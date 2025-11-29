English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
मुंबई महापालिका निवडणुकीत काँग्रेसने एकला चलो चा नारा दिला आहे. स्थानिक नेत्यांच्या भावनेचा आदर ठेवत हा निर्णय घेतल्याचं काँग्रस नेत्यांनी स्पष्ट केल आहे. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Nov 29, 2025, 09:36 PM IST
काँग्रेसचा स्वबळाचा नारा, ठाकरे-पवार नाराज?

ब्युरो रिपोर्ट झी 24 तास : मुंबई महापालिकेत काँग्रेसने स्वबळाची घोषणा केली आहे. मात्र या घोषणेमुळे ठाकरे आणि शरद पवार नाराज असल्याची चर्चा आहे. तसेच त्याबाबत दोन्ही नेत्यांमध्ये फोनवरून सविस्तर चर्चा झाल्याचंही कळत आहे. नाराजीच्या चर्चांवरून भाजपने ठाकरेंवर प्रहार केला आहे. 

मुंबई महापालिका निवडणुकीत काँग्रेसने एकला चलो चा नारा दिला आहे. स्थानिक नेत्यांच्या भावनेचा आदर ठेवत हा निर्णय घेतल्याचं काँग्रस नेत्यांनी स्पष्ट केलंय...मात्र काँग्रेसच्या या स्वबळाच्या घोषणेमुळे मविआतील घटकपक्ष शिवसेना UBT आणि राष्ट्रवादी SP नाराज असल्याचं समजतंय...तसेच याबाबत खुद्द उद्धव ठाकरे आणि शरद पवारांमध्येही फोनवरून चर्चा झाल्याची माहिती आहे...एकीकडे महायुती कुठल्याही स्थितीत मुंबईवर कब्जा मिळवण्याचा तयारीत असताना काँग्रेसने घेतलेल्या भूमिकेमुळे मविआला फटका बसू शकतो अशी कुजबूज ठाकरे-पवारांच्या पक्षात सुरू असल्याचं बोललं जातंय...उद्धव-राज ठाकरेंच्या राजकीय युतीमुळे काँग्रेसने स्वतंत्र लढण्याची भूमिका घेतली असल्याचंही सांगितलं जातंय...काँग्रेसच्या स्वबळाच्या घोषणेमुळे मविआला घरघर लागू शकते...त्यामुळे पवारांकडून प्रयत्न सुरू असल्याची सूत्रांची माहिती आहे... 

महत्त्वाचे मुद्दे 

--रमेश चेन्नीथला यांच्या आईच्या निधनानंतर उद्धव ठाकरेंकडून सांत्वनासाठी फोन

-स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांबाबत मुंबईत आल्यावर बोलू असं चेन्नीथलांचं आश्वासन

--15 नोव्हेंबरला चेन्नीथला काँग्रेसच्या शिबिरासाठी मुंबई दौ-यावर

--उद्धव ठाकरेंशी चर्चा न करता काँग्रेसकडून स्वबळाची घोषणा, शिवसेना UBT नाराज

--काँग्रेसच्या स्वबळाच्या घोषणेनंतर उद्धव ठाकरे-शरद पवार यांची फोनवर चर्चा

--महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसकडून अथवा हायकमांडकडून उद्धव ठाकरेंशी कुठलीही चर्चा नाही

दरम्यान नाराजीबाबत आपल्याला कुठलीही कल्पना नसल्याचं वर्षा गायकवाड यांनी सांगितलं आहे. तसेच स्थानिक नेत्यांच्या आग्रहाखातर स्वबळाचा निर्णय घेतल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं आहे. तर अजूनही वेळ गेली नाही काँग्रेसने फेरविचार करावा असा सल्ला ठाकरेंच्या नेत्यांनी दिला आहे. काँग्रेसने उद्धव ठाकरेंना विश्वासा न घेता स्वबळाच्या घोषणेवरून भाजपने थेट ठाकरेंवरच प्रहार केला आहे. मित्रपक्षांच्या पाठीत खंजीर खुपसने ही काँग्रेस आणि उद्धव ठाकरेंची सवय असल्याचा टोला भाजपने लगावला आहे. 

मुंबई महापालिकेत काँग्रेसने एकतर्फी स्वबळाची घोषणा केल्याने ठाकरे-पवार नाराज असल्याची माहिती आहे. ठाकरेंच्या नेत्यांकडून काँग्रेसला फेरविचार करण्याचा सल्लाही देण्यात आला आहे.  त्यामुळे काँग्रेस आपला निर्णय बदलणार का हे पाहणं महत्त्वाचं असणार आहे.

