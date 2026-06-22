Operation Tiger Live : मोठी बातमी! बंडखोर खासदार एकनाथ शिंदेंच्या भेटीला

शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या विधिमंडळ सदस्यांची महत्त्वपूर्ण बैठक आज शिवालय येथे सुरू झाली. आगामी राजकीय घडामोडी, संघटनात्मक विषय आणि विधिमंडळाच्या रणनीतीवर बैठकीत चर्चा होत आहे. संजय दरेकर, राहुल पाटील, संजय पोतनीस सुनील शिंदे हे आमादार अद्याप बैठकीला आलेले नाहीत.
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे देखील नंदनवन निवासस्थानी पोहोचले आहेत. सहा खासदार देखील नंदनवन ला पोहोचले आहेत. सहा खासदारांसोबत एकनाथ शिंदे यांची चर्चा सुरू झाली आहे.
ओमराजे निंबाळकरांसाठी शिंदेसेनेची मोठी फिल्डींग लावण्यात आली. सर्वात शेवटी ओमराजे नंदनवनला पोहोचल्यानंतर बैठकीला सुरुवात.
6 गद्दार जन्माला आलेत- संजय राऊत
ऑपरेशन टायगरवरुन संजय राऊतांची सडकून टीका
नंदनवनमध्ये पाळणा हलला आहे- संजय राऊत
ऑपरेशन टायगरवरुन राऊतांचा शिंदेंवर निशाणा
संजय राऊत यांनी एक मोठं ट्विट
‘ 50 50 कोटीला विकले गेलेले चार खासदार मुंबई विमानतळावर उतरले … ये जिना भी क्या जिना है लल्लू?’
4 बंडखोर खासदार एकनाथ शिंदेंच्या नंदनवन निवासस्थानी दाखल झालेत... बंडखोर खासदार देवदर्शनावरुन मुंबई विमानतळावर परतले आणि थेट शिंदेंच्या भेटीसाठी नंदनवन निवसस्थानी पोहोचले आहेत... संजय जाधव, संजय देशमुख, आष्टीकर, भाऊसाहेब वाकचौरे शिंदेच्या भेटीला दाखल झालेत... थोड्याच वेळात फूटिर खासदार शिवसेनेत प्रवेश करणार आहे, पक्षप्रवेशानंतर पत्रकार परिषद देखील होणार आहे..
ऑपरेशन टायरगसंदर्भात मोठी अपडेट - उद्धव ठाकरेंच्या सहा खासदारांनी बंडखोरी केल्यानंतर दिल्ली , तिरुपती, अयोध्या, वाराणसी, देहरादून आणि मुंबई असा खासदारांनी प्रवास केल्याचा माहिती समोर आली आहे. मुंबईत भाऊसाहेब वाकचौरे, संजय देशमुख , संजय जाधव आणि नागेश पाटील आष्टीकर हे दाखल झाले आहेत. तर हे खासदार आता मुंबईतील एकनाथ शिंदे यांच्या नंदनवन निवासस्थानी गेले आहेत.
ऑपरेशन टायगर अंतर्गत सहा खासदार फुटल्यानंतर आता ठाकरेंचे आमदारही फुटणार असल्याची चर्चा आहे. याबाबत शिंदेंच्या शिवसेनेच्या नेत्यांकडून दावे करण्यात येतायत. मात्र भाजप आमदारांना विरोधी पक्षाचे आमदार सत्ताधारी महायुतीत नको आहेत... बहुमत असताना आमदारांची गर्दी कशाला असा सवाल भाजपचे आमदार आशिष देशमुख यांनी विचारलाय..
ऑपरेशन टायगरवरून शिवसेना UBT नेते आदित्य ठाकरेंनी फुटीर खासदारांवर जोरदार टीका केलीय. विकल्या गेलेल्या खासदारांना जनता उत्तर देईल. जनता कोणाचं ऑपरेशन करेल ते कळेलं, असा घणाघात आदित्य ठाकरेंनी केलाय. विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनादरम्यान आदित्य ठाकरेंनी त्या सहा खासदारांवर टीका केलीय.
--फुटीर खासदार नागेश पाटील आष्टीकरांच्या मुलाची शिवसेना UBTतून हकालपट्टी
--कृष्णा नागेश पाटील आष्टीकरांची हकालपट्टी
--पक्षविरोधी कारवाई केल्याचा ठपका
--खासदार संजय राऊतांची सोशल मीडियावरुन माहिती
--4 बंडखोर खासदार मुंबईत दाखल होणार
--संजय जाधव, संजय देशमुख, आष्टीकर मुंबईत येणार
--स्वागतासाठी शिवसैनिक विमानतळावर दाखल
--भाऊसाहेब वाकचौरेही मुंबईत दाखल होणार
--ओमराजे निंबाळकर, संजय दिना पाटील थेट बैठकीला पोहोचणार
महाराष्ट्रात गेल्या आठ दिवसांपासून ऑपरेशन टायगरची जोरदार चर्चा सुरु आहे. अखेर एकनाथ शिंदे यांचं ऑपरेशन टायगर यशस्वी झालं म्हणायला हवं. कारण उद्धव ठाकरेंची साथ सोडणाऱ्या 6 बंडखोर खासदारांचा एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेतील पक्ष प्रवेश निश्चित झाला आहे. आज मुंबईत सर्व 6 खासदार हे अधिकृतपणे शिवसेनेमध्ये असणार आहे. एकनाथ शिंदेंच्या उपस्थिती सहा खासदारांची आज मुंबईतील वायबी चव्हाण सेंटरमध्ये पत्रकार परिषद असणार आहे.
Maharashtra Operation Tiger Live Update : ठाकरे गटातून फुटलेले खासदार आज शिवसेनेत प्रवेश करणार असल्याची माहिती आहे. सर्व 6 खासदार एकत्रित शिवसेनेत प्रवेश करणार आहेत, अशी माहिती सूत्रांनी दिलीये..सोबत स्वतंत्र गट स्थापन केल्याचे पत्रही समोर येण्याची शक्यता वर्तवली जातेय. ऑपरेशन टायगरसंदर्भात मुंबईत मोठ्या घडामोडी पाहिला मिळत आहे. प्रत्येक अपडेट एका क्लिकवर जाणून घ्या.