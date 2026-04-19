शेवपुरी खाताय सावधान! मॉलमधील शेवपुरीत आढळल्या अळ्या

Live worm found in Shevpuri : तुम्ही शेवपुरी खात असाल तर तुमच्यासाठी महत्त्वाची बातमी आहे. मालाडमधील एका मॉलमध्ये फिरायला गेलेल्या काही तरुणांना भूक लागल्याने त्यांनी शेवपुरीची ऑर्डर दिली. मात्र, जेव्हा त्यांनी खाण्यास सुरुवात केली. यावेळी शेवपुरीत चक्क जिवंत अळी आढळली.
सर्वांनाच बाहेरचे चटपटीत पदार्थ खायला आवडतात, त्यात पाणीपुरी शेवपुरी असेल तर उत्तमच, मात्र आधी तुम्ही खात असलेली शेवपुरी कशी आहे हे तपासून बघा... कारण तुमच्या सेवपुरीमध्ये अळ्या असू शकतात, शेवपुरीमध्ये टाकलेला बटाटा चांगल्या दर्जाचा आहे का? याची देखील खात्री करून घ्या, अन्यथा तुमच्या आरोग्यावर त्या सेवपुरीचा गंभीर परिणाम होऊ शकतो, कारण मुंबईच्या मालाड परिसरातून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे, मालडमधील एका मॉलमध्ये शेवपुरीमध्ये अळ्या असल्याचं आढळून आलं आहे. दरम्यान हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर चांगलाच व्हायरल झालाय.
त्यामुळे तुम्हीही बाहेर चटपटीत पदार्थांचा अस्वाद घेत असाल तर खबरदारी बाळगा, तुम्ही खात असलेले पदार्थ चांगले आहेत का? ते फ्रेश आहेत का? याची खात्री करूनच ते खावेत, अन्यथा तुम्ही आजारी पडू शकतात. तुम्हाला वेगवेगळा प्रकारचा त्रास होऊ शकतो.
दरम्यान या व्हायरल व्हिडिओनंतर आता कारवाई करण्याची मागणी सोशल मीडियावर जोर धरू लागली आहे, अत्यंत बेजबाबदारपणे अळ्या असलेले पदार्थ लोकांना खाऊ घातली जातायत, त्यामुळे तुम्हीही बाहेर शेवपुरी खात असाल तर सावधगिरी बाळगा आरोग्याची काळजी घ्या.