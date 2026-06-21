/उल्हासनगरात मंचुरियनमध्ये आढळलं पालीचं पिल्लू, मंचुरियन खाऊन तरुणीची तब्येत बिघडली

चंद्रशेखर भुयार ,उल्हासनगर (प्रतिनिधी) : सध्या तरुणपिढीमध्ये फास्ट फूडचं खूप क्रेज आहे. रस्त्यावरच्या स्टॉल वरील चायनीज, मंचुरियन आणि सूप तर अनेकजण मिटक्या मारत खात असतात. काही फास्टफूड स्टॉल धारक स्वच्छतेची काळजी घेतात, मात्र अनेकदा अशा स्टॉलवर स्वच्छतेचा अभाव दिसून येतो. उल्हासनगरमध्ये फास्टफूड संदर्भात एक धक्कादायक घटना समोर आलेली आहे. या ठिकाणी मंचुरियनमध्ये चक्क पालीचं मेलेलं पिल्लू आढळल्याची घटना समोर आली आहे. हे मंचुरियन खाऊन एका तरुणीची तब्येत बिघडली असून तिच्यावर सध्या खाजगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.
उल्हासनगरच्या सुभाष टेकडी परिसरात मोना पठारे ही तरुणी वास्तव्याला आहे. सायंकाळच्या सुमारास तिने सुभाष टेकडी मच्छी मार्केट परिसरातील मोरे चायनीज भेळ वाल्याकडून मंचुरियन घरी आणलं. हे मंचुरियन खात असतानाच त्यात पालीचं मेलेलं पिल्लू असल्याचं तिला आढळलं. त्यामुळे तिने पुन्हा एकदा मंचुरियन वाल्याला जाऊन सांगितलं असता त्याने चटणी टेस्टिंगसाठी पाठवतो, पण तू ही गोष्ट कोणाला सांगू नको, असं तिला म्हटलं. यानंतर रात्री या तरुणीची तब्येत बिघडल्यानं तिला रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. सध्या या तरुणीवर रुग्णालयात उपचार सुरू असून अशाप्रकारे निष्काळजीपणा करून ग्राहकांच्या जीवाशी खेळणाऱ्या चायनीज भेळ आणि मंचुरियन विक्रेत्यांवर कारवाई करण्याची आवश्यकता असल्याचं नागरिकांचं म्हणणं आहे.
नागरिकांनी स्वच्छता असेल अशा ठिकाणी खाद्यपदार्थ खाण्यास प्राधान्य द्यावे तसेच पावसाळ्यात शक्यतो बाहेरचं खाणं टाळावं असा सल्ला डॉक्टरांनी दिला आहे. तसेच फूड पॉइजनिंग, पोटदुखी संदर्भातील आजार जाणवल्यास वेळ न घालवता डॉक्टरांशी संपर्क साधून योग्य उपचार सुरु करावेत अशी माहिती डॉक्टरांनी दिली आहे.