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SC Hearing Shivsena LIVE Updates : शिवसेना पक्ष आणि चिन्हाचा वाद; कपिल सिब्बल यांनी सुप्रिम कोर्टात सादर अत्यंत महत्वाचा पुरावा

SC Hearing Shivsena LIVE Updates 13 August  2026 : शिवसेना पक्ष आणि चिन्हावर सुप्रिम कोर्टात  महासुनावणीला सुरू आहे. कपिल सिब्बल  ठाकरेंच्या पक्षाकडून जोरदार युक्तीवाद करत आहेत.  4 वेळा झालेल्या सुनावणीत त्यांनी अनेक मुद्दे उपस्थित केले होते.  अंतिम निर्णय कधी लागणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

Written ByVanita Kamble
Published: Aug 13, 2026, 02:12 PM IST|Updated: Aug 13, 2026, 03:18 PM IST
SC Hearing Shivsena LIVE Updates : शिवसेना पक्ष आणि चिन्हाचा वाद; कपिल सिब्बल यांनी सुप्रिम कोर्टात सादर अत्यंत महत्वाचा पुरावा
13 August 2026 03:18 PM (IST)

जो व्यक्ती अपात्र होणार होता त्याला मुख्यमंत्री कसे बनवले? कपिल सिब्बल यांनी...

जो व्यक्ती अपात्र होणार होता त्याला मुख्यमंत्री कसे बनवले? कपिल सिब्बल यांनी उपस्थित केला मोठा तांत्रिक मुद्दा

पक्ष फूट आणि अपात्रता हे दोन वेगवेगळे मुद्दे आहेत. दोन्ही मुद्दे अध्यक्षच पाहू शकत नाही  आमदार दोन तृतीयांश होण्याची वाट पाहून मान्यता देण्यात आली. आमदार अपात्रचा निकाल येण्याआधीच मुख्यमंत्री पदाचा निर्णय झाला. जो व्यक्ती अपात्र होणार होता त्याला मुख्यमंत्री कसे बनवले? मोठा तांत्रिक मुद्दा कपिल सिब्बल यांनी उपस्थित केला. 

13 August 2026 03:06 PM (IST)

पक्षामध्ये फूट पडल्यानंतर शिंदे गटाने आपली नवी कार्यकारिणी जाहीर केली होती....

पक्षामध्ये फूट पडल्यानंतर शिंदे गटाने आपली नवी कार्यकारिणी जाहीर केली होती. शिंदे गटाने ही कार्यकारिणी कोणत्या आधारावर जाहीर केली? कपिल सिब्बल यांचा सवाल

एकनाथ शिंदेचे दावे खोटे. आम्ही तात्पुरती संघटना नाही. नियुक्ती पक्षाच्या रघटनेनुसारच करण्यात आली होती. अचानक ते 1999 च्या राज्यघटनेबद्दल बोलू लागले आहेत. त्यांना 2018 ची राज्यघटना अलोकतांत्रिक वाटू लागली आहे? या निर्णयामुळे हेच स्पष्ट होते की, पक्षाची नोंदणी रद्द करणे हाच एकमेव पर्याय उरला आहे.एखादा पक्ष काही करत नसेल तर आयोग फक्त नोदणी रद्द करु शकतो. दुसरीकडे ठाकरे गटाची बाजू मांडत असताना पक्षफुटीनंतर शिंदे गटाने घेतलेल्या काही निर्णयांचाही सिब्बल यांनी उल्लेख केला. पक्षामध्ये फूट पडल्यानंतर शिंदे गटाने आपली नवी कार्यकारिणी जाहीर केली होती. शिंदे गटाने ही कार्यकारिणी कोणत्या आधारावर जाहीर केली? असा  प्रश्न सिब्बल यांनी उपस्थित केला. पक्षाला कोणतीही नोटीस दिल्याशिवाय निवडणूक आयोग कोणताही निर्णय घेऊ शकता. आम्हाला कोणतीही नोटीस मिळालेली नव्हते. पक्ष कार्यरत नसेल तर पक्ष रद्द करू शकतो. परंतु संबंधित पक्षच अन्य कोणाला देता येत नाही, असाही युक्तिवाद सिब्बल यांनी उपस्थित केला.

13 August 2026 02:58 PM (IST)

निवडणूक आयोगाने तथ्य तपासून निकाल का दिला नाही? कपिल सिब्बल यांचे सुप्रिम...

निवडणूक आयोगाने तथ्य तपासून निकाल का दिला नाही? कपिल सिब्बल यांचे सुप्रिम कोर्टात जोरदार घमासान

नोटीस दिल्याशिवाय आयोग कोणताही निर्णय घेऊ शकत नाही. निवडणूक आयोगाने तथ्य तपासून निकाल का दिला नाही? संघटनात्मक रचनेवरून घटना चुकीची ठरू शकत नाही. एखादा पक्ष काही करत नसेल तर आयोग फक्त नोंदणी रद्द करू शकतो, कपिल सिब्बल यांचे सुप्रिम कोर्टात जोरदार घमासान सुरु आहे. 

13 August 2026 02:52 PM (IST)

निवडणूक आयोगाने जनता दल वादातील निकालाचा आधार घेतला; कपिल सिबल यांनी...

निवडणूक आयोगाने जनता दल वादातील निकालाचा आधार घेतला; कपिल सिबल यांनी उद्धव ठाकरे गटासाठी  निवडणूक आयोगाच्या आदेशाचा संदर्भ दिला

कपिल सिबल यांनी उद्धव ठाकरे गटासाठी  निवडणूक आयोगाच्या आदेशाचा संदर्भ दिला.  निवडणूक आयोगाने जनता दल वादातील निकालाचा आधार घेतला. परिच्छेद 28 अर्जदार गट जॉर्ज फर्नांडिस होता. श्री. बोम्मई हे पक्षाध्यक्ष होते, हे नमूद करण्यात आले होते. निवडणूक आयोगाने म्हटले की, अर्जदार गटासाठी आता खूप उशीर झाला आहे. आमच्या प्रकरणाला हे पूर्णपणे लागू होते.  निवडणूक आयोग त्याचा आधार घेतो.  न्या. बागची म्हणाले की, आपल्याला घटनाक्रम पाहावा लागेल. ती कसोटी प्रत्यक्षात नाकारली गेली आहे. मी ते दाखवून देईन. हा निर्णय संघटनात्मक बहुमतावर आधारित होता असा युक्तीवाद कपिल सिब्बल यांनी केला. 

13 August 2026 02:45 PM (IST)

एकनाथ शिंदे यांनी स्वत:ची कार्यकारणि बनवली; जनता दलाचा निर्णय आम्हाला...

एकनाथ शिंदे यांनी स्वत:ची कार्यकारणि बनवली; जनता दलाचा निर्णय आम्हाला लागू होत नाही; कपिल सिब्बल यांचा दावा

जनता दलाचं अधिवेशन कुणी बोलावलं, हे रेकॉर्डवर नाही.  कपिल सिब्बल यांनी जनता दलाच्या फुटीचा दाखल दिला.  राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या निवडीवर कोणीही आक्षेप घेतला नव्हता असा सिब्बल यांचा दावा. 

 

 

 

13 August 2026 02:39 PM (IST)

ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवादाला  सुरुवात...

ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवादाला  सुरुवात

शिवसेना आमदार अपात्रता आणि पक्ष- चिन्ह प्रकरणाच्या सुनावणीला दुपारी 2.35 वाजता सर्वोच्च न्यायालयात सुरुवात झाली.  सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठासमोर सुनावणी सुरु आहे.  ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवादाला  सुरुवात केली. 

 

13 August 2026 02:24 PM (IST)

शाहांच्या दबावाखाली शिवसेना पक्ष शिंदेंना विकला; संजय राऊत यांची टीका...

शाहांच्या दबावाखाली शिवसेना पक्ष शिंदेंना विकला; संजय राऊत यांची टीका

शाहांच्या दबावाखाली शिवसेना पक्ष शिंदेंना विकला. पक्ष फोडण्यासाठी 5 हजार कोटी खर्च केल्याची टीका राऊतांनी केली. तर राऊतांनी उबाठा गट काँग्रेसला किती हजार कोटींना विकला? असा सवाल बन यांनी केला. शिवसेना पक्ष पैशानं विकत घेता येत नाही,  शिवसेना पक्ष हा विचारानं चालणारा पक्ष असल्याचं म्हणत बन यांनी राऊतांवर टीका केलीय.

13 August 2026 02:20 PM (IST)

एकनाथ शिंदे सत्तेत ही लोकशाहीची थट्टा; कपिल सिब्बल यांचा कोर्टात जोरदार...

एकनाथ शिंदे सत्तेत ही लोकशाहीची थट्टा; कपिल सिब्बल यांचा कोर्टात जोरदार युक्तीवाद

शिवसेना पक्ष आणि चिन्हासंदर्भात ठाकरेंच्या शिवसेनेकडून जोरदार युक्तिवाद करण्यात आला. निवडणूक आयोगानं आधीच निकाल ठरवलेला होता. आयोगाला सोयीनुसार निर्णय घ्यायचा होता.. एवढंच नव्हे तर आयोगानं मान्यता दिल्यानंतरच एकनाथ शिंदे सत्तेत आलेत, त्यामुळे ही लोकशाहीची थट्टा असल्याचा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी केला आहे. फक्त नेते म्हणजे पक्ष नाही, पक्षात पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते देखील असतात असंही यावेळी सिब्बल यांनी नमूद केलं आहे. दरम्यान पक्ष आणि चिन्ह सुनावणीबाबत कोर्टात आज कपिल सिब्बल पुन्हा युक्तीवाद करणार आहेत.

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TAGS:
shiv sena
shiv sena symbol row
supreme court
uddhav thackeray
eknath shinde

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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