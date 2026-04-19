शेवपुरी खाताय सावधान! मॉलमधील शेवपुरीत आढळल्या अळ्या

Live worm found in Shevpuri : मुंबईच्या मालाड परिसरातून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे, मालडमधील एका मॉलमध्ये शेवपुरीमध्ये अळ्या असल्याचं आढळून आलं आहे.. दरम्यान हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर चांगलाच व्हायरल झालाय.  

पूजा पवार | Updated: Apr 19, 2026, 09:41 PM IST
Photo Credit - Social Media

Live worm found in Shevpuri : तुम्ही शेवपुरी खात असाल तर तुमच्यासाठी महत्त्वाची बातमी आहे. मालाडमधील एका मॉलमध्ये फिरायला गेलेल्या काही तरुणांना भूक लागल्याने त्यांनी शेवपुरीची ऑर्डर दिली. मात्र, जेव्हा त्यांनी खाण्यास सुरुवात केली. यावेळी शेवपुरीत चक्क जिवंत अळी आढळली.

सर्वांनाच बाहेरचे चटपटीत पदार्थ खायला आवडतात, त्यात पाणीपुरी शेवपुरी असेल तर उत्तमच, मात्र आधी तुम्ही खात असलेली शेवपुरी कशी आहे हे तपासून बघा... कारण तुमच्या सेवपुरीमध्ये अळ्या असू शकतात, शेवपुरीमध्ये टाकलेला बटाटा चांगल्या दर्जाचा आहे का? याची देखील खात्री करून घ्या, अन्यथा तुमच्या आरोग्यावर त्या सेवपुरीचा गंभीर परिणाम होऊ शकतो, कारण मुंबईच्या मालाड परिसरातून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे, मालडमधील एका मॉलमध्ये शेवपुरीमध्ये अळ्या असल्याचं आढळून आलं आहे. दरम्यान हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर चांगलाच व्हायरल झालाय.

त्यामुळे तुम्हीही बाहेर चटपटीत पदार्थांचा अस्वाद घेत असाल तर खबरदारी बाळगा, तुम्ही खात असलेले पदार्थ चांगले आहेत का? ते फ्रेश आहेत का? याची खात्री करूनच ते खावेत, अन्यथा तुम्ही आजारी पडू शकतात. तुम्हाला वेगवेगळा प्रकारचा त्रास होऊ शकतो.

दरम्यान या व्हायरल व्हिडिओनंतर आता कारवाई करण्याची मागणी सोशल मीडियावर जोर धरू लागली आहे, अत्यंत बेजबाबदारपणे अळ्या असलेले पदार्थ लोकांना खाऊ घातली जातायत, त्यामुळे तुम्हीही बाहेर शेवपुरी खात असाल तर सावधगिरी बाळगा आरोग्याची काळजी घ्या. 

About the Author

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

