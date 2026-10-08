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Nana Patekar Passes Away : नाना पाटेकर यांच्या पार्थिवावर शासकीय इतमामात अंत्यसंस्कार

Nana Patekar Passes Away Breaking News Today LIVE Updates 8 October 2026 : ज्येष्ठ अभिनेते नाना पाटेकर यांचं निधन झालं असून वयाच्या 75व्या वर्षी त्यांनी जगाचा निरोप घेतला. यासंदर्भातील प्रत्येक घडामोडींच्या अपडेट्स या लाइव्ह ब्लॉगच्या माध्यमातून एका क्लिकवर मिळवा. 

Written ByNeha Choudhary
Published: Oct 08, 2026, 08:36 AM IST|Updated: Oct 08, 2026, 09:43 AM IST
Nana Patekar Passes Away : नाना पाटेकर यांच्या पार्थिवावर शासकीय इतमामात अंत्यसंस्कार
08 October 2026 09:42 AM (IST)

Nana Patekar Passes Away : नटसम्राट नाना पाटेकर यांच्या निधनाने व्यक्तिगत हानी - एकनाथ शिंदे

रंगभूमी आणि चित्रपट क्षेत्रात अभिनयाची उत्तुंग शिखरे गाठणाऱ्या, संवादफेकीपासून मुद्राभिनयापर्यंत प्रत्येक बाबतीत स्वतःची स्वतंत्र शैली निर्माण करणाऱ्या व प्रखर सामाजिक जाणिवा जपणाऱ्या नाना पाटेकर यांचे अकल्पित निधन हा चित्रपटसृष्टीसाठी, महाराष्ट्रासाठी आणि वैयक्तिक माझ्यासाठी फार मोठा धक्का आहे. गेल्याच आठवड्यात अनंत चतुर्थीच्या दिवशी नानांच्या पुण्याच्या घरी गणपती दर्शनाच्या वेळेस झालेली भेट ही शेवटची ठरली, अशी शोकभावना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त करताना नानांच्या आठवणींना उजाळा दिला.

उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे आपल्या शोकसंदेशात म्हणाले, नाना पाटेकर हे अभिनयाची एक जिवंत शाळा होते. 'नटसम्राट' चित्रपटातील त्यांचे संवाद आजही प्रेक्षकांच्या कानात घुमतात. चित्रपटाच्या पडद्यावर ते जितके भारदस्त असायचे, तितकेच खऱ्या आयुष्यात ते अत्यंत साधे आणि जमिनीवर असणारे व्यक्ती होते.
नाना पाटेकर यांनी ‘नाम फाउंडेशन’च्या माध्यमातून शेतकरी आणि दुष्काळग्रस्त कुटुंबांसाठी केलेले काम विशेष उल्लेखनीय आहे. संकटात सापडलेल्या शेतकरी कुटुंबांना आधार देण्यासाठी त्यांनी स्वतः पुढाकार घेतला. समाजातील सामान्य माणसाशी त्यांची नाळ कायम जोडलेली होती. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांबद्दल त्यांना असलेली तळमळ आणि मदतीसाठी त्यांनी केलेले काम महाराष्ट्र कधीही विसरणार नाही.

नाना पाटेकर यांच्यासोबतच्या वैयक्तिक आठवणींना उजाळा देताना उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, पुण्यातील त्यांच्या घरी गणपती दर्शनाला मी दरवर्षी जायचो. नानांचे आदरातिथ्य मनमिळाऊ स्वभाव जवळून अनुभवता यायचा. त्यांच्याशी गप्पा मारणे आणि त्यांचे मार्गदर्शन घेणे हा नेहमीच एक सुखद अनुभव राहिला आहे. आमच्या दरे येथील निवासस्थानी नानांनी भेट दिली होती शेतीची पाहणी केली गाळ उपसण्याच्या कामासाठी देखील ते आले होते. खासगी भेटीत ते माझ्या पाठीवर हात ठेवून "काय क्रांतिवीर..." अशी त्यांनी दिलेली साद आणि ती कौतुकाची थाप मी कधीच विसरू शकत नाही. त्या शब्दांनी जनतेसाठी अधिक काम करण्याची ऊर्जा दिली, अशा शब्दात उपमुख्यमंत्र्यांनी नानांच्या आठवणींना उजाळा दिला.

आपल्या कलेचा उपयोग समाजासाठी करणारे ते एक संवेदनशील व्यक्तिमत्त्व होते. रंगभूमी, मराठी आणि हिंदी चित्रपटसृष्टीत त्यांनी आपल्या दमदार अभिनयाची वेगळी ओळख निर्माण केली. ‘नटसम्राट’सारख्या भूमिकेतून त्यांनी अभिनयाची ताकद दाखवून दिली. नाना पाटेकर यांनी रंगभूमी आणि चित्रपटसृष्टीला दिलेले योगदान आणि त्यांचे सामाजिक कार्य नव्या पिढीला नेहमीच प्रेरणा देत राहील. 
नाना पाटेकर हे केवळ उत्तम अभिनेते नव्हते, तर त्यांच्या अभिनयातील सहजता, आवाजातील ताकद आणि भूमिकेत पूर्णपणे झोकून देण्याची वृत्ती कायम स्मरणात राहील. 

नानांच्या निधनाने मराठी आणि हिंदी चित्रपटसृष्टीतील एक मोठी पोकळी निर्माण झाली आहे. आपल्या अभिनयाने आणि सामाजिक कार्याने त्यांनी निर्माण केलेले स्थान कायम राहील. 

महाराष्ट्राचा बुलंद, बाणेदार आवाज शांत झाला आहे. मी एक सच्चा, दिलदार मित्र गमावला आहे. ही हानी कधीही भरून न येणारी आहे. त्यांच्यासारखा अभिनेता शतकातून एकदाच जन्माला येतो. काश्मीरमधील मुलांसाठी शाळा सुरू करण्याचं त्यांचं अखेरचं स्वप्न होतं, ते पूर्ण करण्यासाठी सर्वतोपरी मदत करणे हे मी माझे कर्तव्य समजतो. तीच नाना पाटेकर यांना खरी श्रद्धांजली ठरेल. नानांचे कुटुंबीय, मित्रपरिवार आणि असंख्य चाहत्यांच्या दुःखात सहभागी असल्याचे उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी आपल्या शोकसंदेशात म्हटले.

08 October 2026 09:38 AM (IST)

Nana Patekar Passes Away : नाना पाटेकर यांचे निधन ही कलाविश्वाची कधीही भरून न येणारी हानी - अमित शाह

भारतीय चित्रपटसृष्टीतील महान अभिनेते नाना पाटेकर यांचे निधन ही कलाविश्वाची कधीही भरून न येणारी हानी आहे. पाच दशके त्यांनी आपल्या सहजसुंदर अभिनयाने आणि प्रभावी संवादफेकीने प्रेक्षकांच्या मनावर एक अमिट छाप सोडली. गंभीर सामाजिक विषय असोत वा विनोदी, त्यांनी प्रत्येक पात्राला जिवंत केले. 'नाम फाउंडेशन'च्या माध्यमातून दुष्काळग्रस्त शेतकरी कुटुंबांची सेवा असो किंवा सीमेवरील सैनिकांना प्रोत्साहन देणे असो, प्रसिद्धीच्या शिखरावर पोहोचल्यानंतरही ते आपल्या मुळाशी जोडलेले राहिले. जेव्हा जेव्हा मी त्यांना भेटलो, तेव्हा त्यांचा साधेपणा आणि स्पष्टवक्तेपणा मला नेहमीच प्रभावित करत असे. परमेश्वर त्यांच्या शोकाकुल कुटुंबाला आणि चाहत्यांना हे दुःख सहन करण्याची शक्ती देवो आणि त्यांच्या आत्म्याला शांती देवो.

08 October 2026 09:36 AM (IST)

Nana Patekar Passes Away : आपल्या मनातील विचार मांडताना ते कधीच कचरत नसत - पंतप्रधान मोदी

श्री नाना पाटेकर यांच्याकडे असलेली आवेग, वेगळेपण आणि प्रभावी व्यक्तिमत्त्व फारच थोड्या अभिनेत्यांकडे होते. त्यांनी प्रत्येक भूमिकेत विलक्षण अष्टपैलुत्व आणि सर्जनशीलता आणली; तसेच अशा काही भूमिका साकारल्या ज्या पिढ्यानपिढ्या लक्षात राहतील. आपल्या स्पष्टवक्तेपणासाठी आणि रोखठोक मतांसाठीही ते ओळखले जात; आपल्या मनातील विचार मांडताना ते कधीच कचरत नसत.

हिंदी आणि मराठी चित्रपटसृष्टीतील श्री नाना पाटेकर यांचे योगदान अत्यंत मोलाचे होते. त्यांच्या जाण्याने एक मोठी पोकळी निर्माण झाली आहे. त्यांचे कुटुंबीय, मित्र आणि असंख्य चाहत्यांच्या दुःखात मी सहभागी आहे. ओम शांती.

08 October 2026 09:18 AM (IST)

शासकीय इतमामात अंत्यसंस्कार

अभिनेते नाना पाटेकर यांचे मराठी नाटकासह मराठी, हिंदी सिनेमातील अतुलनीय योगदान पहाता त्यांचे अंत्यसंस्कार "शासकीय इतमामात" करण्याचा निर्णय  मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने घेतल्याचे सांस्कृतिक कार्य मंत्री अँड आशिष शेलार यांनी जाहीर केले आहे.

08 October 2026 09:13 AM (IST)

Nana Patekar Passes Away : नाना पाटेकर आणि आबा बागुल यांच्यातील कालचे अखेरचे संभाषण…

ज्येष्ठ अभिनेते नाना पाटेकर यांच्याशी काल झालेला संवाद आज आठवताना मन सुन्न होत आहे. कालच झालेल्या त्या अखेरच्या संभाषणाची आठवण आता आयुष्यभर मनात राहील.

नानांचा साधेपणा, स्पष्टवक्तेपणा आणि आपुलकीचा संवाद मनाला नेहमीच भावला. आज ते आपल्यात नाहीत, ही बातमी अत्यंत दुःखद आणि अविश्वसनीय आहे.

नाना, तुमचा अभिनय, तुमचे विचार आणि तुमच्या आठवणी सदैव आमच्या मनात जिवंत राहतील.
आपल्या लाडक्या कलावंताला भावपूर्ण श्रद्धांजली

08 October 2026 09:09 AM (IST)

Nana Patekar Passes Away : चित्रपटसृष्टीने एक संवेदनशील, प्रभावी आणि अष्टपैलू कलाकार गमावला - रोहित पवार

सामाजिक जाण आणि भान असलेले ज्येष्ठ अभिनेते नाना पाटेकर यांचं हृदयविकाराच्या झटक्याने निधन झाल्याचं वृत्त अत्यंत धक्कादायक आणि मन सुन्न करणारं आहे. त्यांच्या निधनाने भारतीय चित्रपटसृष्टीने एक संवेदनशील, प्रभावी आणि अष्टपैलू कलाकार गमावला आहे.

‘परिंदा’, ‘क्रांतिवीर’, ‘प्रहार’, ‘खामोशी’, ‘अग्निसाक्षी’, ‘नटसम्राट’, ‘वेलकम’ यांसारख्या असंख्य चित्रपटांमधून त्यांनी आपल्या दमदार अभिनयाची अमीट छाप उमटवली. पडद्यावरील अभिनयासोबतच 'नाम फाउंडेशन'च्या माध्यमातून शेतकरी, दुष्काळग्रस्त आणि ग्रामीण भागातील जनतेसाठी केलेले त्यांचं सामाजिक कार्य त्यांच्या संवेदनशील मनाची साक्ष देणारं आहे.

कलेच्या माध्यमातून लाखो मनांवर अधिराज्य गाजवणाऱ्या आणि सामाजिक बांधिलकी जपणाऱ्या या महान कलाकाराला माझी भावपूर्ण श्रद्धांजली!

08 October 2026 09:04 AM (IST)

Nana Patekar Passes Away : नाना गेले… पण नानांचा आवाज, त्यांचा रांगडा अभिनय... - प्रताप सरनाईक

नाना गेले… पण नानांचा आवाज, त्यांचा रांगडा अभिनय, त्यांच्या संवादातील धार आणि माणुसकीची ऊब कधीच जाणार नाही…

रंगभूमीपासून रुपेरी पडद्यापर्यंत आपल्या असामान्य अभिनयाने अनेक पिढ्यांच्या मनावर अधिराज्य गाजवणारे ज्येष्ठ अभिनेते नाना पाटेकर यांचे निधन मनाला चटका लावून जाणारे आहे. त्यांच्या जाण्याने केवळ एक अभिनेता हरपला नाही, तर मराठी मातीशी नाळ जोडलेला एक संवेदनशील, ताकदीचा आणि अस्सल कलावंत काळाच्या पडद्याआड गेला आहे.
नानांनी साकारलेली प्रत्येक व्यक्तिरेखा जिवंत होती… कारण त्या व्यक्तिरेखेत नानांचा आत्मा असायचा. त्यांचा आवाज कानावर पडला की आजही अंगावर शहारा येतो आणि त्यांचा पडद्यावरील चेहरा डोळ्यांसमोर आला की मन नकळत भावुक होते. नाना पाटेकर नावाचा हा ‘अभिनयाचा विद्यापीठ’ आता प्रत्यक्षात नसला, तरी त्यांच्या कलेच्या रूपाने तो सदैव आपल्या सोबत राहील.

08 October 2026 09:02 AM (IST)

Nana Patekar Passes Away : पद्मश्री नाना पाटेकरजी यांचे निधन ही कलाविश्वाची कधीही भरून न येणारी हानी- योगी आदित्यनाथ

प्रख्यात अभिनेते, प्रभावी नाट्य व्यक्तिमत्व आणि संवेदनशील समाजसेवक, 'पद्मश्री' नाना पाटेकरजी यांचे निधन ही कलाविश्वाची कधीही भरून न येणारी हानी आहे.

त्यांनी आपल्या अपवादात्मक अभिनयाने भारतीय चित्रपटसृष्टीला समृद्ध केले आणि आपल्या सामाजिक कार्यांमधून समाजाप्रती असलेली आपली बांधिलकीही व्यक्त केली.

आम्ही प्रभू श्रीरामाकडे प्रार्थना करतो की, त्यांच्या आत्म्यास शांती लाभो आणि त्यांच्या शोकाकुल कुटुंबियांना व चाहत्यांना हे दुःख सहन करण्याची शक्ती मिळो.

08 October 2026 08:57 AM (IST)

Nana Patekar Passes Away : करारी अभिनेता आपण गमावला - आशिष शेलार

मराठी आणि हिंदी चित्रपटसृष्टीतील आपल्या अभिनयाने अजरामर ठसा उमटविणारे ज्येष्ठ अभिनेते नाना पाटेकर यांच्या निधनाचे वृत्त अत्यंत दुःखद आहे. आपल्या दमदार अभिनयाने अनेक भूमिका जिवंत करणाऱ्या नानांनी रंगभूमी, चित्रपट आणि सामाजिक कार्याच्या माध्यमातून आपली स्वतंत्र ओळख निर्माण केली. त्यांच्या जाण्याने भारतीय चित्रपटसृष्टीने एक संवेदनशील, करारी, प्रतिभावान आणि अस्सल कलावंत गमावला आहे.  महाराष्ट्र शासनानाच्या वतीने देण्यात येणाऱ्या स्वर्गीय राज कपूर विशेष योगदान पुरस्कार २०१३ पुरस्कारासह चित्रपट क्षेत्रातील अनेक पुरस्कारांचे ते मानकरी ठरले होते. मध्यमवर्गीय कामगार मराठी कुटुंबातून पुढे आलेल्या नाना पाटेकर यांनी अपार मेहनत व आपल्या वेगळ्या शैलीने अभिनयात ठसा उमटवला. आमच्या गिरणगावातील एक अस्सल, इरसाल, उत्सव प्रेमी मराठी माणूस आम्ही आज गमावला आहे.नाना पाटेकर यांच्या स्मृतींना भावपूर्ण श्रद्धांजली! ईश्वर त्यांच्या आत्म्यास चिरशांती देवो. त्यांच्या असंख्य चाहत्यांना हे दुःख सहन करण्याची शक्ती देवो

 

08 October 2026 08:54 AM (IST)

Nana Patekar Passes Away : नाना पाटेकर यांच्या निधनाचे वृत्त अतिशय धक्कादायक आणि दुःखद - गडकरी

भारतीय चित्रपट सृष्टीतील दिग्गज अभिनेते नाना पाटेकर यांच्या निधनाचे वृत्त अतिशय धक्कादायक आणि दुःखद आहे. त्यांना माझी भावपूर्ण श्रद्धांजली. नानांचे आणि माझे अतिशय जवळचे आणि मैत्रीपूर्ण संबंध होते. आपल्या दमदार अभिनयाने पाच दशकांहून अधिक काळ नाना पाटेकर यांनी मराठी व हिंदी चित्रपटांच्या माध्यमातून रसिक प्रेक्षकांच्या मनावर अधिराज्य गाजवले. आपल्या वैशिष्ट्यपूर्ण संवाद शैलीने त्यांनी चित्रपटातील अनेक पात्रे अजरामर केली व आपली वेगळी ओळख निर्माण केली. त्यांचे जाणे ही भारतीय चित्रपटसृष्टीची मोठी हानी आहे. 'नाम फाऊंडेशन'च्या माध्यमातून पाणी संरक्षण, संचयन क्षेत्रांत महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागात त्यांनी केलेले कार्य उल्लेखनीय आणि महत्त्वपूर्ण आहे.  आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांसाठी त्यांनी दिलेला मदतीचा हात अनेक कुटुंबांचा आधार बनला. नाना एक उत्तम कलाकार-अभिनेते असण्याबरोबरच समाजाप्रती संवेदनशील असलेले एक व्यक्तिमत्त्व होते. ईश्वर दिवंगत आत्म्यास शांती प्रदान करो. ॐ शांती.

08 October 2026 08:52 AM (IST)

Nana Patekar Passes Away : जवळच्या मित्राच्या आकस्मिक निधनामुळे मनाला मोठा धक्का, नाना पाटेकरांच्या आठवणीत मुख्यमंत्री फडणवीस झाले हळवे

ज्येष्ठ अभिनेते आणि माझे जवळचे मित्र नाना पाटेकर यांचे अकाली आणि आकस्मिक निधन हा मनाला बसलेला एक मोठा धक्का आहे. मन दुःखाने व्याकूळ झाले आहे. नाना पडद्यावर जितके भव्य होते, तितकेच ते मनानेही होते. त्यांनी मराठी आणि हिंदी चित्रपटसृष्टीला एक संपूर्ण युग दिले. त्यातून, प्रामुख्याने त्यांची एक देशभक्त म्हणून असलेली प्रतिमा प्रेक्षकांच्या मनाला खोलवर भिडली. 'क्रांतिवीर' पासून 'नटसम्राट' पर्यंत, त्यांनी आपल्या प्रवासात अभिनयाची जी शक्तिशाली आणि उत्कृष्ट कलाकृती विणली आहे, तिला तोड नाही. त्यामुळे, एक अभिनेता म्हणून त्यांचे जाणे ही एक मोठी हानी आहे. स्पष्टवक्तेपणा आणि निर्भयता—या गुणांनी त्यांचे व्यक्तिमत्व परिभाषित झाले. पण मी मुख्यमंत्री झाल्यापासून, मला त्यांच्यातील हळवा माणूस नेहमीच दिसला आहे. जेव्हा आम्ही जलयुक्त शिवार अभियान हाती घेतले, तेव्हा नाना स्वतः त्याला पाठिंबा देण्यासाठी पुढे आले. मकरंद अनासपुरे यांच्यासोबत त्यांनी 'नाम फाउंडेशन'ची स्थापना केली आणि स्वतः गावांमध्ये जाऊन काम केले. शेतकऱ्यांना मदत करणे असो किंवा दुष्काळात मदतीचा हात देणे असो, नाना नेहमीच आघाडीवर राहिले. या वर्षी दुष्काळाचा सामना करत असतानाही नाना कधीच मागे राहिले नसते—पण ते आम्हाला इतक्या अचानक सोडून गेले. मी त्यांना माझी भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण करते. आम्ही त्यांच्या कुटुंबीयांच्या आणि चाहत्यांच्या दुःखात सहभागी आहोत.

08 October 2026 08:44 AM (IST)

Nana Patekar Passes Away : पहाटेच्या वेळी हृदयविकाराचा झटका अन् 45 मिनिटांचे प्रयत्न...

नाना पाटेकर यांना पहाटे 5:20 वाजता मृत घोषित करण्यात आले. प्राथमिक निष्कर्षानुसार, त्यांना तीव्र हृदयविकाराचा झटका (कार्डियाक अरेस्ट) आला होता. त्यांना रुग्णालयात आणल्यानंतर डॉक्टरांनी सुमारे 45 मिनिटे त्यांना वाचवण्याचे प्रयत्न केले, परंतु त्यांच्याकडून कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही. "सतत 45 मिनिटे सीपीआर (CPR) देऊनही त्यांना वाचवता आले नाही. या प्रकरणी 'मेडिको-लीगल केस' (MLC) नोंदवण्यात आली असून शवविच्छेदन केले जाईल," अशी माहिती मणिपाल रुग्णालयाच्या ऑन्कोलॉजी विभागाचे प्रमुख डॉ. शेखर साळकर यांनी 'एएनआय' (ANI) या वृत्तसंस्थेला दिली.

हेसुद्धा वाचा -  आर्मी जवान ते अभिनेता! अत्यंत कठीण परिस्थितीत चित्रपटसृष्टीत प्रवेश, कारगिल युद्धातही नाना पाटेकर यांचं योगदान

08 October 2026 08:39 AM (IST)

Nana Patekar Passes Away : नाना पाटेकर यांचं निधन

नाना पाटेकरांचं जन्म 1 जानेवारी 1951 रोजी महाराष्ट्रातील रायगड जिल्ह्यातील मुरुड-जंजिरा येथे एका मराठी कुटुंबात झाला. त्यांनी मुंबईतील प्रसिद्ध सर जे. जे. इन्स्टिट्यूट ऑफ अप्लाइड आर्ट मधून पदवी पूर्ण केली. कॉलेज जीवनापासूनच त्यांना नाटकांची प्रचंड आवड होती. त्यांच्या पत्नीचे नाव नीलकंती पाटेकर असून त्यांना 'मल्हार' नावाचा मुलगा आहे. त्यांचा एक मुलगा लहान वयातच आजारपणामुळे दगावला. नाना आणि त्यांची पत्नी परस्परांच्या संमतीने वेगळे राहत होते.

बातमी सविस्तर वाचा - नाना पाटेकरांचं निधन! वयाच्या 75 व्या वर्षी घेतला जगाचा निरोप

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TAGS:
nana patekar
pune
Pune Farm House
marathi actor
bollywood
Entertainment

About the Author

Neha Choudhary

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

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