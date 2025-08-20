Maharashtra Rain Live Update : आजही पावसाचा रेड अलर्ट, अनेक जिल्ह्यात शाळांना सुट्टी

Maharashtra Mumbai Rain LIVE Updates 20 August 2025: मुंबईसह महाराष्ट्राला अनेक ठिकाणांना मुसळधार पावसाचा फटका बसला आहे. मुंबईसह अनेक ठिकाणी रेड-अलर्ट देण्यात आला असून शाळा, कॉलेजना सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे. दरम्यान पावसामुळे मराठवाडा, विदर्भात शेतीचं नुकसान झालं असून, यावरुन सत्ताधारी-विरोधक आमने सामने येण्याची शक्यता आहे. तसेच मंगळवारी मुंबईची लाईफ लाईन लोकल विस्कळीत झाली होती. मध्य रेल्वे तब्बल 8 तास ठप्प होती तर पश्चिम रेल्वे धिम्यागतीने सुरु होती. तसेच सगळ्यांचे BEST च्या निकालाकडे लक्ष लागून राहिले आहे. या ब्लॉगच्या माध्यमातून शहर, राज्य, देश आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील प्रत्येक अपडेट जाणून घ्या.
19 Aug 2025, 23:09 वाजता
रायगडमधील शाळा, अंगणवाड्या, महाविद्यालये उद्या बंद राहणार
जिल्ह्यातील शाळा महाविद्यालयांना सुटी जाहीर करण्यात आली आहे. जिल्हाधिकारी किशन जावळे यांचे परिपत्रक जारी करण्यात आलं आहे. बुधवारी रायगड जिल्ह्यात पावसाचा रेड अलर्ट जाहीर करण्यात आला आहे. जिल्ह्यातील नद्या इशारा पातळीवरून वाहत आहेत. मुसळधार पावसाच्या शक्यतेने जिल्हा प्रशासनाची खबरदारी घेण्यास सांगितलं आहे.
19 Aug 2025, 23:08 वाजता
बुधवारी ठाणे व पालघर या जिल्ह्यात जोरदार ते अति जोरदार पावसाची शक्यता आहे. नागरिकांनी सतर्क राहावे, असा आदेश मंत्रालयाकडून देण्यात आला आहे.
19 Aug 2025, 23:07 वाजता
पुणे - मुंबई दरम्यान 7 एक्सप्रेस उद्या बुधवारी रद्द करण्यात आल्या आहेत.
19 Aug 2025, 23:05 वाजता
बुधवारी कोणत्या शाळा बंद राहणार?
मुसळधार पावसाने मागील तीन दिवसांपासून हाहाकार माजवला असताना शाळांना बुधवारीही सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे. 20 ऑगस्टलाही मुसळधार पावसाची शक्यता असल्याने सलग तिसऱ्या दिवशी शाळा बंद राहणार आहेत. ठाणे, नवी मुंबई, पालघर, रत्नागिरी, लोणावळा, पनवेल, पालघर, सांगली यासह काही ठिकाणी शाळा आणि महाविद्यालयांना अधिकृतपणे सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे.