Mumbai Rain LIVE Updates: साचलेल्या पाण्यातून वाट काढतोय, प्रशासन सहकार्य करत नाही, ठाणेकर संतापले!

18 Aug 2025, 15:37 वाजता
साचलेल्या पाण्यातून वाट काढतोय, प्रशासन सहकार्य करत नाही, ठाणेकर संतापले!
ठाणे शहरात मुसळधार पाऊस पडत असून शहरातील कळवा पूर्व या भागात मोठ्या प्रमाणात पाणी साचले आहे.. साचलेल्या पाण्यातून वाट काढताना स्थानिक नागरिकांना अनेक अडचणी येत आहेत. अशातच दुपारच्या शाळांना सुट्टी जाहीर केल्याने लहान मुलांना चक्क बोटीने पुढे नेण्यात येत आहे. स्थानिक नागरिकांकडून हे मदत कार्य सध्या सुरू असून प्रशासनाच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी कोणताही मदत कार्य होत नसल्याचा स्थानिकांनी सांगितलं आहे.
18 Aug 2025, 14:33 वाजता
अजून काही भागात जास्त पाऊस पडण्याची शक्यता- मुख्यमंत्री
राज्यभरात अधिकाऱ्यांशी संवाद साधला. मागील दोन दिवसांपासून ठिकठिकाणी पाऊस आहे. अजून काही भागात जास्त पाऊस पडण्याची शक्यता असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. वशिष्ठी नदीमुळे पूर येतो यावेळी पाण्याच्या पातळीवर नजर ठेऊन आहोत
जळगाव जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर पाऊस झाला आहे. जळगाव जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर पाऊस झाल्याचे ते म्हणाले.
18 Aug 2025, 13:11 वाजता
Mumbai Rain Live Update: मुंबईच्या चेंबूर भागात भिंत कोसळली
- मुंबईच्या चेंबूर भागात भिंत कोसळली
-भिंत कोसळून 7 झोपड्यांचं नुकसान
-सुदैवाने कोणतीही जीवितहानी नाही
-BMC, अग्निशामक दल घटनास्थळी दाखल
18 Aug 2025, 12:53 वाजता
Mumbai Rain Today LIVE Updates: मुसळधार पावसामुळे मुंबईकरांना प्रचंड वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागलाय. वेस्टर्न आणि ईस्टर्न एक्सप्रेस वेवर वाहनांच्या लांबच लांब रांगा पाहायला मिळाल्या.
18 Aug 2025, 12:52 वाजता
Mumbai Rain Today LIVE Updates: जालना शहरात रात्रीपासून मुसळधार पाऊस. श्रीकृपा रेसिडेन्सीतल्या 50 घरांमध्ये शिरलं पाणी. घरांत पाणी शिरल्यानं धान्यांसह साहित्याचं नुकसान.
18 Aug 2025, 12:52 वाजता
Mumbai Rain Today LIVE Updates: कुर्ला स्टेशनजवळ रेल्वे ट्रॅकवर पाणी
मुंबईतील जोरदार पावसाचा रेल्वे वाहतुकीला फटका बसलाय. कुर्ला स्टेशनजवळ रेल्वे ट्रॅक पाणी साचण्यास सुरुवात झाली असून लोकल वाहतूक काहीशी मंदावली आहे. तर दादरमध्येही रुळावर पाणी साचण्यास सुरुवात झालीय. पाऊस असाच सुरू राहिल्यास लोकल वाहतूक विस्कळीत होण्याची शक्यता आहे.
18 Aug 2025, 12:49 वाजता
18 Aug 2025, 11:26 वाजता
18 Aug 2025, 10:35 वाजता
मुंबईतील जोरदार पावसाने लोकलची वाहतूक मंदावली
पहाटेपासून मुंबईत कोसळणाऱ्या जोरदार पावसाचा फटका लोकल ट्रेन सेवेला बसला आहे. अनेक ठिकाणी ट्रॅकवर पाणी साचल्याने लोकल ट्रेनची वाहतूक मंदावली आहे. ट्रेन 15 ते 20 मिनिटं उशीराने धावत आहेत.
18 Aug 2025, 10:34 वाजता
नांदेड : मुक्रमाबाद गावात पुराच्या पाण्यात बुडून 50 म्हशी दगावल्या
नांदेड जिल्ह्यातील मुखेड तालुक्यातील मुक्रमाबाद गावात पुराच्या पाण्यात बुडून 50 म्हशी दगावल्या आहेत. या म्हशींचा पाण्यात बुडून मृत्यु झाल्यानंतर अजूनही मेलेल्या म्हशी या पाण्यातच आहेत. मूक्रमाबाद गावात सध्या पुरजन्य परिस्थिती असून सततच्या पावसामुळे जनजीवन विस्कळीत झालं आहे.दरम्यान 50 म्हशींचा पुराच्या पाण्यात बुडून मृत्यू झाल्यानं पशु पालकांचं मोठं नुकसान झालं आहे.