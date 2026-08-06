Shiv Sena Symbol Supreme Court Hearing LIVE: शिवसेना चिन्ह आणि पक्षासंदर्भातील सुनावणीला सुरुवात

'सुभाष देसाई' प्रकरणातील संविधान पीठाच्या निर्णयाचा संदर्भ देत न्यायमूर्ती बागची यांनी तोंडी निरीक्षण नोंदवले की, विद्यमान कायद्यानुसार विधिमंडळ पक्षावर राजकीय पक्षाचे नियंत्रण कायम असते आणि विधिमंडळ पक्षातील बहुमताच्या इच्छेपेक्षा राजकीय पक्षाचा निर्णयच वरचढ ठरतो.
सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती बागची यांनी, पक्षचिन्हाचा अधिकार राजकीय पक्षाचा की विधिमंडळ पक्षाचा, असा प्रश्न उपस्थित केला. त्यावर, सिबल यांनी, पक्षचिन्ह हा राजकीय पक्षाचाच अधिकार असून उमेदवारी अर्जासाठीही पक्षाची अधिकृत मान्यता आवश्यक असते, असे सांगितले. त्यावर, न्या. बागची यांनी, केंद्रीय निवडणूक आयोगाने विधिमंडळ पक्षातील बहुमताचा विचार करण्याऐवजी राजकीय पक्षातील बहुमताचा विचार करायला हवा होता, असे निरीक्षण नोंदवत निवडणूक आयोगावर अप्रत्यक्ष ताशेरे आढले. सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी, "राजकीय पक्षातील बहुमत नेमके कसे ठरवायचे, त्याची व्याप्ती काय, याबाबत स्पष्ट निकष असणे आवश्यक आहे. पक्षघटना किंवा निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये यासाठी निश्चित सूत्र आहे का, असा प्रश्न उपस्थित केला.
शिवसेना आमदार फुटल्यानंतर उद्धव ठाकरेंनी शिंदेंची विधिमंडळ पक्षनेतेपदावरून हकालपट्टी करून अजय चौधरी यांची नियुक्ती केली, हा निर्णय उपसभापतींनी मान्य केला होता, असे सिबल म्हणाले. त्यावर, न्या. जॉयमल्या बागची यांनी, हा निर्णय विधिमंडळ पक्षातील सदस्यांच्या स्वाक्षरीशिवाय घेण्यात आला का, असा प्रश्न उपस्थित केला. त्यावर, सिबल यांनी, पक्षघटनेनुसार पक्षप्रमुखालाच हा अधिकार असून सदस्यांच्या स्वाक्षऱ्यांची आवश्यकता नसल्याचे सांगितले. 'सुभाष देसाई' प्रकरणातील घटनापीठाच्या निर्णयाचाही त्यांनी आधार घेतला. ३१ आमदारांनी स्वतःचा नेता आणि मुख्य प्रतोद बदलण्याचा निर्णय घेतला, ही केवळ विधिमंडळ पक्षातील फूट होती; राजकीय पक्षात फूट नव्हती. त्यामुळे तो निर्णय घटनाबाह्य होता. आमदारांनी पक्षाच्या बैठकीला उपस्थित राहण्यास नकार देणे आणि पक्षनेतृत्वाचा अधिकार नाकारणे, हे स्वेच्छेने पक्ष सदस्यत्वाचा त्याग केल्यासारखेच असल्याचा मुद्दा सिबल यांनी मांडला.
शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्यानंतर उद्धव ठाकरे पक्षप्रमुख झाले, त्यांनीच पक्षघटनेनुसार एकनाथ शिंदे यांची विधिमंडळ पक्षनेतेपदी नियुक्ती केली होती. २०१३ आणि २०१८ मधील पक्षघटना निवडणूक आयोगाला कळवण्यात आली होती. त्याच पक्षघटनेनुसार २०१९ च्या लोकसभा व विधानसभा निवडणुका लढवण्यात आल्या. त्यामुळे आता निवडणूक आयोगाने ती पक्षघटना नोंदित नसल्याचा दावा करणे ग्राह्य धरता येणार नाही, असे सिबल यांनी नमूद केले.
सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्या. जॉयमल्या बागची व न्या. व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर २०२४ - मध्ये दाखल केलेल्या दोन याचिकांवर सुनावणी झाली. या याचिकांमध्ये महाराष्ट्र विधानसभाध्यक्षांनी एकनाथ शिंदे गटातील आमदारांना अपात्र ठरवण्यास नकार दिल्याच्या निर्णयाला, तसेच केंद्रीय निवडणूक आयोगाने शिंदे गटाला अधिकृत शिवसेना पक्ष म्हणून मान्यता दिल्याच्या निर्णयाला आव्हान देण्यात आले आहे. २० जून २०२२ रोजी विधान परिषदेच्या निवडणुकीनंतर ३१ आमदार एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली सुरत आणि त्यानंतर गुवाहाटीला गेले. २२ जून रोजी शिंदे यांनी पक्षाची बैठक बोलावली होती व त्यामध्ये पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनाही निमंत्रण देण्यात आले होते. या बैठकीला ठाकरे उपस्थित राहिले नाहीत, असे पत्र शिंदे गटाच्या वतीने केंद्रीय निवडणूक आयोगाला दिले होते. या बैठकीतही शिंदे यांनी उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षप्रमुख असण्याच्या अधिकाराला विरोध केलेला नव्हता. गुवाहाटीमध्ये झालेल्या बैठकीवेळी शिवसेना पक्षात फूट पडलेली नव्हती, फक्त विधिमंडळ पक्षात पडलेली होती. त्यामुळे शिंदेंचा गट मूळ शिवसेना असल्याचा केंद्रीय निवडणूक आयोगाचा निर्णयही अयोग्य असल्याचा युक्तिवाद कपिल सिबल यांनी केला.
विधिमंडळ पक्षावर राजकीय पक्षाचे नियंत्रण कायम राहते. त्यामुळे राजकीय पक्षाने वैध पद्धतीने घेतलेला कोणताही निर्णय हा विधिमंडळ पक्षातील बहुमताच्या इच्छेपेक्षाही वरचढ ठरतो, असे अत्यंत महत्त्वाचे निरीक्षण सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांच्या तीन सदस्यांच्या खंडपीठाने बुधवारी, शिवसेना पक्षचिन्ह आणि आमदार अपात्रता प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान नोंदवले.
विधिमंडळ पक्ष हा राजकीय पक्ष असू शकत नाही. पक्षप्रमुखालाच विधिमंडळ पक्षाचा नेता आणि मुख्य प्रतोद बदलण्याचा अधिकार आहे. आमदारांच्या गटाला तो अधिकार नाही, असा युक्तिवाद शिवसेना ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिबल यांनी सुनावणीदरम्यान केला. त्यावर, राजकीय पक्षातील बहुमत नेमके कशाला म्हणायचे, यासाठी स्पष्ट निकष असणे आवश्यक आहे. असे निकष निश्चित केल्यास पक्षफूट आणि पक्षचिन्हांवरील वाद वारंवार उद्भवण्यापासून रोखण्यास मदत होईल, असेही निरीक्षण सरन्यायाधीशांनी नोंदवले.
सुप्रीम कोर्टात आज दुपारी 2 वाजता सुनावणीला सुरुवात होणार आहे. मात्र त्याआधी बुधवारी सुनावणीदरम्यान नेमका काय युक्तिवाद झाला होता हे जाणून घेऊयात.
Shiv Sena Symbol Supreme Court Hearing LIVE Updates: उद्धव ठाकरेंनी शिवसेना चिन्ह आणि पक्षासंदर्भात दाखल केलेल्या याचिकेवर आज सुप्रीम कोर्टात सलग दुसऱ्या दिवशी सुनावणी होणार आहे. बुधवारी सुप्रीम कोर्टात उद्धव ठाकरेंच्या वतीने कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद केला. यावेळी त्यांनी संपूर्ण घटनाक्रम पुन्हा एकदा मांडत कशाप्रकारे अवैधपणे सरकार स्थापन करण्यात आलं हे सांगितलं. तसंच व्हीप आणि परिच्छेद 15 यांचा दाखला देत त्यांचा गैरवापर केल्याचाही युक्तिवाद केली. आज कोर्टात पुन्हा एकदा कपिल सिब्बल आणि ठाकरेंचे दुसरे वकील युक्तिवाद करतील. तसंच एकनाथ शिंदेंच्या वतीनेही युक्तिवाद केला जाण्याती शक्यता आहे. या सुनावणीच्या प्रत्येक क्षणाचे सर्व अपडेट्स जाणून घ्या.