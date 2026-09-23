Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /महाराष्ट्र बातम्या
  • /SC Hearing Shivsena LIVE Updates : शिवसेना पक्ष आणि चिन्हाबाबत सुप्रीम कोर्टात महासुनावणी; मागच्या सुनावणीत शिंदे गटाच्या 40 आमदारांना 76 टक्के मते मिळाल्याचा कौल यांचा युक्तिवाद

SC Hearing Shivsena LIVE Updates : शिवसेना पक्ष आणि चिन्हाबाबत सुप्रीम कोर्टात महासुनावणी; मागच्या सुनावणीत शिंदे गटाच्या 40 आमदारांना 76 टक्के मते मिळाल्याचा कौल यांचा युक्तिवाद

SC Hearing Shivsena LIVE Updates 23 September : शिवसेना पक्ष आणि चिन्हाबाबत सुप्रीम कोर्टात महासुनावणी सुरु आहे.  सुप्रीम कोर्टात सुरु असलेल्या सर्व युक्तीवादाचे सर्व लेटेस्ट अपडेट. प्रत्येक घडामोडींचे ताजे अपडेट.

Written ByVanita Kamble
Published: Sep 23, 2026, 02:57 PM IST|Updated: Sep 23, 2026, 02:57 PM IST
SC Hearing Shivsena LIVE Updates : शिवसेना पक्ष आणि चिन्हाबाबत सुप्रीम कोर्टात महासुनावणी; मागच्या सुनावणीत शिंदे गटाच्या 40 आमदारांना 76 टक्के मते मिळाल्याचा कौल यांचा युक्तिवाद

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
तुमची पेट्रोलची टाकी काठोकाठ भरू नका! केंद्र सरकारकडून मोठी अपडेट समोर!
2
3
4
5