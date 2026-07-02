/साकीनाका दुर्घटनेत धक्कादायक प्रकार! अस्लम शेख मॅनहोलमध्ये पडल्यानंतर वाचवण्याऐवजी कर्मचाऱ्यांनी जाळी लावून...; गंभीर आरोप

मुंबईतील साकीनाका येथे असलम शेख यांचा उघड्या मॅनहोलमध्ये पडून मृत्यू झाला आहे. मुंबईच्या महापौर रितू तावडे यांनी या दुर्घटनेची दखल घेतली असून चार अधिकाऱ्यांचं तात्काळ निलंबन केलं आहे. पाऊस पडत असतानाच पालिकेचे कर्मचारी मॅनहोल उघडून त्याला जाळी लावण्याचं काम करत होते. मात्र यावेळी तिथे कोणतीही सुरक्षेची काळजी घेण्यात आली नव्हती किंवा बोर्ड लावण्यात आलेला नव्हता. यामुळेच असलम शेख मॅनहोलमध्ये पडले आणि त्यांना जीव गमवावा लागला. यादरम्यान स्थानिकांनी गंभीर आरोप केला आहे.
साकीनाक्यातील खैरानी रोडवरील सन्मान हॉटेलजवळ उघड्या मॅनहोलमध्ये पडून ही दुर्दैवी घटना घडली. असलम शेख रस्त्यावरुन मोबाईल फोनवरुन बोलत जात असताना उघड्या मॅनहोलमध्ये पडले. दुपारी 12.26 वाजता या घटनेची माहिती मिळाली. घटनास्थळी देखभाल आणि दुरुस्तीचे काम सुरू असल्याने खासगी कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी (तीन कर्मचारी आणि एक वाहन) मॅनहोलचे झाकण उघडले होते.
कर्मचाऱ्यांनी मॅनहोलमध्ये शिडी उतरवून शोध सुरू केला. मात्र त्यांना त्यांची केवळ छत्री आणि चप्पल सापडली. यानंतर मुंबई अग्निशमन दलाने (MFB) शोधमोहीम सुरू केली. दुपारी 2.15 वाजता त्यांचा मृतदेह हाती लागला.
स्थानिकांचा आरोप आहे की, व्यक्ती मॅनहोलमध्ये पडल्यानंतर सर्च ऑपरेशन सुरु होण्याआधीच मॅनहोलवर जाळी लावण्यात आली होती. चूक लपवण्याच्या धडपडीत मॅनहोलमध्ये पडलेल्या व्यक्तीचा जीव पणाला लावला असं स्थानिकांचं म्हणणं आहे.
ज्यावेळी मॅनहोलमध्ये व्यक्ती पडला त्यानंतर दुस-या मॅनहोलचे झाकण उघडून त्याला बाहेर काढण्याचे प्रयत्न सुरु झाले. मात्र हे शोधकार्य करण्यापूर्वीच ज्या मॅनहोलमध्ये व्यक्ती पडला तिथे प्रशासनाकडून आणि कंत्राटदाराकडून तातडींनं जाळी लावली असा स्थानिकांचा दावा आहे.
मृत व्यक्तीची ओळख पटली असून, असलम शेख असं त्यांचं नाव आहे. ते 53 वर्षांचे होते. साकीनाकामधील यादव नगर परिसरात ते राहत होते. ते मजुरीचं करायचे. त्यांच्या पश्चात पत्नी, मुलगा आणि मुलगी आहे.
मृत व्यक्तीची वहिनी शाइस्ता यांनी सांगितलं आहे की, ते कुटुंबातील एकमेव कमावते सदस्य होते. सुरक्षिततेच्या नियमांचे पालन केले जात नसल्याचे नमूद करत त्यांनी नुकसानभरपाईची मागणी केल आहे. दरम्यान महापौर रितू तावडे यांनी मृत पावलेल्या व्यक्तीच्या कुटुंबाला 10 लाखांची मदत जाहीर केली आहे.
2 जुलै 2026 – साकीनाका (खैरानी रोड): मोबाईलवर बोलत असताना उघड्या मॅनहोलमध्ये एक व्यक्ती पडली. अग्निशमन दलाच्या शोधमोहीमेनंतर त्याचा मृतदेह सापडला.
सप्टेंबर 2024 – अंधेरी: पावसामुळे पाणी साचलेल्या रस्त्यावर ४५ वर्षीय विमल गायकवाड उघड्या मॅनहोलमध्ये पडून मृत्युमुखी पडल्या.
जून 2023 – गोवंडी: पावसाळ्यापूर्वी नाल्याची तपासणी करताना बीएमसीच्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांपैकी रामकृष्ण दास आणि सुधीर दास हे दोघे मॅनहोलमध्ये पडून बुडाले. या प्रकरणी कंत्राटदारासह चार जणांना अटक करण्यात आली.
ऑक्टोबर 2020 – घाटकोपर (असल्फा): पावसाच्या पाण्यात उघडा मॅनहोल न दिसल्याने शीतल भानुशाली यांचा त्यात पडून मृत्यू झाला. त्यांचा मृतदेह दुसऱ्या दिवशी वरळी किनाऱ्याजवळ सापडला.