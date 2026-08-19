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SC Hearing Shivsena LIVE Updates : शिंदेंना चिन्ह दिलं जाऊ शकत नाही; ठाकरेंच्या दोन्ही वकिलांचा कोर्टात मोठा युक्तीवाद

Thackeray Vs Eknath Shinde : शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण कुणाचा? सुप्रीम कोर्टात महासुनावणी सुरु आहे. दिल्लीतील सुनावणीकडे महाराष्ट्राचं लक्ष आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Aug 19, 2026, 02:20 PM IST|Updated: Aug 19, 2026, 03:47 PM IST
SC Hearing Shivsena LIVE Updates : शिंदेंना चिन्ह दिलं जाऊ शकत नाही; ठाकरेंच्या दोन्ही वकिलांचा कोर्टात मोठा युक्तीवाद
19 August 2026 03:40 PM (IST)

ज्येष्ठ वकील देवदत्त कामत यांचा मोठा युक्ती वाद; उपस्थित केला मोठा मुद्दा

ज्येष्ठ वकील देवदत्त कामत यांनी अपात्रतेच्या मुद्द्यावर युक्तीवाद केला. न्यायालयाने आधीच मत व्यक्त केले आहे की अपात्रतेबाबतचा अंतिम निकाल हा केवळ पूर्वलक्षी मान्यता आहे. जर आपल्या सन्माननीय न्यायाधीशांनी आमच्या बाजूने निकाल दिला, तर ती घोषणा रद्द होईल. न्या. बागची - आम्ही आज त्यांना (शिंदे) अपात्र घोषित करू शकतो का? आम्ही अध्यक्षांची भूमिका घेऊन त्यांना अपात्र ठरवू शकतो का?

19 August 2026 03:32 PM (IST)

आमदारांनी भाजपसोबत सरकार स्थापन केले हीच गोष्ट खूप काही सांगून जाते, कोणताही पुरावा सादर करण्याची गरज नाही - कपिल सिब्बल

आमदार सुरतला आणि नंतर गुवाहाटीला गेले. ३० तारखेला त्यांनी भाजपसोबत सरकार स्थापन केले. हीच गोष्ट खूप काही सांगून जाते. कोणताही पुरावा सादर करण्याची गरज नाही. परिस्थितीचे वास्तव पाहावे लागेल. प्रतिवादी आमदारांनी सभापती नार्वेकर यांना मतदान केले. हे पक्षांतराचे एक उत्तम उदाहरण आहे. [राणा प्रकरणात] असे ठरवण्यात आले आहे की, विरोधी पक्षासोबत राज्यपालांना भेटणे हे कलम २(१)(अ) चे उल्लंघन आहे. जेव्हा सुनील प्रभूंनी त्यांना बैठकीला उपस्थित राहण्यास सांगितले, तेव्हा त्यांचे उत्तर होते की, तुम्हाला कोणताही अधिकार नाही.

19 August 2026 03:25 PM (IST)

देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यपालांना लिहिलेल्या पत्राचा सिब्बल यांनी केला उल्लेख

देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यपालांना लिहिलेल्या पत्राचा सिब्बल यांनी यावेळी उल्लेख केला.  मी केवळ निर्विवाद तथ्यांवर आधारित माझे म्हणणे मांडेन. विधिमंडळ पक्षाचा ठराव राज्यपालांकडे कसा पाठवला जातो? याच कारणामुळे राज्यपालांनी 'फ्लोअर टेस्ट' (बहुमत चाचणी) घेण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, ती कृती सुभाष देसाई प्रकरणात चुकीची ठरवण्यात आली आहे. त्यामुळे, विधानसभा अध्यक्षांनी जे काही म्हटले आहे, ते पूर्णपणे 'संविधान पीठा'च्या निर्णयाच्या विरोधात आहे.

19 August 2026 03:20 PM (IST)

एकनाथ शिंदे यांनी आपल्या पाठीशी महाशक्ती असल्याचे म्हटले होते; कपिल सिब्बल यांनी उपस्थित केला मोठा मुद्दा

एकनाथ शिंदे यांनी आपल्या पाठीशी महाशक्ती असल्याचे म्हटले होते.  एकनाथ शिंदे यांनी आपल्या पाठीशी महाशक्ती असल्याचे म्हटले होते.  एका राष्ट्रीय पक्षाचा शिंदेंना पाठिंबा होता कपिल सिब्बल यांनी उपस्थित केला मोठा मुद्दा.

19 August 2026 03:17 PM (IST)

अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्र दाखल करताना 39 वकिलांकडून चूक झाली का? सिब्बल यांचा सवाल

शिंदे गटाच्या आमदारांनी विधानसभा अध्यक्षांसमोर २०१८ ची पक्षघटना सादर केली होती. त्यानंतर, अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्र दाखल करताना त्यांनी ही वकिलांची चूक असल्याचे म्हटले. शिंदे गटाने ३९ स्वतंत्र प्रतिज्ञापत्र दाखल केली होती आणि त्या प्रत्येकाने २०१८ ची पक्षघटना नमूद करून ती सादर केली होती. मग ३९ वकिलांकडून चूक झाली? सिब्बल यांचा सवाल ती चूक मुद्दामहून केलेली एखादी 'कारस्थानवजा' कृतीही असू शकते.  एकदा का घटनापीठाने निर्णय दिला असेल, तर विधानसभा अध्यक्ष त्याच्या विरोधात निर्णय कसा घेऊ शकतात? सिब्बल यांचा सवाल. 

19 August 2026 03:11 PM (IST)

उद्धव ठाकरेंच्या बैठकीतील प्रस्ताव सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केले, मात्र विधानसभा अध्यक्षांनी याविरोधात निर्णय दिला

उद्धव ठाकरेंच्या बैठकीतील प्रस्ताव सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केले. मात्र, नेमकं याविरोधात विधानसभा अध्यक्षांनी निर्णय दिला. पक्षाच्या 1999 च्या घटनेच्या आधारे निर्णय घेणे बेकायदेशीर. शिंदे गटाच्या आमदारांनी विधानसभा अध्यक्षांसमोर २०१८ ची पक्षघटना सादर केली होती. त्यानंतर, अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्र दाखल करताना त्यांनी ही वकिलांची चूक असल्याचे म्हटले. कपिल सिब्बल यांचा युक्तीवाद. 

19 August 2026 03:07 PM (IST)

पक्ष नेतृत्वाचा मुद्दा म्हणजे अगदी सरकारी जमिनीवरील अनधिकृत बांधकामासारखे आहे - कपिल सिब्बल

2018 मधील पक्ष नेतृत्वाचा मुद्दा कपिल सिब्बल यांनी उपस्थित केला. विरोधाभास असा की, तुम्ही तुमच्या वैधतेचा आधार एका बेकायदेशीर कृतीवर ठेवता आणि ती बेकायदेशीर स्थिती वर्षानुवर्षे तशीच चालू राहते. आणि आता तुम्ही न्यायालयासमोर असा युक्तिवाद करता की, "ही स्थिती इतकी वर्षे कायम राहिली आहे, त्यामुळे तिला कायदेशीर मान्यता द्यावी." हे अगदी सरकारी जमिनीवरील अनधिकृत बांधकामासारखे आहे - सिब्बल 

19 August 2026 03:01 PM (IST)

पक्षांतराचा प्रकार सुरुवातीलाच रोखला जावा; अन्यथा त्याला उधाण येईल - सिब्बल

दहाव्या अनुसूचीनुसार 'विधिमंडळ पक्षा'ला 'मूळ राजकीय पक्ष' मानले जाऊ शकत नाही. पक्षात फूट पडलेली नसल्यामुळे, २१ जूनच्या घटनांच्या संदर्भात त्यांच्याकडे बचावासाठी कोणताही कायदेशीर आधार नव्हता. त्यांच्याकडे केवळ एकच बचाव असू शकत होता - तो म्हणजे "आम्हीच खरा राजकीय पक्ष आहोत" - परंतु तो दावा न्यायालयाने फेटाळून लावला. त्यांनी केवळ एवढाच युक्तिवाद केला की, "आम्ही बहुसंख्य आमदार आहोत, म्हणून आम्हीच पक्ष आहोत. सुभाष देसाई प्रकरणातील निकालाकडे पहा. दहाव्या अनुसूचीचा मूळ उद्देशच हा आहे की, पक्षांतराचा प्रकार सुरुवातीलाच रोखला जावा; अन्यथा त्याला उधाण येईल असं सिब्बल म्हणाले. 

19 August 2026 02:58 PM (IST)

आमच्याकडे आमदार आहेत म्हणून पक्ष आमचा, हा युक्तिवाद पोकळ आहे - कपिल सिब्बल

मी आपल्यासमोर १० व्या अनुसूचीतील 'फॉर्म बी' आणि 'स्पष्टीकरण बी' सादर केले आहेत. यात दडलेला खोडसाळपणा किंवा त्यातील पेच लक्षात घ्या. सभागृहात प्रवेश मिळवण्यासाठी ज्या पक्षनेतृत्वावर विसंबून राहिलात, त्याच नेतृत्वाला नंतर आव्हान दिले जात आहे. कोणीही उठून असे म्हणू शकते की, "मी तुम्हाला नेता मानत नाही आणि स्वतःचा 'व्हीप' जारी करेन." १० व्या अनुसूचीमध्ये अशी तरतूद अभिप्रेत नाही; विशेषतः जेव्हा तुम्ही त्या पक्षामुळे लाभ मिळवलेला असतो.

19 August 2026 02:54 PM (IST)

आमदारांना दुसऱ्या पक्षात विलीन होता येते, मात्र पक्षावर दावा करता येत नाही - कपिल सिब्बल

आमदार हे राजकीय पक्षाचे सदस्य असतात. आमदारांना पक्षाचे ऐकावे लागते  आमदारांना दुसऱ्या पक्षात विलीन होता येते, मात्र पक्षावर दावा करता येत नाही - कपिल सिब्बल

19 August 2026 02:50 PM (IST)

संविधानाच्या 10 व्या अनुसूचीनुसार विधीमंडळ पक्ष म्हणजे राजकीय पक्ष नव्हे - कपिल सिब्बल

ृ21 जून रोजी पक्षात फूट नव्हती. नंतर मागच्या दारानं आमदार गेले. 26 जून पर्यंत राजकीय पक्ष म्हणून शिंदेंनी दावा केला नाही. संविधानाच्या 10 व्या अनुसूचीनुसार विधीमंडळ पक्ष म्हणजे राजकीय पक्ष नव्हे.  मात्र, विधानसभा अध्यक्षांनी याकडे दुर्लक्ष केले , सिब्बल यांचा युक्तिवाद

19 August 2026 02:47 PM (IST)

राजकीय पक्षातील वाद असताना निवडणूक आयोगाने काहीही विचार न करता पक्ष आणि चिन्ह शिंदेंना दिले

राजकीय पक्षातील वाद असताना विधानसभा अध्यक्षांनी चौकशी करणे गरजेचे असते.  निवडणूक आयोगाने काहीही विचार न करता पक्ष आणि चिन्ह शिंदेंना दिले अस कपिल सिब्बल यांचा युक्तीवाद. 

19 August 2026 02:42 PM (IST)

. राजकीय पक्षाचे नेतृत्व कोणाकडे आहे, याची नोंद निवडणूक आयोगाकडे होती का? सिब्बल यांचा युक्तिवाद

कोर्टात सादर केलेल्या कागदपत्रांचा संदर्भ देत सिब्बल यांचा युक्तिवाद. राजकीय पक्षाचे नेतृत्व कोणाकडे आहे, याची नोंद निवडणूक आयोगाकडे होती का? सिब्बल यांचा युक्तिवाद

19 August 2026 02:36 PM (IST)

सर्वोच्च न्यायालयात शिवसेना प्रकरणाच्या सुनावणीला सुरुवात; कपिल सिब्बल आज युक्तिवाद संपवण्याची शक्यता

सर्वोच्च न्यायालयात शिवसेना प्रकरणाच्या सुनावणीला सुरुवात. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठासमोर सुनावणी सुरु आहे. कपिल सिब्बल आज युक्तिवाद संपवण्याची शक्यता आहे.  दिल्लीतील सुनावणीकडे महाराष्ट्राचं लक्ष आहे. 

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TAGS:
shiv sena
shiv sena symbol row
supreme court
uddhav thackeray
eknath shinde

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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