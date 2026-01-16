English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • महाराष्ट्र बातम्या
  • Sangli Miraj Kolhapur Solpaur Ichalkaranji Election Result LIVE: सांगली, कोल्हापूर, इचलकरंजी, सोलापूर महानगरपालिकांचा निवडणूक निकाल पहा एका क्लिकवर लाइव्ह

Sangli Miraj Kolhapur Solpaur Ichalkaranji Election Result LIVE: सांगली, कोल्हापूर, इचलकरंजी, सोलापूर महानगरपालिकांचा निवडणूक निकाल पहा एका क्लिकवर लाइव्ह

Sangli Miraj Kolhapur Solpaur Ichalkaranji Municipal Corporation Election 2026 Result LIVE Updates in Marathi: सांगली, कोल्हापूर, इचलकरंजी, सोलापूर महानगरपालिकांचे अर्थात पश्चिम महाराष्ट्रातील महत्त्वाच्या शहरांचे निवडणूक निकाल लाइव्ह एका क्लिकवर... 

Tejashree Gaikwad | Jan 16, 2026, 07:33 AM IST
twitter
Sangli Miraj Kolhapur Solpaur Ichalkaranji Election Result LIVE: सांगली, कोल्हापूर, इचलकरंजी, सोलापूर महानगरपालिकांचा निवडणूक निकाल पहा एका क्लिकवर लाइव्ह

Sangli Miraj Kolhapur Solpaur Ichalkaranji Election 2026 Result LIVE: आज 16 जानेवारी 2026 रोजी राज्यातील 29 महापालिकांचे निकाल आज लागणार आहेत. त्यात सांगली, कोल्हापूर, इचलकरंजी, सोलापूर या पश्चिम महाराष्ट्रातील महापालिकांचा निकालही लागणार आहे.  या पश्चिम महाराष्ट्रातील महापालिकांकडे आज सगळ्यांचे लक्ष लागून राहिले आहे. आज येणाऱ्या  निकालाची सर्वांना उत्सुकता आहे. या महापालिकांमध्ये भाजपची कामगिरी कशी राहील याकडे सगळ्यांचं लक्ष असून पश्चिम महाराष्ट्रातील सांगली, कोल्हापूर, इचलकरंजी, सोलापूर या महापालिकांचे निकालाचे क्षणोक्षणीचे अपडेट्स एका क्लिकवर या ब्लॉगच्या माध्यमातून जाणून घ्या.

महाराष्ट्रातील सर्व 29 महानगरपालिका निवडणूक मतमोजणीचे ताजे अपडेट्स येथे पाहा.... 

BMC Election 2026 Result LIVE: मुंबईकरांचा कौल कोणाला? ठाकरेंची साद की महायुतीला साथ?

 ठाणे कल्याण डोंबिवली नवी मुंबई महानगरपालिका निवडणूक निकालांचे लाइव्ह अपडेट्स येथे पाहा

 पुणे पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका निवडणूक निकालांचे लाइव्ह अपडेट्स येथे पाहा

 मीरा भाईंदर पनवेल उल्हासनगर भिवंडी महानगरपालिका निवडणूक निकालांचे लाइव्ह अपडेट्स येथे पाहा

 नाशिक धुळे मालेगाव जळगाव अहिल्यानगर महानगरपालिका निवडणूक निकालांचे लाइव्ह अपडेट्स येथे पाहा

 नागपूर चंद्रपूर अकोला अमरावती महानगरपालिका निवडणूक निकाल लाइव्ह

  नांदेड संभाजीनगर परभणी जालना लातूर महानगरपालिका निवडणूक निकालांचे लाइव्ह अपडेट्स येथे पाहा

 

16 Jan 2026, 07:30 वाजता

पश्चिम महाराष्ट्रात भाजप आपले वर्चस्व कायम राखणार? 

Sangli Miraj Kolhapur Solpaur Ichalkaranji Election 2026 Result LIVE: पश्चिम महाराष्ट्रात भाजप आपले वर्चस्व कायम राखणार की मतदार वेगळा कौल देणार, हे संध्याकाळी स्पष्ट होणार आहे.  सोलापूरसाठी 113, सांगली–मिरज–कुपवाडसाठी 78, कोल्हापूरसाठी 92 आणि इचलकरंजीसाठी 76 नगरसेवकांची निवड होणार आहे. मतदारराजाने कुणाला कौल दिला आहे, हे आज लवकरच स्पष्ट होईल. 

16 Jan 2026, 07:29 वाजता

अखेर तो बहुप्रतिक्षित क्षण आला

Sangli Miraj Kolhapur Solpaur Ichalkaranji Election 2026 Result LIVE: गेल्या पाच ते आठ वर्षांपासून पश्चिम महाराष्ट्रातील निवडणुकांकडे मतदारांचे लक्ष लागले होते. अखेर तो बहुप्रतिक्षित क्षण आला आहे. काल  सांगली, कोल्हापूर, इचलकरंजी, सोलापूर या सहा महापालिकांसाठी मतदान पार पडले. आता आज या सर्व महापालिकांचे निकाल जाहीर होणार आहेत. सोलापूर आणि सांगली–मिरज–कुपवाड या चार महापालिका भाजपच्या ताब्यात होत्या.  कोल्हापूर महापालिका काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आघाडीच्या ताब्यात आहे.इचलकरंजी महापालिका ही नव्याने स्थापन झालेली असल्याने तेथील निकालही विशेष महत्त्वाचे मानले जात आहेत.

ट्रेंडिंग न्यूज़

Budget 2026: अर्थमंत्र्यांच्या शूजवरुन ठरतो देशाचा बजेट; काय असते &#039;बजेट शूज&#039;ची अनोखी परंपरा? जाणून घ्या!

Budget 2026: अर्थमंत्र्यांच्या शूजवरुन ठरतो देशाचा बजेट; काय असते 'बजेट शूज'ची अनोखी परंपरा? जाणून घ्या!
&#039;जिल्हा परिषदेत मार्कर वापरला जाणार नाही&#039;, निवडणूक आयोगाने थेट सांगितलं

'जिल्हा परिषदेत मार्कर वापरला जाणार नाही', निवडणूक आयोगाने थेट सांगितलं

Marathwada Exit Poll : लातूरकर विलासराव देशमुखांना विसरणार का? रविंद्र चव्हाणांचं &#039;ते&#039; वक्तव्य भोवणार? कुणाची सत्ता येणार

Marathwada Exit Poll : लातूरकर विलासराव देशमुखांना विसरणार का? रविंद्र चव्हाणांचं 'ते' वक्तव्य भोवणार? कुणाची सत्ता येणार
&#039;कोणी हात लावण्याचा प्रयत्न केला तर...&#039;; भाजप उमेदवारावरील जीवघेण्या हल्ल्यानंतर फडणवीसांची मोठी प्रतिक्रिया

'कोणी हात लावण्याचा प्रयत्न केला तर...'; भाजप उमेदवारावरील जीवघेण्या हल्ल्यानंतर फडणवीसांची मोठी प्रतिक्रिया
अभिनेत्याची मोठी फसवणूक ; आर्थिक गंडा आणि त्यामागचं सत्य!

अभिनेत्याची मोठी फसवणूक ; आर्थिक गंडा आणि त्यामागचं सत्य!
महाराष्ट्रात उत्तर भारतीय महापौर? मुंबई जवळच्या &#039;या&#039; महापालिकेत भाजपला रेकॉर्डब्रेक बहुमत? कुठलाच पक्ष आकड्यांच्या आसपासही नाही

महाराष्ट्रात उत्तर भारतीय महापौर? मुंबई जवळच्या 'या' महापालिकेत भाजपला रेकॉर्डब्रेक बहुमत? कुठलाच पक्ष आकड्यांच्या आसपासही नाही

भारत-पाकिस्तान टी-20 विश्वचषक सामन्याची तिकिट विक्री सुरू होताच गोंधळ! BookMyShow काही सेकंदात क्रॅश

भारत-पाकिस्तान टी-20 विश्वचषक सामन्याची तिकिट विक्री सुरू होताच गोंधळ! BookMyShow काही सेकंदात क्रॅश

नाशिकच्या सावता नगर परिसरात गोंधळ, पैसे वाटपाच्या आरोपावरून कार्यकर्ते भिडले

नाशिकच्या सावता नगर परिसरात गोंधळ, पैसे वाटपाच्या आरोपावरून कार्यकर्ते भिडले

&#039;...म्हणूनच भ्रष्टाचारी नेत्यांच्या हातात पालिका देऊ नका&#039; मराठमोळ्या अभिनेत्रीची लांबलचक पोस्ट चर्चेत

'...म्हणूनच भ्रष्टाचारी नेत्यांच्या हातात पालिका देऊ नका' मराठमोळ्या अभिनेत्रीची लांबलचक पोस्ट चर्चेत
मोठी बातमी! Air India, Indigo, SpiceJet एअरलाइन्सचा अलर्ट; &#039;या&#039; ठिकाणची काही उड्डाणे वळवली तर काही रद्द

मोठी बातमी! Air India, Indigo, SpiceJet एअरलाइन्सचा अलर्ट; 'या' ठिकाणची काही उड्डाणे वळवली तर काही रद्द