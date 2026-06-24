/Lohagad Murder: लोहगडागवर पोहोचल्यानंतर सिया आणि चेतनने केली एक मोठी चूक; सुरक्षारक्षकाची साक्ष ठरली टर्निंग पॉईंट

Lohagad Ketan Agarwal Murder: पुण्यातील केतन अग्रवाल हत्या प्रकरणी पोलिसांनी त्याची होणारी पत्नी सिया गोयल आणि तिचा प्रियकर चेतन यांना अटक केली आहे. दरम्यान पोलीस याप्रकरणी तपास करत असून त्यांच्या हाती अनेक पुरावे लागत आहेत, ज्यावरुन ही हत्या करताना मोठा कट रचला होता हे उघड होत आहे. पोलिसांनी सीसीटीव्ही तसंच मोबाईल सीडीआरच्या माध्यमातून पुरावे मिळवले असताना, काही साक्षही आता ही केस आणखी मजबूत करत आहेत. लोहगडच्या सुरक्षारक्षकानेही दिलेली साक्ष या प्रकरणात महत्त्वाची ठरत आहे.
केतन अग्रवाल खून प्रकरणात एक महत्त्वाची अपडेट समोर आली आहे. या प्रकरणातील तपासाला निर्णायक वळण देणारी साक्ष लोहगडावरील सुरक्षा रक्षक धीरज जाधव यांनी पोलिसांना दिली आहे. सुरक्षारक्षक धीरज जाधव यांनी सियाला गडावर जाण्यापूर्वी तिकीट काढण्यासाठी सांगितलं होतं. मात्र तिने मोबाईलला रेंज नसल्याचं कारण दिलं होतं.
त्यानंतर चेतन त्या ठिकाणी आला असता त्यालादेखील सुरक्षारक्षकाने तिकीट काढायला सांगितलं. मात्र त्याने मी व्यायाम करायला आलो असून जाताना तिकिटाचे पैसे देतो असं सांगून तिथून पळ काढला अशी माहिती त्यांनी दिली आहे.
केतन अग्रवालच्या आईने सिया गोयल आणि तिच्या प्रियकर चेतनला मुलाच्या मृत्यूसाठी पूर्णपणे जबाबदार धरले आहे. "तिने आमचा विश्वासघात केला, एकत्र फिरतानाही संशय आला नाही, दोषींना फाशीची शिक्षा व्हावी," अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
"माझा मुलगा आता या जगात नाही. याला सिया आणि तिचा प्रियकर पूर्णपणे जबाबदार आहेत. तिने माझा विश्वासघात केला आणि खोटं बोलली. संशयास्पद असे काहीच नव्हते; आम्हाला एक टक्काही संशय आला नाही. मी तिला अनेकदा भेटले, आम्ही अनेकदा एकत्र शॉपिंगला आणि रात्रीच्या जेवणासाठी बाहेर गेलो होतो, तरीही ती अशा प्रकारची व्यक्ती असू शकते, असा विचारही कधी आमच्या मनात आला नाही... या घटनेत सामील असलेल्यांना फाशीची शिक्षा व्हावी," अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
केतन अग्रवाल मृत्यू प्रकरणात सोशल मीडियावर आणि विविध माध्यमांमध्ये अनेक दावे केले जात आहेत. त्यापैकी सर्वाधिक चर्चेत असलेला दावा म्हणजे, केतनला लोहगडावरून खाली ढकलल्यानंतर सिया गोयलने पार्टी केली होती. मात्र, या दाव्याबाबत पोलिसांनी अद्याप कोणतीही अधिकृत पुष्टी केलेली नाही. उलट अशा चर्चांमध्ये कितपत तथ्य आहे, याची तपासणी सुरू असल्याचे पोलिसांकडून सांगण्यात आले आहे
या प्रकरणातील आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे केतनचा पासपोर्ट गहाळ झाल्याची बाब. तपासादरम्यान पासपोर्ट नेमका कसा आणि कुठे गायब झाला, याबाबतही विविध तर्क-वितर्क लावले जात आहेत. मात्र, या संदर्भातही पोलिसांनी सध्या तपास सुरू असल्याचे सांगितले असून कोणताही निष्कर्ष काढण्यास नकार दिला आहे.
तपासादरम्यान सिया गोयल आणि चेतन यांच्यातील कथित फोन कॉल्सची माहितीही समोर आली आहे. या कॉल्सचे स्वरूप काय होते, त्यामध्ये नेमका कोणता संवाद झाला होता आणि त्याचा या प्रकरणाशी काही संबंध आहे का, याचाही तपास पोलिसांकडून केला जात आहे. याशिवाय, दोन्ही कुटुंबांमध्ये याआधी कोणतेही वाद, मतभेद किंवा वितुष्ट नव्हते. कारण अनेक वर्षांपासून दोन्ही कुटुंबांमध्ये मैत्रीपूर्ण संबंध असल्याची माहिती समोर आली आहे
दरम्यान, सिया गोयलने गुगलवर "How to Murder" असा सर्च केल्याची चर्चा देखील सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात होत आहे. मात्र, या बाबत पोलिसांनी प्रतिक्रिया देताना तपासाशी संबंधित सर्व डिजिटल पुराव्यांची पडताळणी सुरू असल्याचे स्पष्ट केले आहे. कोणतीही माहिती अधिकृतरीत्या समोर येईपर्यंत अफवांवर विश्वास ठेवू नये, असे आवाहनही पोलिसांनी केले आहे.