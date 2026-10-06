/Shiv Sena Symbol Supreme Court Hearing LIVE : चिन्ह अशा व्यक्तीला मिळेल जी हे सिद्ध करेल की तोच खरा राजकीय पक्ष आहे; एकनाथ शिंदेंचा सुप्रीम कोर्टात युक्तिवाद

न्यायमूर्ती बागची: राजकीय पक्षाला ती मुभा असतेच. आणि त्यातील तरतूद अशी आहे की, जर अपात्र ठरलेले सदस्य बाहेर पडले, तर उरलेल्या सदस्यांना वेगळे चिन्ह मिळते.
आता, तुम्ही 'सादिक अली' खटल्यातील निष्कर्ष वाचणार होतात. चिन्हाबाबतची ती भूमिका अशा व्यक्तींसाठी लागू होईल का ज्यांनी घटनात्मक 'पाप' (उल्लंघन) केले आहे, की ज्यांनी त्या घटनात्मक उल्लंघनाबद्दल तक्रार केली आहे त्यांच्यासाठी लागू होईल?
वरिष्ठ वकील नीरज किशन कौल: मी माझ्या युक्तिवादादरम्यान या मुद्द्यावर बोलेनच. पण माझ्या मते, चिन्ह अशा व्यक्तीला मिळेल जी हे सिद्ध करेल की तोच खरा राजकीय पक्ष आहे. जर दोन्हीही पक्ष आपणच खरे राजकीय पक्ष आहोत हे सिद्ध करू शकले नाहीत, तर ती वेगळी बाब ठरते.
न्यायमूर्ती बागची: पण भारतीय राजकारणाची गुंतागुंतीची आणि अनिश्चित स्थिती पाहता, अत्यंत चिकित्सक आयोगासाठीही कोणाकडे बहुमत आहे हे निश्चितपणे सांगणे कठीण असते. पक्षसदस्यत्वाची स्थितीच खूप अस्पष्ट असते. तळागाळातील कार्यकर्त्यांची संख्या मोजून लोकशाही पद्धतीने निर्णय घेणे अशक्य असते.
'सादिक अली' खटल्यातील निष्कर्ष हेच सांगतात.
वरिष्ठ वकील कौल: 'व्हिप' (पक्ष-आदेश) जारी करणारी व्यक्ती किंवा संस्था ही 'विधिमंडळ पक्ष' (legislature party) असते असे मानणे, म्हणजे सभागृहातील सदस्याचा राजकीय पक्षाशी असलेला तो प्रतिकात्मक 'नाळेचा संबंध' (umbilical cord) तोडून टाकण्यासारखे ठरेल.
याचा अर्थ असा होईल की, निवडणुकीसाठी उमेदवारी मिळवण्याकरिता हे लोकप्रतिनिधी राजकीय पक्षावर अवलंबून राहू शकतील; त्यांचा प्रचार हा त्या पक्षाची बलस्थाने व उणिवा तसेच पक्षाची आश्वासने व धोरणे यांवर आधारित असेल आणि पक्षाशी असलेल्या आपल्या संलग्नतेच्या आधारे ते मतदारांकडे मतेही मागू शकतील.
परंतु, नंतर ते त्याच पक्षापासून पूर्णपणे फारकत घेऊ शकतील आणि आमदारांचा असा एक गट म्हणून काम करू शकतील ज्याची त्या राजकीय पक्षाशी निष्ठा असण्याचा लवलेशही उरलेला नसेल.
राज्यघटनेने अभिप्रेत केलेली ही शासन-प्रणाली नव्हे. किंबहुना, नेमकी हीच परिस्थिती उद्भवू नये यासाठीच राज्यघटनेतील 'दहावे अनुसूची' (Tenth Schedule) संरक्षण प्रदान करते.
जॉयमाला बागचींचे शिंदेंच्या वकिलांना निवडणूक आयोगावरून प्रश्न
चिन्हाचा निकाल शिंदेच्या विरोधात गेला तर काय स्थिती राहील, असा प्रश्न न्यायमूर्ती जॉयमाला बागची यांनी शिंदेच्या वकिलांना विचारला
यावर कौल म्हणाले, चिन्हांचा निकाल जरी विरोधात गेला तरी अपात्र होत नाही
ठाकरे बहुमत चाचणी करू शकले नाही, त्या अगोदर त्यांनी राजीनामा दिला. त्यामुळे राज्यपालांना एकनाथ शिंदेना सरकार स्थापनेचे आमंत्रण द्यावे लागल्याचा युक्तीवाद नीरज किशन कौल यांनी केला. या युक्तीवादानंतर न्यायमूर्ती सूर्यकांत, बागची आणि मोहना यांच्यात दीर्घ चर्चा
लंच ब्रेकनंतर पुन्हा एकदा सुनावणीला सुरुवात झाली आहे. एकनाथ शिंदे यांचे वकील नीरज किशन कौल युक्तिवाद करत आहेत. सध्या व्हीप नियुक्ती संदर्भात युक्तिवाद केला जात आहे
कौल: जर एखाद्या घटनात्मक संस्थेने सर्व निकष तपासून पाहिल्यानंतर असा निष्कर्ष काढला की, हा निकष लावण्याशिवाय त्यांच्याकडे दुसरा कोणताही पर्याय नाही, तर न्यायालय त्यात हस्तक्षेप करेल का, हा प्रश्न निर्माण होतो. जर त्या प्राधिकरणाने प्रत्येक निकषाचे विश्लेषण केले असेल — म्हणजे काय उपयुक्त आहे आणि काय नाही हे पाहिले असेल — आणि त्याबाबत कारणे दिली असतील, तर न्यायालय त्याला नकार देऊ शकेल का?
न्यायपीठ: जरी त्या टप्प्यावर 'सुभाष देसाई' खटल्यातील निकाल अस्तित्वात नव्हता, तरीही न्यायालयीन निकाल हा कायद्याचा अर्थ लावणारा असतो. त्यामुळे, भूतकाळातील घटनांच्या बाबतीतही, नंतरच्या निकालात कायद्याचा जो अर्थ लावला गेला आहे, तोच लागू राहील.
कौल: बरोबर. पण आमच्या मते, 'सुभाष देसाई' निकालात तेच म्हटले आहे असे नाही, जे ते सांगत आहेत. असे चित्र निर्माण केले जात आहे की, जणू काही विधिमंडळातील बहुमताचा निकष (legislative majority test) अजिबातच लावला जाऊ शकत नाही. माझा मुद्दा हाच आहे.
म्हणूनच मी माझ्या बाजूचे आणि माझ्या विरोधातील परिच्छेद एकाच ठिकाणी मांडले आहेत, जेणेकरून हे स्पष्ट करता येईल की त्यांचा अर्थ समग्रपणे (holistically) लावला गेला पाहिजे. तुम्ही एखादा शब्द किंवा एखादी ओळ उचलून असे म्हणू शकत नाही की 'सुभाष देसाई' निकाल विधिमंडळातील बहुमताच्या निकषाला मनाई करतो.
आता आपण या मुद्द्याकडे वळूया की, 'दहाव्या अनुसूची'च्या (Tenth Schedule) उद्देशांसाठी 'व्हीप'ची (whip) नियुक्ती विधिमंडळ पक्ष करतो की राजकीय पक्ष.
कौल: शिवाय, कोणता गट हाच खरा राजकीय पक्ष आहे, याचा निर्णय घेताना सभापतींनी केवळ विधानसभेतील कोणत्या गटाकडे बहुमत आहे, या एकाच गोष्टीचा आंधळेपणाने विचार करू नये. हा केवळ आकड्यांचा खेळ नाही, तर त्यापलीकडची गोष्ट आहे. या मुद्द्याचा निर्णय घेताना विधानसभेबाहेरील नेतृत्वाची रचना हा देखील एक महत्त्वाचा विचारबिंदू ठरतो.
म्हणूनच, या मुद्द्याशी संबंधित सर्व परिच्छेद मी इथे मांडले आहेत. हे परिच्छेद तिथे उपलब्ध आहेत; परंतु तुम्ही त्यातील केवळ तीन ओळी उचलणे, त्यांचा अर्थ सौम्य करणे आणि 'विधानसभेतील बहुमताची कसोटी' लागू होऊ शकत नाही असे म्हणणे, हे योग्य ठरणार नाही.
कौल: हा निर्णय प्राथमिक स्वरूपाचा (prima facie) आहे आणि याचा परिणाम इतर कोणत्याही कार्यवाहीवर होणार नाही; यात 'चिन्हे आदेशा'च्या (Symbols Order) परिच्छेद १५ अन्वये होणाऱ्या कार्यवाहीचाही समावेश आहे.
हा निर्णय घेताना, अध्यक्षांनी पक्षाची घटना तसेच पक्षाच्या नेतृत्वाच्या रचनेबाबत तरतूद करणारे इतर कोणतेही नियम किंवा विनियम विचारात घेणे आवश्यक आहे. जर प्रतिस्पर्धी गटांनी पक्षाच्या घटनेच्या दोन किंवा अधिक आवृत्त्या सादर केल्या, तर प्रतिस्पर्धी गट अस्तित्वात येण्यापूर्वी निवडणूक आयोगाकडे (ECI) सादर केलेली आवृत्तीच अध्यक्षांनी विचारात घेतली पाहिजे. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे तर, दोन्ही गटांच्या संमतीने निवडणूक आयोगाकडे सादर केलेली पक्षाच्या घटनेची आवृत्तीच अध्यक्षांनी विचारात घेणे गरजेचे आहे. यामुळे अशी परिस्थिती उद्भवणार नाही जिथे दोन्ही गट आपापल्या स्वार्थासाठी घटनेत सुधारणा करण्याचा प्रयत्न करतील.
वरिष्ठ वकील नीरज कौल
आता, दहाव्या अनुसूचीनुसार 'राजकीय पक्ष' नक्की कोणता, यावर निर्णय घेताना सभापतींनी विचारात घ्यायचे मुद्दे पाहूया. अपात्रतेच्या कारवाईला सामोरे जाणाऱ्या सदस्यांकडे कोणताही बचाव उपलब्ध असला तरीही, जेव्हा एखाद्या राजकीय किंवा विधिमंडळ पक्षाचे दोन किंवा अधिक गट पडतात, तेव्हा परिच्छेद २(१)(अ) अन्वये अपात्रतेच्या याचिकांवर निर्णय घेताना 'खरा राजकीय पक्ष' कोणता, हे निश्चित करण्याची वेळ सभापतींवर येऊ शकते.
परिच्छेद ३ वगळल्याचा परिणाम असा होतो की, दोन्ही गटांना 'मूळ राजकीय पक्ष' मानले जाऊ शकत नाही. परिच्छेद २(१)(अ) अन्वये कोणत्या सदस्यांनी (असल्यास) स्वेच्छेने राजकीय पक्षाचे सदस्यत्व सोडले आहे हे निश्चित करण्यासाठी, सर्वप्रथम कोणता गट 'राजकीय पक्ष' मानला जाईल, हे ठरवणे आवश्यक आहे.
नीरज कौल -
काहीही असो, तो मुद्दा आता अनिर्णित राहिलेला नाही, कारण पहिली गोष्ट म्हणजे, राणा यांनी कधीही असे म्हटले नाही की अपात्रता भविष्यलक्षी नाही आणि ती भूतकाळातून लागू होते. ते एका विशिष्ट संदर्भात होते. सुभाष देसाई अगदी स्पष्टपणे म्हणतात की अपात्रता भविष्यलक्षी आहे.
शिवराज सिंह चौहान प्रकरणात, असा युक्तिवाद करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता की, ज्या क्षणी अपात्रतेची याचिका दाखल केली जाते, त्या क्षणी आमदार सभागृहाच्या कामकाजात भाग घेऊ शकत नाही. न्यायालयाने म्हटले की जोपर्यंत अपात्रता प्रत्यक्षात लागू होत नाही, तोपर्यंत या गोष्टी अनिश्चित असतात. तुम्ही संसद किंवा विधानसभेतील निवडून आलेल्या प्रतिनिधीला त्याचे हक्क बजावण्यापासून रोखू शकत नाही. तो युक्तिवाद फेटाळण्यात आला.
नीरज किशन कौल यांचा युक्तिवाद
‘राणा’ खटल्याचा अर्थ चुकीचा लावला जात आहे
‘राणा’ खटल्याच्या निकालाबाबत वारंवार असे म्हटले जाते की, अपात्रतेचा निर्णय हा अपात्रतेच्या तारखेपासून पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू होतो. मात्र, हा त्या निर्णयाचा योग्य अर्थ नाही. ‘राणा’ प्रकरणातील परिस्थिती वेगळी होती. सुरुवातीला आमदारांच्या अपात्रतेसाठी विधानसभा अध्यक्षांकडे याचिका दाखल करण्यात आली. त्यानंतर पक्षात फूट पडली. अध्यक्षांनी प्रथम पक्षातील फुटीचा प्रश्न ठरवण्याचे ठरवले. सर्वोच्च न्यायालयाने मात्र स्पष्ट केले की, अपात्रतेच्या याचिकेवर निर्णय घेणे अध्यक्ष टाळू शकत नाहीत.
अपात्रतेची याचिका ज्या वेळी दाखल झाली, त्या वेळी अस्तित्वात असलेल्या वस्तुस्थितीच्या आधारेच अध्यक्षांनी निर्णय घ्यायचा आहे. आधी पक्षातील फूट वैध आहे की नाही, हे ठरवून त्याचा परिणाम नंतर अपात्रतेच्या याचिकेवर लावता येणार नाही. त्यामुळे ‘राणा’ खटल्याचा संदर्भ हा त्या विशिष्ट परिस्थितीपुरताच होता.
Shiv Sena Symbol Supreme Court Hearing 6 October 2026 LIVE Updates : महाराष्ट्रातील शिवसेना फुटीशी संबंधित याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा सुनावणी सुरू झाली आहे. सुनील प्रभू यांच्या मुख्य याचिकेत, 'दहाव्या अनुसूची'नुसार (पक्षत्याग-विरोधी कायदा) एकनाथ शिंदे गटाच्या आमदारांना अपात्र ठरवण्यास महाराष्ट्र विधानसभेच्या अध्यक्षांनी १10 जानेवारी 2024 रोजी दिलेल्या नकारार्थी निर्णयाला आव्हान देण्यात आले आहे. याच्याशी संबंधित उद्धव ठाकरे यांच्या याचिकेत, शिंदे गटाला अधिकृत शिवसेना म्हणून मान्यता देण्याच्या आणि त्यांना 'धनुष्य-बाण' हे पक्षचिन्ह बहाल करण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला आव्हान देण्यात आले आहे.