...तर मुंबईतल्या सगळ्या 227 जागा लढू! शिंदेंवर कोण टाकतंय दबाव? भाजपाला धक्का?

BMC Elections Seat Sharing BJP Vs Eknath Shinde: मुंबई महानगर पालिकेसाठीच्या जागावाटपादरम्यान भारतीय जनता पार्टीने घेतलेल्या ठाम भूमिकेमुळे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेमधील अस्वस्थता वाढत असल्याचं चित्र दिसत आहे. 2017 च्या निकालानुसार भारतीय जनता पार्टीने जिंकलेल्या 84 जागांवर दावा सांगितला असला तरी हाच फॉर्म्युला शिंदेंच्या शिवसेनेसाठी लावण्यास भाजपाचा विरोध आहे. म्हणजेच 2017 मध्ये संयुक्त शिवसेनेनं जिंकलेल्या 82 जागा यंदा जागावाटपामध्ये शिंदेंच्या शिवसेनेला सरसकट देण्यास भाजपाने नकार दिला आहे. त्यामुळे आता या दोन्ही पक्षांमधील तणाव वाढला आहे. मागील काही दिवसांपासून या वाटाघाटी सुरु असून काहीच तोडगा अद्याप न निघाल्याने शिंदेंच्या पदाधिकाऱ्यांनी आता थेट 'एकला चलो'ची भूमिका घेण्यासाठी पक्षाचे प्रमुख म्हणजेच उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंवर दबाव टाकण्यास सुरुवात केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
सन्मानजनक जागा न मिळाल्यास मुंबईमध्ये सर्वच्या सर्व म्हणजेच 227 जगा लढूया, असं एकनाथ शिंदे यांच्यावर पक्षातील पदाधिकाऱ्यांचं म्हणणं असून त्यासाठी त्यांनी शिंदेंवर दबाव टाकण्यास सुरुवात केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. हक्काच्या आणि अपेक्षित जागांसाठी कुठेही तडजोड करू नका, अशी शिवसेनेच्या नेत्यांची ठाम भूमिका असून त्यांनी ती एकनाथ शिंदे आणि पक्षातील इतर वरिष्ठ नेत्यांना कळवली आहे.
नक्की वाचा >> BMC Election मध्ये ठाकरे-शिंदेंमध्ये थेट लढत झाली तर...; निवडणुकीआधी भाजपाला भलतीच भीती
लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत जागा वाटपात मोठ्या प्रमाणात तडजोड केली मात्र आता महापालिकेच्या निवडणुकीत अजिबात तडजोड करू नका अशी शिवसेना नेत्यांची एकनाथ शिंदे यांच्याकडे मागणी आहे. कालच शिंदेंच्या शिवसेनेनं 227 जागांसाठी इच्छुकांच्या मुलाखती घेतल्या गेल्या आहेत. एकनाथ शिंदे यांचा पक्षातल्या नेत्यांना पदाधिकाऱ्यांना श्रद्दा आणि सबुरीचा सल्ला दिल्याचं सूत्रांनी सांगितलं आहे.
केंद्रात एनडीए आणि राज्यात महायुतीचे सरकार आहे. त्यामुळे मुंबई महानगर पालिकेमध्येसुद्धा मी आणि देवेंद्रजी यामधून तोडगा काढू, असं आश्वास एकनाथ शिंदेंनी त्यांच्या नेत्यांना दिलं आहे. चर्चेतून एक सकारात्मक तोडगा नक्की निघेल असा विश्वास एकनाथ शिंदेंनी त्यांच्या नेत्यांकडे व्यक्त केला आहे.
नक्की वाचा >> BMC Election: मुंबईत मराठी माणूस कोणाच्या बाजूने? ठाकरे की शिंदे? थक्क करणारे आकडे समोर
मात्र या विषयावर तोडगा निघाला नाही आणि खरोखरच शिंदेंना पदाधिकाऱ्यांचं ऐकावं लागलं तर मुंबई महापालिकेच्या तोंडावर भाजपा आणि शिंदेंच्या शिवसेनेची युती तुटू शकते आणि मुंबईत महायुतीमधील तिन्ही घटकपक्ष एकएकटे लढतानाही दिसू शकतील. आधीच अजित पवारांची राष्ट्रवादी मुंबईमध्ये संयुक्त लढत आहे.