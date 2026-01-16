Sangli Miraj Kolhapur Solpaur Ichalkaranji Election Result LIVE: सांगली, कोल्हापूर, इचलकरंजी, सोलापूर महानगरपालिकांचा निवडणूक निकाल पहा एका क्लिकवर लाइव्ह

Sangli Miraj Kolhapur Solpaur Ichalkaranji Election 2026 Result LIVE: आज 16 जानेवारी 2026 रोजी राज्यातील 29 महापालिकांचे निकाल आज लागणार आहेत. त्यात सांगली, कोल्हापूर, इचलकरंजी, सोलापूर या पश्चिम महाराष्ट्रातील महापालिकांचा निकालही लागणार आहे. या पश्चिम महाराष्ट्रातील महापालिकांकडे आज सगळ्यांचे लक्ष लागून राहिले आहे. आज येणाऱ्या निकालाची सर्वांना उत्सुकता आहे. या महापालिकांमध्ये भाजपची कामगिरी कशी राहील याकडे सगळ्यांचं लक्ष असून पश्चिम महाराष्ट्रातील सांगली, कोल्हापूर, इचलकरंजी, सोलापूर या महापालिकांचे निकालाचे क्षणोक्षणीचे अपडेट्स एका क्लिकवर या ब्लॉगच्या माध्यमातून जाणून घ्या.
16 Jan 2026, 07:30 वाजता
पश्चिम महाराष्ट्रात भाजप आपले वर्चस्व कायम राखणार?
Sangli Miraj Kolhapur Solpaur Ichalkaranji Election 2026 Result LIVE: पश्चिम महाराष्ट्रात भाजप आपले वर्चस्व कायम राखणार की मतदार वेगळा कौल देणार, हे संध्याकाळी स्पष्ट होणार आहे. सोलापूरसाठी 113, सांगली–मिरज–कुपवाडसाठी 78, कोल्हापूरसाठी 92 आणि इचलकरंजीसाठी 76 नगरसेवकांची निवड होणार आहे. मतदारराजाने कुणाला कौल दिला आहे, हे आज लवकरच स्पष्ट होईल.
16 Jan 2026, 07:29 वाजता
अखेर तो बहुप्रतिक्षित क्षण आला
Sangli Miraj Kolhapur Solpaur Ichalkaranji Election 2026 Result LIVE: गेल्या पाच ते आठ वर्षांपासून पश्चिम महाराष्ट्रातील निवडणुकांकडे मतदारांचे लक्ष लागले होते. अखेर तो बहुप्रतिक्षित क्षण आला आहे. काल सांगली, कोल्हापूर, इचलकरंजी, सोलापूर या सहा महापालिकांसाठी मतदान पार पडले. आता आज या सर्व महापालिकांचे निकाल जाहीर होणार आहेत. सोलापूर आणि सांगली–मिरज–कुपवाड या चार महापालिका भाजपच्या ताब्यात होत्या. कोल्हापूर महापालिका काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आघाडीच्या ताब्यात आहे.इचलकरंजी महापालिका ही नव्याने स्थापन झालेली असल्याने तेथील निकालही विशेष महत्त्वाचे मानले जात आहेत.