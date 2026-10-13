/Live Updates: 2000 रुपयांवरील व्यवहारांवर UPI मर्चंट शुल्क आकारण्यासंदर्भात मोठा निर्णय! दिवाळीनंतर...

- प्रदिप पुर्णेकर हत्या प्रकरणी माजी महापौर मिनाक्षी यांच्या पतीची चौकशी सुरु
- गेले 2 तास खंडणी विरोधी पथक येथे चौकशी सुरु
- राजेंद्र शिंदे यांची चौकशी सुरु
व्यापाऱ्यांनी युपीआय व्यवहार शुल्काची अंमलबजावणी पुढे ढकलण्याची विनंती केल्यानंतर केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. 'मर्चंट डिस्काउंट रेट' (MDR) शुल्काची अंमलबजावणी दिवाळीनंतर, म्हणजेच नोव्हेंबरच्या दुसऱ्या आठवड्यापर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे. "सण-उत्सवांचा काळ लक्षात घेऊन, UPI आणि सेवा सुकाणू समितीने (Steering Committee) आज असा निर्णय घेतला की, विशिष्ट 'पर्सन-टू-मर्चंट' (P2M) UPI व्यवहारांवरील MDR ची अंमलबजावणी दिवाळीनंतर लगेच केली जाईल," असे NPCI ने मंगळवारी एका प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे. अंमलबजावणीची नवीन तारीख नंतर कळवली जाईल, असेही NPCI ने नमूद केले.
यापूर्वी अंमलबजावणीची तारीख 15 ऑक्टोबर निश्चित करण्यात आली होती. मात्र, हा काळ सणासुदीच्या खरेदीचा होता, ज्या काळात ग्राहकांकडून होणारा खर्च सामान्यतः वाढतो. त्यामुळे, पेमेंट कंपन्या आणि ग्राहकांना त्यांच्या प्रणाली अपडेट करण्यासाठी अधिक वेळ मिळावा आणि सणासुदीच्या काळात हा बदल लागू करण्याबाबतच्या चिंतांचे निवारण करता यावे, यासाठी ही अंमलबजावणी पुढे ढकलण्यात आली.
याआधी सप्टेंबरमध्ये, UPI सुकाणू समितीने 2000 रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या व्यवहारांसाठी UPI MDR दर 0.4 टक्के निश्चित केला होता. MDR हे डिजिटल पेमेंटवर प्रक्रिया करण्यासाठी व्यापाऱ्यांकडून आकारले जाणारे शुल्क आहे. 0.4 टक्के शुल्काचा अर्थ असा होतो की, खर्च केलेल्या प्रत्येक 2000 रुपयांमागे 8 रुपये किंवा UPI द्वारे केलेल्या प्रत्येक 10 हजार रुपयांच्या पेमेंटमागे 40 रुपये शुल्क आकारले जाईल. दरम्यान, रेल्वे, दूरसंचार, विमा, इंधन आणि कृषी निविष्ठा (agricultural inputs) यांसारख्या विशिष्ट क्षेत्रांमधील 2000 रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या पेमेंटवर 5 रुपये इतके निश्चित MDR शुल्क आकारले जाईल.
गडचिरोली जिल्ह्यातील कुरखेडा तालुक्यातील सोनसरी आश्रमशाळेतील १४ वर्षीय विद्यार्थिनीने गळफास लावून घेत आत्महत्या केली. राणू कृष्णा हलामीच्या मृत्यूने खळबळ एकच खळबळ उडाली आहे. काही तासांपूर्वी राणूला भेटायला पालक शाळेत आले होते. राणूला त्यांच्यासोबत घरी जायचे होते. मात्र हट्ट करणाऱ्या राणूला खोलीत कोंडल्याचा आरोप अधिक्षिकेवर करण्यात आलाय. घटना लक्षात आल्यावर राणूला रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. मात्र तिचा मृत्यू झाला होता. आदिवासी विकास मंत्री डॉ. उईके आज तातडीने या आश्रमशाळेत पोचले. त्यांनी घटनेचा आढावा घेतला. आणि कर्तव्यात कुचराई करणाऱ्या दीपाली चांभाळे नामक अधिक्षिकेला निलंबित केले. या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी प्रारंभ करण्यात आली आहे. आदिवासी प्रकल्प अधिका-यांना सर्वच आश्रमशाळांत सुयोग्य संवाद ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले असून पालकांनी न्याय मिळावा अशी मागणी पुढे रेटली आहे
शिवसेना प्रकरणाची आजची सुनावणी पुढे ढकलली
एक न्यायमूर्ती अनुपस्थित असल्यामुळे सुनावणी पुढे ढकलली
न्यायमूर्ती मोहना यांच्या अनुपस्थितीमुळे सुनावणी पुढे ढकलली
शिंदेंचे वकील करणार होते युक्तिवाद
शिवसेनेची आजची होणारी सुनावणी रद्द
एकनाथ शिंदेंच्या वकिलांनीकडून उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांवर पुन्हा ठाकरेंचे वकील युक्तीवाद करणार आहेत. युक्तीवादासाठी दोन सेशन हवे असल्याचे कोर्टाकडे विनंती केली आहे. कायद्यातील मिथ दूर करण्यासाठी मला काही वेळ हवा आहे असे कपिल सिब्बल यांनी सांगितले आहे.
LIVE Updates: सुप्रीम कोर्टात शिवसेना पक्ष, चिन्ह आणि आमदार अपात्रता प्रकरणाची आज होणारी सुनावणी रद्द झाली आहे. दुसरीकडे निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागण्यासाठी विरोधक आक्रमक झाले आहेत. दरम्यान महाराष्ट्रात दुष्काळाची स्थिती गंभीर होत आहे. राज्यासह देश विदेशातील सर्व घडामोडी एका क्लिकवर जाणून घ्या.