खासदार संजय देशमुख यांनी दिल्ली गाठून केंद्रीय मंत्री प्रतापराव जाधव यांची भेट घेतल्याने चर्चांना उधाण आले आहे. या सर्व घडामोडींवर बोलताना राज्याचे परिवहन मंत्री आणि शिवसेनेचे नेते प्रताप सरनाईक यांनी ‘ऑपरेशन टायगर’ संदर्भात भाष्य केले. सरनाईक म्हणाले ‘ऑपरेशन टायगर’ सुरुच असतं कोणीना कोणी येत जात असतंच, मात्र आमच्या पक्षात ज्यांना यायचं आहे त्यांच्यासाठी पक्षाचे दार २४ तास खुले आहे. त्यांचे स्वागत आहे. या दरम्यानच उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि सरनाईक यांच्यात बंद दाराआड चर्चा झाल्याचं समोर आलं आहे.यावेळी पत्रकारांनी उपमुख्यमंत्र्याना वारंवार ‘ऑपरेशन टायगर’बबात विचारण्यचा प्रयत्न केला. मात्र त्यांनी बोलणं टाळलं. यानंतर त्यांनी हात वर केला... त्यांच्या या मौन प्रतिक्रियेनंतर मोठा संभ्रम निर्माण झाला आहे.
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'आम्ही पेरत जाऊ, तुम्ही चोरत जा'
ऑपरेशन टायगरच्या चर्चांवरुन सुषमा अंधारेंची टीका
ऑपरेश टायगरच्या चर्चांवर खासदार संजय राऊत यांनी ट्विट केलंय..या ट्विटमध्ये राऊतांनी खासदारांना 15 कोटी अॅडव्हान्स दिल्याचा गंभीर आरोप केलाय.. खासदार फोडण्यासाठी पैशाचा वापर केल्याचं राऊत यांनी म्हटलंय...पाहुयात संजय राऊत काय म्हणाले..
संजय राऊत, अनिल देसाई, अरविंद सावंत दिल्लीत
राऊत, देसाई, सावंत संकटमोचकाच्या भूमिकेत
दिल्लीत तिघांची एकत्रित पत्रकार परिषद
--जयपूरमध्ये ओम बिर्लांची भेट घेतल्याची माहिती
महाराष्ट्राच्या राजकारणात सुरू झालेल्या ‘ऑपरेशन टायगर’च्या चर्चेने दिल्लीतील राजकीय वातावरण तापलं आहे... ठाकरेंच्या पक्षातील सहा खासदार बंडाच्या तयारीत असल्याची जोरदार चर्चा आहे...सूत्रांच्या माहितीनुसार, परभणीचे संजय जाधव, हिंगोलीचे नागेश पाटील आष्टीकर, यवतमाळ-वाशिमचे संजय देशमुख, धाराशिवचे ओमराजे निंबाळकर, शिर्डीचे भाऊसाहेब वाकचौरे आणि नाशिकचे राजाभाऊ वाजे हे खासदार दिल्लीत दाखल झाले आहेत...या घडामोडींमुळे ठाकरे गटात मोठी खळबळ उडाली असून पक्ष नेतृत्वाकडून खासदारांशी संपर्क साधण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याची माहिती आहे.... दुसरीकडे, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे दिल्लीत पोहचताच ते जयपूरला रवाना झाल्याचे वृत्त आहे असून आज ते पुन्हा दिल्लीत परतण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे....
ऑपरेश टायगरच्या चर्चांवर खासदार संजय राऊत यांनी ट्विट केलंय..या ट्विटमध्ये राऊतांनी खासदारांना 15 कोटी अॅडव्हान्स दिल्याचा गंभीर आरोप केलाय.. खासदार फोडण्यासाठी पैशाचा वापर केल्याचं राऊत यांनी म्हटलंय...पाहुयात संजय राऊत काय म्हणाले.
ठाकरेंच्या पक्षात पुन्हा एकदा फुटीची शक्यता आहे...एकनाथ शिंदेंकडून ऑपरेशन टायगर राबवलं जात असल्याची चर्चा आहे...त्यादृष्टीने गेल्या दोन-तीन दिवसांपासून राज्यासह दिल्लीत वेगवान घडामोडी घडत आहे...त्या आता अंतिम टप्प्यात आल्याची माहिती आहे.. ठाकरेंच्या 9 पैकी 6 खासदार शिंदेंच्या गळाला लागले असून ते लवकरच स्वतंत्र गट स्थापन करण्याची शक्यता आहे...तसे पत्र आजच लोकसभा अध्यक्षांना दिलं जाणार असल्याची सूत्रांची माहिती आहे..
ऑपरेशन टायगरच्या पार्श्वभूमीवर दिल्लीत वेगवान राजकीय घडामोडी, ठाकरेंच्या 9 पैकी 6 खासदारांचा वेगळा गट करण्याच्या हालचाली, आजच लोकसभा अध्यक्षांना पत्र देण्याची शक्यता…
Operation Tiger Live Breaking News Updates: ऑपरेशन टायगरच्या पार्श्वभूमीवर दिल्लीत मोठ्या राजकीय हालचालींची शक्यता.. खासदार संजय देशमुख, संजय जाधव चार्टड विमानानं दिल्लीला रवाना.. तर संजय राऊत, अनिल देसाई कालपासून दिल्लीत ठाण मांडून.. शिवसेना UBT पुन्हा फुटीच्या उंबरठ्यावर... 5 ते 7 खासदार ठाकरेंना सोडून शिंदेंसोबत जाणार असल्याची चर्चा... 22 जूनलाच शिवसेना फुटीची पुनरावृत्ती होणार का, चर्चाना उधाण... शिवसेना UBT पुन्हा एकदा फुटणार असल्याच्या चर्चांना उधाण आलंय...4 वर्षापूर्वी जूनमध्येच एकनाथ शिंदेंनी शिवसेनेत बंड केलं होतं, आता पुन्हा जूनमध्येच ठाकरेंना धक्का बसणार अशी चर्चा सुरू झाली आहे... पुन्हा एकदा वर्धापन दिन, 22 जून आणि फुटीचं ग्रहण हे समिकरण जुळून येणार का? अशा चर्चांना तोंड फुटलं आहे. याबद्दलचे सर्व अपडेट्स मिळवा या ब्लॉगच्या माध्यमातून...