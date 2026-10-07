/Shiv Sena Symbol Supreme Court Hearing LIVE: शिवसेना चिन्ह आणि पक्षाचा निकाल ठरला? दसऱ्याआधी लागणार सर्वात मोठा निकाल?

ठाकरे बहुमत चाचणी करू शकले नाही, त्या अगोदर त्यांनी राजीनामा दिला. त्यामुळे राज्यपालांना एकनाथ शिंदेना सरकार स्थापनेचे आमंत्रण द्यावे लागल्याचा युक्तीवाद नीरज किशन कौल यांनी काल केला.
न्यायमूर्ती जॉयमाला बागची यांनी शिंदेंच्या वकिलांना निवडणूक आयोगावरून प्रश्न विचारला. चिन्हाचा निकाल शिंदेच्या विरोधात गेला तर काय स्थिती राहील, असा प्रश्न न्यायमूर्ती जॉयमाला बागची यांनी शिंदेच्या वकिलांना विचारला. यावर कौल म्हणाले, चिन्हांचा निकाल जरी विरोधात गेला तरी अपात्र होत नाही.
Shiv Sena Symbol Supreme Court Hearing 8 October 2026 LIVE Updates : शिवसेना फुटीशी संबंधित याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु असून, एकनाथ शिंदेंच्या वतीने ज्येष्ठ वकील नीरज किशन कौल युक्तिवाद करत आहेत. मंगळवारी झालेल्या सुनावणीत नीरज किशन कौल यांनी निवडणूक आयोगाचे अधिकार, व्हीपची नियुक्ती, राजकीय पक्षावरील हक्क अशा अनेक मुद्द्यांवरुन युक्तिवाद केला. आज पुन्हा एकदा नीरज किशन कौल एकनाथ शिंदेंची बाजू मांडणार आहेत.