English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Uddhav Thackeray Raj Thackeray Yuti LIVE: 'शिवसेना आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेची युती झाली हे जाहीर करतो...'

Uddhav Thackeray Raj Thackeray Yuti LIVE Updates: आज बाळासाहेबांचं स्वप्न साकार होणार, अनेक शिवसेना समर्थकांची प्रतिक्रिया. कोण म्हतंय ठाकरेंची युती म्हणजे एक नवं पर्व?   

Sayali Patil | Dec 24, 2025, 13:22 PM IST
twitter
Uddhav Thackeray Raj Thackeray Yuti LIVE: 'शिवसेना आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेची युती झाली हे जाहीर करतो...'

Uddhav Thackeray Raj Thackeray Yuti LIVE Updates: महाराष्ट्राच्या राजकारणातील एक नवं आणि तितकंच महत्त्वाचं पर्व आता सुरू होत असून, हे पर्व म्हणजे उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे या दोन्ही बंधूंचं मनोमिलन आणि त्याच्या राजकीय पक्षांची युती. बंधूंच्या युतीची अधिकृत घोषणा होणं हा राज्याच्या राजकारणातील एक महत्त्वाचा क्षण असून, ठाकरे बंधूंच्या पत्रकार परिषदेकडे राज्याचं लक्ष, मुंबईसह ठाणे, कल्याण डोंबिवलीसह 7 महापालिकांमध्ये ठाकरे बंधू एकत्र लढणार असल्याचं स्पष्ट होत आहे. 

24 Dec 2025, 13:21 वाजता

राजकीय अस्तित्व टिकवण्याचा राज-उध्दव यांचा प्रयत्न

'मुंबई तोडण्यावरून उध्दव ठाकरे राजकारण करीत आहेत. ही कॅसेट जुनी आहे. मुंबई तोडणे, व्होट चोरी हे मुद्दे चोरी, हे जुने झाले असून, ते स्वतःची माणसे टिकवू शकले नाहीत. आमदार, खासदार आणि लोकही त्यांना सोडून गेले. त्यांना उमेदवार मिळत नाहीत. विकासाचा अजेंड ठाकरेंकडे नाही. विकासावर काहीच बोलत नाहीत. नगरपालिकेत जशी अवस्था झाली, तशीच स्थिती मुंबई महापालिकेच्या निकालात ठाकरेंची होईल', असं म्हणत ठाकरे बंधूंचा हा राजकीय अस्तित्वं टिकवण्याचा प्रयत्न आहे अशी बावनकुळेंची टीका.

 

24 Dec 2025, 13:18 वाजता

राज ठाकरे - उद्धव ठाकरे यांची युतीची घोषणा होताच कल्याणमध्ये सेना- मनसेचा जल्लोष

अनेक वर्षांपासून दोन्ही भाऊ एकत्र यावेवे यासाठी सेना मनसे च्या कार्यकर्त्याची इच्छा होती मात्र आज दोन्ही भाऊ एकत्र आल्याने कल्याण डोंबिवलीत उबाठा आणि मनसे कार्यकाऱ्यांचा एकत्रित जल्लोष करत फटाक्यांची आतषबाजी, ढोलच्या तालावर नाचत,पेढे भरवत आनंद वेक्त केला मराठी माणसाची अनेक वर्षाचे प्रतीक्षा संपली आहे अक्षर आमच्यासाठी दिवाळी दसरा आहे येत्या निवडणुकीत निश्चितच कल्याण डोंबिवली महापालिकेत आमचीच सत्ता येणार अशी खात्री वेक्त करत दोन्ही पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी जल्लोष केला. 

 

24 Dec 2025, 12:53 वाजता

वाद आणि भांडणांपेक्षा महाराष्ट्र मोठा- राज ठाकरे 

कोणताही वाद आणि भांडणापेक्षा महाराष्ट्र मोठा म्हणालो आणि तिथून आमच्या एकत्र येण्याची सुरुवात झाली. महाराष्ट्रात सध्या राजकीय मुलं पळवण्याच्या टोळ्या सक्रिय असल्याचं म्हणत राजकीय विरोधकांना राज ठाकरे यांनी टोला लगावला. 

 

24 Dec 2025, 12:38 वाजता

आता चुकाल तर संपाल; निर्धार करत काय म्हणाले उद्धव ठाकरे?

मुंबईचे लचके, मुंबईच्या चिंधड्या उडवायच्या हे मनसुबे त्या वेळला जेव्हा ज्यांना मुंबई पाहिजे होती, तेच मनसुबे दिल्लीत बसलेल्यांचे आहेत. मात्र संयुक्त महाराष्ट्रासाठी झालेला संघर्ष आम्ही वाया जाऊ देणार नाही. यापुढे मुंबई आणि महाराष्ट्रावर कोणी कपटी नजरेनं मुंबईला महाराष्ट्रापासून किंवा महाराष्ट्रापासून तोडण्याचा प्रयत्न करत असेल तर त्याचा खात्मा करण्यावाचून आम्ही राहणार नाही; उद्धव ठाकरे यांचा निर्धार. 'आता चुकाल तर संपाल, आता फुटाल तर परत एकदा संपाल. तुटू नका, फुटू नका, मराठीचा वसा टाकू नका'. महाराष्ट्राला उद्धव ठाकरेंचा संदेश. 

 

24 Dec 2025, 12:35 वाजता

आता चुकाल तर संपाल... काय म्हणाले उद्धव ठाकरे?

मुंबईचे लचके, मुंबईच्या चिंधड्या उडवायच्या हे मनसुबे त्या वेळला जेव्हा ज्यांना मुंबई पाहिजे होती, तेच मनसुबे दिल्लीत बसलेल्यांचे आहेत. मात्र संयुक्त महाराष्ट्रासाठी झालेला संघर्ष आम्ही वाया जाऊ देणार नाही. यापुढे मुंबई आणि महाराष्ट्रावर कोणी कपटी नजरेनं मुंबईला महाराष्ट्रापासून किंवा महाराष्ट्रापासून तोडण्याचा प्रयत्न करत असेल तर त्याचा खात्मा करण्यावाचून आम्ही राहणार नाही; उद्धव ठाकरे यांचा निर्धार. 'आता चुकाल तर संपाल, आता फुटाल तर परत एकदा संपाल. तुटू नका, फुटू नका, मराठीचा वसा टाकू नका'. महाराष्ट्राला उद्धव ठाकरेंचा संदेश. 

 

24 Dec 2025, 12:32 वाजता

संजय राऊतांनी केलं उपस्थितांचं स्वागत

संयुक्त महाराष्ट्राचा मंगल कलश, संघर्षाची आठवण करत स्वराज्याचा आणि महाराष्ट्राचा हा मंगल कलशाला उल्लेख करत महापालिका आणि  महाराष्ट्रात भगवा फडकवल्याशिवाय राहणार नाही, असं म्हणत संजय राऊतांनी केलं उपस्थितांचं स्वागत. 

 

24 Dec 2025, 12:25 वाजता

एकीचं बळ... ठाकरे कुटुंबाची युती

आदित्य ठाकरे आणि अमित ठाकरे एकत्र आले. ज्यामागोमार रश्मी ठाकरे कार्यक्रमस्थळी पोहोचल्या आणि मागोमागच अख्ख्या महाराष्ट्राचं लक्ष लागून राहिलेले राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरेही कार्यक्रमस्थळी येताच कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साहाचं वातावरण. 

 

24 Dec 2025, 12:22 वाजता

युतीआधी औक्षण... 

राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे यांनी आपल्या युतीची अधिकृत घोषणा करण्यापूर्वी या दोन्ही भावंडाचं औक्षण करण्यात आलं. ज्यानंतर ठाकरे कुटुंब एका नव्या पर्वाच्या दिशेनं मार्गस्थ होताना दिसलं. 

 

24 Dec 2025, 11:24 वाजता

बाळासाहेबांना अभिवादन करण्यासाठी शिवतीर्थावर येणार ठाकरे बंधू 

शिवाजी पार्क इथं बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्मृतीस्थळी उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे बाळासाहेबांच्या स्मृतीस अभिवादन करून पुढं युतीच्या घोषणेसाठी निघणार आहेत. तत्पूर्वी शिवतीर्थावर दोन्ही पक्षांच्या नेते आणि कार्यकर्त्यांची हजेरी पाहायला मिळत आहे. 

 

24 Dec 2025, 11:09 वाजता

हा क्षण भावनिक

कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साह, वरळीत कार्यक्रमस्थळी समर्थकांची गर्दी. ठिकठिकाणी उत्साहाचं वातावरण. सोशल मीडियावरही ठाकरेंचीच हवा. ज्येष्ठ शिवसैनिकांचीही ठाकरे बंधूंना साथ. हा क्षण भावनिक असल्याचं म्हणत दिली प्रतिक्रिया 

 

ट्रेंडिंग न्यूज़

Christmas पार्टीसाठी परफेक्ट डेसर्ट; चीजकेक बनवा फक्त 10 मिनिटांत

Christmas पार्टीसाठी परफेक्ट डेसर्ट; चीजकेक बनवा फक्त 10 मिनिटांत
ना मोठा नेता, ना कार्यकर्ता &#039;या&#039; एका व्यक्तीने उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांना एकत्र आणले; या व्यक्तीचे नाव जाणून शॉक व्हाल

ना मोठा नेता, ना कार्यकर्ता 'या' एका व्यक्तीने उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांना एकत्र आणले; या व्यक्तीचे नाव जाणून शॉक व्हाल

ठाकरेंच्या युतीमुळे महाविकास आघाडी फुटली, मोठा पक्ष बाहेर पडला, आता शरद पवार गट मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत, &#039;ती&#039; ऑफर स्वीकारली

ठाकरेंच्या युतीमुळे महाविकास आघाडी फुटली, मोठा पक्ष बाहेर पडला, आता शरद पवार गट मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत, 'ती' ऑफर स्वीकारली
तेल्हारा मेसेज प्रकरणाची वंचित बहुजन आघाडीकडून दखल, पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल

तेल्हारा मेसेज प्रकरणाची वंचित बहुजन आघाडीकडून दखल, पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल
चाउमीन, मॅगी, पिझ्झा आणि बर्गर खाल्ल्यानंतर मुलीच्या आतड्या अडकल्या, त्यात छिद्रही पडलं; पुढे झालं ते पालकांना हादरवणारं!

चाउमीन, मॅगी, पिझ्झा आणि बर्गर खाल्ल्यानंतर मुलीच्या आतड्या अडकल्या, त्यात छिद्रही पडलं; पुढे झालं ते पालकांना हादरवणारं!
महाराष्ट्रात निवडणुक आयोगाची मोठी कारवाई! एकाचवेळी 7 कर्मचारी निलंबित

महाराष्ट्रात निवडणुक आयोगाची मोठी कारवाई! एकाचवेळी 7 कर्मचारी निलंबित
First Indian Banknote: स्वतंत्र भारताच्या पहिल्या चलनी नोटेत काय होतं खास? आजच्या नोटांपेक्षा कशी होती वेगळी?

First Indian Banknote: स्वतंत्र भारताच्या पहिल्या चलनी नोटेत काय होतं खास? आजच्या नोटांपेक्षा कशी होती वेगळी?
&#039;टीना डाबी IAS नव्हे तर रील स्टार&#039;, म्हणणाऱ्या विद्यार्थ्यांना पोलिसांनी घेतलं ताब्यात, नंतर अधिकारी स्वत: झाली व्यक्त, &#039;त्यांना...&#039;

'टीना डाबी IAS नव्हे तर रील स्टार', म्हणणाऱ्या विद्यार्थ्यांना पोलिसांनी घेतलं ताब्यात, नंतर अधिकारी स्वत: झाली व्यक्त, 'त्यांना...'
एकदम कडक, स्टेप टू स्टेप, &#039;धुरंधर&#039;मधील अक्षय खन्नाच्या हुकस्टेपवर शिल्पा शेट्टी थिरकली, Video तुफान व्हायरल

एकदम कडक, स्टेप टू स्टेप, 'धुरंधर'मधील अक्षय खन्नाच्या हुकस्टेपवर शिल्पा शेट्टी थिरकली, Video तुफान व्हायरल
Thackeray Yuti : &#039;युती झाली, आता एकच विनंती...&#039;; राज ठाकरे यांची महाराष्ट्राला भावनिक साद, पाहा &#039;तो&#039; क्षण..

Thackeray Yuti : 'युती झाली, आता एकच विनंती...'; राज ठाकरे यांची महाराष्ट्राला भावनिक साद, पाहा 'तो' क्षण..