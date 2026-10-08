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Shiv Sena Symbol Supreme Court Hearing: सुनावणी संपली, कौल यांच्या युक्तिवादावर कपिल सिब्बल बोलणार!

Shiv Sena Symbol Supreme Court Hearing 8 October 2026 LIVE Updates : शिवसेना पक्षाचे नाव आणि ‘धनुष्यबाण’ चिन्ह कोणाचे, याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी सुरू आहे. शिंदे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील नीरज किशन कौल यांनी युक्तिवाद करताना निवडणूक आयोगाने घेतलेल्या निर्णयाचे समर्थन केले. २०११ नंतर शिवसेनेची सुधारित पक्षघटना निवडणूक आयोगाकडे सादर करण्यात आली नव्हती, असा दावा त्यांनी केला.

Written ByPravin Dabholkar
Published: Oct 08, 2026, 02:17 PM IST|Updated: Oct 08, 2026, 04:44 PM IST
Shiv Sena Symbol Supreme Court Hearing: सुनावणी संपली, कौल यांच्या युक्तिवादावर कपिल सिब्बल बोलणार!
08 October 2026 04:43 PM (IST)

इंडिया आघाडीचे नेते राजघाट येथे पोहोचले

 

इंडिया आघाडीचे नेते राजघाट येथे पोहोचले.तिन्ही बस राजघाट येथे पोहोचल्या. राहुल गांधी यांच्यासह काही नेत्यांना राजघाट येथील समाधीस्थळी जाऊन प्रार्थना करू दिली जाणार आहे. 

08 October 2026 04:09 PM (IST)

एकनाथ शिंदेंच्या वकिलांचा युक्तीवाद संपला, कपिल सिब्बल काय बोलणार?

 

नीरज किशन कौल यांचा युक्तीवाद संपला.त्यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांवर पुन्हा ठाकरेंचे वकील युक्तीवाद करणार. युक्तीवादासाठी दोन सेशन हवे असल्याचे कोर्टाकडे विनंती केली आहे.कायद्यातील मिथ दूर करण्यासाठी मला काही वेळ हवा आहे असे कपिल सिब्बल यांनी सांगितले.

08 October 2026 04:01 PM (IST)

भावना लक्षात घेता त्या गटालाच राखीव चिन्ह बहाल करणे हे आयोगाचे अनिवार्य कर्तव्य- कौल

निवडणूक आयोग असा निष्कर्ष काढते की एखादा गटच त्या राजकीय पक्षाचे प्रतिनिधित्व करतो, तेव्हा अनुच्छेद ३२४ आणि 'चिन्ह आदेश' (Symbols Order) यांचा उद्देश व त्यामागील भावना लक्षात घेता, त्या गटालाच राखीव चिन्ह बहाल करणे हे आयोगाचे अनिवार्य कर्तव्य ठरते.म्हणूनच परिच्छेद १६२ मध्ये असे म्हटले आहे की, जरी आम्ही नंतरच्या काळात अपात्र ठरलो, तरीही आम्हाला नवीन चिन्ह घेण्याची आवश्यकता नाही.हीच भूमिका योग्य का आहे, हे मी स्पष्ट करतो.येथे 'सतत भूमिका बदलणे' (shifting stands) हे तत्त्व लागू होऊ शकत नाही. जर प्रत्येक टप्प्यावर निर्णयातील बदलामुळे तेच चिन्ह लंबकाप्रमाणे (pendulum) एका बाजूकडून दुसऱ्या बाजूकडे फिरत राहिले, तर त्यामुळे गोंधळ निर्माण होईल.अशा प्रकारे कामकाज चालू शकत नाही.

08 October 2026 04:00 PM (IST)

भावना लक्षात घेता त्या गटालाच राखीव चिन्ह बहाल करणे हे आयोगाचे अनिवार्य कर्तव्य- कौल

निवडणूक आयोग असा निष्कर्ष काढते की एखादा गटच त्या राजकीय पक्षाचे प्रतिनिधित्व करतो, तेव्हा अनुच्छेद ३२४ आणि 'चिन्ह आदेश' (Symbols Order) यांचा उद्देश व त्यामागील भावना लक्षात घेता, त्या गटालाच राखीव चिन्ह बहाल करणे हे आयोगाचे अनिवार्य कर्तव्य ठरते.म्हणूनच परिच्छेद १६२ मध्ये असे म्हटले आहे की, जरी आम्ही नंतरच्या काळात अपात्र ठरलो, तरीही आम्हाला नवीन चिन्ह घेण्याची आवश्यकता नाही.हीच भूमिका योग्य का आहे, हे मी स्पष्ट करतो.येथे 'सतत भूमिका बदलणे' (shifting stands) हे तत्त्व लागू होऊ शकत नाही. जर प्रत्येक टप्प्यावर निर्णयातील बदलामुळे तेच चिन्ह लंबकाप्रमाणे (pendulum) एका बाजूकडून दुसऱ्या बाजूकडे फिरत राहिले, तर त्यामुळे गोंधळ निर्माण होईल.अशा प्रकारे कामकाज चालू शकत नाही.

08 October 2026 03:53 PM (IST)

कोणत्याही न्यायालयीन निकालात कसोटी वगळण्यात आली नाही, कौर्टात कौल यांचा युक्तीवाद?

 

 

ज्या दिवशी निर्णय घेतला जातो, त्या दिवशी मते, जागा आणि पक्षाचे सदस्यत्व हे सर्व घटक अस्तित्वात असतात.निवडणूक आयोगाने सर्व तथ्यांचा विचार केला, हा एक मुद्दा आहे. आयोगाने तत्त्वांचा वापर चुकीच्या पद्धतीने किंवा विपर्यस्तरीत्या केला आहे, असा युक्तिवाद केला जाऊ शकतो. परंतु, जर न्यायालयाला असे आढळले की आयोगाने या प्रकरणावर विचारपूर्वक निर्णय घेतला आहे आणि एक वाजवी व तर्कसंगत निष्कर्ष काढला आहे, तर ते पुरेसे ठरते.सर्व बाबींचा विचार केल्यानंतर जर निवडणूक आयोगाचा असा निष्कर्ष असेल की 'कायदेमंडळातील बहुमत' (लेजिस्लेटिव्ह मेजॉरिटी) ही कसोटी लावण्याशिवाय दुसरा कोणताही पर्याय उरलेला नाही, तर त्या कसोटीला कोणत्याही न्यायालयीन निकालाद्वारे वगळण्यात आलेले नाही.ही कदाचित तुलनेने कमकुवत कसोटी असू शकेल, परंतु कोणत्याही न्यायालयीन निकालात तिला वगळण्यात आलेले नाही.

08 October 2026 03:11 PM (IST)

सर्व अधिकार उद्धव ठाकरेंकडे कसे गेले?- नीरज कौल यांचा युक्तिवाद

 

शिवसेना पक्षात उद्धव ठाकरे यांच्याकडे पक्षप्रमुख म्हणून सगळे अधिकार कसे केंद्रित झाले होते ? याबाबतचा युक्तिवाद शिंदेंच्या वकिलांकडून सुप्रीम कोर्टात सुरू आहे

08 October 2026 03:09 PM (IST)

2 गटांमधील मतभेद राजकीय पातळीवर पोहोचले, कोर्टात काय झाला युक्तीवाद?

 
शिवसेना पक्षचिन्हाच्या वादावरील सुनावणीदरम्यान, ज्येष्ठ वकील नीरज किशन कौल यांनी निवडणूक आयोगाच्या निष्कर्षांकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले. या निष्कर्षांनुसार, एकनाथ शिंदे आणि उद्धव ठाकरे यांच्या गटांमधील मतभेद केवळ विधिमंडळ पक्षापुरते मर्यादित न राहता ते थेट राजकीय पक्षाच्या पातळीपर्यंत पोहोचले होते.कौल यांनी जून २०२२ मध्ये दोन्ही प्रतिस्पर्धी गटांनी घेतलेल्या स्वतंत्र बैठका, विधिमंडळ पक्षनेते व मुख्य प्रतोद (चीफ व्हिप) यांच्या परस्परविरोधी नियुक्त्या आणि एकमेकांविरुद्ध सुरू केलेली अपात्रतेची कारवाई या बाबींचा उल्लेख केला. पक्षाची विधिमंडळ शाखा आणि संघटनात्मक शाखा यांच्यात एक सेंद्रिय (अविभाज्य) संबंध असतो, या निवडणूक आयोगाच्या निष्कर्षावर त्यांनी आपला युक्तिवाद आधारला.

08 October 2026 03:00 PM (IST)

पक्षाची संघटना शिंदेंसोबत- कौल यांनी कोर्टात स्पष्टच सांगितलं

 

या प्रकरणात केवळ बहुमत चाचणीचा पर्याय निवडणूक आयोगाकडे राहिला होता. पक्षाची संघटना, मोठ्या प्रमाणात पदाधिकारी हे एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत होते अशी बाजू शिंदेंचे वकिल कौल यांनी मांडली. 

08 October 2026 02:54 PM (IST)

उद्धव ठाकरेंनी पक्षप्रमुख पद स्वतःकडे ठेवल्याने..., शिंदेंच्या वकिलांनी कोर्टाला काय सांगितलं?

 

२०१८ मध्ये शिवसेना पक्षप्रमुख पद निर्माण करण्यात आले.उद्धव ठाकरे यांनी हे पद स्वतःकडे ठेवले.या पदाला सर्व प्रकारचे अधिकार देण्यात आले.
यामुळे अधिकारांचे केंद्रीकरण झाले.पक्षातील अंतर्गत लोकशाही आणि निवडणुकांबद्दल कौल यांचा युक्तिवाद सुरू आहे.

08 October 2026 02:44 PM (IST)

पक्षफुटीपासून घटनाक्रम कसा घडला? शिंदेंच्या वकिलाने सांगितला घटनाक्रम

 

पक्षफुटीपासून घटनाक्रम कसा घडला? आमदारांच्या आणि पक्ष चिन्हाच्या संदर्भात कोणत्या घडामोडी झाल्या ? हा घटनाक्रम नीरज किशन कौल यांनी खंडपीठासमोर मांडला.

08 October 2026 02:29 PM (IST)

एकनाथ शिंदेंच्या वकिलाकडून सुभाष देसाई प्रकरणाचा दाखला

एकनाथ शिंदेंचे वकील नीरज किशन कौल यांनी युक्तिवाद सुरू केला.कोर्टाने उपस्थित केलेल्या प्रश्नांवर उत्तर देणार असल्याचं नीरज किशन कौल सुरुवातीलाच म्हणाले.यावेळी सुभाष देसाई प्रकरणाचा आणि सादिक अली प्रकरणाचा दाखला देईल, असे कौल म्हणाले.

08 October 2026 02:22 PM (IST)

सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरुवात, एकनाथ शिंदेंचे वकिल काय म्हणाले?

शिवसेना पक्ष -चिन्ह आणि आमदार अपात्रता प्रकरणाची सुनावणी सुरूवात  झाली.सुप्रीम कोर्टात सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरु झाली.एकनाथ शिंदेंचे वकील नीरज किशन कौल यांनी युक्तिवाद सुरू केला.

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TAGS:
shiv sena
eknath shinde
uddhav thackeray
शिव सेना

About the Author

Pravin Dabholkar

Pravin Dabholkar

प्रविण दाभोळकर हे झी 24 तास डिजिटलमध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत असून मीडिया क्षेत्रातील 16 वर्षांहून अधिक अनुभव असलेले पत्रकार आहेत. शिक्षण, करिअर, रोजगार, सरकारी योजना, गुंतवणूक, अर्थकारण, सार्वजनिक धोरणे आणि राजकीय घडामोडी यांसारख्या विषयांवर त्यांचे विशेष प्रभुत्व आहे. वाचक-केंद्रित पत्रकारिता, तथ्याधारित माहिती आणि सोप्या, स्पष्ट भाषेत गुंतागुंतीचे विषय समजावून सांगणे हे त्यांच्या लेखनाचे प्रमुख वैशिष्ट्य आहे.

करियरची सुरुवात

वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून पत्रकारितेच्या क्षेत्रात प्रवेश केला. कारकिर्दीच्या सुरुवातीच्या काळात त्यांनी वृत्तसंकलन, रिपोर्टिंग आणि लेखन यामध्ये महत्त्वाचा अनुभव मिळवला. त्यानंतर प्रिंट, टेलिव्हिजन आणि डिजिटल मीडिया या तिन्ही माध्यमांमध्ये विविध जबाबदाऱ्या सांभाळत त्यांनी पत्रकारितेचा व्यापक अनुभव संपादन केला. बदलत्या मीडिया विश्वाशी जुळवून घेत त्यांनी डिजिटल पत्रकारितेमध्ये स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण केली आहे.

शैक्षणिक पार्श्वभूमी

शैक्षणिकदृष्ट्या त्यांनी मुंबईतील एम.डी. महाविद्यालयातून पदवी शिक्षण पूर्ण केले. त्यानंतर मुंबई विद्यापीठातून समाजशास्त्र (Masters in Sociology) विषयात पदव्युत्तर शिक्षण घेतले. पुढे साठ्ये महाविद्यालयातून मराठी पत्रकारितेमध्ये मास्टर्स ऑफ कम्युनिकेशन अँड जर्नालिझम ही पदवी संपादन केली. या शैक्षणिक पार्श्वभूमीमुळे सामाजिक प्रश्नांची सखोल समज, वस्तुनिष्ठ विश्लेषण आणि जबाबदार पत्रकारिता यांचा मजबूत पाया त्यांना लाभला आहे.

लेखन शैली आणि दृष्टीकोन

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