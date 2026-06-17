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Operation Tiger: खासदारांना 15 कोटी अ‍ॅडव्हान्स दिल्याचा राऊतांचा गंभीर आरोप

Operation Tiger Maharashtra Breaking News Today LIVE: सध्या महाराष्ट्रात ऑपरेशन टायगरची जोरदार चर्चा सुरु आहे. उद्धव ठाकरे यांचा शिवसेना पक्ष पुन्हा एकदा फुटीच्या उंबरठ्यावर आहे. महाराष्ट्रासह दिल्लीत मोठ्या राजकीय हालचाली सुरु आहेत. या राजकीय घडामोंडीचे क्षणोक्षणीचे अपडेट्स मिळवा या ब्लॉगच्या माध्यमातून...

Written ByTejashree Gaikwad
Published: Jun 17, 2026, 06:47 AM IST|Updated: Jun 17, 2026, 07:31 AM IST
Operation Tiger: खासदारांना 15 कोटी अ‍ॅडव्हान्स दिल्याचा राऊतांचा गंभीर आरोप
17 June 2026 07:31 AM (IST)

संजय देशमुख यांनी प्रतापराव जाधव यांची भेट घेतल्याने चर्चांना उधाण

खासदार संजय देशमुख यांनी दिल्ली गाठून केंद्रीय मंत्री प्रतापराव जाधव यांची भेट घेतल्याने चर्चांना उधाण आले आहे. या सर्व घडामोडींवर बोलताना राज्याचे परिवहन मंत्री आणि शिवसेनेचे नेते प्रताप सरनाईक यांनी ‘ऑपरेशन टायगर’ संदर्भात भाष्य केले. सरनाईक म्हणाले ‘ऑपरेशन टायगर’ सुरुच असतं कोणीना कोणी येत जात असतंच, मात्र आमच्या पक्षात ज्यांना यायचं आहे त्यांच्यासाठी पक्षाचे दार २४ तास खुले आहे. त्यांचे स्वागत आहे. या दरम्यानच उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि सरनाईक यांच्यात बंद दाराआड चर्चा झाल्याचं समोर आलं आहे.यावेळी पत्रकारांनी उपमुख्यमंत्र्याना वारंवार ‘ऑपरेशन टायगर’बबात विचारण्यचा प्रयत्न केला. मात्र त्यांनी बोलणं टाळलं. यानंतर त्यांनी हात वर केला... त्यांच्या या मौन प्रतिक्रियेनंतर मोठा संभ्रम निर्माण झाला आहे. 

17 June 2026 07:20 AM (IST)

ऑपरेशन टायगरच्या चर्चांवरुन सुषमा अंधारेंची टीका  

'महत्वाकांक्षेपोटी भस्मासूर जन्माला घातला'
'आम्ही पेरत जाऊ, तुम्ही चोरत जा'
ऑपरेशन टायगरच्या चर्चांवरुन सुषमा अंधारेंची टीका  

17 June 2026 07:08 AM (IST)

 खासदारांना 15 कोटी अ‍ॅडव्हान्स दिल्याचा राऊतांचा गंभीर आरोप 

 

ऑपरेश टायगरच्या चर्चांवर खासदार संजय राऊत यांनी ट्विट केलंय..या ट्विटमध्ये राऊतांनी खासदारांना 15 कोटी अॅडव्हान्स दिल्याचा गंभीर आरोप केलाय.. खासदार फोडण्यासाठी पैशाचा वापर केल्याचं राऊत यांनी म्हटलंय...पाहुयात संजय राऊत काय म्हणाले.. 

17 June 2026 07:08 AM (IST)

ऑपरेशन टायगर, ठाकरेंची अग्निपरीक्षा?

संजय राऊत, अनिल देसाई, अरविंद सावंत दिल्लीत
राऊत, देसाई, सावंत संकटमोचकाच्या भूमिकेत
दिल्लीत तिघांची एकत्रित पत्रकार परिषद

17 June 2026 07:07 AM (IST)

एकनाथ शिंदेंनी घेतली लोकसभाध्यक्षांची भेट

--जयपूरमध्ये ओम बिर्लांची भेट घेतल्याची माहिती

17 June 2026 06:57 AM (IST)

ठाकरेंचे ते खासदार चार्टर्ड विमानाने दिल्लीत?

महाराष्ट्राच्या राजकारणात सुरू झालेल्या ‘ऑपरेशन टायगर’च्या चर्चेने दिल्लीतील राजकीय वातावरण तापलं आहे... ठाकरेंच्या पक्षातील सहा खासदार बंडाच्या तयारीत असल्याची जोरदार चर्चा आहे...सूत्रांच्या माहितीनुसार, परभणीचे संजय जाधव, हिंगोलीचे नागेश पाटील आष्टीकर, यवतमाळ-वाशिमचे संजय देशमुख, धाराशिवचे ओमराजे निंबाळकर, शिर्डीचे भाऊसाहेब वाकचौरे आणि नाशिकचे राजाभाऊ वाजे हे खासदार दिल्लीत दाखल झाले आहेत...या घडामोडींमुळे ठाकरे गटात मोठी खळबळ उडाली असून पक्ष नेतृत्वाकडून खासदारांशी संपर्क साधण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याची माहिती आहे.... दुसरीकडे, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे दिल्लीत पोहचताच ते जयपूरला रवाना झाल्याचे वृत्त आहे असून आज ते पुन्हा दिल्लीत परतण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे....

17 June 2026 06:56 AM (IST)

अपना सपना मनी मनी, राऊतांचं ट्विट

ऑपरेश टायगरच्या चर्चांवर खासदार संजय राऊत यांनी ट्विट केलंय..या ट्विटमध्ये राऊतांनी खासदारांना 15 कोटी अॅडव्हान्स दिल्याचा गंभीर आरोप केलाय.. खासदार फोडण्यासाठी पैशाचा वापर केल्याचं राऊत यांनी म्हटलंय...पाहुयात संजय राऊत काय म्हणाले.

17 June 2026 06:55 AM (IST)

ठाकरेंच्या ९ पैकी ६ खासदारांचा वेगळा गट करण्याच्या हालचाली

ठाकरेंच्या पक्षात पुन्हा एकदा फुटीची शक्यता आहे...एकनाथ शिंदेंकडून ऑपरेशन टायगर राबवलं जात असल्याची चर्चा आहे...त्यादृष्टीने गेल्या दोन-तीन दिवसांपासून राज्यासह दिल्लीत वेगवान घडामोडी घडत आहे...त्या आता अंतिम टप्प्यात आल्याची माहिती आहे.. ठाकरेंच्या 9 पैकी 6 खासदार शिंदेंच्या गळाला लागले असून ते लवकरच स्वतंत्र गट स्थापन करण्याची शक्यता आहे...तसे पत्र आजच लोकसभा अध्यक्षांना दिलं जाणार असल्याची सूत्रांची माहिती आहे.. 

17 June 2026 06:55 AM (IST)

 दिल्लीत वेगवान राजकीय घडामोडी

ऑपरेशन टायगरच्या पार्श्वभूमीवर दिल्लीत वेगवान राजकीय घडामोडी, ठाकरेंच्या 9 पैकी 6 खासदारांचा वेगळा गट करण्याच्या हालचाली, आजच लोकसभा अध्यक्षांना पत्र देण्याची शक्यता…

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TAGS:
 Breaking News Maharashtra
Operation Tiger

About the Author

Tejashree Gaikwad

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

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