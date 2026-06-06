Shivrajyabhishek Sohala 2026: पारंपरिक कला, कार्यक्रम अन् लोकनृत्यांमुळे गडावर शिवकालीन वातावरण

लोकनृत्ये, पारंपरिक कला आणि सांस्कृतिक सादरीकरणांच्या रंगतदार आविष्कारामुळे गडावर शिवकाळ जिवंत झाल्याचे चित्र पाहायला मिळत असून, प्रत्येकाला स्वराज्यकालीन वैभवाचा अनुभव येत आहे.
शिव स्वराज्य गुढी उभारली जातेय उपमुख्यमंत्री सुनेञा पवार यांच्याहस्ते पुणे झेडपी प्रांगणात
किल्ले रायगडावर शिवमय वातावरण निर्माण झाले असून अवघा रायगड महाराजांच्या जयजयकाराने दुमदुमला आहे.
शिवराज्याभिषेक दिनानिमित्त मुख्यमंत्र्यांनी ट्विटरवर आपल्या भावना व्यक्त केल्यात. "यशवंत, कीर्तिवंत, सामर्थ्यवंत, वरदवंत, पुण्यवंत, नीतिवंत असे अखंड हिंदुस्थानचे आराध्य दैवत, हिंदवी स्वराज्य सरसंस्थापक 'छत्रपती शिवाजी महाराज' यांना शिवराज्याभिषेक दिनी त्रिवार मानाचा मुजरा!"
Honouring the unparalleled legacy of the greatest King, the founder of Hindavi Swarajya, Chhatrapati Shivaji Maharaj, on this auspicious occasion of ShivRajyabhishek Din!
यशवंत, कीर्तिवंत, सामर्थ्यवंत, वरदवंत, पुण्यवंत, नीतिवंत असे अखंड हिंदुस्थानचे आराध्य दैवत, हिंदवी स्वराज्य… pic.twitter.com/4m5gTdEfpr
— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) June 6, 2026
किल्ले रायगडावर या सोहळ्याला देशभरातून हजारो शिवभक्तांची मांदियाळी राजगडावर जमली आहे.
लाखो शिवप्रेमींच्या उपस्थितीत शिवराज्याभिषेक सोहळ्याला सुरूवात झाली आहे.
Chhtarapati Shivaji Maharaj Family Tree : छत्रपती शिवाजी महाराज आणि भोसले घराण्याची वंशावळ हा महाराष्ट्राच्या इतिहासातील अत्यंत महत्त्वाचा आणि गौरवशाली भाग आहे. या वंशावळीची सुरुवात प्रामुख्याने बाबाजीराजे भोसले यांच्यापासून होते. त्यांचे पुत्र मालोजीराजे भोसले यांनी भोसले घराण्याच्या पराक्रमाचा पाया रचला.
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शिवराज्याभिषेक सोहळ्यासाठी हजारो शिवभक्त किल्ले रायगडावर दाखल झालेत. होळीच्या माळावर मर्दानी खेळांची प्रात्यक्षिके सादर करण्यात आली. यामध्ये तलवार बाजी, दांडपट्टा, लाठी काठी, अशा विविध प्रकारच्या मैदानी खेळांची चित्तथरारक प्रात्यक्षिके सादर करण्यात आली. हलगीच्या तालावर झालेली ही प्रात्यक्षिके पाहण्यासाठी शिवभक्तांचा सागर उसळला होता. स्वतः युवराज छत्रपती श्री संभाजी महाराज होळीच्या माळावरील मैदानावर उपस्थित राहत या प्रात्यक्षिकांचा आनंद घेतला आणि त्याचं कौतुक केलं. महत्वाचं म्हणजे तिथं ड्युटीवर असलेल्या पोलिस कर्मचाऱ्यांनी देखील प्रात्यक्षिके सादर करून आपलं नैपुण्य दाखवलं.
Shivrajyabhishek Sohala Wishes 2026: 6 जून 1674 हा दिवस भारताच्या आणि विशेषतः महाराष्ट्राच्या इतिहासातील अत्यंत सुवर्णाक्षरांनी लिहिला गेलेला दिवस आहे. या दिवशी दुर्गराज रायगडावर छत्रपती शिवाजी महाराजांचा राज्याभिषेक सोहळा संपन्न झाला आणि ते अधिकृतपणे स्वराज्याचे 'छत्रपती' बनले.
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किल्ले रायगडासोबतच कोल्हापुरातही छत्रपती घराण्याच्या वतीने शिवराज्याभिषेक सोहळा साजरा करण्यात येत आहे... करवीर नगरीतील नवीन राजवाड्यामधील दरबार हॉलमध्ये शिवकालीन शिवराज्याभिषेकाची आठवण करून देणारा शाही सोहळा सप्नन होत आहे... या सोहळ्या निमित्ताने छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या सुवर्णमूर्तीवर अभिषेक करण्यात येणार आहे... या सोहळ्याला खासदार शाहू महाराज छत्रपती यांच्यासह राजघराण्यातील सदस्य उपस्थित असतील... एकीकडे किल्ले रायगडवर संभाजीराजे छत्रपती यांच्या वतीने तर कोल्हापुरात छत्रपती घराण्याच्या वतीने शिवराज्याभिषेक सोहळा मोठ्या उत्साहात साजरा केला जातो आहे... ज्या दरबारातून राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज यांनी राज्यकारभाराची सूत्रे हलवली त्याच ऐतिहासिक दरबार हॉलमध्ये हा सोहळा संपन्न होत आहे... या सोहळ्याला कोल्हापूरकरांनी मोठी उपस्थिती लावली आहे..
अहिल्यानगरमध्ये शिवराज्याभिषेक सोहळ्यानिमित्त आशा एज्युकेशन फाउंडेशनच्या जय बजरंग विद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांना अनोखं अभिवादन केलंय...जय बजरंग विद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांनी डाळ, तांदूळ, गहू यांच्यामाध्यमातून 150 स्क्वेअर फूट आकारात शिवराज्याभिषेक सोहळ्याची प्रतिमा साकारली आहे...यासाठी विद्यार्थ्यांना 18 तास वेळ लागलाय, तर ही प्रतिमा साकारण्यासाठी विद्यार्थ्यांना कलाशिक्षक प्रमोद उबाळे यांचे मार्गदर्शन लाभले आहे..
--उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार पुणे दौ-यावर
--शिवराज्याभिषेक सोहळा कार्यक्रमास हजेरी लावणार
--पुणे जिल्हा परिषदेकडून शहरात शिवराज्याभिषेक सोहळ्यानिमित्त कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलंय...
शिवराज्याभिषेक दिनानिमित्त कोल्हापुरातील ऐतिहासिक भवानी मंडप इथं सैनिकांनी बॅंड सादरीकरण केलंय...मराठा लाईट इंन्फट्री रेजिमेंट सेंटरच्या मिलीटरी बँडच्या वतीनं विशेष सादरीकरण करण्यात आलं...यावेळी खासदार शाहू महाराज छत्रपती उपस्थित होते...
हिंदवी स्वराज्याचे संस्थापक छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा आज 353 वा राज्याभिषेक सोहळा...आपल्या राजाचा सोहळा याची देही याची डोळा अनुभवण्यासाठी देशभरातून हजारो शिवभक्त किल्ले रायगडावर दाखल झाले आहेत... राज सदरेवरील मेघडंबरीला फुलांची आकर्षक सजावट करण्यात आली आहे. भगवे झेंडे, पताका , पोवाडे आणि शिवरायांचा जयजयकार यामुळे वातावरण शिवमय झालं आहे...शिवराज्याभिषेक सोहळ्यानिमित्त दुर्गराज रायगडावर विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आलं आहे....ध्वजवंदनाने या सोहळ्याला सुरुवात होईल...त्यानंतर शिवपालखी वाजत गाजत राजसदरेवर येईल आणि शिवराज्याभिषेकाचा मुख्य सोहळा सुरू होईल... उत्सव मूर्तीस अभिषेक झाल्यानंतर सिंहासनारूढ शिवपुतळ्याला सुवर्ण मुद्रांचा अभिषेक केला जाईल... युवराज संभाजीराजे छत्रपती महाराज यांच्या मार्गदर्शनानंतर राजसदर ते जगदीश्वर मंदिर अशी पालखी मिरवणूक निघेल... शिवसमाधीला अभिवादन करून सोहळ्याची सांगता होईल... शिवराज्याभिषेक दिन सोहळ्याच्या पूर्वसंध्येला रायगडावर शिवकालीन मर्दानी खेळांची प्रात्यक्षिके सादर झाली रात्री झालेल्या शाहिरी पोवाड्याने शिवभक्तांमध्ये स्फुल्लिंग चेतवले....
छत्रपती शिवाजी महाराजांचा आज राज्याभिषेक सोहळा…दुर्गराज रायगडावर उसळला शिवप्रेमींचा महासागर….राज्यासह देशभरात विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमांचं आयोजन…
Shivrajyabhishek Sohala Live Updates : 6 जून 1674 हा दिवस इतिहासातील अत्यंत महत्त्वाचा दिवस सुवर्णाक्षरांनी लिहिला गेला. या दिवशी रायगडावर छत्रपती शिवाजी महाराजांचा राज्याभिषेक सोहळा संपन्न झाला. आज या महत्त्वाच्या दिवसाचं महत्त्व जाणत गडावर सोहळा साजरा केला जातो. या सोहळ्याचे प्रत्येक अपडेट्स तुम्ही या ब्लॉगच्या माध्यमातून पाहू शकता.