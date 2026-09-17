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Shiv Sena Symbol Supreme Court Hearing LIVE : अपात्रतेवर सुनावणी म्हणजे विनाकारण हे प्रकरण वाढवल्यासारखं - कौल

Shiv Sena Symbol Supreme Court Hearing 18 September 2026 LIVE Updates : शिवसेना पक्ष आणि चिन्हाबाबात सुप्रीम कोर्टात महासुनावणी सुरु असून एकनाथ शिंदेंच्या वतीने युक्तिवाद केला जात आहे. 

Written ByShivraj Yadav
Published: Sep 17, 2026, 02:14 PM IST|Updated: Sep 17, 2026, 03:25 PM IST
Shiv Sena Symbol Supreme Court Hearing LIVE : अपात्रतेवर सुनावणी म्हणजे विनाकारण हे प्रकरण वाढवल्यासारखं - कौल
17 September 2026 03:25 PM (IST)

एखादा आमदार अपात्र झाला तरी त्याला मिळालेली मतं अपात्र नसतात

'एखादा आमदार अपात्र झाला तरी त्याला मिळालेली मतं अपात्र नसतात'

निवडणूक आयोग महत्त्वाची संस्था, त्यांच्याकडे अधिकार- कौल

अपात्रतेवर सुनावणी म्हणजे विनाकारण हे प्रकरण वाढवल्यासारखं, एकनाथ शिंदेंचा युक्तिवाद

कौल यांनी पुन्हा सुभाष देसाई प्रकरणाचा दाखला दिला

सुरुवातीलाच सादिक अली प्रकरणाचा कौल यांनी दिला दाखला

17 September 2026 03:19 PM (IST)

शिवसेना प्रकरणाच्या महासुनावणीला सुरुवात

सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी

शिंदेंचे वकील नीरज किशन कौल यांनी युक्तिवाद केला सुरू

17 September 2026 03:17 PM (IST)

सुप्रीम कोर्टात सुनावणीला सुरुवात

17 September 2026 03:15 PM (IST)

एका गटाला राखीव चिन्ह देण्याची गरज नव्हती

- - 'एका गटाला राखीव चिन्ह देण्याची गरज नव्हती'
- - "स्वतःच्या ताकदीवर लढायला सांगता आले असते"
- - सुनावणीदरम्यान सुप्रीम कोर्टाची महत्त्वाची टिप्पणी
- - "असा पर्याय निवडणूक आयोगाकडे नव्हता का?", असा सवालही विचारलाय

 

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TAGS:
Shisvena
supreme court
eknath shinde
uddhav thackeray

About the Author

Shivraj Yadav

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

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