/SC Hearing Shivsena LIVE Updates : शिवसेना पक्ष आणि चिन्हाबाबत सुप्रीम कोर्टात महासुनावणी; मागच्या सुनावणीत शिंदे गटाच्या 40 आमदारांना 76 टक्के मते मिळाल्याचा कौल यांचा युक्तिवाद

Shiv Sena Name And Symbol Dispute : शिवसेना पक्ष आणि चिन्हाबाबत सुप्रीम कोर्टात महासुनावणी सुरु आहे. शिंदेंचे वकील नीरज कौल युक्तिवाद करतील...गेल्या सुनावणीवेळी कोर्टाने उपस्थित केलेल्या प्रश्नांबाबत ते काय युक्तिवाद करतात हे पाहणं महत्त्वाचं असणार आहे....मागच्या सुनावणीत शिंदे गटाच्या 40 आमदारांना 76 टक्के मते मिळाल्याचा युक्तिवाद कौल यांनी केला होता.
१. सर्व कसोट्यांमध्ये अडचणी असतील, तर दोन्ही गटांना धनुष्यबाण चिन्ह न देता स्वतंत्र चिन्हावर निवडणूक लढण्यास सांगता आले असते का, असा सवाल.
२. न्यायालय निवडणूक आयोगाच्या जागी बसून स्वतःचा निर्णय घेणार नाही. आयोगाने आपला विवेकाधिकार योग्य पद्धतीने वापरला का, याचीच न्यायालयीन तपासणी केली जाईल, असे निरीक्षण.
३. निवडणूक आयोगाने उपलब्ध सर्व पर्यायांचा विचार केला होता का आणि त्या पर्यायांचे संभाव्य परिणाम तपासले होते का, हे पाहणे महत्त्वाचे असल्याचे बागची यांनी सांगितले.
४. निवडणूक आयोग कठीण परिस्थितीतून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे त्याच्या आदेशातून दिसते, अशी टिप्पणी.
५. सर्व शिवसैनिक किंवा पक्ष सदस्यांचे सार्वमत घेणे व्यवहार्य नाही, असे बागची यांनी नमूद केले.
६. पक्षाची संघटनात्मक लोकशाही आणि कार्यकर्त्यांच्या आकांक्षांचे प्रतिबिंब हा मुद्दाही विचारात घेणे आवश्यक असल्याचे बागची यांनी स्पष्ट केले.
७. ‘सादिक अली’च्या आधारे निवडणूक आयोगाने विधिमंडळातील गटाचा विचार केला, अशी भूमिका आयोगाच्या आदेशातून दिसत असल्याचे बागची यांनी म्हटले.