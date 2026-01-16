English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Navi Mumbai Kalyan Dombivli Thane Election 2026 Results LIVE: ठाण्यात रात्री उशीरा तुफान राडा

Navi Mumbai Kalyan Dombivli Thane Municipal Corporation Election 2026 Result LIVE Updates in Marathi (नवी मुंबई कल्याण-डोंबिवली ठाणे महानगर निवडणूक निकाल लाइव्ह): ठाण्यात शिंदेंच किंग ठरणार की वेगळा निकाल लागणार? नवी मुंबईत गणेश नाईकच किंग की शिंदेंचा प्रभाव दिसणार? कल्याण-डोंबिवलीचा गड भाजपा राखणार का? या सर्व प्रश्नांची उत्तर अन् तिन्ही महानगरपालिकेच्या निकालेच क्षणोक्षणाची अपडेट्स एकाच ठिकाणी...

Swapnil Ghangale | Jan 16, 2026, 07:21 AM IST
Navi Mumbai Kalyan Dombivli Thane Election 2026 Results LIVE: ठाण्यात रात्री उशीरा तुफान राडा

Navi Mumbai Kalyan Dombivli Thane Election 2026 Results LIVE: मुंबईबरोबरच मुंबई महानगर प्रदेशातील सर्वात महत्त्वाच्या महापालिकांमध्ये समावेश होणाऱ्या ठाणे, कल्याण-डोंबिवली आणि नवी मुंबई महानगरपालिकेची निवडणूक विरोधकांबरोबरच सत्ताधाऱ्यांमधील मित्रपक्षांनाही एकमेकांशी असलेल्या लढतीमुळे प्रतिष्ठेचा विषय केल्याचं प्रचारादरम्यान दिसून आलं. ठाण्यातील भाजपा आणि शिंदेंच्या सेनेतील सुप्त संघर्षांबरोबरच कल्याण-डोंबिवलीमधील दोन्ही मित्रपक्षांमधील तणाव कायमच चर्चेत राहिला आहे. ठाणे आणि कल्याण-डोंबिवलीमध्ये शिंदे सेना आणि भाजपाची युती असली तरी नवी मुंबईसारख्या ठिकाणी एकनाथ शिंदेंची शिवसेना आणि भारतीय जनता पार्टी स्वबळावर लढले. त्यामुळेच या निवडणुकांच्या निकालांकडे केवळ विरोधकांचं नाही तर सत्ताधाऱ्यांचही विशेष लक्ष आहे. शिंदेंच्या बालेकिल्ल्यात ते भाजपाच्या मदतीने एकहाती सत्ता मिळवणार का? राज ठाकरेंच्या पाठिंब्याने उद्धव सेनेला इथं बळ मिळणार का? हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.

दुसरीकडे कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेमध्ये सर्वाधिक बिनविरोध नगसेवक निवडून आलेले असताना अंतिम निकाल कोणाच्या बाजूने लागणार? नवी मुंबईमध्ये गणेश नाईकांच्या नेतृत्वाखाली भाजपा बाजी मारणार की शिंदे गणेश नाईकांच्या बालेकिल्ल्याला भगदाड पाडणार? या आणि अशा अनेक प्रश्नांची उत्तर आजच्या निकालामधून स्पष्ट होणार आहेत. त्यामुळेच या तिन्ही महत्त्वाच्या महानगरपालिकांच्या निकालांचे अगदी क्षणोक्षणाचे अपडेट्स आपण या लाइव्ह ब्लॉगच्या माध्यमातून पाहणार आहोत. लाइव्ह अपडेट्स पाहण्यासाठी हे पेज रिफ्रेश करत राहा...

16 Jan 2026, 07:19 वाजता

ठाण्यात तुफान राडा! EVM शी छेडछाड केल्याचा शिंदे सेनेचा आरोप; आयोगाच्या बस आडवून...

ठाण्यामध्ये रात्री जोरदार राडा झाल्याचं पाहायला मिळालं. विशेष म्हणजे माजी महापौर आणि बंडखोर उमेदवारांचे कार्यकर्ते मतमोजणी केंद्राबाहेर एकमेकांशी भिडले. नेमकं घडलं काय सविस्तर जाणून घ्या येथे क्लिक करुन

16 Jan 2026, 06:39 वाजता

ठाण्यात मतदानानंतर राडा! माजी महापौर अन् बंडखोर उमेदवाराचे कार्यकर्ते भिडले

ठाण्यातील प्रभाग क्रमांक 3 मध्ये शिंदेंची शिवसेना आणि शिंदेंच्या शिवसेनेचे बंडखोर अपक्ष उमेदवारांच्या कार्यकर्त्यांमध्ये मतदान संपल्यानंतर रात्री तणावाचं वातावरण निर्माण झालं. ठाण्यातील आझाद नगर येथील सेंट झेविअर्स शाळेतील मतदान केंद्रावर शिंदेंच्या शिवसेनेच्या उमेदवार माजी महापौर मीनाक्षी शिंदे यांचे कार्यकर्ते आणि शिंदेंच्या शिवसेनेतून बंडखोरी करत अपक्ष उमेदवार म्हणून निवडणुकीच्या रिंगणात असलेले माजी नगरसेवक भूषण भोईर आणि मधुकर पावशे यांचे कार्यकर्ते एकमेकांना भिडले. ईव्हीएम मशीन सील केल्यानंतरही अपक्ष उमेदवार भूषण भोईर आणि मधुकर पावशे मतदान केंद्राच्या आत असल्याचा आणि ईव्हीएम मशीनमध्ये छेडछाड केल्याचा मिनाक्षी शिंदे यांचा आरोप आहे.  तर भूषण भोईर यांनी भिवंडी, काल्हेरमधून शस्त्र घेऊन पोरं मागवल्याचा आरोप देखील मिनाक्षी शिंदे यांनी केला आहे. आत्ताच तणावाच वातावरण पाहता उद्या नेमक काय घडतंय याकडे सर्वांचं लक्ष

16 Jan 2026, 06:36 वाजता

मतमोजणीच्या ठिकाणी अनेक सुविधा

निवडणूक प्रक्रिया पारदर्शक, सुरळीत व सुरक्षित पार पाडण्यासाठी निवडणुकीची मतमोजणी होणाऱ्या या ठिकाणी आवश्यक त्या सर्व सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या असून, सुरक्षेच्या दृष्टीने पोलीस बंदोबस्तासह सीसीटीव्ही यंत्रणेचीही व्यवस्था करण्यात आली आहे. संबंधित प्रभागातील उमेदवारांचे प्रतिनिधी, मतमोजणी कर्मचारी तसेच अधिकृत अधिकारी यांना ठरलेल्या वेळेतच ठिकाणी उपस्थित राहण्याचे आवाहन प्रशासनाच्या वतीने करण्यात आले आहे

16 Jan 2026, 06:35 वाजता

प्रभाग क्र. 9,23,24,25 कळवा प्रभाग समिती
मतमोजणी – सह्याद्री हायस्कूल, 4 था मजला, कळवा प

प्रभाग क्रमांक 26,31 मुंब्रा प्रभाग समिती
मतमोजणी : मौलाना अबुल कलाम स्टेडियम, कौसा, बॅटमिंटन हॉल, तळमजला, मुंब्रा

प्रभाग क्रमांक 30, 32 मुंब्रा प्रभाग समिती
मतमोजणी : मौलाना अब्दुल कलाम स्टेडियम, कौसा, पहिला  मजला, मुंब्रा

प्रभाग क्रमांक 27,28  दिवा प्रभाग समिती
मतमोजणी : मौलाना अब्दुल कलाम स्टेडियम, कौसा, प्रेक्षक गॅलरी, तळ मजला + प्रेक्षक गॅलरीची मागील बाजू (पहिला मजला)  दक्षिण बाजूकडील  सात गाळे, मुंब्रा

प्रभाग क्रमांक 29,33  दिवा प्रभाग समिती
मतमोजणी : मौलाना अब्दुल कलाम स्टेडियम, कौसा, प्रेक्षक गॅलरी, तळ मजला + प्रेक्षक गॅलरीची मागील बाजू (पहिला मजला)  उत्तर बाजूकडील  सात गाळे, मुंब्रा

16 Jan 2026, 06:32 वाजता

प्रभाग क्रमांक 1,2,3,8  माजिवडा मानपाडा प्रभाग समिती
मतमोजणी :  न्यू होरायझन एज्युकेशन सोसायटी, इमारत सी, रोडाझ सोसायटीजवळ, हिरानंदानी इस्टेट, ठाणे प

प्रभाग क्रमांक  4,5,7  वर्तकनगर प्रभाग समिती
 मतमोजणी : ज्येष्ठ कवि साहित्यिक स्वर्गीय बाबूराव सरनाईक जिम्नॅशियम सेंटर, बेथनी हॉस्पिटलजवळ, पोखरण रोड नं. 2 ठाणे.

प्रभाग क्रमांक 6,13,14,15 लोकमान्य सावरकर प्रभाग समिती
मतमोजणी : महिला बचत गट भवन, कोरस हॉस्पिटलजवळ, ठाणे प

प्रभाग क्रमांक 16,17,18 वागळे इस्टेट प्रभागसमिती
मतमोजणी : शासकीय तंत्रनिकेतन, वागळे इस्टेट, ठाणे (प.)

प्रभाग क्र. 19,20,21,22 नौपाडा कोपरी प्रभाग समिती
मतमोजणी : विद्या प्रसारक मंडळाचे पॉलिटेक्निकल कॉलेजची इमारत, ठाणा कॉलेज, तळमजला ठाणे

प्रभाग क्र. 10,11,12 उथळसर प्रभाग समिती
 मतमोजणी – होली क्रॉस हायस्कूल हॉल, के.व्हीला, ठाणे

16 Jan 2026, 06:30 वाजता

मतमोजणीची जय्यत तयारी

ठाणे महानगरपालिकेची सार्वत्रिक निवडणुकीची मतमोजणी आज होणार आहे. ठाणे महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी 11 विभागनिहाय निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांची नेमणूक करण्यात आली असून मतमोजणी 16 जानेवारी रोजी सकाळी 10 वाजल्यापासून होणार असल्याची माहिती आयुक्त तथा निवडणूक अधिकारी सौरभ राव यांनी दिली.

