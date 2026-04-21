Viral Video: क्रिकेट मॅचला बोलावलं नाही, गड्याने आमदार चषकाच्या सामन्यात ट्रॅक्टर घुसवून खेळपट्टी नांगरली; खेळाडू पाहत राहिले

Viral Video: क्रिकेटचं मैदान म्हटलं की, एकमेकांवर कुरघोडी, आक्रमकता अशा गोष्टी होणं साहजिक असतं. मात्र जळगावात क्रिकेट सामन्याचं निमंत्रण न दिल्याने एका व्यक्तीने थेट मैदानावर ट्रॅक्टर घुसवून खेळपट्टी नांगरल्याचा प्रकार समोर आला आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Apr 21, 2026, 02:46 PM IST
Viral Video: भारत हा क्रिकेटवेडा देश आहे. क्रिकेटचं हे प्रेम फक्त टीव्हीवर पाहण्यापुरतं नसून, प्रत्यक्षात मैदानांवरही क्रिकेट खेळण्यासाठी तरुणांची तुफान गर्दी असते. क्रिकेटच्या मैदानावर खेळताना सर्व खेळाडूंच्या भावना टोकाला असतात. खेळाडूंसह चाहतेही तितक्याच आक्रमकपणे मैदानाबाहेर वावरत असतात. यामुळेच जेव्हा सामन्याचा निकाल लागतो तेव्हा अनेकदा खेळाडूंसह चाहतेही एकमेकांना भिडतात. सध्या क्रिकेटचा हंगाम असून, अनेक ठिकाणी क्रिकेटचे सामने भरवले जात आहेत. या सामन्यांचं निमंत्रण मिळणं हेदेखील अनेकदा प्रतिष्ठेचं ठरतं. जळगावात तर याचा प्रत्यय आला आहे. 

महाराष्ट्रातील एक घटना सध्या संपूर्ण देशभरात चर्चेचा विषय ठरत आहे. क्रिकेट सामन्याचं निमंत्रण मिळालं नाही म्हणून एका स्थानिक नेत्याने मैदानात ट्रॅक्टर घुसवून खेळपट्टी नांगरली. जळगावात ही घटना घडली आहे. अंतिम सामना सुरु असतानाच नेता ट्रॅक्टर घेऊन थेट मैदानात घुसला आणि खेळपट्टी उकरुन काढली. धरणगावमध्ये MLA ट्रॉफी क्रिकेट स्पर्धेचा हा सामना होता. 12 एप्रिल रोजी ही घटना घडली आहे. 

PTI च्या वृत्तानुसार, अधिकाऱ्यांनी सांगितलं आहे की हा नेता धरणगाव नगर परिषदेचे अध्यक्ष म्हणून कार्यरत आहे. आयोजकांनी त्यांना कार्यक्रमाचं निमंत्रण न दिल्याने ते नाराज होते. 

या घटनेचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. यामध्ये स्थानिक नेता सामना सुरु असतानाच मैदानात ट्रॅक्टर घेऊन घुसताना दिसत आहे. यादरम्यान खेळाडू आणि उपस्थित प्रेक्षकही आश्चर्याने पाहत राहतात. स्थानिक नेता हा ट्रॅक्टर थेट खेळपट्टीवर नेतो आणि ती अशाप्रकारे नांगरतो की तिथे कोणीही खेळू शकणार नाही. अचानक घडलेल्या या घटनेमुळे सर्वजण आवाक होतात आणि परिस्थितीही चिघळताना दिसत आहे. 

नगर परिषदेच्या अध्यक्षाने संतापाच्या भरात हे कृत्य केलं असं अधिकाऱ्याने सांगितलं आहे. खेळण्यासाठी परिस्थिती सुरक्षित नसल्याने सामना तात्काळ रद्द करण्यात आला. यामुळे धरणगाव आणि परिसरातील गावांतून आलेल्या संघांच्या सुरक्षा व्यवस्थेबाबत चिंता निर्माण झाली.

स्थानिक पोलिसांनी घटनास्थळी त्वरित धाव घेतली आणि परिस्थिती नियंत्रणात आणली, असं एका अधिकाऱ्याने सांगितलं. आयोजकांनी हा वाद अधिक चिघळू न देण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे, याप्रकरणी कोणतीही तक्रार दाखल करण्यात आली नाही, असंही त्या अधिकाऱ्याने पुढे नमूद केलं.

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

