Uddhav Thackeray Raj Thackeray Yuti LIVE: 'शिवसेना आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेची युती झाली हे जाहीर करतो...'

Uddhav Thackeray Raj Thackeray Yuti LIVE Updates: महाराष्ट्राच्या राजकारणातील एक नवं आणि तितकंच महत्त्वाचं पर्व आता सुरू होत असून, हे पर्व म्हणजे उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे या दोन्ही बंधूंचं मनोमिलन आणि त्याच्या राजकीय पक्षांची युती. बंधूंच्या युतीची अधिकृत घोषणा होणं हा राज्याच्या राजकारणातील एक महत्त्वाचा क्षण असून, ठाकरे बंधूंच्या पत्रकार परिषदेकडे राज्याचं लक्ष, मुंबईसह ठाणे, कल्याण डोंबिवलीसह 7 महापालिकांमध्ये ठाकरे बंधू एकत्र लढणार असल्याचं स्पष्ट होत आहे.
24 Dec 2025, 13:21 वाजता
राजकीय अस्तित्व टिकवण्याचा राज-उध्दव यांचा प्रयत्न
'मुंबई तोडण्यावरून उध्दव ठाकरे राजकारण करीत आहेत. ही कॅसेट जुनी आहे. मुंबई तोडणे, व्होट चोरी हे मुद्दे चोरी, हे जुने झाले असून, ते स्वतःची माणसे टिकवू शकले नाहीत. आमदार, खासदार आणि लोकही त्यांना सोडून गेले. त्यांना उमेदवार मिळत नाहीत. विकासाचा अजेंड ठाकरेंकडे नाही. विकासावर काहीच बोलत नाहीत. नगरपालिकेत जशी अवस्था झाली, तशीच स्थिती मुंबई महापालिकेच्या निकालात ठाकरेंची होईल', असं म्हणत ठाकरे बंधूंचा हा राजकीय अस्तित्वं टिकवण्याचा प्रयत्न आहे अशी बावनकुळेंची टीका.
24 Dec 2025, 13:18 वाजता
राज ठाकरे - उद्धव ठाकरे यांची युतीची घोषणा होताच कल्याणमध्ये सेना- मनसेचा जल्लोष
अनेक वर्षांपासून दोन्ही भाऊ एकत्र यावेवे यासाठी सेना मनसे च्या कार्यकर्त्याची इच्छा होती मात्र आज दोन्ही भाऊ एकत्र आल्याने कल्याण डोंबिवलीत उबाठा आणि मनसे कार्यकाऱ्यांचा एकत्रित जल्लोष करत फटाक्यांची आतषबाजी, ढोलच्या तालावर नाचत,पेढे भरवत आनंद वेक्त केला मराठी माणसाची अनेक वर्षाचे प्रतीक्षा संपली आहे अक्षर आमच्यासाठी दिवाळी दसरा आहे येत्या निवडणुकीत निश्चितच कल्याण डोंबिवली महापालिकेत आमचीच सत्ता येणार अशी खात्री वेक्त करत दोन्ही पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी जल्लोष केला.
24 Dec 2025, 12:53 वाजता
वाद आणि भांडणांपेक्षा महाराष्ट्र मोठा- राज ठाकरे
कोणताही वाद आणि भांडणापेक्षा महाराष्ट्र मोठा म्हणालो आणि तिथून आमच्या एकत्र येण्याची सुरुवात झाली. महाराष्ट्रात सध्या राजकीय मुलं पळवण्याच्या टोळ्या सक्रिय असल्याचं म्हणत राजकीय विरोधकांना राज ठाकरे यांनी टोला लगावला.
24 Dec 2025, 12:38 वाजता
आता चुकाल तर संपाल; निर्धार करत काय म्हणाले उद्धव ठाकरे?
मुंबईचे लचके, मुंबईच्या चिंधड्या उडवायच्या हे मनसुबे त्या वेळला जेव्हा ज्यांना मुंबई पाहिजे होती, तेच मनसुबे दिल्लीत बसलेल्यांचे आहेत. मात्र संयुक्त महाराष्ट्रासाठी झालेला संघर्ष आम्ही वाया जाऊ देणार नाही. यापुढे मुंबई आणि महाराष्ट्रावर कोणी कपटी नजरेनं मुंबईला महाराष्ट्रापासून किंवा महाराष्ट्रापासून तोडण्याचा प्रयत्न करत असेल तर त्याचा खात्मा करण्यावाचून आम्ही राहणार नाही; उद्धव ठाकरे यांचा निर्धार. 'आता चुकाल तर संपाल, आता फुटाल तर परत एकदा संपाल. तुटू नका, फुटू नका, मराठीचा वसा टाकू नका'. महाराष्ट्राला उद्धव ठाकरेंचा संदेश.
24 Dec 2025, 12:35 वाजता
आता चुकाल तर संपाल... काय म्हणाले उद्धव ठाकरे?
24 Dec 2025, 12:32 वाजता
संजय राऊतांनी केलं उपस्थितांचं स्वागत
संयुक्त महाराष्ट्राचा मंगल कलश, संघर्षाची आठवण करत स्वराज्याचा आणि महाराष्ट्राचा हा मंगल कलशाला उल्लेख करत महापालिका आणि महाराष्ट्रात भगवा फडकवल्याशिवाय राहणार नाही, असं म्हणत संजय राऊतांनी केलं उपस्थितांचं स्वागत.
24 Dec 2025, 12:25 वाजता
एकीचं बळ... ठाकरे कुटुंबाची युती
आदित्य ठाकरे आणि अमित ठाकरे एकत्र आले. ज्यामागोमार रश्मी ठाकरे कार्यक्रमस्थळी पोहोचल्या आणि मागोमागच अख्ख्या महाराष्ट्राचं लक्ष लागून राहिलेले राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरेही कार्यक्रमस्थळी येताच कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साहाचं वातावरण.
24 Dec 2025, 12:22 वाजता
युतीआधी औक्षण...
राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे यांनी आपल्या युतीची अधिकृत घोषणा करण्यापूर्वी या दोन्ही भावंडाचं औक्षण करण्यात आलं. ज्यानंतर ठाकरे कुटुंब एका नव्या पर्वाच्या दिशेनं मार्गस्थ होताना दिसलं.
24 Dec 2025, 11:24 वाजता
बाळासाहेबांना अभिवादन करण्यासाठी शिवतीर्थावर येणार ठाकरे बंधू
शिवाजी पार्क इथं बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्मृतीस्थळी उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे बाळासाहेबांच्या स्मृतीस अभिवादन करून पुढं युतीच्या घोषणेसाठी निघणार आहेत. तत्पूर्वी शिवतीर्थावर दोन्ही पक्षांच्या नेते आणि कार्यकर्त्यांची हजेरी पाहायला मिळत आहे.
24 Dec 2025, 11:09 वाजता
हा क्षण भावनिक
कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साह, वरळीत कार्यक्रमस्थळी समर्थकांची गर्दी. ठिकठिकाणी उत्साहाचं वातावरण. सोशल मीडियावरही ठाकरेंचीच हवा. ज्येष्ठ शिवसैनिकांचीही ठाकरे बंधूंना साथ. हा क्षण भावनिक असल्याचं म्हणत दिली प्रतिक्रिया