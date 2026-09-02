/Shiv Sena Hearing LIVE: पक्षात असंतोष होता, एकनाथ शिंदेंकडून सुप्रीम कोर्टात मोठे दावे, शिवसेनेच्या पूर्णपणे विरुद्ध असलेल्या..

निवडणूक आयोगाने पक्षाच्या कामकाजासाठी लागू असायला हवी होती ती १९९९ ची घटना विचारात न घेता, त्याऐवजी उद्धव ठाकरे गटाने ज्या घटनेचा आधार घेतला होता, त्या २०१८ च्या घटनेची तपासणी केली असं कौल यांनी सांगितलं आहे.
कौल: राजकीय पक्षाच्या घटनेची तपासणी करण्याचे अधिकार निवडणूक आयोगाला आहेत का, असा प्रश्न उपस्थित केला गेला आहे. या न्यायालयाच्या निर्णयांनी निवडणूक आयोगाला एक स्वतंत्र घटनात्मक संस्था म्हणून मान्यता दिली आहे, जिचे अधिकार देशाच्या सर्वोच्च कायद्यातून प्राप्त होतात. व्यापक आणि उदार दृष्टिकोन स्वीकारून, आयोगाला सर्व संबंधित घटक आणि परिस्थितीचा विचार करणे आवश्यक असते.
'लोकप्रतिनिधी कायदा' मधील कलम २९ए(५) अन्वये, नोंदणीसाठी अर्ज करणाऱ्या राजकीय पक्षाच्या घटनेमध्ये समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता आणि लोकशाही या तत्त्वांप्रती निष्ठा असल्याचे नमूद करणे अनिवार्य आहे. या अटींची पूर्तता न झाल्यास नोंदणी नाकारण्याचे अधिकार कलम २९ए(७) द्वारे निवडणूक आयोगाला देण्यात आले आहेत.
एक आश्चर्यकारक युक्तिवाद असा करण्यात आला की, काही वेळा काही खालच्या पदांसाठी निवडणुका घेतल्या जात नाहीत. त्यामुळे काहींसाठी निवडणुका होतात, तर इतरांसाठी नाही. आपण खरोखरच असा युक्तिवाद करत आहोत का की, एका जबाबदार राजकीय पक्षात निवडणुका होणार नाहीत, कारण आपल्याला भीती वाटते की पैशांची देवाणघेवाण होईल? समस्या सुधारण्याऐवजी! हा कधी युक्तिवाद असू शकतो का? दुसरा युक्तिवाद असा होता की, सर्व उच्च पदे निवडणुकीद्वारे निवडली जातात, तर काही केवळ अंमलबजावणी करणारे असतात. निवडणुका घेण्याची गरज असेल, तर ती तळागाळातील लोकांशी संपर्कात असणाऱ्या लोकांसाठी आहे. ते मतदारांशी संवाद साधतात आणि धोरण काय असावे यावर अभिप्राय देतात. पूर्वी अशी तरतूद होती की, त्यांना निवडणुकीद्वारे निवडले जाणे आवश्यक होते. ते बदलण्याची काय गरज होती? कृपया जनता दलाच्या मुद्द्यावरील निवडणूक आयोगाचा निर्णय पाहा.
सुभाष देसाई प्रकरणातील प्रत्येक परिच्छेदात म्हटले आहे की, "प्रकरणातील तथ्यांनुसार तुमच्या विवेकबुद्धीनुसार चाचणी तयार करा". आणखी एक युक्तिवाद असा पुढे आणण्याचा प्रयत्न केला जात आहे की, जेव्हा तुम्ही निवडणूक आयोगाकडे गेलात, तेव्हा पक्षात फूट पडली आहे असे म्हणायला त्यांच्याकडे कोणताही आधार नव्हता. आमची बाजू वारंवार हीच राहिली आहे की पक्षात असंतोष होता. याचिकाकर्त्यांनाच माहीत असलेल्या कारणांमुळे, त्यांनी शिवसेनेच्या पूर्णपणे विरुद्ध असलेल्या गटांशी हातमिळवणी केली. अखेरीस, लोकांनी सांगितले की हे असेच चालू राहू शकत नाही. तेव्हा आम्ही आमची बाजू मांडली की आम्हीच मूळ शिवसेना आहोत.
विधिमंडळ पक्षाकडे पाहिले जाऊ शकत नाही, असे म्हणणे चुकीचे आहे. सुभाष देसाई म्हणतात की, चिन्ह आदेशानुसार, राजकीय पक्षाला चिन्ह मिळवण्यासाठी जागा आणि मिळालेली मते हे महत्त्वाचे घटक आहेत. त्यात म्हटले आहे की, परिच्छेद १५ अंतर्गत ही एक समर्पक चाचणी आहे. सुभाष देसाई प्रकरणातील संपूर्ण चर्चा ही व्हिपची नियुक्ती कोण करते या संदर्भात होती. त्या संदर्भात, सुभाष देसाई म्हणाले की तुम्ही विधिमंडळ आणि राजकीय पक्ष यांना एकच समजू शकत नाही. सीबीने मतांचे, विधिमंडळातील बहुमताचे महत्त्व ओळखले होते... हे पूर्णपणे काढून टाकण्यात आले आणि रद्द करण्यात आले, असे म्हणणे चुकीचे वाचन आहे. ज्या दिवशी निवडणूक आयोगाचा आदेश आला, त्या दिवशी सुभाष देसाई प्रकरणात कोणताही निकाल लागलेला नव्हता. निवडणूक आयोगाने घटनापीठाच्या निकालाचे उल्लंघन केले असे नाही असा दावा कौल यांनी केला आहे.
पक्षाची घटना लोकशाही तत्त्वांवर आधारित आहे, हे प्रत्येक पक्षाने निश्चित केले पाहिजे, असे आयोग सांगतो. बाळासाहेबांनी स्वीकारलेली घटना त्यांच्या मृत्यूनंतर अचानक बदलण्यात आली. या बदलानुसार सर्व अधिकारांचे केंद्रीकरण करण्यात आले असा युक्तिवाद कौल यांच्याकडून कऱण्यात आला आहे.
निवडणूक आयोगाने खूप आधीच सांगितले होते की, पक्षात निवडणुका झाल्याच पाहिजेत आणि १-२ सदस्य बहुसंख्य सदस्यांची नियुक्ती करू शकत नाहीत. पक्षांनी हे सुनिश्चित केले पाहिजे की त्यांची घटना लोकशाहीवादी असावी. एका टप्प्यावर शिवसेनेने पुढे येऊन सांगितले की, आमची घटना निवडणुकांना परवानगी देत नाही. निवडणूक आयोगाने शिवसेनेला समजावले आणि सुधारित घटना अस्तित्वात आली. त्यानंतर, अचानक २०१८ मध्ये, नवीन घटना समोर आली. निवडणूक आयोगाने सर्व राजकीय पक्षांना सांगितल्यानुसार १९९९ मध्ये प्रस्थापित झालेले लोकशाही स्वरूप ही घटना पूर्णपणे कशी बदलू शकते? त्यांनी निवडणूक आयोगाला (ECI) कळवले, हाच त्यांचा एकमेव बचाव आहे. निवडणूक आयोगाने स्पष्ट निष्कर्ष दिला आहे की, आमच्याकडे ही घटना नाही. ती आमच्याकडे कधीही नोंदणीकृत नव्हती. सुभाष देसाई म्हणतात की, निवडणूक आयोगाकडे नोंदणीकृत असलेली पक्षाची घटना अध्यक्षसुद्धा पाहतील. ते एका पत्राचा आधार घेत आहेत, ज्यात काही निवडणुका होणार असल्याचा उल्लेख आहे. त्या पत्रासोबत २०१८ ची घटना जोडलेली होती, असे सुचवणारे त्यात काहीही नाही. हे आरोप पूर्णपणे निराधार आहेत. आमच्यावर केलेला एकमेव आरोप हा आहे की, २०१८ च्या घटनेत नमूद केलेल्या पदांपैकी एका पदाखाली तुम्हीसुद्धा एक पद भूषवले होते. हा 'एस्टॉपेल'चा (estoppel) मुद्दा नाही. हा मुद्दा बहुमत कोणाचे आहे हे निवडणूक आयोगाद्वारे निश्चित करण्याचा आहे.
प्रतिवादींच्या वतीने ज्येष्ठ वकील एन. के. कौल: श्री. मनिंदर सिंग आणि मी चिन्हांच्या मुद्द्यावर युक्तिवाद करू. श्री. तुषार मेहता अपात्रतेवर युक्तिवाद करतील. मांडण्यात येणाऱ्या प्रमुख युक्तिवादांपैकी एक असा आहे की, निवडणूक आयोगाने पक्षाच्या घटनेची तपासणी करण्याचे एक अज्ञात अधिकारक्षेत्र सुरू केले आहे. १९९४ पासून निवडणूक आयोगाने विविध आदेशांद्वारे - पत्रव्यवहारातून किंवा पारित केलेल्या आदेशांमधून - सर्व राजकीय पक्षांना कळवले आहे की, तुमची घटना लोकशाहीवादी असली पाहिजे. याचे कारण असे की, जर तदर्थवाद किंवा मनमानी असेल, तर आपण बहुमत कसे ठरवणार?
सुप्रीम कोर्टात सुनावणीला सुरुवात झाली आहे. सरन्यायाधीश सूर्यकांत, जे जॉयमाल्या बागची आणि जेव्ही मोहना यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी सुरु आहे.
सुप्रीम कोर्टातील ठाकरेंच्या शिवसेनेच्या वतीने चिन्ह गोठवण्याची मागणी करण्यात आली आहे. त्यासंदर्भात विचारण्यात आलं असता एकनाथ शिंदे म्हणाले की, "ही अतिशय दुर्देवी आणि दु:खद बाब आहे. बाळासाहेबांना धनुष्यबाण प्राणाहून प्रिय होता. ते देवाऱ्यात धनुष्यबाण ठेवायचे, तो गोठवण्याची मागणी करणं दुर्देवी आहे. बाळासाहेबांचे विचार तर त्यांनी 2019 मध्ये गोठवले, हिंदुत्वही गोठवलं. महाराष्ट्रातील जनतेने दिलेला कौल आणि बाळासाहेबांची घटनाही गोठवली. घटना बदलण्याचं काम त्यांनी केलं. आणि आता धनुष्यबाण गोठवण्याची मागणी करत, ते बाळासाहेबांचे विचार, भूमिका, धोरण, हिंदुत्वाचे विचार, राष्ट्रीयत्वाचे विचार पुसण्याचं काम दुर्दैवान होत आहे. पण आम्ही बाळासाहेबांचे, आनंद दिघेंचे विचार घेऊन पुढे जात आहोत. जनतेनेही आम्हाला स्विकारलं असून, आशीर्वाद दिले आहेत".
"'सुभाष देसाई' प्रकरणात आम्ही नेमका हाच युक्तिवाद केला होता. विधानसभा अध्यक्षांवरील आमचा विश्वास उडाला असल्याने, अपात्रतेबाबतचा निर्णय खुद्द या न्यायालयानेच घ्यावा, अशी विनंती आम्ही केली होती. अध्यक्षांनी निर्णय घेण्यास अखेरीस अनेक महिने लावले. आम्हाला दोनदा सर्वोच्च न्यायालयात जावे लागले. या न्यायालयाला अध्यक्षांना पावले उचलण्यास भाग पाडावे लागले आणि अखेरीस जानेवारी 2024 मध्ये निर्णय आला. आज सर्व पक्षांचे म्हणणे ऐकून घेतले गेले आहे आणि या न्यायालयात त्यांचे प्रतिनिधित्वही आहे. अपात्रतेच्या याचिकांवरील त्यांचा बचाव किंवा म्हणणे आपण ऐकून घेऊ शकता आणि योग्य ते आदेश देऊ शकता," असं देवदत्त कामत म्हणाले आहेत.
जर धनुष्यबाण चिन्ह त्यांना (एकनाथ शिंदे) मिळू शकत नसेल आणि मलाही (उद्धव ठाकरे) मिळू शकत नसेल, तर ते चिन्ह गोठवले (frozen) गेले पाहिजे अशी मोठी मागणी उद्धव ठाकरेंच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी केली आहे. यावेळी नावावर मात्र आमचा हक्क असल्याचं म्हटलं आहे. ज्या लाभाचा उपभोग घेण्यास ते मुळात पात्रच नव्हते, त्याच लाभाच्या आधारे ते आता कोणताही न्याय्य हक्क सांगू शकत नाहीत असाही युक्तिवाद त्यांनी केला.
ठाकरे गटाचा दावा असा आहे की आयोगाने संघटनात्मक रचना, पक्षाची घटना आणि पक्षातील वास्तविक संघटनात्मक बहुमत यांचा पुरेसा विचार न करता विधिमंडळातील संख्याबळाला जास्त महत्त्व दिले. सुप्रीम कोर्ट Observer च्या विश्लेषणातही ECI च्या निर्णयात legislative majority वर भर असल्याचा मुद्दा नमूद आहे
ठाकरे गटाने सुप्रीम कोर्टात असा मुद्दा मांडला की, जर शिंदे गटाची कृती पक्षांतर/फूट म्हणून पाहिली गेली, तर त्या फुटीतून मिळालेले पक्षाचे नाव, चिन्ह आणि इतर राजकीय फायदे कायम ठेवता येणार नाहीत. म्हणजेच, बंडखोरीचे फायदे मिळू नयेत, हा महत्त्वाचा घटनात्मक मुद्दा आहे.
शिवसेनेचे तत्कालीन प्रतोद सुनील प्रभू असताना शिंदे गटाने नवा प्रतोद का नेमला, असा सवालही ठाकरे गटाकडून करण्यात आला. या प्रक्रियेची वैधता आणि त्यानंतर घेतलेल्या निर्णयांचा घटनात्मक आधार यावर सिब्बल यांनी प्रश्न उपस्थित केले.
ठाकरे गटाने चिन्हाचा मुद्दाही जोरदारपणे मांडला. धनुष्यबाण हे केवळ निवडणूक चिन्ह नसून शिवसेनेच्या राजकीय ओळखीचा महत्त्वाचा भाग आहे, त्यामुळे पक्षाच्या वैध मालकीचा निर्णय न घेता चिन्ह कोणाला देणे योग्य नाही, असा युक्तिवाद करण्यात आला.
सिब्बल यांनी आरोप केला की ठाकरे गटाने सादर केलेल्या शिवसेना पक्षाच्या घटनेचा निवडणूक आयोगाने पुरेसा अभ्यास केला नाही, इतकेच नव्हे तर ती घटना उघडूनही पाहिली नसल्याचा युक्तिवाद करण्यात आला.
शिंदे गटातील आमदार जर अपात्र ठरले, तर त्यांना बहुमत असल्याचा आधारच उरणार नाही. त्यामुळे आमदार अपात्रतेच्या प्रश्नाचा पक्ष आणि चिन्हाच्या वादाशी थेट संबंध आहे, असे ठाकरे गटाचे म्हणणे आहे. सुप्रीम कोर्टानेही सुनावणीदरम्यान शिंदे गटाच्या आमदारांना स्वतः अपात्र ठरवण्याच्या शक्यतेबाबत प्रश्न उपस्थित केला.
ठाकरे गटाने असा युक्तिवाद केला आहे की शिंदे गटातील आमदारांनी तत्कालीन शिवसेनेतून वेगळे होऊन स्वतंत्र गट तयार केला. त्यामुळे त्यांना मूळ पक्षावर दावा करता येत नाही. फुटीला मान्यता देऊन त्या फुटीचे राजकीय फायदे देता येणार नाहीत.
सिब्बल यांचा मुख्य युक्तिवाद असा आहे की, शिवसेनेतील आमदारांची संख्या जास्त असणे म्हणजे संपूर्ण राजकीय पक्षावर दावा सिद्ध होणे नाही. राजकीय पक्ष आणि विधीमंडळ पक्ष या दोन स्वतंत्र संस्था आहेत. त्यामुळे केवळ बहुसंख्य आमदारांच्या आधारावर पक्ष आणि चिन्हाचा निर्णय घेता येणार नाही.
आतापर्यंतच्या सुनावणीत उद्धव ठाकरेंच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी नेमके काय दावे केले आहे हे मुद्यांमध्ये 10 जाणून घ्या.
"एकनाथ शिंदे यांनी काळा कोट सुद्धा घातला आहे, कोर्टात जाण्यासाठी! हा ऐतिहासिक खटला आहे. कोर्टात चिंतन मनन सुरुवात आहे. निवडणूक आयोग, विधानसभा अध्यक्ष, राज्यपाल यांनी दबावाखाली निर्णय घेतले. धनुष्यबाण गोठवण्याची वेळ आणली कोणी? अमित शाह डाकू आहेत. डाकूंचे सरदार आहेत. मी जबाबदारी ने बोलतोय कापायचं नाही. डाकूंच्या मदतीने बाळासाहेब यांचे पवित्र धनुष्यबाण चोरलं. ही वेळ शिंदेनी आणलेली आहे. त्यांना आयुष्यभर लाज वाटेल. जेव्हा निकाल लागेल तेंव्हा शिंदेना स्वतः ची लाज वाटेल," असं खासदार संजय राऊत यांनी माध्यमांशी संवाद साधताना म्हटलं.
"एकनाथ शिंदेंची बाजू कधी भक्कम असू शकते का? जस्टीस सूर्यकांत यांच्यावर दबाव आणू शकतात का?" असा सवाल राऊत यांनी उपस्थित केला. शिंदेंना टोला लगावाताना, "नवीन डिक्शनरी येत आहे. सौदा म्हणजे एकनाथ शिंदे. सौद्याला समानार्थी शब्द एकनाथ शिंदे आहे," असंही राऊत म्हणाले.
Shiv Sena Symbol Supreme Court Hearing 2 September 2026 LIVE Updates : शिवसेना चिन्ह आणि पक्षासंदर्भातील सुप्रीम कोर्टात आजपासून एकनाथ शिंदेंच्या वतीने युक्तिवाद केला जाणार आहे. याआधी उद्धव ठाकरेंच्या वतीने सलग आठ दिवस ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद केला असून, अनेक दावे, आरोप केले आहेत. तसंच वकील देवदत्त कामत यांनी शिवसेना पक्षाचं चिन्ह गोठवलं जावं अशी मागणी केली आहे. एकनाथ शिंदेंच्या वतीने होणाऱ्या युक्तिवादात आता या सर्व आरोपांवर काय उत्तर दिलं जात हे पाहावं लागणार आहे.