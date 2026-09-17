Shiv Sena Symbol Supreme Court Hearing LIVE : अपात्रतेवर सुनावणी म्हणजे विनाकारण हे प्रकरण वाढवल्यासारखं - कौल

'एखादा आमदार अपात्र झाला तरी त्याला मिळालेली मतं अपात्र नसतात'
निवडणूक आयोग महत्त्वाची संस्था, त्यांच्याकडे अधिकार- कौल
अपात्रतेवर सुनावणी म्हणजे विनाकारण हे प्रकरण वाढवल्यासारखं, एकनाथ शिंदेंचा युक्तिवाद
कौल यांनी पुन्हा सुभाष देसाई प्रकरणाचा दाखला दिला
सुरुवातीलाच सादिक अली प्रकरणाचा कौल यांनी दिला दाखला
सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी
शिंदेंचे वकील नीरज किशन कौल यांनी युक्तिवाद केला सुरू
- - 'एका गटाला राखीव चिन्ह देण्याची गरज नव्हती'
- - "स्वतःच्या ताकदीवर लढायला सांगता आले असते"
- - सुनावणीदरम्यान सुप्रीम कोर्टाची महत्त्वाची टिप्पणी
- - "असा पर्याय निवडणूक आयोगाकडे नव्हता का?", असा सवालही विचारलाय
Shiv Sena Symbol Supreme Court Hearing 18 September 2026 LIVE Updates : शिवसेना पक्ष आणि चिन्हाबाबात सुप्रीम कोर्टात महासुनावणी सुरु असून एकनाथ शिंदेंच्या वतीने युक्तिवाद केला जात आहे. आजही एकनाथ शिंदेंचे वकील नीरज कौल युक्तिवाद करणार आहेत. कालच्या सुनावणीत कौल यांनी, शिवसेना पक्ष-चिन्हाबाबत निर्णय देताना आयोगानं पडताळलेल्या बाबी योग्य असल्याचा युक्तिवाद केला. यावेळी त्यांनी सादिक अली प्रकरणाचा दाखला दिलाय. यावर सुप्रीम कोर्टानं टिप्पणी केलीय. दरम्यान, शिवसेना पक्ष-चिन्हावरची आज पुन्हा सुनावणी होणार आहे. सुनावणीतील सर्व अपडेट्स येथे जाणून घ्या.