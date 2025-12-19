English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
BMC Election मध्ये ठाकरे-शिंदेंमध्ये थेट लढत झाली तर...; निवडणुकीआधी भाजपाला भलतीच भीती

BMC Elections BJP Fear: मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुकीच्या जागावाटपाच्या चर्चेदरम्यान भाजपाने वेगळीच शंका उपस्थित केली असून जागावाटपावरुन दोन फेऱ्यांनंतरही दोन्ही पक्षांमध्ये अंतिम सहमती झालेली नाही हे विशेष!

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Dec 19, 2025, 10:16 AM IST
जागावाटपाच्या बैठकीतील चर्चेत उपस्थित झाला मुद्दा (प्रातिनिधिक फोटो)

BMC Elections BJP Fear: आशियामधील सर्वात श्रीमंत महानगरपालिका असलेल्या मुंबईची सत्ता मिळवण्यासाठी सर्वच प्रमुख पक्षांनी कंबर कसली आहे. महापालिकेच्या मतदानासाठी एका महिन्याहून कमी कालावधी शिल्लक राहिलेला असताना या महानगरावर प्रशासक म्हणून आपलेच वर्चस्व असावं यासाठी युती आणि आघाडीमध्ये असलेले पक्षही जागावाटपात एकमेकांवर कुरघोडी करु पाहत आहेत. महाविकास आघाडी असो किंवा महायुती असो दोन्हीकडे सध्या अशीच स्थिती दिसून येत आहे. महाविकास आघाडीमधील काँग्रेसने तर स्वतंत्र लढण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज ठाकरेंच्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेसोबत उद्धव ठाकरेंना युतीची तयारी केली असून काँग्रेसचा याला विरोध असल्याने त्यांनी स्वबळाचा नारा दिला आहे. असं असतानाच दुसरीकडे महायुतीमध्येही अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीला सोडून भारतीय जनता पार्टी आणि एकनाथ शिंदेंची शिवसेना एकत्र मुंबई महापालिकेची निवडणूक लढवत असली तरी जागावाटपावरुन त्यांच्यातही खटके उडताना दिसत आहे. विशेष म्हणजे जागावाटपाच्या चर्चेदरम्यान भाजपाने शिंदेंच्या शिवसेनेसंदर्भात एक भलतीच शंका उपस्थित केल्याची माहिती समोर आली आहे.

दोन्ही पक्षांनी प्रसारमाध्यमांना काय सांगितलं?

भाजप-शिवसेना जागावाटप चर्चेच्या दुसऱ्या फेरीत 150 जागांवर एकमत झाल्याचे मुंबई भाजप अध्यक्ष अमित साटम आणि शिवसेनेचे मंत्री उदय सामंत यांनी गुरुवारी पत्रकारांना सांगितले. भाजपने 2017 च्या महापालिका निवडणुकीत जिंकलेल्या सर्व 82 जागांवर दावा केला असून शिवसेनेला (एकनाथ शिंदे) मात्र जिंकलेल्या 84 जागा देण्यास ठाम नकार दिल्याचे उच्चस्तरीय सूत्रांनी सांगितले आहे. भाजप-शिवसेनेच्या नेत्यांमध्ये चर्चेची दुसरी फेरी झाल्यानंतरही संपूर्ण जागावाटप झालेलं नाही. भाजपने पहिल्या बैठकीत शिवसेनेला केवळ 52 जागा देऊ केल्या होत्या. आता त्यांनी शिंदेंच्या शिवसेनेला 2017 मध्ये शिवसेनेनं जिंकलेल्या 82 जागा देण्यास नकार दिलाय. हा नकार देण्यामागे एक खास कारण असल्याचं समजते. भाजपाने यासंदर्भातील आपली भूमिका बैठकीमध्ये स्पष्ट केली आहे. 

भापाला कसली भीती?

बैठकीदरम्यान मुंबईतील जागावाटपात शिवसेनेकडून सिटिंग जागांवरील आग्रह कायम ठेवण्यात आल्याचं दिसून आलं. मात्र 2017 मध्ये संयुक्त शिवसेनेनं जिंकलेल्या सर्वच्या सर्व 84 जागा सोडण्यास भाजपने अगदी स्पष्टपणे नकार दिला आहे. हा नकार देण्याचं मूळ कारण, शिंदे विरुद्ध ठाकरे लढत झाल्यास महायुतीला फटका बसण्याची शक्यता भाजपाने व्यक्त केली आहे. म्हणजेच शिंदे आणि ठाकरे अशी थेट लढत झाली तर ठाकरेंची शिवसेना शिंदेंच्या शिवसेनेवर भारी पडू शकते अशी भीती भाजपाला वाटत आहे.

नक्की वाचा >> BMC Election: मुंबईत मराठी माणूस कोणाच्या बाजूने? ठाकरे की शिंदे? थक्क करणारे आकडे समोर

भाजपा आपल्या भूमिकेवर कायम

ज्या जागा शिंदेंच्या शिवसेनेला हव्या आहेत, त्या जागांवर शिंदे विरुद्ध ठाकरे लढत होण्याची शक्यता असल्यानेच जागा सोडण्याबाबत भाजप प्रतिकूल असल्याची माहिती मिळत आहे. शिंदे गटाचं प्राबल्य असलेल्या जागा सोडण्यास भाजपची सहमती असल्याची माहिती समोर आली आहे. बैठक संपताना 150 प्लस जागांवर भाजपचा दावा कायम असून दुसरीकडे शिंदेंकडूनही अधिक जागांसाठी रस्सीखेंच सुरु आहे. मात्र काही जागांवर शिंदेंनी थेट ठाकरेंना टक्कर दिली तर शिंदेंच्या सेनेचा निभाव लागणार नाही अशी शंकेची पाल भाजपाच्या मनात चुकचुकत असल्याने त्यांच्याकडून सरसकट 82 जागा सोडण्यास विरोध होताना दिसतोय.

