'केतनची हत्या करण्याऐवजी तू घरच्यांना सांगून लग्नाला नकार का दिला नाहीस', सियाने पोलिसांना काय दिलं उत्तर? 'एकाच वेळी अनेक मुलांसोबत...'

महाराष्ट्रासह देशात लोहगड केतन अग्रवाल हत्याकांडमुळे मोठी खळबळ माजली आहे. पुण्यातील बड्या बांधकाम व्यावसायिकाचा मुलगा केतन अग्रवाल याची हत्या त्याच्या होणाऱ्या बायकोने केल्यामुळे पुणे हादरले आहे. या हायप्रोफाइल प्रकरणामुळे यात अनेक धक्कादायक खुलासे दररोज होत आहेत. केतन 18 जून गुरुवारी आपल्या होणाऱ्या बायकोसोबत तिच्या वाढदिवसानिमित्त लोहगडावर फिरायला गेला होता. तिथे तो फोटो काढताना दरीत कोसळला आणि त्याचा मृत्यू झाला अशी घटना समोर आली होती. काही दिवसांवर त्याचं लग्न होतं, अशात उत्साहाच्या घरात अचानक शोककळा पसरली. पण या घटनेत तेव्हा ट्वीस आलं जेव्हा ही दुर्घटना नसून हत्या असल्याचा संशय पोलिसांना आला.
पोलिसांची चक्र फिरली आणि या प्रकरणात एक एक धागे जुळत गेले आणि संशयाची सई ही सियावर येऊन थांबली. पोलिसांनी या प्रकरणात सिया गोयल केतनची होणारी बायको आणि तिचा बॉयफ्रेंड चेतन चौधरीला पहिले ताब्यात घेतलं. त्यानंतर पोलिसांनी त्यांना अटक करून न्यायालयात हजर केलं असता त्यांना सात दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली. पोलीस कोठडीत असलेल्या सियाने चौकशीदरम्यान अनेक धक्कादायक खुलासे केले आहेत.
पोलिसांनी चौकशीदरम्यान सियाला विचारलं की, केतनची हत्या करण्याऐवजी तू घरच्यांना सांगून सरळ लग्नाला नकार का दिला नाहीस? त्यावर सियाने पोलिसांना सांगितलं की, तिला त्याच्या घरच्यांना असं सांगून दुखवायचं नव्हतं. जर हे लग्न मोडलं असतं तर समाजात आणि पुण्यात तिच्या कुटुंबाची प्रतिष्ठा धुळीला मिळाली असती. त्यामुळे तिने केतनला रस्त्यातून काढून टाकणे हा मार्ग सोपा वाटला.
सियाने पोलिसांना सांगितलं की, तिला वाटलं की, केतन लोहगडावर ट्रेकिंगला गेला आणि तिथे पडल्यामुळे त्याचा मृत्यू झाला असं सर्वांना वाटेल. त्यामुळे कोणीही काही प्रश्न उपस्थिती करणार नाही आणि कोणालाही संशय येणार नाही. मला हेही माहिती होते की, गडावर फारसे सीसीटीव्ही कॅमेरे नाहीत. त्यामुळे ही गोष्ट कोणाला लक्षात येणार नाही, असं मला वाटलं होतं.
पोलीस सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार केतनला टक्कल असल्याने तो विग वापरायचा जे सिया आवडतं नव्हतं. त्यात तिच्या पूर्वीपासून बॉयफ्रेंड होता चेतन...त्यामुळे तिने आणि चेतनने मिळून केतनच्या हत्येचा कट रचला होता, असं समोर आलं आहे. सियाला माहिती होतं, की केतनला ट्रेकिंगची आवड होती. याचा फायदा घेत तिने हा प्लॅन आखला.
तपासादरम्यान असंही समोर आलं आहे की, सिया आणि चेतनने लोहगडाची तीन वेळा रेकी केली होती. लोहगडावर कुठे खोल दरी आहे. कुठे पडल्यास तो अपघात वाटेल, हे सगळं त्यांनी रेकी केली होती. धक्कादायक म्हणजे हा सियाचा पहिला प्रयत्न नव्हता. यापूर्वीही एका टोकावरून सियाने केतनला खाली पाडण्याचा प्रयत्न केला होता. पण तिथे झाडाच्या फांदीला केतन अडकल्यामुळे वाचला. त्यावेळी साप आला होता असं सांगून तिने स्वत:चा जीव वाचवला.
पण पुढचा प्रयत्न अपयशी ठरू नये म्हणून सियाने चेतनची मदत घेतली. पोलिसांनी सांगितलं की, 18 जूनला त्यांच्या प्लॅन यशस्वी झाला. पण अद्ययावत केतनला कोणी ढकललं हे समोर आलेले नाही. सिया आणि चेतन एकमेकांकडे बोट दाखवत आहेत.
पोलीस तपासात असंही समोर आलं आहे की, सिया 12 वी नापास होती. तसंच तिला दारू प्यायचे व्यसन होतं. इतरही वाईट सवयी तिला होत्या. तिच्या या सगळ्या गोष्टींना कंटाळून तिच्या पालकांनी तिचं लग्न लावून देण्याचा निर्णय घेतला. एवढंच नाहीतर सियाला अनेक बॉयफ्रेंड होते, ती एकाचवेळी काही मुलांना डेट करत होती, अशी माहिती समोर आली आहे.