेस विरुद्ध भाजप-शिवसेना यांची मुख्य लढत. काही प्रभागांत अपक्षांचा प्रभाव निर्णायक.

