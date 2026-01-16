English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Pune Pimpri Chinchwad Election Results LIVE: काका-पुतण्या पुणे-पिंपरी जिंकणार? की फडणवीस एकहाती मात करणार?

Pune Pimpri Chinchwad Election Municipal Corporation Election Results 2026 LIVE Updates in Marathi ( पुणे पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका निवडणूक निकाल लाइव्ह): पुणे आणि पिंपरी चिंचवड महापालिका निवडणूक निकालाची येथे एका क्लिकवर जाणून घ्या.  

Shivraj Yadav | Jan 16, 2026, 06:00 AM IST
पुणे पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका निवडणूक निकाल लाइव्ह Pune Pimpri Chinchwad Election 2026 Result LIVE: पुण्यात भाजपा स्वतंत्रपणे लढत असून, समोर अजित पवार आणि शरद पवार असं काका-पुतण्याचं थेट आव्हान आहे. यामुळे येथे चुरशीची लढत होत आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये फूट पडल्यानंतर पहिल्यांदाच पुणे आणि पिंपरी चिंचवडमध्ये काका-पुतण्याने युती केली असल्याने येथे धक्कादायक निकाल लागू शकतो असा अंदाज आहे. एक्झिट पोलने दोन्ही पालिकांमध्ये भाजपाची सत्ता येऊ शकते असा अंदाज व्यक्त केला आहे. त्यामुळे निकाल काय लागतो याबद्दल उत्सुकता आहे. पुणे आणि पिंपरी चिंचवड महापालिका निवडणूक निकालाची येथे एका क्लिकवर जाणून घ्या.

 

15 Jan 2026, 22:31 वाजता

Pune Pimpri Live Updates: पुण्यात 2017 मध्ये काय निकाल होता?

2017 मध्ये पुणे महापालिकेत भाजपाला स्पष्ट बहुमत मिळालं होतं. भाजपला 98 जागा मिळाल्या होत्या तर राष्ट्रवादी काँग्रेसला 39 जागा मिळाल्या होत्या. मात्र त्यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये फूट पडलेली नव्हती. अजित पवारांनी वेगळी चूल मांडल्यानंतर या निवडणुकीत शरद पवार आणि ते पहिल्यांदाच एकत्र लढत आहेत.

15 Jan 2026, 22:30 वाजता

Pune Pimpri Live Updates: पुण्यात अजित पवारांना भाजपा धक्का देण्याची शक्यता, एक्झिट पोलचा अंदाज काय?

एक्झिट पोलनुसार, पुण्यात भाजपाला स्पष्ट बहुमत मिळताना दिसत आहे. जेडीएसनुसार, भाजपाला 79 ते 92 जागा मिळतील असा अंदाज आहे. दुसरीकडे अजित पवार आणि शरद पवारांच्या युतीला 52 ते 67 जागा मिळण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. शिवसेना-मनसे आणि काँग्रेसच्या युतीला 15 ते 21 जागांचा अंदाज आहे. जर एक्झिट पोलनुसार निकाल लागले तर पुण्यात अजित पवारांना मोठा धक्का बसण्याची शक्यता आहे. 

PRAB च्या एक्झिट पोलनुसार, भाजपाला 93 जागा जिंकत पुन्हा एकदा पुणे महापालिकेत सत्तास्थापन करेल. भाजपा अजित पवारांना धक्का देण्याची शक्यता असून, राष्ट्रवादी काँग्रेस फक्त 43 जागा जिंकेल. तर दुसरीकडे शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसला 8 जागांवर विजय मिळेल. तसंच एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेला 6 तर ठाकरेंच्या शिवसेनेला 7 जागा मिळतील असा अंदाज आहे. मनसे खातंही उघडू शकणार नाही. काँग्रेसला 8 जागांवर विजय मिळू शकतो असा अंदाज आहे. 

15 Jan 2026, 22:29 वाजता

Pune Pimpri Live Updates: पिंपरी चिंचवडमधील एक्झिट पोल काय सांगतोय?

पिंपरी चिंचवडमध्ये भाजपा अजित पवारांना धक्का देण्याची शक्यता एक्झिट पोलमधून व्यक्त करण्यात आली आहे. पिंपरी चिंचवडमध्ये एकूण 128 जागा असून, बहुमतासाठी 65 जागांची आवश्यकता आहे. 

जेडीएसच्या एक्झिट पोलनुसार, भाजपाला 47 ते 60 जागा मिळण्याची शक्यता आहे.  तर दुसरीकडे अजित पवार आणि शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी आघाडीला 46 ते 55 जागांवर विजय मिळण्याची शक्यता आहे. तसंच शिवसेना आणि मनसेला 2 ते 3 जागीच विजय मिळेल असा अंदाज आहे. याशिवाय एकनाथ शिदेंच्या शिवसेनेला 2 ते 4, काँग्रेसला 2 आणि इतरांना 14 ते 16 जागा मिळतील अशी शक्यता आहे. 

रुद्रच्या एक्झिट पोलनुसार, भाजपा 70 ते 85, एकनाथ शिंदेंची शिवसेना 4 ते 8, अजित पवारांची राष्ट्रवादी काँग्रेस 35 ते 50, उद्धव ठाकरेंची शिवसेना 1 ते 3, शरद पवारांची राष्ट्रवादी 1-2, मनसे 1 ते 2 जागांवर येईल असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. काँग्रेसला एकही जागा जिंकता येणार नाही असा अंदाज आहे.  

15 Jan 2026, 22:29 वाजता

Pune Pimpri Live Updates: पिंपरी चिंचवडमध्ये कोण किती जागांवर लढतंय?

पिंपरी चिंचडवमध्ये भाजपा स्वतंत्र लढत असून 128 जागांवर उमेदवार दिले आहेत. दुसरीकडे अजित पवारांची राष्ट्रवादी काँग्रेस 121 तर शरद पवार 17 जागावंर लढत आहेत. शिवसेना आणि मनसे एकत्रितपणे 48 जागांवर लढत आहेत. तसंच एकनाथ शिंदेंची शिवसेना 57, काँग्रेस 55 जागांवर आहे. 

