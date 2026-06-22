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Operation Tiger Live : मोठी बातमी! बंडखोर खासदार एकनाथ शिंदेंच्या भेटीला

Operation Tiger Live Update : उद्धव ठाकरेंची साथ सोडणाऱ्या 6 बंडखोर खासदारांचा एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेतील पक्ष प्रवेश निश्चित झाला आहे. ऑपरेशन टायगरसंदर्भातील प्रत्येक अपडेट एका क्लिकवर 

Written ByNeha Choudhary
Published: Jun 22, 2026, 02:06 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 03:22 PM IST
Operation Tiger Live : मोठी बातमी! बंडखोर खासदार एकनाथ शिंदेंच्या भेटीला
22 June 2026 03:20 PM (IST)

शिवसेना युबीटी आमदारांच्या बैठकीला सुरूवात

शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या विधिमंडळ सदस्यांची महत्त्वपूर्ण बैठक आज शिवालय येथे सुरू झाली. आगामी राजकीय घडामोडी, संघटनात्मक विषय आणि विधिमंडळाच्या रणनीतीवर बैठकीत चर्चा होत आहे. संजय दरेकर, राहुल पाटील, संजय पोतनीस सुनील शिंदे हे आमादार अद्याप बैठकीला आलेले नाहीत. 

22 June 2026 03:12 PM (IST)

 सहा खासदारांसोबत एकनाथ शिंदे यांची चर्चा सुरू

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे देखील नंदनवन निवासस्थानी पोहोचले आहेत. सहा खासदार देखील नंदनवन ला पोहोचले आहेत.  सहा खासदारांसोबत एकनाथ शिंदे यांची चर्चा सुरू झाली आहे. 

22 June 2026 03:09 PM (IST)

ओमराजे निंबाळकरांसाठी शिंदेसेनेची मोठी फिल्डींग 

ओमराजे निंबाळकरांसाठी शिंदेसेनेची मोठी फिल्डींग लावण्यात आली. सर्वात शेवटी ओमराजे नंदनवनला पोहोचल्यानंतर बैठकीला सुरुवात. 

22 June 2026 02:57 PM (IST)

6 गद्दार जन्माला आलेत- संजय राऊत

ऑपरेशन टायगरवरुन संजय राऊतांची सडकून टीका

नंदनवनमध्ये पाळणा हलला आहे- संजय राऊत

ऑपरेशन टायगरवरुन राऊतांचा शिंदेंवर निशाणा
संजय राऊत यांनी एक मोठं ट्विट

‘ 50 50 कोटीला विकले गेलेले चार खासदार मुंबई विमानतळावर उतरले … ये जिना भी क्या जिना है लल्लू?’ 

22 June 2026 02:51 PM (IST)

4 बंडखोर खासदार एकनाथ शिंदेंच्या नंदनवन निवासस्थानी दाखल झालेत... बंडखोर खासदार देवदर्शनावरुन मुंबई विमानतळावर परतले आणि थेट शिंदेंच्या भेटीसाठी नंदनवन निवसस्थानी पोहोचले आहेत... संजय जाधव, संजय देशमुख, आष्टीकर, भाऊसाहेब वाकचौरे शिंदेच्या भेटीला दाखल झालेत... थोड्याच वेळात फूटिर खासदार शिवसेनेत प्रवेश करणार आहे, पक्षप्रवेशानंतर पत्रकार परिषद देखील होणार आहे..

22 June 2026 02:23 PM (IST)

ऑपरेशन टायरगसंदर्भात मोठी अपडेट - उद्धव ठाकरेंच्या सहा खासदारांनी बंडखोरी केल्यानंतर दिल्ली , तिरुपती, अयोध्या, वाराणसी, देहरादून आणि मुंबई असा खासदारांनी प्रवास केल्याचा माहिती समोर आली आहे. मुंबईत भाऊसाहेब वाकचौरे, संजय देशमुख , संजय जाधव आणि नागेश पाटील आष्टीकर हे दाखल झाले आहेत. तर हे खासदार आता मुंबईतील एकनाथ शिंदे यांच्या नंदनवन निवासस्थानी गेले आहेत. 

 

22 June 2026 02:14 PM (IST)

ऑपरेशन टायगर अंतर्गत सहा खासदार फुटल्यानंतर आता ठाकरेंचे आमदारही फुटणार असल्याची चर्चा आहे. याबाबत शिंदेंच्या शिवसेनेच्या नेत्यांकडून दावे करण्यात येतायत. मात्र भाजप आमदारांना विरोधी पक्षाचे आमदार सत्ताधारी महायुतीत नको आहेत... बहुमत असताना आमदारांची गर्दी कशाला असा सवाल भाजपचे आमदार आशिष देशमुख यांनी विचारलाय.. 

22 June 2026 02:14 PM (IST)

'खासदार विकत घेण्यासाठी पैसे आहेत'

ऑपरेशन टायगरवरून शिवसेना UBT नेते आदित्य ठाकरेंनी फुटीर खासदारांवर जोरदार टीका केलीय. विकल्या गेलेल्या खासदारांना जनता उत्तर देईल. जनता कोणाचं ऑपरेशन करेल ते कळेलं, असा घणाघात आदित्य ठाकरेंनी केलाय. विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनादरम्यान आदित्य ठाकरेंनी त्या सहा खासदारांवर टीका केलीय.

22 June 2026 02:13 PM (IST)

--फुटीर खासदार नागेश पाटील आष्टीकरांच्या मुलाची शिवसेना UBTतून हकालपट्टी
--कृष्णा नागेश पाटील आष्टीकरांची हकालपट्टी
--पक्षविरोधी कारवाई केल्याचा ठपका
--खासदार संजय राऊतांची सोशल मीडियावरुन माहिती

22 June 2026 02:12 PM (IST)

--4 बंडखोर खासदार मुंबईत दाखल होणार
--संजय जाधव, संजय देशमुख, आष्टीकर मुंबईत येणार
--स्वागतासाठी शिवसैनिक विमानतळावर दाखल
--भाऊसाहेब वाकचौरेही मुंबईत दाखल होणार
--ओमराजे निंबाळकर, संजय दिना पाटील थेट बैठकीला पोहोचणार

22 June 2026 02:11 PM (IST)

मुंबईत सर्व 6 खासदार हे अधिकृतपणे शिवसेनेमध्ये प्रवेश करणार?

महाराष्ट्रात गेल्या आठ दिवसांपासून ऑपरेशन टायगरची जोरदार चर्चा सुरु आहे. अखेर एकनाथ शिंदे यांचं ऑपरेशन टायगर यशस्वी झालं म्हणायला हवं. कारण उद्धव ठाकरेंची साथ सोडणाऱ्या 6 बंडखोर खासदारांचा एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेतील पक्ष प्रवेश निश्चित झाला आहे. आज मुंबईत सर्व 6 खासदार हे अधिकृतपणे शिवसेनेमध्ये असणार आहे. एकनाथ शिंदेंच्या उपस्थिती सहा खासदारांची आज मुंबईतील वायबी चव्हाण सेंटरमध्ये पत्रकार परिषद असणार आहे. 

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TAGS:
Operation Tiger
eknath shinde
Mumbai
uddhav thackeray
Maharashtra Politics

About the Author

Neha Choudhary

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

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