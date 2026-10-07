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Shiv Sena Symbol Supreme Court Hearing LIVE: शिवसेना चिन्ह आणि पक्षाचा निकाल ठरला? दसऱ्याआधी लागणार सर्वात मोठा निकाल?

Shiv Sena Symbol Supreme Court Hearing 8 October 2026 LIVE Updates : शिवसेना पक्ष आणि चिन्हासंदर्भात सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरु असून, एकनाथ शिंदेंच्या वतीने ज्येष्ठ वकील नीरज किशन कौल युक्तिवाद करत आहेत. 

Written ByShivraj Yadav
Published: Oct 07, 2026, 02:12 PM IST|Updated: Oct 07, 2026, 02:21 PM IST
Shiv Sena Symbol Supreme Court Hearing LIVE: शिवसेना चिन्ह आणि पक्षाचा निकाल ठरला? दसऱ्याआधी लागणार सर्वात मोठा निकाल?
07 October 2026 02:20 PM (IST)

ठाकरे बहुमत चाचणी करू शकले नाही, त्या अगोदर त्यांनी राजीनामा दिला; शिंदेचा युक्तिवाद

ठाकरे बहुमत चाचणी करू शकले नाही, त्या अगोदर त्यांनी राजीनामा दिला. त्यामुळे राज्यपालांना एकनाथ शिंदेना सरकार स्थापनेचे आमंत्रण द्यावे लागल्याचा युक्तीवाद नीरज किशन कौल यांनी  काल केला.

07 October 2026 02:15 PM (IST)

चिन्हाचा निकाल शिंदेच्या विरोधात गेला तर....

न्यायमूर्ती जॉयमाला बागची यांनी शिंदेंच्या वकिलांना निवडणूक आयोगावरून प्रश्न विचारला. चिन्हाचा निकाल शिंदेच्या विरोधात गेला तर काय स्थिती राहील, असा प्रश्न न्यायमूर्ती जॉयमाला बागची यांनी शिंदेच्या वकिलांना विचारला. यावर कौल म्हणाले, चिन्हांचा निकाल जरी विरोधात गेला तरी अपात्र होत नाही.

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TAGS:
Shivsena
supreme court
eknath shinde
uddhav thackeray

About the Author

Shivraj Yadav

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

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