राज्यातील पहिली अधिकृत उमेदवार यादी जाहीर; यादीतील 'ते' 48 जण आहेत तरी कोण?

Local Body Elections In Maharashtra First Candidates List: महाराष्ट्रातील 29 महानगरपालिकांच्या निवडणुकांची घोषणा होऊन आठवड्याहून अधिक काळ उलटला असून सध्या उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याचा कालावधी सुरु आहे. असं असतानाच दुसरीकडे सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांकडून जागावाटपावरुन बैठकींची सत्रं सुरु असल्याचं पाहायला मिळत आहे. अगदी महायुतीमधील भारतीय जनता पार्टी, शिंदेंची शिवसेना आणि अजित पवारांची राष्ट्रवादी असो किंवा महाविकास आघाडीमधील उद्धव ठाकरेंची शिवसेना, शरद पवारांची राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसबरोबरच राज ठाकरेंची महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना असो सर्वच पक्ष सध्या वाटाघाटीमध्ये व्यस्त आहेत. मात्र असं असतानाच महाराष्ट्रातील सर्वाधिक चर्चेत राहणाऱ्या महानगरपालिकेसाठी एका मोठ्या पक्षाकडून 40 उमेदवार जाहीर झाले आहेत. विशेष म्हणजे जागावाटपाची चर्चा सुरु असतानाच ही यादी समोर आली असून ही या वर्षातील कोणत्याही पक्षाची उणेदवारांची पहिली यादी ठरली आहे.
कोल्हापूर महानगरपालिका निवडणुकीसाठी काँग्रेस आणि शिवसेना (उद्धव ठाकरे गट) यांची युती झाली असून या युतीची घोषणा बुधवारी (24 डिसेंबर रोजी) काँग्रेस नेते सतेज पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत घोषित केली. मुंबईत काँग्रेस स्वबळावर लढत असलेले हे दोन्ही पक्ष कोल्हापुरात मात्र एकत्रितपणे निवडणूक लढवणार आहेत. महाविकास आघाडीतील सर्व घटकपक्षांची गरज आहे, असं म्हणत एकत्र निवडणूक लढणं गरजचे असल्याचं सतेज पाटील यांनी अधोरेखित केले. युतीची घोषणा केल्यानंतर काँग्रेस आणि ठाकरेंच्या शिवसेनेमध्ये जागावाटपाची चर्चा सुरु आहे. मात्र असं असतानाच काँग्रेसने 26 तारखेला रात्री अचानक आपल्या उमेदवारांची पहिली यादी जाहीर केली.
काँग्रेसकडून जारी करण्यात आलेल्या यादीमध्ये एकूण 48 उमेदवारांचा समावेश आहे. ठाकरे शिवसेना आणि काँग्रेसमध्ये जागा वाटपामध्ये अडकलेल्या प्रभागांचा उमेदवारी यादीमध्ये समावेश नाही. काँग्रेस आणि शिवसेना याच्या वाटाघाटीनंतर उर्वरित उमेदवारांची यादी जाहीर होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
शिवसेना (ठाकरे गट) ला 12 जागा आणि एक स्वीकृत नगरसेवकपद मिळणार असल्याचं सांगितलं जात असलं तरी जागावाटपासंदर्भात अधिकृत माहिती समोर आलेली नाही. मात्र त्यापूर्वीच काँग्रेसने 48 जागांवर उमेदवार जाहीर केले आहेत. या उमेदवारांची यादी खालीलप्रमाणे:
काँग्रेस आणि उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेची युती कोल्हापुरातील स्थानिक निवडणुकांसाठी असल्याने या निवडणुकीमध्ये दोन्ही पक्ष एकत्र येऊन कशी कामगिरी करतात हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.