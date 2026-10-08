Nana Patekar Passes Away : नाना पाटेकर यांच्या पार्थिवावर शासकीय इतमामात अंत्यसंस्कार

रंगभूमी आणि चित्रपट क्षेत्रात अभिनयाची उत्तुंग शिखरे गाठणाऱ्या, संवादफेकीपासून मुद्राभिनयापर्यंत प्रत्येक बाबतीत स्वतःची स्वतंत्र शैली निर्माण करणाऱ्या व प्रखर सामाजिक जाणिवा जपणाऱ्या नाना पाटेकर यांचे अकल्पित निधन हा चित्रपटसृष्टीसाठी, महाराष्ट्रासाठी आणि वैयक्तिक माझ्यासाठी फार मोठा धक्का आहे. गेल्याच आठवड्यात अनंत चतुर्थीच्या दिवशी नानांच्या पुण्याच्या घरी गणपती दर्शनाच्या वेळेस झालेली भेट ही शेवटची ठरली, अशी शोकभावना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त करताना नानांच्या आठवणींना उजाळा दिला.
उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे आपल्या शोकसंदेशात म्हणाले, नाना पाटेकर हे अभिनयाची एक जिवंत शाळा होते. 'नटसम्राट' चित्रपटातील त्यांचे संवाद आजही प्रेक्षकांच्या कानात घुमतात. चित्रपटाच्या पडद्यावर ते जितके भारदस्त असायचे, तितकेच खऱ्या आयुष्यात ते अत्यंत साधे आणि जमिनीवर असणारे व्यक्ती होते.
नाना पाटेकर यांनी ‘नाम फाउंडेशन’च्या माध्यमातून शेतकरी आणि दुष्काळग्रस्त कुटुंबांसाठी केलेले काम विशेष उल्लेखनीय आहे. संकटात सापडलेल्या शेतकरी कुटुंबांना आधार देण्यासाठी त्यांनी स्वतः पुढाकार घेतला. समाजातील सामान्य माणसाशी त्यांची नाळ कायम जोडलेली होती. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांबद्दल त्यांना असलेली तळमळ आणि मदतीसाठी त्यांनी केलेले काम महाराष्ट्र कधीही विसरणार नाही.
नाना पाटेकर यांच्यासोबतच्या वैयक्तिक आठवणींना उजाळा देताना उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, पुण्यातील त्यांच्या घरी गणपती दर्शनाला मी दरवर्षी जायचो. नानांचे आदरातिथ्य मनमिळाऊ स्वभाव जवळून अनुभवता यायचा. त्यांच्याशी गप्पा मारणे आणि त्यांचे मार्गदर्शन घेणे हा नेहमीच एक सुखद अनुभव राहिला आहे. आमच्या दरे येथील निवासस्थानी नानांनी भेट दिली होती शेतीची पाहणी केली गाळ उपसण्याच्या कामासाठी देखील ते आले होते. खासगी भेटीत ते माझ्या पाठीवर हात ठेवून "काय क्रांतिवीर..." अशी त्यांनी दिलेली साद आणि ती कौतुकाची थाप मी कधीच विसरू शकत नाही. त्या शब्दांनी जनतेसाठी अधिक काम करण्याची ऊर्जा दिली, अशा शब्दात उपमुख्यमंत्र्यांनी नानांच्या आठवणींना उजाळा दिला.
आपल्या कलेचा उपयोग समाजासाठी करणारे ते एक संवेदनशील व्यक्तिमत्त्व होते. रंगभूमी, मराठी आणि हिंदी चित्रपटसृष्टीत त्यांनी आपल्या दमदार अभिनयाची वेगळी ओळख निर्माण केली. ‘नटसम्राट’सारख्या भूमिकेतून त्यांनी अभिनयाची ताकद दाखवून दिली. नाना पाटेकर यांनी रंगभूमी आणि चित्रपटसृष्टीला दिलेले योगदान आणि त्यांचे सामाजिक कार्य नव्या पिढीला नेहमीच प्रेरणा देत राहील.
नाना पाटेकर हे केवळ उत्तम अभिनेते नव्हते, तर त्यांच्या अभिनयातील सहजता, आवाजातील ताकद आणि भूमिकेत पूर्णपणे झोकून देण्याची वृत्ती कायम स्मरणात राहील.
नानांच्या निधनाने मराठी आणि हिंदी चित्रपटसृष्टीतील एक मोठी पोकळी निर्माण झाली आहे. आपल्या अभिनयाने आणि सामाजिक कार्याने त्यांनी निर्माण केलेले स्थान कायम राहील.
महाराष्ट्राचा बुलंद, बाणेदार आवाज शांत झाला आहे. मी एक सच्चा, दिलदार मित्र गमावला आहे. ही हानी कधीही भरून न येणारी आहे. त्यांच्यासारखा अभिनेता शतकातून एकदाच जन्माला येतो. काश्मीरमधील मुलांसाठी शाळा सुरू करण्याचं त्यांचं अखेरचं स्वप्न होतं, ते पूर्ण करण्यासाठी सर्वतोपरी मदत करणे हे मी माझे कर्तव्य समजतो. तीच नाना पाटेकर यांना खरी श्रद्धांजली ठरेल. नानांचे कुटुंबीय, मित्रपरिवार आणि असंख्य चाहत्यांच्या दुःखात सहभागी असल्याचे उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी आपल्या शोकसंदेशात म्हटले.
भारतीय चित्रपटसृष्टीतील महान अभिनेते नाना पाटेकर यांचे निधन ही कलाविश्वाची कधीही भरून न येणारी हानी आहे. पाच दशके त्यांनी आपल्या सहजसुंदर अभिनयाने आणि प्रभावी संवादफेकीने प्रेक्षकांच्या मनावर एक अमिट छाप सोडली. गंभीर सामाजिक विषय असोत वा विनोदी, त्यांनी प्रत्येक पात्राला जिवंत केले. 'नाम फाउंडेशन'च्या माध्यमातून दुष्काळग्रस्त शेतकरी कुटुंबांची सेवा असो किंवा सीमेवरील सैनिकांना प्रोत्साहन देणे असो, प्रसिद्धीच्या शिखरावर पोहोचल्यानंतरही ते आपल्या मुळाशी जोडलेले राहिले. जेव्हा जेव्हा मी त्यांना भेटलो, तेव्हा त्यांचा साधेपणा आणि स्पष्टवक्तेपणा मला नेहमीच प्रभावित करत असे. परमेश्वर त्यांच्या शोकाकुल कुटुंबाला आणि चाहत्यांना हे दुःख सहन करण्याची शक्ती देवो आणि त्यांच्या आत्म्याला शांती देवो.
श्री नाना पाटेकर यांच्याकडे असलेली आवेग, वेगळेपण आणि प्रभावी व्यक्तिमत्त्व फारच थोड्या अभिनेत्यांकडे होते. त्यांनी प्रत्येक भूमिकेत विलक्षण अष्टपैलुत्व आणि सर्जनशीलता आणली; तसेच अशा काही भूमिका साकारल्या ज्या पिढ्यानपिढ्या लक्षात राहतील. आपल्या स्पष्टवक्तेपणासाठी आणि रोखठोक मतांसाठीही ते ओळखले जात; आपल्या मनातील विचार मांडताना ते कधीच कचरत नसत.
हिंदी आणि मराठी चित्रपटसृष्टीतील श्री नाना पाटेकर यांचे योगदान अत्यंत मोलाचे होते. त्यांच्या जाण्याने एक मोठी पोकळी निर्माण झाली आहे. त्यांचे कुटुंबीय, मित्र आणि असंख्य चाहत्यांच्या दुःखात मी सहभागी आहे. ओम शांती.
The passing of veteran actor Nana Patekar is an irreparable loss to Indian cinema. Few actors possessed his extraordinary versatility and intensity. He could make audiences laugh with impeccable comic timing, yet in films like Ankush, Prahaar, and Krantiveer he brought a rawness and gravitas that made every character unforgettable. His voice, presence and ability to inhabit completely different worlds made him truly unique. Nana Patekar was not merely an actor; he was an institution in himself. His remarkable contribution to Indian cinema will continue to inspire generations. My heartfelt condolences to his family, friends and countless admirers. May his soul rest in peace. Om Shanti!
— Rajnath Singh (@rajnathsingh) October 8, 2026
अभिनेते नाना पाटेकर यांचे मराठी नाटकासह मराठी, हिंदी सिनेमातील अतुलनीय योगदान पहाता त्यांचे अंत्यसंस्कार "शासकीय इतमामात" करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने घेतल्याचे सांस्कृतिक कार्य मंत्री अँड आशिष शेलार यांनी जाहीर केले आहे.
#WATCH | Nagpur | Maharashtra Minister Ashish Shelar says, "Nana Patekar is no longer with us. He was an artist who left an indelible mark on the world through his acting. He faced many periods of struggle in his life; there were times when he had to contend with stalwarts in the field of acting. Yet, he carved out a distinct identity for himself. Whether in Hindi films, Marathi films, or Marathi theatre, his performances and characters were defined by a powerful voice and exceptional acting prowess. He was also deeply involved in social causes—championing the rights of farmers and the youth, fighting against addiction, and advocating for water conservation. Whenever a voice was needed on these issues, Nana Patekar stood firm. He was a forthright person who expressed his views with great clarity. He exercised his right to speak his mind, always driven by a sense of genuine sincerity—something we have all witnessed. His passing deals a severe and painful blow to the worlds of Marathi theatre, Marathi and Hindi cinema, and the art of acting. I have been in touch with the Chief Minister's Office regarding the collective sentiments of the people of Maharashtra. The government will take a decision concerning his last rites. On behalf of the government and the Department of Cultural Affairs, I pay him my heartfelt tribute."
— ANI (@ANI) October 8, 2026
ज्येष्ठ अभिनेते नाना पाटेकर यांच्याशी काल झालेला संवाद आज आठवताना मन सुन्न होत आहे. कालच झालेल्या त्या अखेरच्या संभाषणाची आठवण आता आयुष्यभर मनात राहील.
नानांचा साधेपणा, स्पष्टवक्तेपणा आणि आपुलकीचा संवाद मनाला नेहमीच भावला. आज ते आपल्यात नाहीत, ही बातमी अत्यंत दुःखद आणि अविश्वसनीय आहे.
नाना, तुमचा अभिनय, तुमचे विचार आणि तुमच्या आठवणी सदैव आमच्या मनात जिवंत राहतील.
आपल्या लाडक्या कलावंताला भावपूर्ण श्रद्धांजली
सामाजिक जाण आणि भान असलेले ज्येष्ठ अभिनेते नाना पाटेकर यांचं हृदयविकाराच्या झटक्याने निधन झाल्याचं वृत्त अत्यंत धक्कादायक आणि मन सुन्न करणारं आहे. त्यांच्या निधनाने भारतीय चित्रपटसृष्टीने एक संवेदनशील, प्रभावी आणि अष्टपैलू कलाकार गमावला आहे.
‘परिंदा’, ‘क्रांतिवीर’, ‘प्रहार’, ‘खामोशी’, ‘अग्निसाक्षी’, ‘नटसम्राट’, ‘वेलकम’ यांसारख्या असंख्य चित्रपटांमधून त्यांनी आपल्या दमदार अभिनयाची अमीट छाप उमटवली. पडद्यावरील अभिनयासोबतच 'नाम फाउंडेशन'च्या माध्यमातून शेतकरी, दुष्काळग्रस्त आणि ग्रामीण भागातील जनतेसाठी केलेले त्यांचं सामाजिक कार्य त्यांच्या संवेदनशील मनाची साक्ष देणारं आहे.
कलेच्या माध्यमातून लाखो मनांवर अधिराज्य गाजवणाऱ्या आणि सामाजिक बांधिलकी जपणाऱ्या या महान कलाकाराला माझी भावपूर्ण श्रद्धांजली!
सामाजिक जाण आणि भान असलेले ज्येष्ठ अभिनेते नाना पाटेकर यांचं हृदयविकाराच्या झटक्याने निधन झाल्याचं वृत्त अत्यंत धक्कादायक आणि मन सुन्न करणारं आहे. त्यांच्या निधनाने भारतीय चित्रपटसृष्टीने एक संवेदनशील, प्रभावी आणि अष्टपैलू कलाकार गमावला आहे. ‘परिंदा’, ‘क्रांतिवीर’, ‘प्रहार’, ‘खामोशी’, ‘अग्निसाक्षी’, ‘नटसम्राट’, ‘वेलकम’ यांसारख्या असंख्य चित्रपटांमधून त्यांनी आपल्या दमदार अभिनयाची अमीट छाप उमटवली. पडद्यावरील अभिनयासोबतच 'नाम फाउंडेशन'च्या माध्यमातून शेतकरी, दुष्काळग्रस्त आणि ग्रामीण भागातील जनतेसाठी केलेले त्यांचं सामाजिक कार्य त्यांच्या संवेदनशील मनाची साक्ष देणारं आहे. कलेच्या माध्यमातून लाखो मनांवर अधिराज्य गाजवणाऱ्या आणि सामाजिक बांधिलकी जपणाऱ्या या महान कलाकाराला माझी भावपूर्ण श्रद्धांजली! ॐ शांती!
— Rohit Pawar (@RRPSpeaks) October 8, 2026
नाना गेले… पण नानांचा आवाज, त्यांचा रांगडा अभिनय, त्यांच्या संवादातील धार आणि माणुसकीची ऊब कधीच जाणार नाही…
रंगभूमीपासून रुपेरी पडद्यापर्यंत आपल्या असामान्य अभिनयाने अनेक पिढ्यांच्या मनावर अधिराज्य गाजवणारे ज्येष्ठ अभिनेते नाना पाटेकर यांचे निधन मनाला चटका लावून जाणारे आहे. त्यांच्या जाण्याने केवळ एक अभिनेता हरपला नाही, तर मराठी मातीशी नाळ जोडलेला एक संवेदनशील, ताकदीचा आणि अस्सल कलावंत काळाच्या पडद्याआड गेला आहे.
नानांनी साकारलेली प्रत्येक व्यक्तिरेखा जिवंत होती… कारण त्या व्यक्तिरेखेत नानांचा आत्मा असायचा. त्यांचा आवाज कानावर पडला की आजही अंगावर शहारा येतो आणि त्यांचा पडद्यावरील चेहरा डोळ्यांसमोर आला की मन नकळत भावुक होते. नाना पाटेकर नावाचा हा ‘अभिनयाचा विद्यापीठ’ आता प्रत्यक्षात नसला, तरी त्यांच्या कलेच्या रूपाने तो सदैव आपल्या सोबत राहील.
प्रख्यात अभिनेते, प्रभावी नाट्य व्यक्तिमत्व आणि संवेदनशील समाजसेवक, 'पद्मश्री' नाना पाटेकरजी यांचे निधन ही कलाविश्वाची कधीही भरून न येणारी हानी आहे.
त्यांनी आपल्या अपवादात्मक अभिनयाने भारतीय चित्रपटसृष्टीला समृद्ध केले आणि आपल्या सामाजिक कार्यांमधून समाजाप्रती असलेली आपली बांधिलकीही व्यक्त केली.
आम्ही प्रभू श्रीरामाकडे प्रार्थना करतो की, त्यांच्या आत्म्यास शांती लाभो आणि त्यांच्या शोकाकुल कुटुंबियांना व चाहत्यांना हे दुःख सहन करण्याची शक्ती मिळो.
प्रख्यात अभिनेता, रंगमंच के सशक्त कलाकार एवं संवेदनशील समाजसेवी, 'पद्म श्री' नाना पाटेकर जी का निधन कला जगत की अपूरणीय क्षति है। उन्होंने अपने विलक्षण अभिनय से भारतीय सिनेमा को समृद्ध किया और अपने सामाजिक सरोकारों से समाज के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को भी अभिव्यक्त किया। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान तथा शोकाकुल परिजनों एवं प्रशंसकों को यह दुःख सहने की शक्ति प्रदान करें। ॐ शांति।
— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) October 8, 2026
मराठी आणि हिंदी चित्रपटसृष्टीतील आपल्या अभिनयाने अजरामर ठसा उमटविणारे ज्येष्ठ अभिनेते नाना पाटेकर यांच्या निधनाचे वृत्त अत्यंत दुःखद आहे. आपल्या दमदार अभिनयाने अनेक भूमिका जिवंत करणाऱ्या नानांनी रंगभूमी, चित्रपट आणि सामाजिक कार्याच्या माध्यमातून आपली स्वतंत्र ओळख निर्माण केली. त्यांच्या जाण्याने भारतीय चित्रपटसृष्टीने एक संवेदनशील, करारी, प्रतिभावान आणि अस्सल कलावंत गमावला आहे. महाराष्ट्र शासनानाच्या वतीने देण्यात येणाऱ्या स्वर्गीय राज कपूर विशेष योगदान पुरस्कार २०१३ पुरस्कारासह चित्रपट क्षेत्रातील अनेक पुरस्कारांचे ते मानकरी ठरले होते. मध्यमवर्गीय कामगार मराठी कुटुंबातून पुढे आलेल्या नाना पाटेकर यांनी अपार मेहनत व आपल्या वेगळ्या शैलीने अभिनयात ठसा उमटवला. आमच्या गिरणगावातील एक अस्सल, इरसाल, उत्सव प्रेमी मराठी माणूस आम्ही आज गमावला आहे.नाना पाटेकर यांच्या स्मृतींना भावपूर्ण श्रद्धांजली! ईश्वर त्यांच्या आत्म्यास चिरशांती देवो. त्यांच्या असंख्य चाहत्यांना हे दुःख सहन करण्याची शक्ती देवो
भारतीय चित्रपट सृष्टीतील दिग्गज अभिनेते नाना पाटेकर यांच्या निधनाचे वृत्त अतिशय धक्कादायक आणि दुःखद आहे. त्यांना माझी भावपूर्ण श्रद्धांजली. नानांचे आणि माझे अतिशय जवळचे आणि मैत्रीपूर्ण संबंध होते. आपल्या दमदार अभिनयाने पाच दशकांहून अधिक काळ नाना पाटेकर यांनी मराठी व हिंदी चित्रपटांच्या माध्यमातून रसिक प्रेक्षकांच्या मनावर अधिराज्य गाजवले. आपल्या वैशिष्ट्यपूर्ण संवाद शैलीने त्यांनी चित्रपटातील अनेक पात्रे अजरामर केली व आपली वेगळी ओळख निर्माण केली. त्यांचे जाणे ही भारतीय चित्रपटसृष्टीची मोठी हानी आहे. 'नाम फाऊंडेशन'च्या माध्यमातून पाणी संरक्षण, संचयन क्षेत्रांत महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागात त्यांनी केलेले कार्य उल्लेखनीय आणि महत्त्वपूर्ण आहे. आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांसाठी त्यांनी दिलेला मदतीचा हात अनेक कुटुंबांचा आधार बनला. नाना एक उत्तम कलाकार-अभिनेते असण्याबरोबरच समाजाप्रती संवेदनशील असलेले एक व्यक्तिमत्त्व होते. ईश्वर दिवंगत आत्म्यास शांती प्रदान करो. ॐ शांती.
भारतीय चित्रपट सृष्टीतील दिग्गज अभिनेते नाना पाटेकर यांच्या निधनाचे वृत्त अतिशय धक्कादायक आणि दुःखद आहे. त्यांना माझी भावपूर्ण श्रद्धांजली. नानांचे आणि माझे अतिशय जवळचे आणि मैत्रीपूर्ण संबंध होते. आपल्या दमदार अभिनयाने पाच दशकांहून अधिक काळ नाना पाटेकर यांनी मराठी व हिंदी चित्रपटांच्या माध्यमातून रसिक प्रेक्षकांच्या मनावर अधिराज्य गाजवले. आपल्या वैशिष्ट्यपूर्ण संवाद शैलीने त्यांनी चित्रपटातील अनेक पात्रे अजरामर केली व आपली वेगळी ओळख निर्माण केली. त्यांचे जाणे ही भारतीय चित्रपटसृष्टीची मोठी हानी आहे. 'नाम फाऊंडेशन'च्या माध्यमातून पाणी संरक्षण, संचयन क्षेत्रांत महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागात त्यांनी केलेले कार्य उल्लेखनीय आणि महत्त्वपूर्ण आहे. आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांसाठी त्यांनी दिलेला मदतीचा हात अनेक कुटुंबांचा आधार बनला. नाना एक उत्तम कलाकार-अभिनेते असण्याबरोबरच समाजाप्रती संवेदनशील असलेले एक व्यक्तिमत्त्व होते. ईश्वर दिवंगत आत्म्यास शांती प्रदान करो. ॐ शांती.
— Nitin Gadkari (@nitin_gadkari) October 8, 2026
ज्येष्ठ अभिनेते आणि माझे जवळचे मित्र नाना पाटेकर यांचे अकाली आणि आकस्मिक निधन हा मनाला बसलेला एक मोठा धक्का आहे. मन दुःखाने व्याकूळ झाले आहे. नाना पडद्यावर जितके भव्य होते, तितकेच ते मनानेही होते. त्यांनी मराठी आणि हिंदी चित्रपटसृष्टीला एक संपूर्ण युग दिले. त्यातून, प्रामुख्याने त्यांची एक देशभक्त म्हणून असलेली प्रतिमा प्रेक्षकांच्या मनाला खोलवर भिडली. 'क्रांतिवीर' पासून 'नटसम्राट' पर्यंत, त्यांनी आपल्या प्रवासात अभिनयाची जी शक्तिशाली आणि उत्कृष्ट कलाकृती विणली आहे, तिला तोड नाही. त्यामुळे, एक अभिनेता म्हणून त्यांचे जाणे ही एक मोठी हानी आहे. स्पष्टवक्तेपणा आणि निर्भयता—या गुणांनी त्यांचे व्यक्तिमत्व परिभाषित झाले. पण मी मुख्यमंत्री झाल्यापासून, मला त्यांच्यातील हळवा माणूस नेहमीच दिसला आहे. जेव्हा आम्ही जलयुक्त शिवार अभियान हाती घेतले, तेव्हा नाना स्वतः त्याला पाठिंबा देण्यासाठी पुढे आले. मकरंद अनासपुरे यांच्यासोबत त्यांनी 'नाम फाउंडेशन'ची स्थापना केली आणि स्वतः गावांमध्ये जाऊन काम केले. शेतकऱ्यांना मदत करणे असो किंवा दुष्काळात मदतीचा हात देणे असो, नाना नेहमीच आघाडीवर राहिले. या वर्षी दुष्काळाचा सामना करत असतानाही नाना कधीच मागे राहिले नसते—पण ते आम्हाला इतक्या अचानक सोडून गेले. मी त्यांना माझी भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण करते. आम्ही त्यांच्या कुटुंबीयांच्या आणि चाहत्यांच्या दुःखात सहभागी आहोत.
ज्येष्ठ अभिनेते आणि माझे निकटचे मित्र नाना पाटेकर यांची अशी अकाली आणि अचानक ‘एक्झिट’ मनाला मोठा धक्का देणारी आहे. मन प्रचंड दुःखी आहे. नाना जितके पडद्यावर मोठे, तितकेच मनाने सुद्धा मोठे होते. मराठी आणि हिंदी चित्रपटसृष्टीला त्यांनी एक कालखंड दिला. त्यातून प्रामुख्याने एक राष्ट्रभक्त अशीच त्यांची प्रतिमा प्रेक्षकांना भावली. 'क्रांतिवीर' ते 'नटसम्राट' या त्यांच्या प्रवासात जो दमदार आणि कसदार अभिनयाचा पट त्यांनी उभा केला, त्याला तोड नाही. त्यामुळे अभिनेता म्हणून त्यांचे जाणे ही मोठी हानी आहे. परखडपणा, बेधडकपणा हे स्वभावगुण त्यांचे व्यक्तिमत्त्व खुलवणारे ठरले. पण मी मुख्यमंत्री झाल्यापासून त्यांच्यातील हळवा माणूस कायम पाहत आलो आहे. आम्ही जलयुक्त शिवार अभियान हाती घेतले, तेव्हा त्याला पाठिंबा देण्यासाठी स्वतः नाना पुढे आले होते. मकरंद अनासपुरेजी आणि त्यांनी सोबत येत 'नाम फाऊंडेशन'ची स्थापना केली आणि स्वतः शिवारात जाऊन काम केले. शेतकऱ्यांसाठी मदत करणे असो, दुष्काळी कालखंडात मदतीचा हात पुढे करणे असो, नाना कायम अग्रणी राहिले. यंदाही आपण दुष्काळाचा सामना करीत असताना नाना कधीच मागे राहिले नसते, पण ते अचानक सोडून निघून गेले. मी त्यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण करतो. त्यांच्या कुटुंबियांच्या, चाहत्यांच्या दुःखात आम्ही सहभागी आहोत. ॐ शांति
— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) October 8, 2026
नाना पाटेकर यांना पहाटे 5:20 वाजता मृत घोषित करण्यात आले. प्राथमिक निष्कर्षानुसार, त्यांना तीव्र हृदयविकाराचा झटका (कार्डियाक अरेस्ट) आला होता. त्यांना रुग्णालयात आणल्यानंतर डॉक्टरांनी सुमारे 45 मिनिटे त्यांना वाचवण्याचे प्रयत्न केले, परंतु त्यांच्याकडून कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही. "सतत 45 मिनिटे सीपीआर (CPR) देऊनही त्यांना वाचवता आले नाही. या प्रकरणी 'मेडिको-लीगल केस' (MLC) नोंदवण्यात आली असून शवविच्छेदन केले जाईल," अशी माहिती मणिपाल रुग्णालयाच्या ऑन्कोलॉजी विभागाचे प्रमुख डॉ. शेखर साळकर यांनी 'एएनआय' (ANI) या वृत्तसंस्थेला दिली.
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#WATCH | Goa: Dr. Shekhar Salkar, Chief of the Oncology Department, Manipal Hospital, says, "Nana Patekar was brought dead to the hospital... he was declared dead by 5:30 am. We had tried our best to save him, but he was brought dead. Cardiac massage was given for almost 45 minutes to an hour, but he just could not be saved. As per what we recalled, at around 2:30, he sent a message to his friend that he was not feeling well. But as it was nighttime, his friend could not see the message. So he just called him. He went to his house at around 4 o'clock. By that time, he was sweating and all. They moved him, all those primary things. But he was slowly becoming unconscious... So they sent his caretaker to the hospital... He took our ambulance. When our ER team went there, they started cardiac massage because he was totally unresponsive... They shifted him to our hospital at around 4:20 or 4:30 am. We also tried our best, but he was brought dead. Then we had to file a police case because there's an MLC (medico-legal case). The body has now been taken to the Goa Medical College for post-mortem. His family was not there. His friends were there with him and a caretaker."
— ANI (@ANI) October 8, 2026
नाना पाटेकरांचं जन्म 1 जानेवारी 1951 रोजी महाराष्ट्रातील रायगड जिल्ह्यातील मुरुड-जंजिरा येथे एका मराठी कुटुंबात झाला. त्यांनी मुंबईतील प्रसिद्ध सर जे. जे. इन्स्टिट्यूट ऑफ अप्लाइड आर्ट मधून पदवी पूर्ण केली. कॉलेज जीवनापासूनच त्यांना नाटकांची प्रचंड आवड होती. त्यांच्या पत्नीचे नाव नीलकंती पाटेकर असून त्यांना 'मल्हार' नावाचा मुलगा आहे. त्यांचा एक मुलगा लहान वयातच आजारपणामुळे दगावला. नाना आणि त्यांची पत्नी परस्परांच्या संमतीने वेगळे राहत होते.
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Nana Patekar Passes Away Breaking News Today LIVE Updates 8 October 2026 : ज्येष्ठ अभिनेते नाना पाटेकर यांचं निधन झालंय. गोव्यातील डोना पावलामधील घरी त्यांना हृदयविकाराचा झटका आला होता. त्यानंतर त्यांना तातडीनं मणिपाल रुग्णालयात दाखल करण्यात आलेलं. पण, रुग्णालयातच त्यांची प्राणज्योत मालवली. नानांच्या अकाली एक्झिटनं मनोरंजनसृष्टीला मोठा धक्का बसला आहे. यासंदर्भातील प्रत्येक घडामोडींच्या अपडेट्स या लाइव्ह ब्लॉगच्या माध्यमातून एका क्लिकवर मिळवा.