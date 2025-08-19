Mumbai Rain LIVE: ठाणे जिल्ह्यात अतिवृष्टीचा इशारा; नागरिकांना सतर्कता बाळगण्याचे प्रशासनाचे आवाहन

Maharashtra Mumbai Rain LIVE Updates 19 August 2025: मुंबईसह महाराष्ट्राला अनेक ठिकाणांना मुसळधार पावसाचा फटका बसला आहे. मुंबईसह अनेक ठिकाणी रेड-अलर्ट देण्यात आला असून शाळा, कॉलेजना सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे. दरम्यान पावसामुळे मराठवाडा, विदर्भात शेतीचं नुकसान झालं असून, यावरुन सत्ताधारी-विरोधक आमने सामने येण्याची शक्यता आहे. दुसरीकडे रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष पुतिन यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींशी फोनवरुन चर्चा केली आहे. या ब्लॉगच्या माध्यमातून शहर, राज्य, देश आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील प्रत्येक अपडेट जाणून घ्या.
19 Aug 2025, 15:06 वाजता
Rain Live Update: ठाणे जिल्ह्यात अतिवृष्टीचा इशारा; नागरिकांना सतर्कता बाळगण्याचे प्रशासनाचे आवाहन
ठाणे जिल्ह्याला आज दि.19 ऑगस्ट 2025 रोजी अतिवृष्टीचा इशारा हवामान खात्याकडून प्राप्त झाला आहे. अतिवृष्टीच्या पार्श्वभूमीवर ठाणे जिल्ह्यातील आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा सर्व विभागांमध्ये सतर्क ठेवण्यात आली आहे.
जिल्ह्यातील खाडी आणि नदी / नाला इ. पाण्याकाठच्या रहिवाशांनी सतर्क राहावे. नागरिकांनी स्वतःची काळजी घ्यावी तसेच अत्यावश्यक कामासाठीच घराबाहेर पडावे. नागरिकांनी घाबरून न जाता कोणत्याही प्रकारच्या मदतीसाठी ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयातील जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन नियंत्रण कक्षाशी ०२२- २५३०१७४० किंवा ९३७२३३८८२७ या क्रमांकावर अथवा १०७७ या टोल फ्री क्रमांकावर संपर्क साधावा, असे आवाहन जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे अध्यक्ष डॉ.श्रीकृष्ण पांचाळ यांनी केले आहे.
आपत्ती अधिनियमाच्या तरतुदींच्या अनुषंगाने दि.19 ऑगस्ट 2025 रोजी सर्व शाळा / महाविद्यालयांना सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे. तसेच शासकीय / निमशासकीय कार्यालयातील अत्यावश्यक कर्मचाऱ्यांव्यतिरिक्त उर्वरीत कर्मचाऱ्यांना कार्यालय सोडणेबाबत कार्यालयप्रमुखांनी त्यांच्या स्तरावरून निर्णय घेण्याबाबत कार्यालयप्रमुखांना निर्देशित करण्यात आले आहे. दि.20 ऑगस्ट 2025 रोजी शाळा, महाविद्यालयांच्या सुट्टीबाबत पावसाच्या अंदाजानुसार आज (दि.19 ऑगस्ट रोजी) संध्याकाळपर्यंत निर्णय घेण्यात येईल, असेही ठाणे जिल्हा प्रशासनाने कळविले आहे.
19 Aug 2025, 14:58 वाजता
Rain Live Update: मुंबई विमानतळावर अलर्ट, 12 विमानं वळवण्यात आली
मुंबई विमानतळावरुन 8 विमानं सुरत, अहमदाबाद आणि हैदराबादला वळवण्यात आली आहेत. त्यापैकी 6 विमाने इंडिगो, एक स्पाइस जेट आणि एक एअर इंडिया आहेत. 12 विमानांना सूचना देण्यात आल्या आहेत. २५० हून अधिक विमाने उशिराने आहेत.
19 Aug 2025, 14:57 वाजता
राजकीय वर्तुळात खळबळ, 'आम्हाला नथुराम गोडसे व्हावे लागेल' म्हणत बाळासाहेब थोरातांना जीवे मारण्याची धमकी
19 Aug 2025, 14:14 वाजता
19 Aug 2025, 14:04 वाजता
Rain Live Update: मुंबईत नेमकी काय स्थिती? CM देवेंद्र फडणवीसांनी दिली सविस्तर माहिती
"मुंबईतील काही भागात 300 मिमिची अतिवृष्टी झाली आहे. रेकॉर्ड पाऊस पडला आहे. काही ठिकाणी पाणी साचलं. त्यानंतर मात्र तेथील पाण्याचा निचरा झाला असून, पाणी जाऊन वाहतूक सुरु झाली आहे. लोकल वाहतूक धीमी सुरु आहे. मिठी नदी ही धोका पातळीवर गेल्याने सुरुवातीच्या काळात 400-500 लोकांना तेथून काढावं लागलं. पण आता तिची पातळी कमी होत आहे, पण पावसाचे अंदाज पाहता आम्ही लक्ष ठेवून आहोत. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे रस्त्यावर उतरले आहेत. मिठी नदीकडेही गेले होते. सर्व गोष्टी नियंत्रणात आणण्याचा प्रयत्न सुरु आहे," अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे.
19 Aug 2025, 13:58 वाजता
मुंबईतील मिठी नदीत तरुण गेला वाहून, धक्कादायक VIDEO होतोय व्हायरल!
19 Aug 2025, 13:51 वाजता
Rain Live Update: कल्याण नगर महामार्ग मुरबाड रोडवरील रायते पूल वाहतुकीसाठी बंद
मुसळधार पावसामुळे कल्याण नगर महामार्ग मुरबाड रोडवरील रायते पूल वाहतुकीसाठी बंद करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. राष्ट्रीय महामार्ग विभागाकडून तहसीलदारांना सूचना देण्यात आल्या आहेत. पुलावरील वाहतूक पर्यायी मार्गाने वळवण्यास सांगण्यात आलं आहे.
19 Aug 2025, 13:49 वाजता
19 Aug 2025, 13:49 वाजता
मुंबईतील सर्व सरकारी कार्यालयांना सुट्टी जाहीर! Private ऑफिस कर्मचाऱ्यांनाही मोठा दिलासा
19 Aug 2025, 13:11 वाजता
दादर रेल्वे स्थानकावर अडकलेल्या प्रवाशांना महापालिकेकडून बिस्कीट वाटप
दादर रेल्वे स्थानकावर अडकलेल्या प्रवाशांना मुंबई महापालिकेच्या अर्थ विभागाकडून बिस्किट वाटप करण्यात येत आहे.