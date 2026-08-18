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Shiv Sena Symbol Supreme Court Hearing LIVE : असा कोणताही कायदेशीर सिद्धांत नाही, ठाकरेंकडून सुप्रीम कोर्टात मोठा युक्तिवाद

Shiv Sena Symbol Supreme Court Hearing 18 August 2026 LIVE Updates : शिवसेना चिन्ह आणि पक्षासंदर्भातील आज सहावी सुनावणी असून, पुन्हा एकदा उद्धव ठाकरेंच्या वतीने कपिल सिब्बल बाजू मांडत आहेत. 

Written ByShivraj Yadav
Published: Aug 18, 2026, 02:12 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 03:52 PM IST
Shiv Sena Symbol Supreme Court Hearing LIVE : असा कोणताही कायदेशीर सिद्धांत नाही, ठाकरेंकडून सुप्रीम कोर्टात मोठा युक्तिवाद
18 August 2026 03:52 PM (IST)

सादिक अली निकालाचा आधार घेतला आहे, जो आमच्या प्रकरणाला लागू होत नाही - सिबल

सिबल: अध्यक्षांनी सादिक अली निकालाचा आधार घेतला आहे, जो आमच्या प्रकरणाला लागू होत नाही. २१ जून रोजी संघटनेत बहुमत असण्याची कोणतीही परिस्थिती नव्हती. पक्षातील बहुसंख्य सदस्य त्यांच्यासोबत होते, असा त्यांचा दावा नाही. तो युक्तिवाद १९ जुलै रोजी करण्यात आला होता. २१ जून रोजी राजकीय पक्षात फूट पडली होती, असे नाही.

18 August 2026 03:42 PM (IST)

असा कोणताही कायदेशीर सिद्धांत नाही, ठाकरेंकडून सुप्रीम कोर्टात मोठा युक्तिवाद

सिबल: मग ते म्हणतात की, शिवसेना राजकीय पक्षाच्या बाबतीत, २०१८ च्या नेतृत्व रचनेतील बहुसंख्य नेत्यांची इच्छा ही राजकीय पक्षाची इच्छा आहे असे म्हणता येणार नाही. याचा अर्थ काय? त्याने काही फरक पडत नाही. समजा माझ्याकडे बहुमत असते आणि अल्पमताने हे वचन दिले असते, तरीही ती माझीच इच्छा असती. असा कोणताही कायदेशीर सिद्धांत नाही, ज्यानुसार ते विधिमंडळातील पक्षाला राजकीय पक्ष मानू शकतील. त्यानंतर ते असे प्रतिपादन करतात की, संविधानासोबत २०१८ ची नेतृत्व रचना वाचल्यास, कोणता गट खरा राजकीय पक्ष आहे या प्रश्नाचे कोणतेही विश्वसनीय उत्तर मिळत नाही, आणि परिणामी कोणता गट राजकीय पक्ष आहे हे ठरवण्यासाठी २०१८ ची नेतृत्व रचना हा मापदंड असू शकत नाही. संविधानाची कसोटी किंवा २०१८ ची नेतृत्व रचना यांपैकी कशालाही मापदंड बनवता येणार नाही, या निष्कर्षावर आल्यानंतर, ते विधिमंडळातील बहुमत हे उत्तर देऊ शकते का, हे ठरवण्याकडे वळतात. मग परिच्छेद १३२ मध्ये ते म्हणतात की, सुभाष देसाई यांनी असे मत मांडले होते की, जर दोन गट स्वतःला खरा पक्ष असल्याचा दावा करत असतील, तर शिवसेनेची घटना, पक्षाची नेतृत्व रचना आणि विधानसभेतील बहुमत यांना योग्य महत्त्व दिल्यानंतरच खरा राजकीय पक्ष कोणता आहे, हा प्रश्न विचारात घेऊन निश्चित केला पाहिजे. संबंधित घटनेसह २०१८ ची नेतृत्व रचना विश्वसनीय निकाल देत नाही, या निष्कर्षावर पोहोचल्यानंतर ते विधानसभेतील बहुमतावर आधारित चाचणी किंवा यंत्रणेकडे वळतात.

18 August 2026 03:40 PM (IST)

२०१८ च्या संविधानानुसार जे काही केले गेले, त्याचा फायदा ते मग घेतात - कपिल सिबल

सिबल: २०१८ च्या संविधानानुसार जे काही केले गेले, त्याचा फायदा ते मग घेतात. ते त्या संविधानानुसारच निवडून आले होते. म्हणजे तुम्ही या संविधानाकडे दुर्लक्ष करता, एका विभागाला संविधानाचा फायदा देता, आणि मग ते म्हणतात की विधानसभेत बहुमत असल्यामुळे तो राजकीय पक्ष आहे.

18 August 2026 03:38 PM (IST)

१९९९ च्या घटनेकडे परत जाण्याचा प्रश्नच कुठे येतो?

सिबल: अधिकारक्षेत्र नसलेले अध्यक्ष राजकीय पक्षाच्या नेतृत्वाची तुलना १९९९ च्या पक्षघटनेशी करतात आणि असा निष्कर्ष काढतात की नेतृत्वाची रचना पक्षघटनेनुसार नाही. हे त्यांच्या अधिकारक्षेत्रात कसे येते? मी राजकीय पक्ष आहे, रचना अशी आहे, मी पक्षप्रमुख आहे, हे ते मान्य करतात, आणि ते याच्याशी असहमत नाहीत. त्यांची नियुक्ती त्याच अंतर्गत झाली आहे. मग १९९९ च्या घटनेकडे परत जाण्याचा प्रश्नच कुठे येतो? हा काही केवळ सैद्धांतिक अभ्यास नाही, हे खरे राजकारण आहे. मी त्यांना एक चिन्ह देतो, ते त्या चिन्हावर निवडणूक लढवतात, त्याच चिन्हावर मंत्री बनतात आणि मग अध्यक्ष नाही म्हणतात.

18 August 2026 03:35 PM (IST)

सभापती कोणत्या घटनेबद्दल बोलत आहेत? ठाकरेंनी दाखवून दिली चूक

सिबल: सभापती म्हणतात की २०१८ ची नेतृत्व रचना शिवसेनेच्या घटनेशी सुसंगत नाही, आणि त्यामुळे कोणता गट खरा राजकीय पक्ष आहे या प्रश्नाचे विश्वसनीय उत्तर मिळत नाही, आणि म्हणूनच प्राथमिक मुद्दा ठरवण्यासाठी त्यावर अवलंबून राहता येणार नाही. मग ते कोणत्या घटनेबद्दल बोलत आहेत? आणि ते दहाव्या अनुसूचीच्या कोणत्या तरतुदीअंतर्गत बोलत आहेत? ते म्हणतात की पक्षप्रमुखाचा निर्णय हा राजकीय पक्षाच्या इच्छेसारखा नसतो, आणि म्हणूनच, जर नेतृत्व रचनेत फूट पडली असेल, तर पक्षप्रमुखाचा निर्णय राजकीय पक्षाची इच्छा म्हणून स्वीकारला जाऊ शकत नाही. ते हे कसे म्हणतात? मान्य आहे की, उद्धव हे पक्षप्रमुख आहेत. मान्य आहे की, मी त्यांची नियुक्ती केली. मान्य आहे की, त्यांनी माझ्या नेतृत्वाखाली निवडणूक लढवली. मान्य आहे की, त्यांना माझ्या नेतृत्वाखाली चिन्ह मिळाले. आणि ते म्हणतात की त्यांना मान्यता देण्याची गरज नाही. ते म्हणतात की, जेव्हा राजकीय पक्षाच्या नेतृत्वाच्या आडव्या रचनेत उभी फूट पडते आणि नेतृत्व रचनेतील दोन्ही गट राजकीय पक्षाच्या इच्छेचे प्रतिनिधित्व करत असल्याचा दावा करतात, तेव्हा कोणत्या गटाचा निर्णय राजकीय पक्षाची इच्छा दर्शवतो, ही कसोटी लावणे योग्य ठरणार नाही. हे केवळ सुभाष देसाई प्रकरणाच्या विरोधातच नाही, तर कायद्याच्या सर्व तत्त्वांच्याही विरोधात आहे. हे मान्य आहे की, विधिमंडळ पक्ष हा राजकीय पक्ष नाही. त्यामुळे ते असे गृहीत धरू शकत नाहीत की विधिमंडळ पक्षातील फूट ही राजकीय पक्षातील फुटीचे प्रतीक आहे. सुभाष देसाई प्रकरणात हे आधीच ठरलेले आहे की, तुम्ही या दोन्हींना एकच समजू शकत नाही.

18 August 2026 03:29 PM (IST)

१९९९ चे संविधान निवडणूक आयोगाच्या दप्तरी उपलब्ध होते, असं कसं म्हणू शकतात?

सिबल: जर तुमचं असं म्हणणं असेल की निवडणूक आयोगाची कार्यवाही आणि अपात्रतेच्या याचिका वेगवेगळ्या आहेत, तर अध्यक्ष निवडणूक आयोगाची कार्यवाही या कार्यवाहीत कशी आणू शकतात आणि १९९९ चे संविधान निवडणूक आयोगाच्या दप्तरी उपलब्ध होते, असं कसं म्हणू शकतात?

18 August 2026 03:27 PM (IST)

घटनेच्या दोन प्रतिस्पर्धी आवृत्त्या नव्हत्या - कपिल सिबल

सिबल: सुभाष देसाई प्रकरणात न्यायालयाने काय म्हटले ते पाहूया - जर प्रतिस्पर्धी गटांनी पक्षाच्या घटनेच्या दोन किंवा अधिक आवृत्त्या सादर केल्या, तर अध्यक्षांनी प्रतिस्पर्धी गट निर्माण होण्यापूर्वी निवडणूक आयोगाकडे (ECI) सादर केलेल्या आवृत्तीचा विचार केला पाहिजे. हे मान्य आहे की घटनेच्या दोन प्रतिस्पर्धी आवृत्त्या नव्हत्या. २०१८ च्या घटनेचा आधार घेण्यात आला आणि न्यायालयाने म्हटले की, दोन्ही गटांच्या संमतीने निवडणूक आयोगाकडे सादर केलेल्या पक्षाच्या घटनेच्या आवृत्तीचाच विचार केला पाहिजे. तीच २०१८ ची घटना आहे.

जर दोन किंवा अधिक आवृत्त्या सादर केल्या गेल्या, तर निवडणूक आयोगाला प्रतिस्पर्धी गट निर्माण होण्यापूर्वीच्या आवृत्तीचा विचार करावा लागेल. १९९९ ची घटना अस्तित्वात आहे, असा युक्तिवाद त्यांनी कधीच केला नाही. त्यांनी कोणतीही आवृत्ती सादर केली नाही.

18 August 2026 03:24 PM (IST)

२१ जूनच्या ठरावाद्वारे नियुक्त केलेले व्हीप आणि नेते हे वैधपणे नियुक्त केलेले व्हीप आणि नेते

सिबल: आता, कलम २(१)(अ) अंतर्गत १६ आमदारांविरुद्ध २३ जून २०२२ रोजी अपात्रता याचिका दाखल करण्यात आली; कलम २(१)(अ) अंतर्गत २२ आमदारांविरुद्ध २७ जून २०२२ रोजी अपात्रता याचिका क्र. १८/२०२२; अध्यक्षांच्या निवडणुकीशी संबंधित व्हीपच्या उल्लंघनासाठी कलम २(१)(ब) अंतर्गत ३९ आमदारांविरुद्ध ३ जुलै रोजी अपात्रता याचिका क्र. १९/२०२२; आणि विश्वासदर्शक ठरावाशी संबंधित व्हीपच्या उल्लंघनासाठी कलम २(१)(ब) अंतर्गत ३९ आमदारांविरुद्ध ५ जुलै २०२२ रोजी अपात्रता याचिका क्र. २१/२०२२ दाखल करण्यात आली. या सर्व याचिका अध्यक्षांनी १० जानेवारी २०२४ रोजीच्या चार आक्षेपार्ह निकालांद्वारे फेटाळून लावल्या. मी न्यायालयासमोर अशी तथ्ये मांडणार आहे, ज्यावर कोणताही वाद नाही. त्यामुळे आपण मान्य तथ्यांवरच पुढे जाऊ. त्यावर कोणताही वाद असू शकत नाही. असा निर्णय झाला की, प्रतिवादी गट विधानमंडळात बहुमत असल्यामुळे, तो स्वतः शिवसेना राजकीय पक्षाचे प्रतिनिधित्व करतो. परिणामी, २१ जूनच्या ठरावाद्वारे नियुक्त केलेले व्हीप आणि नेते हे वैधपणे नियुक्त केलेले व्हीप आणि नेते आहेत.

खंडपीठ: ५५? सभागृह?

ज्येष्ठ वकील कपिल सिबल: ५५. आणि ते ३९ होते. सुरुवातीला ३१, नंतर आठ जण सामील झाले. ते ३९ होते. त्यामुळे असा निर्णय झाला की, प्रतिवादी गट विधानमंडळात बहुमत असल्यामुळे, तो स्वतः शिवसेना राजकीय पक्षाचे प्रतिनिधित्व करतो. परिणामी, २१ जूनच्या ठरावाद्वारे नियुक्त केलेले व्हीप आणि नेते हे वैधपणे नियुक्त केलेले व्हीप आणि नेते आहेत.

18 August 2026 03:21 PM (IST)

अधिकार अध्यक्षांना कुठून मिळतो? ठाकरेंची सुप्रीम कोर्टात विचारणा

सिबल: अध्यक्ष म्हणतात की पक्षाच्या घटनेची तपासणी करणे आवश्यक आहे आणि ती १९९९ ची घटना आहे, कारण निवडणूक आयोगाच्या दप्तरी तीच घटना उपलब्ध आहे. या सगळ्यात लक्ष घालण्याचा अधिकार अध्यक्षांना कुठून मिळतो?

18 August 2026 03:18 PM (IST)

त्यांनी व्हिपच्या विरोधात मतदान केलं, ठाकरेंनी दाखवून दिली एकनाथ शिंदेंची सर्वात मोठी चूक

सिबल: त्याला काय निर्णय घ्यायचा आहे हे माहित होतं, मग त्या विशिष्ट निष्कर्षापर्यंत पोहोचण्यासाठी त्याने काहीतरी गुंतागुंतीचा तर्क लावला. व्हिप आमच्या बाजूने होता. आम्ही असा व्हिप जारी केला होता की तुम्ही अध्यक्षांची निवड करू शकत नाही. त्यांनी व्हिपच्या विरोधात मतदान केलं.

18 August 2026 03:16 PM (IST)

कोणता गट राजकीय पक्ष आहे हे ठरवण्यासाठी २०१८ ची नेतृत्व रचना मापदंड ठरू शकत नाही, ठाकरेंचा मोठा युक्तिवाद

सिबल: असा कोणताही कायदेशीर सिद्धांत नाही, ज्यानुसार ते विधिमंडळ पक्षाच्या नेतृत्वाला राजकीय पक्ष मानू शकतील. नोंदवलेला निष्कर्ष पाहा. ते म्हणतात की, संविधानासोबत २०१८ ची नेतृत्व रचना पाहिल्यास, कोणता गट खरा राजकीय पक्ष आहे या प्रश्नाचे कोणतेही विश्वसनीय उत्तर मिळत नाही आणि परिणामी, कोणता गट राजकीय पक्ष आहे हे ठरवण्यासाठी २०१८ ची नेतृत्व रचना मापदंड ठरू शकत नाही.

18 August 2026 03:14 PM (IST)

हे केवळ सुभाष देसाई यांच्या विरोधातच नाही, तर कायद्याच्या सर्व तत्त्वांच्याही विरोधात आहे, कपिल सिब्बल यांचा युक्तिवाद

सिबल: हे केवळ सुभाष देसाई यांच्या विरोधातच नाही, तर कायद्याच्या सर्व तत्त्वांच्याही विरोधात आहे. हे मान्य आहे की विधिमंडळ पक्ष हा राजकीय पक्ष नसतो, त्यामुळे विधिमंडळ पक्षातील फूट ही राजकीय पक्षातील फूट दर्शवते असे तुम्ही गृहीत धरू शकत नाही. मग ते म्हणतात की, या फुटीच्या बाबतीत, 2018 च्या नेतृत्व रचनेतील बहुसंख्य नेत्यांची इच्छा ही राजकीय पक्षाशी समानार्थी आहे असे म्हणता येणार नाही.

18 August 2026 03:12 PM (IST)

माझ्या नेतृत्वाखाली निवडणूक लढवली गेली आणि माझ्याच नेतृत्वाखाली त्यांना विधानसभेचे चिन्ह मिळाले, ठाकरेंचा युक्तिवाद

सिबल: अध्यक्ष म्हणतात की पक्षप्रमुखांचा निर्णय हा राजकीय पक्षाच्या इच्छेचे प्रतीक नसतो आणि नेतृत्वात मतभेद असल्याने पक्षप्रमुखांचा निर्णय पक्षाची इच्छा म्हणून स्वीकारला जाऊ शकत नाही. ते असे कसे म्हणू शकतात? मान्य आहे की मीच पक्षप्रमुख आहे आणि मीच त्यांची नियुक्ती केली आहे. माझ्या नेतृत्वाखाली निवडणूक लढवली गेली आणि माझ्याच नेतृत्वाखाली त्यांना विधानसभेचे चिन्ह मिळाले. आणि ते म्हणतात की त्यांना मान्यता देण्याची गरज नाही.

18 August 2026 03:09 PM (IST)

अध्यक्षांनी १० व्या अनुसूचीअंतर्गत असलेल्या आपल्या अधिकारक्षेत्राचे पूर्णपणे उल्लंघन केले; ठाकरेंचा मोठा दावा

सिबल: अध्यक्षांनी १० व्या अनुसूचीअंतर्गत असलेल्या आपल्या अधिकारक्षेत्राचे पूर्णपणे उल्लंघन केले आहे आणि १० व्या अनुसूचीच्या विरुद्ध असलेल्या कृतीद्वारे आमच्या राजकीय पक्षाच्या नेतृत्वातील बदलांकडे दुर्लक्ष केले आहे. अध्यक्षांनी असे म्हटले आहे की बहुसंख्य आमदार हे स्वतः राजकीय पक्षाचेच प्रतिनिधित्व करतात.

18 August 2026 03:05 PM (IST)

जर ते आमदार अखेरीस अपात्र ठरले, तर....; ठाकरेंकडून सुप्रीम कोर्टात मोठा युक्तिवाद

ज्येष्ठ वकील सिबल: समजा, एखाद्या राजकीय पक्षाचा एक गट निवडणूक आयोगाकडे दावा करतो की तोच तो पक्ष आहे आणि त्याच्या आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई सुरू आहे, तर तो पक्ष कोणता आहे हे ठरवण्यास निवडणूक आयोग स्वतंत्र असू शकतो. परंतु, हा निर्णय अपात्रतेच्या निर्णयानंतरच घेतला गेला पाहिजे.

जर ते आमदार अखेरीस अपात्र ठरले, तर विधानसभेतील त्यांचे संख्याबळ विचारात घेतले जाणार नाही. त्यामुळे, सुभाष देसाई यांचे म्हणणे जरी बरोबर असले की हे प्रकरण निवडणूक आयोगासमोर पुढे जाऊ शकते, तरीही राजकीय पक्ष कोणाचा आहे हे ठरवण्याची प्रक्रिया अपात्रतेच्या याचिकांवरील निर्णयानंतरच झाली पाहिजे. अन्यथा, ही समस्या प्रत्येक वेळी उद्भवेल.

18 August 2026 03:01 PM (IST)

2018 ची पक्षाची घटना, सत्ता संरचना आणि पक्षाचे नेतृत्व हे 1999 च्या घटनेशी सुसंगत आहे का? ठाकरेंकडून विचारणा

सिबल: आम्हाला व्हीप जारी करण्याचा अधिकार आहे, आणि संसदेत पक्षाचा नेता कोण होणार हे निर्देशित करण्याचा अधिकारही त्यांनाच आहे. या प्रकरणी अध्यक्षांना निर्णय घ्यावा लागतो. प्रश्न हा आहे की, २०१८ ची पक्षाची घटना, सत्ता संरचना आणि पक्षाचे नेतृत्व हे १९९९ च्या घटनेशी सुसंगत आहे का.

18 August 2026 02:58 PM (IST)

सिबल यांच्याकडून युक्तिवाद सुरु

सिबल: आता आपण अपात्रतेच्या मुद्द्यावर आहोत. १० व्या अनुसूचीनुसार, विधिमंडळ पक्षात फूट पडण्याची संकल्पना कायद्याला अज्ञात आहे. तुम्ही स्वेच्छेने पक्षाचे सदस्यत्व सोडले या कारणास्तव जर अपात्रतेची याचिका दाखल केली गेली, तर 'मी पक्षाचा सदस्य आहे' हाच एक बचाव केला जाऊ शकतो.

18 August 2026 02:50 PM (IST)

एकनाथ शिंदे यांच्या हकालपट्टी पञावर तत्कालीन मंञी उदय सामंत, दादा भुसेंसह इतरांच्या सह्या

एकनाथ शिंदे यांच्या हकालपट्टी पञावर तत्कालीन मंञी उदय सामंत, दादा भुसे इत्यादीं च्या सह्या आहेत...आणि तेच मंञी आज शिंदे यांच्यासोबत कसे गेले? हे देखील कोर्टाच्या निदर्शनात आणून दिलं आहे अशी माहिती असीम सरोदे यांनी दिली आहे. 

18 August 2026 02:37 PM (IST)

अपात्रता आणि त्यासंदर्भातील झालेल्या घडामोडी याबाबत आज होणार मांडणी

कपिल सिब्बल ठाकरेंच्या तर्फे पुन्हा एकदा जोरदार बाजू मांडतील. आतापर्यंत शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्ह निवडणूक आयोगाने कशाप्रकारे एकनाथ शिंदे यांना भेट म्हणून दिलं यासंदर्भातील मांडणी झाली आहे. यापुढील मांडणी अपात्रता आणि त्यासंदर्भातील झालेल्या घडामोडी याबाबत असेल अशी माहिती वकील असीम सरोदे यांनी दिली आहे 

18 August 2026 02:32 PM (IST)

जो व्यक्ती अपात्र होणार होता त्याला मुख्यमंत्री कसे बनवले?

पक्ष फूट आणि अपात्रता हे दोन वेगवेगळे मुद्दे आहेत. दोन्ही मुद्दे अध्यक्षच पाहू शकत नाही  आमदार दोन तृतीयांश होण्याची वाट पाहून मान्यता देण्यात आली. आमदार अपात्रचा निकाल येण्याआधीच मुख्यमंत्री पदाचा निर्णय झाला. जो व्यक्ती अपात्र होणार होता त्याला मुख्यमंत्री कसे बनवले? मोठा तांत्रिक मुद्दा कपिल सिब्बल यांनी उपस्थित केला होता. 

18 August 2026 02:26 PM (IST)

आजच्या घडीला कोर्टासमोर मुख्यतः हे प्रश्न आहेत:

1) 2022 मध्ये नेमकी कायदेशीर ‘फूट’ झाली होती?

2) फुटलेल्या आमदारांना मूळ शिवसेनेवर दावा करता येतो का?
3) आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय होण्याआधी निवडणूक आयोग पक्षाचे नाव-चिन्ह ठरवू शकतो का?
4) शिवसेनेची मूळ पक्षघटना आणि संघटनात्मक रचना कोणती वैध मानायची?
5) निवडणूक आयोगाने शिंदे गटाला दिलेली शिवसेना आणि धनुष्यबाणाची मान्यता कायम राहणार का?
6) पक्षांतरबंदी कायद्याचा अर्थ अशा परिस्थितीत नेमका कसा लावायचा?

18 August 2026 02:18 PM (IST)

आजच्या सुनावणीत काय युक्तिवाद होणार?

आजच्या सुनावणीत उद्धव ठाकरे हेच कसे कायदेशीर प्रक्रियेमार्फत शिवसेना पक्षप्रमुख बनले याची माहिती कोर्टाला दिली जाईल अशी माहिती वकील असीम सरोदे यांनी दिली आहे. 

18 August 2026 02:16 PM (IST)

एकनाथ शिंदेचे दावे खोटे, कपिल सिब्बल यांचा युक्तिवाद

एकनाथ शिंदेचे दावे खोटे. आम्ही तात्पुरती संघटना नाही. नियुक्ती पक्षाच्या रघटनेनुसारच करण्यात आली होती. अचानक ते 1999 च्या राज्यघटनेबद्दल बोलू लागले आहेत. त्यांना 2018 ची राज्यघटना अलोकतांत्रिक वाटू लागली आहे? या निर्णयामुळे हेच स्पष्ट होते की, पक्षाची नोंदणी रद्द करणे हाच एकमेव पर्याय उरला आहे.एखादा पक्ष काही करत नसेल तर आयोग फक्त नोदणी रद्द करु शकतो. दुसरीकडे ठाकरे गटाची बाजू मांडत असताना पक्षफुटीनंतर शिंदे गटाने घेतलेल्या काही निर्णयांचाही सिब्बल यांनी उल्लेख केला. पक्षामध्ये फूट पडल्यानंतर शिंदे गटाने आपली नवी कार्यकारिणी जाहीर केली होती. शिंदे गटाने ही कार्यकारिणी कोणत्या आधारावर जाहीर केली? असा  प्रश्न सिब्बल यांनी उपस्थित केला. पक्षाला कोणतीही नोटीस दिल्याशिवाय निवडणूक आयोग कोणताही निर्णय घेऊ शकता. आम्हाला कोणतीही नोटीस मिळालेली नव्हते. पक्ष कार्यरत नसेल तर पक्ष रद्द करू शकतो. परंतु संबंधित पक्षच अन्य कोणाला देता येत नाही, असाही युक्तिवाद सिब्बल यांनी उपस्थित केला होता. 

18 August 2026 02:13 PM (IST)

मागच्या सुनावणीत नेमकं काय घडलं होतं?

शिवसेना पक्ष आणि चिन्हासंदर्भात ठाकरेंच्या शिवसेनेकडून जोरदार युक्तिवाद करण्यात आला होता. निवडणूक आयोगानं आधीच निकाल ठरवलेला होता. आयोगाला सोयीनुसार निर्णय घ्यायचा होता.. एवढंच नव्हे तर आयोगानं मान्यता दिल्यानंतरच एकनाथ शिंदे सत्तेत आलेत, त्यामुळे ही लोकशाहीची थट्टा असल्याचा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी केला आहे. फक्त नेते म्हणजे पक्ष नाही, पक्षात पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते देखील असतात असंही यावेळी सिब्बल यांनी नमूद केलं होतं.

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TAGS:
Shivsena
supreme court
eknath shinde
uddhav thackeray
election commission

About the Author

Shivraj Yadav

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

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