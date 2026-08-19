/SC Hearing Shivsena LIVE Updates : शिंदेंना चिन्ह दिलं जाऊ शकत नाही; ठाकरेंच्या दोन्ही वकिलांचा कोर्टात मोठा युक्तीवाद

ज्येष्ठ वकील देवदत्त कामत यांनी अपात्रतेच्या मुद्द्यावर युक्तीवाद केला. न्यायालयाने आधीच मत व्यक्त केले आहे की अपात्रतेबाबतचा अंतिम निकाल हा केवळ पूर्वलक्षी मान्यता आहे. जर आपल्या सन्माननीय न्यायाधीशांनी आमच्या बाजूने निकाल दिला, तर ती घोषणा रद्द होईल. न्या. बागची - आम्ही आज त्यांना (शिंदे) अपात्र घोषित करू शकतो का? आम्ही अध्यक्षांची भूमिका घेऊन त्यांना अपात्र ठरवू शकतो का?
आमदार सुरतला आणि नंतर गुवाहाटीला गेले. ३० तारखेला त्यांनी भाजपसोबत सरकार स्थापन केले. हीच गोष्ट खूप काही सांगून जाते. कोणताही पुरावा सादर करण्याची गरज नाही. परिस्थितीचे वास्तव पाहावे लागेल. प्रतिवादी आमदारांनी सभापती नार्वेकर यांना मतदान केले. हे पक्षांतराचे एक उत्तम उदाहरण आहे. [राणा प्रकरणात] असे ठरवण्यात आले आहे की, विरोधी पक्षासोबत राज्यपालांना भेटणे हे कलम २(१)(अ) चे उल्लंघन आहे. जेव्हा सुनील प्रभूंनी त्यांना बैठकीला उपस्थित राहण्यास सांगितले, तेव्हा त्यांचे उत्तर होते की, तुम्हाला कोणताही अधिकार नाही.
देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यपालांना लिहिलेल्या पत्राचा सिब्बल यांनी यावेळी उल्लेख केला. मी केवळ निर्विवाद तथ्यांवर आधारित माझे म्हणणे मांडेन. विधिमंडळ पक्षाचा ठराव राज्यपालांकडे कसा पाठवला जातो? याच कारणामुळे राज्यपालांनी 'फ्लोअर टेस्ट' (बहुमत चाचणी) घेण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, ती कृती सुभाष देसाई प्रकरणात चुकीची ठरवण्यात आली आहे. त्यामुळे, विधानसभा अध्यक्षांनी जे काही म्हटले आहे, ते पूर्णपणे 'संविधान पीठा'च्या निर्णयाच्या विरोधात आहे.
एकनाथ शिंदे यांनी आपल्या पाठीशी महाशक्ती असल्याचे म्हटले होते. एकनाथ शिंदे यांनी आपल्या पाठीशी महाशक्ती असल्याचे म्हटले होते. एका राष्ट्रीय पक्षाचा शिंदेंना पाठिंबा होता कपिल सिब्बल यांनी उपस्थित केला मोठा मुद्दा.
शिंदे गटाच्या आमदारांनी विधानसभा अध्यक्षांसमोर २०१८ ची पक्षघटना सादर केली होती. त्यानंतर, अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्र दाखल करताना त्यांनी ही वकिलांची चूक असल्याचे म्हटले. शिंदे गटाने ३९ स्वतंत्र प्रतिज्ञापत्र दाखल केली होती आणि त्या प्रत्येकाने २०१८ ची पक्षघटना नमूद करून ती सादर केली होती. मग ३९ वकिलांकडून चूक झाली? सिब्बल यांचा सवाल ती चूक मुद्दामहून केलेली एखादी 'कारस्थानवजा' कृतीही असू शकते. एकदा का घटनापीठाने निर्णय दिला असेल, तर विधानसभा अध्यक्ष त्याच्या विरोधात निर्णय कसा घेऊ शकतात? सिब्बल यांचा सवाल.
उद्धव ठाकरेंच्या बैठकीतील प्रस्ताव सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केले. मात्र, नेमकं याविरोधात विधानसभा अध्यक्षांनी निर्णय दिला. पक्षाच्या 1999 च्या घटनेच्या आधारे निर्णय घेणे बेकायदेशीर. शिंदे गटाच्या आमदारांनी विधानसभा अध्यक्षांसमोर २०१८ ची पक्षघटना सादर केली होती. त्यानंतर, अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्र दाखल करताना त्यांनी ही वकिलांची चूक असल्याचे म्हटले. कपिल सिब्बल यांचा युक्तीवाद.
2018 मधील पक्ष नेतृत्वाचा मुद्दा कपिल सिब्बल यांनी उपस्थित केला. विरोधाभास असा की, तुम्ही तुमच्या वैधतेचा आधार एका बेकायदेशीर कृतीवर ठेवता आणि ती बेकायदेशीर स्थिती वर्षानुवर्षे तशीच चालू राहते. आणि आता तुम्ही न्यायालयासमोर असा युक्तिवाद करता की, "ही स्थिती इतकी वर्षे कायम राहिली आहे, त्यामुळे तिला कायदेशीर मान्यता द्यावी." हे अगदी सरकारी जमिनीवरील अनधिकृत बांधकामासारखे आहे - सिब्बल
दहाव्या अनुसूचीनुसार 'विधिमंडळ पक्षा'ला 'मूळ राजकीय पक्ष' मानले जाऊ शकत नाही. पक्षात फूट पडलेली नसल्यामुळे, २१ जूनच्या घटनांच्या संदर्भात त्यांच्याकडे बचावासाठी कोणताही कायदेशीर आधार नव्हता. त्यांच्याकडे केवळ एकच बचाव असू शकत होता - तो म्हणजे "आम्हीच खरा राजकीय पक्ष आहोत" - परंतु तो दावा न्यायालयाने फेटाळून लावला. त्यांनी केवळ एवढाच युक्तिवाद केला की, "आम्ही बहुसंख्य आमदार आहोत, म्हणून आम्हीच पक्ष आहोत. सुभाष देसाई प्रकरणातील निकालाकडे पहा. दहाव्या अनुसूचीचा मूळ उद्देशच हा आहे की, पक्षांतराचा प्रकार सुरुवातीलाच रोखला जावा; अन्यथा त्याला उधाण येईल असं सिब्बल म्हणाले.
मी आपल्यासमोर १० व्या अनुसूचीतील 'फॉर्म बी' आणि 'स्पष्टीकरण बी' सादर केले आहेत. यात दडलेला खोडसाळपणा किंवा त्यातील पेच लक्षात घ्या. सभागृहात प्रवेश मिळवण्यासाठी ज्या पक्षनेतृत्वावर विसंबून राहिलात, त्याच नेतृत्वाला नंतर आव्हान दिले जात आहे. कोणीही उठून असे म्हणू शकते की, "मी तुम्हाला नेता मानत नाही आणि स्वतःचा 'व्हीप' जारी करेन." १० व्या अनुसूचीमध्ये अशी तरतूद अभिप्रेत नाही; विशेषतः जेव्हा तुम्ही त्या पक्षामुळे लाभ मिळवलेला असतो.
आमदार हे राजकीय पक्षाचे सदस्य असतात. आमदारांना पक्षाचे ऐकावे लागते आमदारांना दुसऱ्या पक्षात विलीन होता येते, मात्र पक्षावर दावा करता येत नाही - कपिल सिब्बल
ृ21 जून रोजी पक्षात फूट नव्हती. नंतर मागच्या दारानं आमदार गेले. 26 जून पर्यंत राजकीय पक्ष म्हणून शिंदेंनी दावा केला नाही. संविधानाच्या 10 व्या अनुसूचीनुसार विधीमंडळ पक्ष म्हणजे राजकीय पक्ष नव्हे. मात्र, विधानसभा अध्यक्षांनी याकडे दुर्लक्ष केले , सिब्बल यांचा युक्तिवाद
राजकीय पक्षातील वाद असताना विधानसभा अध्यक्षांनी चौकशी करणे गरजेचे असते. निवडणूक आयोगाने काहीही विचार न करता पक्ष आणि चिन्ह शिंदेंना दिले अस कपिल सिब्बल यांचा युक्तीवाद.
कोर्टात सादर केलेल्या कागदपत्रांचा संदर्भ देत सिब्बल यांचा युक्तिवाद. राजकीय पक्षाचे नेतृत्व कोणाकडे आहे, याची नोंद निवडणूक आयोगाकडे होती का? सिब्बल यांचा युक्तिवाद
Shiv Sena party And Symbol Hearing : शिवसेना पक्ष आणि चिन्हासंदर्भात सुप्रीम कोर्टात आज पुन्हा सुनावणी होत आहे.. वकील कपिल सिब्बल ठाकरे गटाची बाजू मांडत आहेत. कालच्या युक्तिवादात कपिल सिब्बल यांनी विधानसभाध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्यावर जोरदार हल्लाबोल केला. विधानसभाध्यक्षांनी अधिकारांची मर्यादा ओलांडल्याचं सिब्बल यांनी म्हटलं. विधानसभाध्यक्षांनी कायद्याच्या बाहेरचा निर्णय दिल्याचंही सिब्बल म्हणाले.. विधिमंडळ पक्ष हाच राजकीय पक्ष असल्याचा निष्कर्ष काढत राहुल नार्वेकरांनी पक्ष आणि चिन्हाचा निर्णय दिल्याचं म्हणत सिब्बल यांनी नार्वेकरांवर निशाणा साधला. त्यामुळे कपिल आज काय युक्तिवाद करतात हे याकडे सर्वाचं लक्ष लागलंय.