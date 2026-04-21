Viral Video: क्रिकेट मॅचला बोलावलं नाही, गड्याने आमदार चषकाच्या सामन्यात ट्रॅक्टर घुसवून खेळपट्टी नांगरली; खेळाडू पाहत राहिले

Viral Video: भारत हा क्रिकेटवेडा देश आहे. क्रिकेटचं हे प्रेम फक्त टीव्हीवर पाहण्यापुरतं नसून, प्रत्यक्षात मैदानांवरही क्रिकेट खेळण्यासाठी तरुणांची तुफान गर्दी असते. क्रिकेटच्या मैदानावर खेळताना सर्व खेळाडूंच्या भावना टोकाला असतात. खेळाडूंसह चाहतेही तितक्याच आक्रमकपणे मैदानाबाहेर वावरत असतात. यामुळेच जेव्हा सामन्याचा निकाल लागतो तेव्हा अनेकदा खेळाडूंसह चाहतेही एकमेकांना भिडतात. सध्या क्रिकेटचा हंगाम असून, अनेक ठिकाणी क्रिकेटचे सामने भरवले जात आहेत. या सामन्यांचं निमंत्रण मिळणं हेदेखील अनेकदा प्रतिष्ठेचं ठरतं. जळगावात तर याचा प्रत्यय आला आहे.
महाराष्ट्रातील एक घटना सध्या संपूर्ण देशभरात चर्चेचा विषय ठरत आहे. क्रिकेट सामन्याचं निमंत्रण मिळालं नाही म्हणून एका स्थानिक नेत्याने मैदानात ट्रॅक्टर घुसवून खेळपट्टी नांगरली. जळगावात ही घटना घडली आहे. अंतिम सामना सुरु असतानाच नेता ट्रॅक्टर घेऊन थेट मैदानात घुसला आणि खेळपट्टी उकरुन काढली. धरणगावमध्ये MLA ट्रॉफी क्रिकेट स्पर्धेचा हा सामना होता. 12 एप्रिल रोजी ही घटना घडली आहे.
PTI च्या वृत्तानुसार, अधिकाऱ्यांनी सांगितलं आहे की हा नेता धरणगाव नगर परिषदेचे अध्यक्ष म्हणून कार्यरत आहे. आयोजकांनी त्यांना कार्यक्रमाचं निमंत्रण न दिल्याने ते नाराज होते.
Tractor Driver plows the cricket pitch mid-final in Jalgaon after the driver wasn’t invited to the tournament pic.twitter.com/LLS61mkRWJ
— Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) April 18, 2026
या घटनेचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. यामध्ये स्थानिक नेता सामना सुरु असतानाच मैदानात ट्रॅक्टर घेऊन घुसताना दिसत आहे. यादरम्यान खेळाडू आणि उपस्थित प्रेक्षकही आश्चर्याने पाहत राहतात. स्थानिक नेता हा ट्रॅक्टर थेट खेळपट्टीवर नेतो आणि ती अशाप्रकारे नांगरतो की तिथे कोणीही खेळू शकणार नाही. अचानक घडलेल्या या घटनेमुळे सर्वजण आवाक होतात आणि परिस्थितीही चिघळताना दिसत आहे.
नगर परिषदेच्या अध्यक्षाने संतापाच्या भरात हे कृत्य केलं असं अधिकाऱ्याने सांगितलं आहे. खेळण्यासाठी परिस्थिती सुरक्षित नसल्याने सामना तात्काळ रद्द करण्यात आला. यामुळे धरणगाव आणि परिसरातील गावांतून आलेल्या संघांच्या सुरक्षा व्यवस्थेबाबत चिंता निर्माण झाली.
स्थानिक पोलिसांनी घटनास्थळी त्वरित धाव घेतली आणि परिस्थिती नियंत्रणात आणली, असं एका अधिकाऱ्याने सांगितलं. आयोजकांनी हा वाद अधिक चिघळू न देण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे, याप्रकरणी कोणतीही तक्रार दाखल करण्यात आली नाही, असंही त्या अधिकाऱ्याने पुढे नमूद केलं.