‘पतपेढीच्या विजयाने अर्ध्या...’, ‘तुम्ही ब्रँड नाही’वरुन फडणवीसांना मनसे इशारा; 'खानाची भीती दाखवून...'

Raj Thackeray MNS Slams CM Devendra Fadnavis: मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीमध्ये ठाकरे बंधू एकत्र येणार असल्याची जोरदार चर्चा असून यावरुन भाजपाने केलेल्या टीकेवर राज ठाकरेंच्या मनसेनं उत्तर दिलंय.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Sep 18, 2025, 10:00 AM IST
भाजपाला मनसेनं दिला इशारा (प्रातिनिधिक फोटो)

Raj Thackeray MNS Slams CM Devendra Fadnavis: स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढील काही महिन्यांमध्ये होणार असून त्यापूर्वीच राज्यातील राजकीय वातावरण तापू लागलं आहे. विशेष म्हणजे मुंबई महानगरपालिकेवर कोणाचा झेंडा फडकणार याबद्दलची चुरस पाहायला मिळत आहे. सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी आणि महायुतीमधील मित्रपक्षांबरोबरच मुंबईत त्यांचे प्रमुख विरोध असलेले उद्धव ठाकरेंची शिवसेना आणि राज ठाकरेंच्या मनसेकडून तयारीलाही सुरुवात झाली आहे. पदाधिकाऱ्यांच्या बैठका, मेळाव्यांमधून निवडणुकीच्या तयारीला लागण्याचे संकेत नेत्यांकडून दिले जात असतानाच विरोधकांवरही निशाणा साधला जात आहे. भाजपाने काही दिवसांपूर्वी वरळी डोममध्ये घेतलेल्या विजयी संकल्प मेळाव्यातून मुख्यमंत्री देंवेंद्र फडणवीस आणि मुंबई भाजपाचे अध्यक्ष अमित साटम यांनी ठाकरे बंधूंना डिवचलं होतं. आता या टीकेला राज ठाकरेंच्या मनसेनं उत्तर दिलंय.

फडणवीस काय म्हणाले होते?

भारतीय जनता पार्टीने मंगळवारी विजयी संकल्प मेळाव्यामधून मुंबई महानगरपालिकेचं रणशिंग पुकारल्याचं दिसून आलं. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांबरोबरच भाजपाच्या अनेक प्रमुख नेत्यांच्या उपस्थितीत पार पडलेल्या या मेळाव्यामध्ये मुख्यमंत्र्यांनी ठाकरे बंधूंवर सडकून टीका केली. "बेस्ट निवडणुकीत आमच्या शशांक राव आणि लाड, दरेकरांनी त्या ब्रँडचा बँड वाजवला. बाळासाहेब ठाकरे हे ब्रँड होते, तुम्ही ब्रँड नाहीत," असा टोला फडणवीसांनी ठाकरे बंधूंना लगावला.

भाजपाने केलेल्या कामांचा पाढा

"मुंबईतील अंडरवर्ल्ड संपवण्याचे काम गोपीनाथ मुंडेंनी केलं. मुंबईतील वाहतूक सुरळित करण्याचं काम नितीन गडकरी यांनी केलं. 2008 ते 2014 काळात मुंबईत सीसीटीव्हीचे साधे टेंडरही तत्कालीन सरकार काढू शकले नाही. 2014 नंतर एका नवा सूर्य उगवला. कोस्टल रोडचे भूमिपूजन आणि उद्घाटन देवाभाऊंनी केलं. विमानतळ असेल किंवा बीडीडी चाळीत हक्काचं घर देणं असेल ते देवाभाऊंनी केलं. 7 लाख कोटींचा निधी फक्त मुंबईसाठी मिळाला," असा भाजपाने मुंबईत केलेल्या कामांचा पाढा मुंबई अध्यक्ष अमित साटम यांनी वाचून दाखवला. पुढे  साटम यांनी उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरेंवर निशाणा साधला.  "हे होत असताना 25 वर्षे मुंबई महापालिका काय करत होती? देशातील सर्वात मोठा 3 लाख कोटींचा भ्रष्टाचार आपण पाहिला. स्थायी समितीच्या टक्क्यांवर जगतात आणि मराठीच्या गप्पा मारतात. आमच्याकडे हजार कामं आहेत, तुमच्याकडे काय आहे?" असा सवाल साटम यांनी उपस्थित केला. 

मुंबई ठाकरे बंधूंच्या हाती गेली तर प्रत्येक रस्ता मोहम्मद अली रोड

"निवडणूक आली की मराठीचा मुद्दा आठवतो. मराठीला अभिजात दर्जा मोदींजींनी दिला. भाषा संपर्काचं साधन असते, संघर्षाचं नाही," असं म्हणत मराठीच्या मुद्द्यावरून साटम यांनी ठाकरे बंधूंवर निशाणा साधला. "मराठीचा मुद्दा पुढे करून वेगळंच षड्यंत्र रचलं जातंय. संपलेलं राजकारण सुरू करण्यासाठी काहीजण प्रयत्न करतायत," असं म्हणत साटम यांनी ठाकरें बंधूंच्या संभाव्य युतीचा समाचार घेतला. "ठाकरे बंधूंच्या मुंबई महापालिका हातात सत्ता गेली तर मुंबईतील प्रत्येक रस्ता मोहम्मद अली रोड होईल. प्रत्येक दारावर बांगलादेशी असेल किंवा कुणीतरी खान मुंबईचा महापौर होईल. हिरव्या वादळाला परतवण्याची क्षमता भाजपात आहे," असं म्हणत साटम यांनी ठाकरेंवर निशाणा साधला.

राज ठाकरेंच्या मनसनेचं उत्तर; म्हणाले, 'पतपेढीच्या विजयामुळे...'

फडणवीस आणि साटम यांनी केलेल्या या टीकेला आता मनसेचे नेते आणि राज ठाकरेंचे निकटवर्तीय संदीप देशपांडेंनी कठोर शब्दांमध्ये उत्तर दिलं आहे. देशपांडेंनी आपल्या एक्स अकाऊंटवरुन पोस्ट केली आहे. "मुंबईचा महापौर हा मराठीच होणार. खानाची भीती दाखवून भैय्या आणि गुज्जू महापौर करण्याचा कट उधळून लावणार. पतपेढीच्या विजयामुळे अर्ध्या हळकुंडाने पिवळे झालेल्यांची कावीळ महापालिका निवडणुकीत उतरणार,", असा इशाराच देशपांडे यांनी भाजपाला दिला आहे. 

आता मनसेच्या या उत्तराला भाजपाकडून साटम काही प्रत्युत्तर देतात का हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.

