'कर्जमाफीची योजना फसवी', शेतकरी कर्जमाफीवरून पुन्हा एकदा राजकारण तापलं

शेतकरी कर्जमाफीवरून पुन्हा एकदा राजकारण तापलं आहे, शेतकरी कर्जमाफीला हिरवा कंदील देण्यात आला आहे, राज्यातील 56 लाख शेतक-यांना याचा फायदा मिळणार आहे, यासाठी 36 हजार कोटींची तरतूद देखील करण्यात आली आहे, मात्र सरकारची कर्जमाफीची योजना फसवी असल्याचा आरोप विरोधकांनी केलाय.
राज्यातील शेतक-यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेला मंजूर देण्यात आली आहे, मात्र या योजनेवरून आता चांगलंच राजकारण तापलं आहे, विरोधकांनी शेतकरी कर्जमाफी योजना फसवी असल्याचा आरोप केला आहे, राज्यातील 56 लाख शेतक-यांना 36 हजार कोटींची कर्जमाफी देण्यात येणार असल्याची माहिती कृषीमंत्री दत्ता भरणे यांनी दिली आहे, मात्र शेतक-यांच्या कर्जमाफीसाठी 36 हजार कोटींपेक्षा कमी खर्च कमी होऊ शकतो असा उल्लेख मंत्रिमंडळाच्या कॅबिनेट नोटमध्ये करण्यात आलाय. कर्जमाफीसाठी निकष लावल्यानं खर्च कमी होण्याचा अंदाज आहे.
सरकारच्या निकषांमुळे सरसकट शेतक-यांना कर्जमाफी मिळणार नसल्याचा आरोप देखील विरोधकांनी केला आहे, शेतक-यांना थकीत कर्ज भरल्याशिवाय दोन लाखांची सूट मिळणार नसल्याचा दावा काँग्रेस आमदार विजय वडेट्टीवारांनी केला आहे. तर शरद पवारांनी देखील सरकारवर टीकास्त्र डागलं आहे.
नियमीत कर्जाची परतफेड करणा-या शेतक-यांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही, ज्या शेतक-यांचं कर्ज थकीत आहे, त्यांनाच या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.
1 एप्रिल 2019 ते 31 मार्च 2025 पर्यंत घेतलेले
2 लाखांपेक्षा अधिकचं कर्ज शेतक-यांना भरणे
बंधनकारक
दरम्यान हे कर्ज भरल्यानंतर शेतक-यांना
दोन लाखांच्या कर्जमाफीचा लाभ मिळणार
समजा शेतक-यांची थकबाकी 8 लाख
असेल तर शेतक-यांना 6 लाख भरावे
लागणार
म्हणजेच दोन लाख सरकारकडून
शेतक-यांना माफ केले जाणार
तर नियमीत कर्जाची परतफेड करणा-यांना 50
हजार प्रोत्साहनपर सरकारकडून देण्यात येणार
आहेत.
विरोधकांनी केलेल्या टीकेला एकनाथ शिंदेंनी प्रत्युत्तर दिलं आहे, सरकारच्या तिजोरीवर पहिला अधिकार शेतक-यांचा आहे, सरकार शेतक-यांची कर्जमाफी होणार असल्याचंही शिंदेंनी सांगितलं, तसंच त्यांनी मविआ काळात झालेल्या शेतकरी कर्जमाफीवर देखील टीका केलीय.
30 जूनआधी शेतकरी कर्जमाफी होणार असल्याचं आश्वासन सरकारनं दिलं आहे, मात्र या कर्जमाफीसाठी सरकारनं लावलेल्या निकषावरून विरोधकांनी हल्लाबोल केलाय. तर विरोधकांच्या टीकेला सत्ताधा-यांनी देखील प्रत्युत्तर दिलंय. त्यामुळे शेतकरी कर्जमाफीवरून राज्याचं राजकारण चांगलंच तापलं आहे.